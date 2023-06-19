Залужный и Буданов исчезли из-за Зеленского

Взгляд
19 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 18:06  |  vz.ru
Разделы

На чем разбогатеет Россия в будущем

Возрождающееся отечественное авиастроение тоже потенциально может стать экспортной отраслью Дмитрий Петроченко/РИА Новости
«Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат», говорит президент Путин, а глава Минфина Силуанов ищет способы увеличить долю России в «мировом экономическом пироге». Как могут быть реализованы эти амбициозные цели, что именно имел в виду Силуанов и какие пять отраслей должны стать движущей силой будущих достижений российской экономики? Подробности...
Перейти в раздел…

Африка заняла неудобную Западу позицию по Украине

Встреча африканской делегации с Путиным лишний раз показала, что «Африка просыпается» Рамиль Ситдиков/РИА Новости
После унизительного визита на Украину делегация представителей стран Африки посетила Россию. В Петербурге они представили свой вариант мирного плана по урегулированию украинского кризиса. На Западе усилия африканцев назвали стремлением к «псевдомиру». А российский МИД отметил понимание Африкой истинных причин кризиса на Украине. Чем важен России визит африканской делегации и как можно оценить его итоги? Подробности...
Перейти в раздел…

Создать на Украине «санитарную зону» подсказал афганский опыт

Опыт борьбы с моджахедами в Афганистане можно использовать для противостояния ВСУ Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Владимир Путин дважды на неделе высказался о создании «санитарного кордона» на территории Украины. Эта линия должна защитить территории РФ от обстрелов ВСУ, которые получают от Запада дальнобойные ракеты. У России есть опыт создания такой зоны в Афганистане, но в новых реалиях речь может идти о более масштабном проекте. На каких территориях такой кордон необходим прежде всего? Подробности...
Перейти в раздел…

Франция оказалась в полной зависимости от мигрантов

Мигранты перебираются в ЕС через Средиземное море AP/TASS
Уже целые сектора экономики не могут обойтись без мигрантов, а некоторые профессии без них вообще перестанут существовать. Речь, правда, идет не о России, а Франции, где обсуждаются радикальные поправки в миграционных законах – вплоть до изменений конституции страны. О чем именно идет речь и почему в итоге французы дадут мигрантам лишь послабления? Подробности...
Перейти в раздел…

Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинские фейки испортились

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Неудачи ВСУ на фронте – это не только успех русской армии, но и очень большое достижение России в информационном пространстве. Украинские пропагандисты ничего не смогут с этим сделать, их вбросы и фейки не способны конкурировать с документальными кадрами и свидетельствами. Подробности...

Когда Россия и Иран построят газовую ОПЕК

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Россия, Иран, Катар и Туркменистан – занимают соответственно первое, второе, третье и пятое места в мире по доказанным запасам природного газа, что, как и в случае с ОПЕК и нефтью, соответствует 2/3 от мировых запасов. Подробности...

Они начали эту бойню в 2014-м

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Мы похоронили десятки подопечных, чьи жизни посыпались после 2014-го. Кто без дома, кто без здоровья и родственников. И все эти люди – пыль на сапогах для западного мира, ничто для наших либералов, которые радеют за Украину. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
Перейти в раздел…

Два удара по Байдену

Чехи задумались о концлагерях для русских

Косово взбунтовалось против Запада

Перейти в раздел…

Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
Подробности...

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
Подробности...

Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
  • Да

  • Нет
Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
Мешает ли вам недосып работать?
  • Да

  • Нет

  • Я нормально высыпаюсь
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: На месте гибели «Титаника» пропал подводный туристический аппарат
    Российские войска нанесли удар по местам хранения западного вооружения ВСУ Столтенберг назвал оружейные склады НАТО опустошенными Минюст объяснил невозможность признания Ельцин-центра иноагентом В ОП предложили законодательно закрепить даты майских каникул
    Рогов: ВСУ начинают активно сдаваться в плен на Запорожском направлении Украинский военный рассказал о своей сдаче в плен Кедми назвал дезинформацией сообщения о передаче танков Польше и Украине Концерт Лепса отменили в Казахстане из-за поддержки СВО
    Конституционный суд Молдавии признал оппозиционную партию «Шор» незаконной В РПЦ раскритиковали идею бесплатных курсов по русскому для детей мигрантов Блинкен: КНР обещала не оказывать военную помощь РФ в конфликте на Украине Coca-Cola решила купить производителя водки Finlandia

    безвозвратные потери


    Отмечена высокая смертность обученных в Европе украинских военных

    прямое попадание


    Минобороны показало уничтожение танка Leopard дроном-камикадзе

    народная артистка СССР


    Борис Галкин объяснил русофобские взгляды актрисы Ады Роговцевой

    Видео

    проблемы в экономике


    Франция оказалась в полной зависимости от мигрантов

    мирная инициатива


    Африка заняла неудобную Западу позицию по Украине

    торговый флот


    Россия вкладывается в судостроение по-крупному

    контрнаступление Киева


    Россия заставила ВСУ искать направление главного удара

    расширение мобилизации


    Украина исчерпала пророссийский мобилизационный ресурс

    непрошеные советы


    Игорь Мальцев: Немцев уже трясет от требований украинцев

    европейские проблемы


    Дмитрий Орехов: Запад ждет судьба Австралии

    за нас с вами


    Алексей Зензинов: Эльфы и орки в Москве 1953-го

    карикатура


    Немецкий «Леопард» пойман русскими дрессировщиками

    Залужный и Буданов исчезли из-за Зеленского

    Появилась версия о «командировке» Буданова и Залужного
    Главком ВСУ Валерий Залужный (слева) и глава ГУР ВСУ Кирилл Буданов
    		  
    19 июня 2023, 17:50
    Фото: gur.gov.ua,president.gov.ua
    Текст: Василий Стоякин

    В центре внимания украинских СМИ в последнее время два ведущих военачальника страны – главком ВСУ Валерий Залужный и глава военной разведки Кирилл Буданов. Причиной тому, однако, вовсе не их полководческие таланты, а сам факт исчезновения этих персон из публичного поля. Версии выдвигаются самые разные, вплоть до гибели обоих в результате российских ударов. Но есть и другая версия, причем весьма очевидная. При чем здесь Зеленский?

    Странный статус украинского главкома Валерия Залужного и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова уже не первую неделю беспокоит российские и иностранные СМИ. Эти люди как бы есть, но на публике не появляются, и ходят слухи о том, что они если и живы, то – фрагментарно.

    В качестве доказательств того, что персонажи живы, украинские СМИ время от времени демонстрируют видео. Однако эти ролики настолько неубедительны, что даже у украинской аудитории они вызывают вопросы в духе «когда, где и зачем это снято» (мрачно молчащий в камеру Буданов – явная перебивка какого-то сюжета или интервью).

    Начнем, пожалуй, с того, что если с главкомом и начальником ГУР что-то и правда случилось, то украинская пропаганда и должна была бы вести себя подобным образом. Оба этих персонажа – яркие медийные фигуры, и их гибель или ранение произвели бы крайне негативное воздействие на общественное настроение Украины, а в какой-то мере – и на боеспособность ВСУ. Но есть версия, что происходящая вокруг них возня имеет не военно-медицинский, а политический характер.

    31 марта 2024 года на Украине состоятся выборы президента. Скорее всего, они будут совмещены с парламентскими. Срочные выборы Верховной рады должны пройти 29 октября текущего года. Но Зеленский уже заявил, что их, скорее всего, не будет – во время военного положения выборы на Украине не проводятся (аналогичная норма присутствует и в российском законодательстве).

    Как считается, сейчас на Украине в наличии четыре серьезных кандидата на пост президента: действующий президент, бывший президент Петр Порошенко и Залужный с Будановым.

    Порошенко имеет определенный фиксированный электорат, который в идеальных условиях может позволить ему занять второе место, но шансов на победу не имеет, даже если Зеленский в выборах участвовать не будет.

    Зеленский вроде бы находится в идеальной ситуации – он «лидер воюющей нации», который не струсил, не сбежал, организовал оборону и… почему бы не второй срок? Главная проблема Зеленского состоит в том, что он не только лишь «лидер нации», но «президент мира», диктующий свою волю разным шольцам. Причем он, кажется, не понял, кому (точнее – чьим ошибкам) он обязан этим своим положением. Результат – он достал всех, исключая поляков (в «личную унию» Дуды и Зеленского слишком много вложено) и, возможно, британцев.


    Главком ВСУ Валерий Залужный не демонстрирует политических амбиций, но присутствует в украинском медиапространстве, причем не просто как командующий или свадебный генерал, но и как персонаж светской хроники. Интервью он дает редко, и посвящены они в основном военно-стратегическим вопросам.

    Публичная активность главы украинской военной разведки Кирилла Буданова имеет иной характер. Он не только относительно часто дает интервью, но и осуществляет иные информационные вбросы вроде пресловутой «карты разделенной России».

    Официальная украинская социология никаких данных относительно степени популярности Залужного и Буданова не дает. Большого значения это не имеет – данные слишком сильно искажены, но характерно уже то, что ничего, что можно было бы истолковать как уровень поддержки главкома и тем более начальника ГУР, в СМИ не попадает.

    В частном порядке украинские социологи подтверждают, что фокус-группы показывают наличие у военных руководителей высокого уровня известности и доверия. Вопрос о численном выражении этих показателей и возможности конвертации их в электоральный рейтинг дискуссионен – любой политтехнолог может вспомнить ситуацию, когда кандидата знают и любят, но голосовать за него не собираются.

    Залужный считается ставленником Вашингтона и как таковой может оказаться на выборах весомым конкурентом Зеленского. При этом ему даже не обязательно вести негативную кампанию против президента – будет достаточно того, что он не входит не только в старую, но и в новую политическую элиту. Запрос на обновление элиты в 2019 году предопределил победу Зеленского и «Слуги народа». Сейчас этот фактор работает против Зеленского.

    Буданов считается ставленником Лондона, и его статус в предстоящей избирательной кампании непонятен. Если Великобритания решит поддержать Зеленского, то Буданов может сработать спойлером, отбирающим голоса у Залужного (тоже военный и тоже новый человек в политике). Если Великобритания разочарована в Зеленском, то он может составить конкуренцию уже ему.

    Учитывая это обстоятельство, не исключено, что оба генерала пропали из публичного пространства не просто так,

    а именно для того, чтобы снизить (или хотя бы ограничить) их рейтинг. Сделать это можно было вполне безобидным образом, просто отправив в длительную зарубежную командировку (делиться опытом с британскими спецслужбами).

    Дать такой приказ обоим генералам, проигнорировав мнение «вашингтонского обкома» и «лондонского горкома», может только один человек в стране – президент Зеленский. Остальным они либо сами бы отказались подчиняться, либо эти остальные не захотели бы идти на конфликт с Западом. Разумеется, Лондон или Берлин могли бы не принять командировочных, но, с другой стороны – какие основания?

    «Командировка» могла быть не очень безобидной – в Киеве ходил одно время слух, что Залужный был ранен не в результате российского удара, а теракта, организованного главой офиса президента Ермаком. Учитывая предполагаемую роль Ермака в «деле вагнеровцев», мы будем удивлены, если нет слуха о том, что наводчиком российского удара был Ермак. Возможно, даже два раза.

    Разумеется, до выборов больше девяти месяцев, но и убирать генералов, видимо, собирались не совсем, а только в наиболее рейтингообещающий момент начала украинского наступления, когда ожидался поток победных реляций. С реляциями вышла некоторая заминка, но так даже лучше – главком и начальник ГУР спрятались, в то время как они должны руководить наступлением… Может, и руководят, конечно, но почему в такой глубокой тайне?

    Разумеется, изложенная версия исчезновения генералов не единственная. Однако политический фактор в медийной возне вокруг высших военных руководителей Украины в любом случае играет ключевую роль.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •