История с ЧВК «Вагнер» обманула ожидания элиты Франции

Взгляд
12 июля, среда  |  Последнее обновление — 22:37  |  vz.ru
Разделы

Американская экономика вызывает беспокойство

Американская экономика трещит по швам Maksim Konstantinov/Global Look Press
В отличие от российского банковского сектора, в США набирает обороты крупнейший с 2008 года банковский кризис и уже распространяется на Европу, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Пока экономика США растет, но даже крупные западные банки предупреждают, что обольщаться этим не стоит. Какие поводы для беспокойства существуют в американской экономике?  Подробности...
Перейти в раздел…

Западные СМИ: Зеленский в Вильнюсе потерпел неудачу

Simon Dawson/Simon Dawson/Global Look Press
Украине так и не предложили конкретных сроков и условий для вступления в НАТО, Владимир Зеленский разочарован. Члены организации готовы продолжать поставки оружия ВСУ, но не желают обострять ситуацию до прямого конфликта с Россией. Так западные СМИ оценивают итоги первого дня саммита альянса в Вильнюсе. Подробности...
Перейти в раздел…

Подвиг советских танкистов стал одной из тайн сражения под Прохоровкой

Экипажи «тридцатьчетверок» стали главными героями битвы под Прохоровкой Иван Шагин/РИА Новости
Ровно 80 лет назад, 12 июля 1943 года, произошло крупнейшее танковое сражение в мировой истории – битва при Прохоровке. Одним из легендарных эпизодов той грандиозной битвы стал танковый таран, совершенный экипажем советского Т-34. Почему же сведения об этом подвиге оказались настолько противоречивы, а сам экипаж – почти забыт? Подробности...
Перейти в раздел…

Торг Эрдогана затмил истерику Зеленского на саммите НАТО

Эрдоган стал ключевой фигурой на саммите НАТО REUTERS
Первый день саммита НАТО в Вильнюсе завершился скандалом. Владимир Зеленский хотел стать главной звездой встречи в верхах, однако гостю с Украины не повезло – эта роль досталась лидеру Турции. Почему визит президента Эрдогана стал ключевым для саммита НАТО и что это означает для России?  Подробности...
Перейти в раздел…

Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
Перейти в раздел…

Боятся ли русские западных наемников

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вообще-то почти пять тысяч убитых «туристов» – это реального много. Еще почти пять тысяч столкнулись с удивительным явлением, что война с Россией – это не расстрел иракцев с вертолета, красивой прогулочки не получилось – и упаковали вещички. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Telegram стал рынком дутых «инсайдов»

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Роскомнадзор занимается поиском экстремистских материалов. Но нужно же что-то делать и с обычным враньем. Скажем, если Telegram-канал три раза попался на публикации сведений, которые не подтвердились, можно было бы вносить его в реестр «распространителей недостоверных слухов» (РНС). Подробности...

Во что превращается Украина без России

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Волынь и Донбасс, Львов и Крым, Бабий Яр и самолет «Сибири». Все это – и многое другое – Украина, оказавшаяся вне России. Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Макрон и Байден поменялись местами

Поворот Эрдогана и облом Зеленского

Турция: выдача «азовцев» и поворот в ЕС

Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
Подробности...

Достижения научной и конструкторской мысли показали на выставке «Иннопром-2023»

В Екатеринбурге проходит масштабная международная промышленная выставка «Иннопром-2023». В этом году в ней принимают участие рекордное количество участников – 700 компаний. Белоруссия впервые выступает в качестве страны-партнера с Национальной экспозицией
Подробности...

Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
  • Скорее, положительные

  • Скорее, отрицательные

  • Затрудняюсь ответить
Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Система ПВО сработала в Мариуполе
    Минобороны назвало количество переданных армии вооружений от ЧВК «Вагнер» G7 согласовала принципы гарантий безопасности Украине Байден объявил о плохих новостях для Зеленского Дизайнер Лебедев отреагировал на конфискацию своих квартир в Киеве
    Зеленский согласился, что Украина сейчас не может присоединиться к НАТО Пушков назвал чушью слова, что Украина «первая линия обороны» США и Европы Цена нефти марки Brent на ICE превысила 80 долларов за баррель Возраст мигрантов решили проверять в Британии рентгеном
    МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский «Посейдон» Подозреваемый в убийстве Ржицкого хотел скрыться в Швейцарии В НАТО приняли решение о немедленной переброске в Польшу 100 тысяч солдат Икону Святой Троицы Рублева официально передали РПЦ

