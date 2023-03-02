С Москвы сняли обвинения в психозе у дипломатов США

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2 марта, четверг  |  Последнее обновление — 22:00  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
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Украина ищет уязвимость российской ПВО беспилотниками

ВС Украины проверяют прочность российской ПВО с помощью БПЛА Ukrainian Air Force/Wikipedia
ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО. Какие цели преследуют ВС Украины, осуществляя подобные атаки, и с помощью чего Россия могла бы эффективнее им противостоять?  Подробности...
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Успехи России в Африке заставили Францию нервничать

Президент Франции ищет империализм не там, где он есть на самом деле imago images/Global Look Press
Французский лидер Эммануэль Макрон отправился с масштабным визитом в ряд африканских стран – уже второй раз за последние полгода. Визит этот происходит на фоне публичных унижений, которым африканцы прямо сейчас подвергают Францию, и под стоны французских политиков о «российском империализме». Происходящее действительно имеет к России прямое отношение. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Мы плохие. Очень плохие. Бойтесь нас

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Мы бесконечно играем на их поле, где они задают правила, наклеивают ярлыки нашим, да и собственным родственникам, то отказываясь от них, то их предавая. А мы лишь отвечаем. Подробности...
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Откроет ли Украина Приднестровский фронт

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Киев готов ввести войска в Приднестровье. Однако пока ему мешают внешние силы – и не только Россия. Подробности...
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Вашингтон играет на человеколюбии России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Элиты в США полагают, что даже иллюзия возможности мирных переговоров по Украине является весьма эффективным оружием в противоборстве с Россией. Подробности...
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Атака диверсантов с Украины. Что это было?

Авиация ЕС запросила пощады

Украина лишила Германию армии

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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    С Москвы сняли обвинения в психозе у дипломатов США

    Миф о «гаванском синдроме» возник у дипломатов США, скорее всего, на почве обычного невроза
    		  
    2 марта 2023, 22:00
    Фото: Global Look Press
    Текст: Юрий Зайнашев

    История «гаванского синдрома» началась в США как мощная антироссийская истерика, а завершилась почти незаметно. Администрация Трампа обвиняла Москву в организации «акустических атак» на американских дипломатов в Гаване. Теперь же в команде Байдена анонимно сообщают: следствие закончено, Россия не виновата. Так что же происходило с сотрудниками дипмиссий США?

    Белый дом уклонился от ответа, закрыто ли дело по случаям «гаванского синдрома», сообщил в четверг ТАСС. Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер переадресовала вопросы по этому поводу к аппарату директора национальной разведки.

    «Для президента важно, что мы относимся к этому очень серьезно, как и все разведывательное сообщество. И вы видели оценку, которую довольно четко изложил аппарат директора национальной разведки», – добавила пресс-секретарь. Жан-Пьер подчеркнула, что все пострадавшие от синдрома продолжат получать медицинскую и финансовую помощь от правительства.

    Днем ранее разведка США официально констатировала: она считает «очень маловероятной» версию, согласно которой «иностранный противник США» использовал «направленную энергию» против пострадавших от так называемого гаванского синдрома. Разведка по сути исключила возможность того, что за случившимся стоит Россия, Китай, Куба или любая другая страна.

    Как признался на брифинге неназванный представитель аппарата директора нацразведки высокого ранга, спецслужбы даже заподозрили в причастности к синдрому «представителей внеземной цивилизации», но затем отбросили эту версию.

    В ходе расследования были изучены сообщения о схожих симптомах, поступавшие и до 2016 года, но данных по ним оказалось недостаточно. В итоге, как пишет Washington Post, не найдено доказательств того, что какие-либо иностранные лидеры, включая российских, знали про атаки на американский дипломатический персонал. Стоит пояснить, что аппарат директора разведки курирует работу всего разведсообщества, состоящего из 17 ведомств (ЦРУ, ФБР, разведывательные структуры в министерствах и так далее).

    Разбирательство длилось пять лет и было масштабным – в нем участвовали сотни сотрудников разведки и других госслужащих США, экспертов, оно охватило более 90 стран. Представители американской разведки в ходе расследования проанализировали около тысячи такого рода случаев.

    Ранее в материалах разведсообщества США высказывалась версия, что причиной «гаванского синдрома» могли быть электромагнитные импульсы или ультразвук. Проявления синдрома – головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016-2017 годах, напоминает РИА «Новости».

    Позднее пресса сообщала о похожих случаях в других странах среди госслужащих США. Симптомы повторились у более чем 200 американских дипломатов, военных и сотрудников спецслужб в различных странах мира. Госдеп в прошлом году даже решил выплачивать медицинские страховки на сумму до 187 тыс. долларов дипломатам и членам их семей, у которых обнаружили тяжелые симптомы «синдрома».

    Хотя расследование закончено, опубликованный в среду доклад заверяет, что власти продолжат реагировать на инциденты, предположительно вызванные «синдромом».

    «То есть получается, что наш образ «империи зла» рушится на глазах? – риторически спрашивает по этому поводу представитель МИД РФ Мария Захарова. – Напомню, что на протяжении нескольких лет то самое разведсообщество США и руководство ЦРУ, а также по их наводке и американские СМИ, утверждали, что звездно-полосатых дипломатов подвергают пыткам, вызывая у них галлюцинации и тошноту. За этим якобы стояли спецслужбы стран «оси зла», в первую очередь России».

    Действительно, правительство США, не дожидаясь итогов расследования, официально назвало причиной «синдрома» прицельную атаку на своих дипломатов с использованием микроволнового оружия. Сперва США возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. Гавана неоднократно отвергала причастность. Затем в Вашингтоне пришли к выводу, что у кубинских спецслужб вряд ли есть нужного уровня техника для «акустических атак». И тогда главным подозреваемым стала Россия, а вторым – Китай.

    С обвинениями в адрес нашей страны выступали видные игроки и команды Дональда Трампа, и Джо Байдена, и республиканцы, и демократы. Так, осенью 2021 года директор ЦРУ Уильям Бернс во время визита в Москву предупредил о последствиях для России, если американские спецслужбы сочтут ее ответственной за «гаванский синдром».

    Поначалу этот антироссийский сюжет раскручивался в американской печати довольно бодро, однако потом все вдруг застопорилось, напоминает американист Дмитрий Дробницкий.

    «После Гаваны, как утверждали американцы, нечто подобное началось и в Москве и Пекине. Но ситуация изменилась, когда зазвучали жалобы дипломатов, живших в Париже. Что может быть общего у Гаваны с Парижем с политической точки зрения? Была версия, что эти явления вызваны чисто естественными, природными факторами. Но и здесь у Кубы и Франции нет ничего общего. Тогда возникла более убедительная «психосоматическая» версия. То есть речь идет о банальных панических атаках, о неврозе, который распространился по всему дипломатическому корпусу США и смежным с ним церэушникам и так далее», – напоминает эксперт.

    Поскольку число таких жалоб росло, то постепенно возникла и другая, «плохая для Госдепа», гипотеза – что это все просто симуляция, что умные люди таким образом вытаскивают деньги из Дяди Сэма, отмечает эксперт. «Ведь власти начали выплачивать страховые деньги пострадавшим, и деньги немалые. В итоге разгадка не найдена. Общего мнения на сей счет так и не появилось. Ситуация странная», – констатировал Дробницкий.

    По-хорошему следовало бы привлечь к проверке профессиональных психиатров, полагает эксперт. «Если проверка подтвердит такую гипотезу, то я лично не буду удивлен. Внешнеполитическое мировоззрение США – предельно невротическое, поэтому у американских дипломатов возникает невротическое, болезненное самоощущение. Мы – за добро, все остальные – за зло или бог знает вообще за что. В этой ситуации психологические перегрузки неизбежны. Запросто начнешь чувствовать черт-те что», – иронизирует американист.

    В любом случае, дело теперь постараются замять, а жаль, – «на результаты следствия хотелось бы посмотреть», подытоживает Дробницкий.

    Как поясняла еще год назад газета ВЗГЛЯД, в 1970-е Госдепартамент зачем-то рассказал американским дипломатам про то, что их здание в Москве облучают, те переполошились, начали искать у себя болячки. Как назло, тогда же в США вышла псевдонаучная книга о вреде микроволновок под названием «Переключая Америку», где от микроволн развивался и рак, и все что угодно. Дипломаты пошли в суды, требуя компенсации за угрозу для их здоровья. Случившийся фарс просочился и в печать – поэтому в популярном сознании идея «русские влияли на мозги американских дипломатов невидимыми лучами» существовала как минимум до конца 1980-х.

    «Демократы раскручивали эту историю во время правления Трампа. Мол, русские облучают американских дипломатов, а президент их не защищает, потому что он сам – «агент Москвы»,

    – вспоминает американист Малек Дудаков. – Но теперь опубликованные выводы в Вашингтоне уже никого особо не волнуют. Повестка сейчас другая. Во-первых, потраченные на расследование деньги – небольшие по меркам федерального бюджета, их не жалко. А главное: ни демократам, ни республиканцам финал этой истории неинтересен, потому что Америка де-факто находится в состоянии гибридной войны с Россией», – говорит Дудаков газете ВЗГЛЯД.  

    Американские дипломаты активно пользовались истерикой, связанной с «гаванским синдромом», чтобы получать щедрые компенсации от правительства США – «за ущерб» своему здоровью от «облучателей», считает политолог, – причем на расследование случаев «облучений» администрация Байдена спустила 30 млн долларов.

    «В конечном счете эта история сильно бьет по репутации американских дипломатов, которые долго пытались напугать всю Америку псевдонаучными теориями об «облучениях», – пишет Дудаков в своем телеграм-канале. – И на то, чтобы опровергнуть эту очевидную ерунду, ушли пять лет – и десятки миллионов долларов. В итоге получился показательный финал для еще одной истерики о «русском вмешательстве», которая, как и все прочие, закончилась тихим развенчанием».

    Единственная страна, которая теоретически может выиграть от публикации итогов расследования, это сама Куба, добавляет Дудаков: если администрация Байдена надумает смягчить свою политику относительно этого острова, тот факт, что Гавана оказалась «не виновата» в одноименном синдроме, окажется для нее лишним плюсом.
     
     
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