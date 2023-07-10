Герой России Красов: Потенциал ЧВК «Вагнер» однозначно будет использован в будущем

Герой России Красов: Бойцы ЧВК «Вагнер» – профессионалы и герои, поэтому важно позволить им служить России дальше

Бойцы ЧВК «Вагнер» – это настоящие герои и профессионалы своего дела, доказавшие в боях преданность Родине. Поэтому решение президента лично поговорить с ними – однозначно мудрое. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал Герой России, депутат Госдумы Андрей Красов. Ранее стало известно о встрече президента России Владимира Путина с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер».

«Важно, что президент встретился не только с Пригожиным, но и с командирами ЧВК. Они являются героями, доказавшими на полях сражений преданность нашей стране. Многие из них отмечены государственными наградами. Они профессионалы, которыми нельзя разбрасываться», – сказал Герой России, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Я думаю, потенциал ЧВК однозначно будет использован в будущем. Командирам и рядовым бойцам было предложено несколько вариантов дальнейших действий. И по какому из путей пойти – они выбирают сами. Одной из открывшихся возможностей, например, является контракт с Минобороны и дальнейшее участие в боевых действиях», – подчеркнул он.

«Что касается событий 24 июня, то президент неоднократно давал им оценку. Большинство сотрудников ЧВК в мятеже не участвовали, а остальные были втянуты в него обманным путем. Они стали жертвами амбиций отдельных людей. Поэтому очень важно, что в данном вопросе была поставлена точка. Бойцам были даны гарантии, а также возможность исправить свои ошибки на поле боя», – резюмировал Красов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о встрече Путина с Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер». Она состоялась 29 июня в Кремле. На ней глава государства дал свою оценку действий компании на фронте, а также событий 24 июня.

Командиры изложили свою версию произошедшего 24 июня, они заявили, что являются убежденными сторонниками «и солдатами главы государства и Верховного главнокомандующего». Также они заявили, что готовы дальше сражаться за Родину. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства, в том числе возвращения в зону СВО.