    ракетный обстрел


    Депутат Гурулев: В ходе СВО погиб заместитель командующего ЮВО генерал-лейтенант Цоков

    преступление в Краснодаре


    Подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что его завербовали на Украине

    карикатура


    Память предков помогает российским солдатам против немецких танков

    Видео

    бункеры в Карпатах


    Германия готовит Украину к подземной и горной войне

    ошибка президента


    Кассетные боеприпасы США навредили самому Байдену

    обзор прессы


    Западные СМИ: Зеленский в Вильнюсе потерпел неудачу

    Турция и Украина


    Торг Эрдогана затмил истерику Зеленского на саммите НАТО

    восточный базар


    Эрдоган доказал России и Западу уникальность своей роли

    специальный репортаж


    «Лучше бы однажды тряхануло». Как в Хакасии завершается пятилетка красного эксперимента

    Волынская резня


    Юрий Васильев: Во что превращается Украина без России

    обычное враньё


    Игорь Караулов: Telegram стал рынком дутых «инсайдов»

    международный легион


    Игорь Мальцев: Боятся ли русские западных наемников

    История с ЧВК «Вагнер» обманула ожидания элиты Франции

    В Париже разочарованы финалом истории с ЧВК «Вагнер»
    Бойцы ЧВК «Вагнер» изумляют французскую разведку
    		  
    12 июля 2023, 22:25
    Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
    Текст: Валерия Вербинина

    «Нам остается только разорвать все исторические труды – такого не было еще никогда». Такими словами французские военные и политические аналитики выражают свое потрясение, от которого они не могут оправиться до сих пор. В Париже ожидали, что мятеж ЧВК «Вагнер» погрузит Россию в хаос гражданской войны и развяжет Франции руки в Африке. Теперь они жестоко разочарованы – вместо этого «вагнеровцы» мирно и организованно сдали оружие.

    Эксперты и политологи во Франции ломают головы, пытаясь объяснить значение и последствия того, что они именуют «пригожинским бунтом». Интерес к этому событию имеет под собой вполне конкретную подоплеку: многих во Франции устроило бы, если бы ЧВК «Вагнер» была вынуждена свернуть свою деятельность в Африке – на территориях, которые французские власти до сих пор, несмотря на все заверения об отказе от колониального прошлого, считают своей зоной влияния.

    Кроме того, поскольку Франция как деятельная союзница Украины взяла курс на конфронтацию с Россией, Макрон и его сторонники весьма заинтересованы в ослаблении нашей страны. Как известно, больше всего государство слабеет в результате внутреннего хаоса и гражданской войны. От выступления ЧВК «Вагнер» на Западе, в том числе и в Париже, ждали многого, а когда оно неожиданно закончилось (причем вовсе не так, как там надеялись), французские эксперты и политики стали наперегонки строить догадки о том, что теперь будет.

    Поскольку «Вагнер» рассматривается французами не более и не менее как «движущая сила русской экспансии в Африке» и «стратегический козырь России», они с нетерпением стали искать признаки того, что козырь этот побит. А Россия, следовательно, освободит место, которое бывшие колонизаторы поспешат занять – само собой, исключительно из любви к свободе и демократии, не подумайте ничего плохого.

    В ЦАР некий неназванный, но чрезвычайно осведомленный источник отслеживал вылеты российских Ил-76, которые «используются для перевозки войск», и тот же самый источник пристально следил за ситуацией в Мали. «На этой стадии там сейчас ничего не происходит», – вынужден был отметить источник. Однако движение самолетов, которые перевозят бойцов ЧВК в ЦАР и в обратном направлении, позволило автору статьи сделать оптимистичный – для Франции – намек на то, что не все еще потеряно.

    Впрочем, независимый эксперт Джон Лечнер вдребезги разбил надежды французов, заметив: «ЧВК «Вагнер», даже если организации придется сменить имя, в ближайшее время вряд ли уйдет из Африки».

    Еще один удар по надеждам французов нанесла «Либерасьон» в своем материале со ссылкой на «источники в западной разведке», заявив, что пока все гадали о том, что будет с Евгением Пригожиным и его империей, он находился в Москве и даже более того – вместе со своими командирами был принят Путиным. Эта информация была позже подтверждена официальным представителем Кремля и окончательно сбила с толку западных наблюдателей. И тем более их поставили в тупик последние события, связанные с действиями ЧВК в России – «вагнеровцы» мирно и организованно сдали свое оружие в распоряжение Минобороны РФ.

    «Если все так и происходило, нам остается только разорвать все исторические труды – такого не было еще никогда», – заявил на канале BFMtv политический обозреватель Патрик Сос, которому по должности полагается вовсе не рвать книги, тем более исторические, а объяснять происходящее зрителям. Иначе говоря, действия российского руководства, которое договорилось с мятежниками, поставили в тупик французскую аналитику. С их точки зрения, мятежников всегда и неизбежно надо уничтожать, расстреливать, сажать – но никак не приглашать к переговорам, тем более в Кремль.

    То, что именно этот шаг уберег Россию от пожара гражданской войны и большой крови, аналитикам не приходит в голову.

    И Патрик Сос далеко не единственный, кто откровенно признал, что не может ничего понять. Теряясь в догадках, автор материала в Le Point вспомнил фразу Черчилля («Россия – это загадка, окутанная тайной и помещенная внутрь головоломки»), посетовал на «сюрреализм» происходящего и даже изобрел оборот «поствагнеровская Россия». Не очень, правда, понятно, чем такая Россия отличается от довагнеровской.

    Военный историк Седрик Мас, анализируя происшедшее, сосредоточился на том, что явно интересует не только его одного: «Россия никогда еще не была так близка к гражданской войне… Перспектива такого конфликта в ядерной державе напоминает нам о том, что мы должны быть готовы к худшему, а также о том, что мы должны быть готовы воспользоваться возможностями, которые представит подобный оборот дел».

    Тут бы военному историку и вспомнить, как именно воспользовались возможностями французские интервенты во время Гражданской войны, вспыхнувшей после революции 1917 года, но об этом Седрик Мас почему-то не упоминает. Более свежий пример – события в Югославии, в которые вмешалось НАТО, бомбежки Белграда и фактическое уничтожение не самой последней европейской страны – тоже не оставляет иллюзий относительно того, как действует Запад, стоит только предоставить ему «возможность».

    В целом во французском анализе выступления Пригожина преобладали две темы: надежда на то, что в России может вспыхнуть гражданская война, и стремление видеть в происшедшем признак ослабления нашей страны в целом.

    Когда ведущий Radio France говорит, что «гражданской войны не вышло, в Москве царит порядок», это выдает его разочарование. Но он все же надеется, что «самый тяжелый кризис за последние 30 лет» не обойдется без последствий, которые будут ощущаться в течение «недель и месяцев». Франции очень нужен кризис в России, потому что это шанс для того, чтобы решить собственные проблемы Франции – в частности, попытаться укрепить сильно пошатнувшееся влияние в Африке и добиться перелома в пользу украинских союзников.

    Впрочем, бывший посол Мишель Дюкло в своей колонке для Le Monde предостерегает «союзников Киева», которые увидели в выступлении «Вагнера» признак слабости России.

    «Раньше казалось, что Украина и ее союзники рисковали выдохнуться раньше России, даже при том, что последняя не смогла одержать убедительных побед на поле боя. Теперь думают, что система Путина может рухнуть еще до того, как украинская сторона исчерпает свои силы и возможности сражаться. Кейс Пригожина расценивается как признак внутреннего раскола… который углубится, если украинцы будут держаться».

    «Тем не менее, – продолжает автор, – было бы опасно держаться жесткой линии, которая обязывает продолжать, а по факту постоянно наращивать поддержку Украины». Как заметил бывший посол, Путину вполне под силу преодолеть негативные последствия выступления Пригожина, причем последний, по мнению Мишеля Дюкло, может перебазироваться в Беларусь с тайной целью заняться дестабилизацией ситуации в странах Прибалтики.


    Однако похоже, что самую трезвую оценку ситуации высказал бывший глава французской разведки Ален Жюйе, причем ее рискнул обнародовать лишь сравнительно скромный портал La Provence. По словам Жюйе, «Евгений Пригожин никогда не хотел сместить Владимира Путина. Он лишь не хотел, чтобы «Вагнер» стал частью армии… Он взбунтовался против российской армии. Многие люди этого не поняли».

    «Когда сталкиваешься с современными россиянами, – добавил Жюйе, – легко заметить, что они не забыли хаос, последовавший после распада Советского Союза. Вопреки тому, что думают многие, случившееся не расшатало власть».

    Однако, судя по всему, европейские элиты думают иначе, в связи с чем взят курс на дальнейшее расширение помощи Киеву. В частности, Франция только что поставила крылатые дальнобойные ракеты Scalp, которые являются вполне современным оружием, в отличие от списанных французских колесных танков, переданных ранее украинским войскам.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •