Залужный и Буданов исчезли из-за Зеленского

Появилась версия о «командировке» Буданова и Залужного

В центре внимания украинских СМИ в последнее время два ведущих военачальника страны – главком ВСУ Валерий Залужный и глава военной разведки Кирилл Буданов. Причиной тому, однако, вовсе не их полководческие таланты, а сам факт исчезновения этих персон из публичного поля. Версии выдвигаются самые разные, вплоть до гибели обоих в результате российских ударов. Но есть и другая версия, причем весьма очевидная. При чем здесь Зеленский?

Странный статус украинского главкома Валерия Залужного и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова уже не первую неделю беспокоит российские и иностранные СМИ. Эти люди как бы есть, но на публике не появляются, и ходят слухи о том, что они если и живы, то – фрагментарно.

В качестве доказательств того, что персонажи живы, украинские СМИ время от времени демонстрируют видео. Однако эти ролики настолько неубедительны, что даже у украинской аудитории они вызывают вопросы в духе «когда, где и зачем это снято» (мрачно молчащий в камеру Буданов – явная перебивка какого-то сюжета или интервью).

Начнем, пожалуй, с того, что если с главкомом и начальником ГУР что-то и правда случилось, то украинская пропаганда и должна была бы вести себя подобным образом. Оба этих персонажа – яркие медийные фигуры, и их гибель или ранение произвели бы крайне негативное воздействие на общественное настроение Украины, а в какой-то мере – и на боеспособность ВСУ. Но есть версия, что происходящая вокруг них возня имеет не военно-медицинский, а политический характер.

31 марта 2024 года на Украине состоятся выборы президента. Скорее всего, они будут совмещены с парламентскими. Срочные выборы Верховной рады должны пройти 29 октября текущего года. Но Зеленский уже заявил, что их, скорее всего, не будет – во время военного положения выборы на Украине не проводятся (аналогичная норма присутствует и в российском законодательстве).

Как считается, сейчас на Украине в наличии четыре серьезных кандидата на пост президента: действующий президент, бывший президент Петр Порошенко и Залужный с Будановым.

Порошенко имеет определенный фиксированный электорат, который в идеальных условиях может позволить ему занять второе место, но шансов на победу не имеет, даже если Зеленский в выборах участвовать не будет.

Зеленский вроде бы находится в идеальной ситуации – он «лидер воюющей нации», который не струсил, не сбежал, организовал оборону и… почему бы не второй срок? Главная проблема Зеленского состоит в том, что он не только лишь «лидер нации», но «президент мира», диктующий свою волю разным шольцам. Причем он, кажется, не понял, кому (точнее – чьим ошибкам) он обязан этим своим положением. Результат – он достал всех, исключая поляков (в «личную унию» Дуды и Зеленского слишком много вложено) и, возможно, британцев.

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Главком ВСУ Валерий Залужный не демонстрирует политических амбиций, но присутствует в украинском медиапространстве, причем не просто как командующий или свадебный генерал, но и как персонаж светской хроники. Интервью он дает редко, и посвящены они в основном военно-стратегическим вопросам.

Публичная активность главы украинской военной разведки Кирилла Буданова имеет иной характер. Он не только относительно часто дает интервью, но и осуществляет иные информационные вбросы вроде пресловутой «карты разделенной России».

Официальная украинская социология никаких данных относительно степени популярности Залужного и Буданова не дает. Большого значения это не имеет – данные слишком сильно искажены, но характерно уже то, что ничего, что можно было бы истолковать как уровень поддержки главкома и тем более начальника ГУР, в СМИ не попадает.

В частном порядке украинские социологи подтверждают, что фокус-группы показывают наличие у военных руководителей высокого уровня известности и доверия. Вопрос о численном выражении этих показателей и возможности конвертации их в электоральный рейтинг дискуссионен – любой политтехнолог может вспомнить ситуацию, когда кандидата знают и любят, но голосовать за него не собираются.

Залужный считается ставленником Вашингтона и как таковой может оказаться на выборах весомым конкурентом Зеленского. При этом ему даже не обязательно вести негативную кампанию против президента – будет достаточно того, что он не входит не только в старую, но и в новую политическую элиту. Запрос на обновление элиты в 2019 году предопределил победу Зеленского и «Слуги народа». Сейчас этот фактор работает против Зеленского.

Буданов считается ставленником Лондона, и его статус в предстоящей избирательной кампании непонятен. Если Великобритания решит поддержать Зеленского, то Буданов может сработать спойлером, отбирающим голоса у Залужного (тоже военный и тоже новый человек в политике). Если Великобритания разочарована в Зеленском, то он может составить конкуренцию уже ему.

Учитывая это обстоятельство, не исключено, что оба генерала пропали из публичного пространства не просто так,

а именно для того, чтобы снизить (или хотя бы ограничить) их рейтинг. Сделать это можно было вполне безобидным образом, просто отправив в длительную зарубежную командировку (делиться опытом с британскими спецслужбами).

Дать такой приказ обоим генералам, проигнорировав мнение «вашингтонского обкома» и «лондонского горкома», может только один человек в стране – президент Зеленский. Остальным они либо сами бы отказались подчиняться, либо эти остальные не захотели бы идти на конфликт с Западом. Разумеется, Лондон или Берлин могли бы не принять командировочных, но, с другой стороны – какие основания?

«Командировка» могла быть не очень безобидной – в Киеве ходил одно время слух, что Залужный был ранен не в результате российского удара, а теракта, организованного главой офиса президента Ермаком. Учитывая предполагаемую роль Ермака в «деле вагнеровцев», мы будем удивлены, если нет слуха о том, что наводчиком российского удара был Ермак. Возможно, даже два раза.

Разумеется, до выборов больше девяти месяцев, но и убирать генералов, видимо, собирались не совсем, а только в наиболее рейтингообещающий момент начала украинского наступления, когда ожидался поток победных реляций. С реляциями вышла некоторая заминка, но так даже лучше – главком и начальник ГУР спрятались, в то время как они должны руководить наступлением… Может, и руководят, конечно, но почему в такой глубокой тайне?

Разумеется, изложенная версия исчезновения генералов не единственная. Однако политический фактор в медийной возне вокруг высших военных руководителей Украины в любом случае играет ключевую роль.