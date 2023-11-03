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    Владимир Можегов Владимир Можегов И три тысячи лет – война

    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

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    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    26 комментариев
    3 ноября 2023, 19:00

    Исчерпание боезапаса приводит ВСУ к созданию «франкенштейнов»

    Исчерпание боезапаса приводит ВСУ к созданию «франкенштейнов»
    @ Олег Булдаков/ТАСС

    Tекст: Геннадий Нечаев

    Кризис с системами ПВО привел Украину и ее западных союзников к весьма нестандартной военно-технической идее: оснастить западными ракетами советские зенитно-ракетные комплексы. Как именно будут выглядеть эти системы, уже названные «франкенштейнами», и насколько окажутся опасными для российских войск?

    В западной прессе заговорили о возможной передаче Киеву гибридных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Гибрид – это значит пусковые установки советского производства, оснащенные западными зенитными управляемыми ракетами (ЗУР). Эти гибриды уже получили ироничное прозвище FrankenSAM (игра слов, обыгрывающая слово «Франкенштейн» и английскую аббревиатуру SAM, то есть ЗРК).

    По словам источника NYT, речь может идти о системах двух типов. Первая – это советские ЗРК «Бук», которые планируется оснастить западными ракетами Sea Sparrow. Второй гибрид представляет собой сочетание советских радаров с пусковыми установками ракет Sidewinder. Общей особенностью этих «франкенштейнов» являются используемые боеприпасы: это изначально управляемые ракеты класса «воздух – воздух» (УРВВ), адаптированные для применения с наземных (или корабельных) пусковых установок

    Такой подход к созданию ЗРК средней и малой дальности является доминирующим в странах НАТО. Идея использовать в системе ПВО управляемые авиационные ракеты, запускаемые с наземных установок, появилась в США после провала программы фронтового мобильного комплекса MIM-46 Mauler в 1963 году (примерный аналог советских ЗРК «Оса»). Боевая машина на шасси М113 оказалась громоздкой, недостаточно подвижной и в целом – не выдающейся. Тогда и было предложено приспособить для пуска с земли ракету AIM-9 Sidewinder, которая с 1956 года и до сих пор является основной ракетой ближнего боя истребителей стран НАТО.

    Такую ракету интегрировали в составе наземного мобильного ЗРК MIM-72A Chaparral в качестве временного решения, в противном случае весь коллективный Запад и его союзники рисковали остаться вообще без ПВО, способной прикрывать войска на поле боя и в прифронтовой полосе. Американские военные рассматривали «Чапаррэл» как эрзац, но удивительное дело – с 1969 по 1998 годы замены ему так и не нашлось! Кое-где (например, на Тайване и в Египте) эти системы до сих пор на вооружении.

    В настоящее время США и НАТО закупают ракеты новейшей модификации AIM-9X, разработанной в 2010-х годах (аналог российской УРВВ Р-73). Понятно, что от ракеты образца 1956 года остались только название и форм-фактор, однако для ВСУ все равно предлагаются старые модификации AIM-9M разработки начала 1980-х.

    Причина происходящего проста. Пусковых установок ЗРК и РЛС у Украины достаточно, но все советские запасы собственно зенитных ракет либо исчерпаны, либо близки к исчерпанию. Украинское руководство неоднократно жаловалось на недостаток зенитных ракет.

    Союзники киевского режима выгребли эти ракеты уже со всех складов Восточной Европы.

    Однако у Запада имеется огромное количество собственных зенитных ракет указанных выше типов, тех же «Сайндвиндеров». В частности, в настоящее время только в США имеются около 7 тыс. ракет AIM-9M, гарантийные сроки хранения которых либо уже вышли, либо вот-вот закончатся.

    Предполагается, что на основе этих ракет в сочетании с радарами советского производства и будет создан некий зенитно-ракетный комплекс, примерно аналогичный по характеристикам древней американской разработке. Можно предположить, что для пуска «Сайдвиндеров» могут быть приспособлены оставшиеся у Украины шасси боевых машин ЗРК «Оса» со штатной РЛС.

    Согласно открытым данным, двигатель ракеты AIM-9M обеспечивает ей дальность полета порядка 19 км при воздушном старте. Это значит, что при старте с земли ожидаемая максимальная дальность перехвата составит 9–12 км. Такой комплекс может представлять угрозу для самолетов и вертолетов при перехвате буквально «над головой». В пассивном режиме «эрзац-«Чапаррэл» имеет некоторые шансы против дозвуковых крылатых ракет, но это требует хорошей организации служб наблюдения и оповещения о воздушной обстановке.


    Собственно, сказанное выше во многом относится и к комплексу с ракетой RIM-7 Sea Sparrow, также принятой на вооружение в далекие 1950-е годы и тоже как временное решение, ставшее в итоге основным. Насколько известно, новейшую версию «морского воробья», RIM-162 ESSM никто укровоякам поставлять не собирается. Они могут рассчитывать лишь на относительно свежие версии AIM-7M/P, до сих пор состоящие на вооружении во многих странах.

    Однако эта ракета и сегодня остается серьезным оружием. По комплексу характеристик эти ракеты эквивалентны зенитным ракетам 9М38 комплексов «Бук» и «Куб М-4», несколько уступая им по дальности пуска. Они способны уверенно перехватывать дозвуковые крылатые ракеты, например – французские Exsoset.

    Вероятно, оснастить оставшиеся на Украине «Буки» американскими ракетами – не такая уж сложная задача. Вопрос лишь в том, способны ли будут старые советские машины обеспечить с новыми ракетами обстрел 18 целей одновременно: в оригинальном исполнении они умели это еще в 1979 году. Второй момент связан с качеством ракет, которые не выпускаются с 1996 года.

    Создавая такие гибриды, американцы явно преследуют две цели: сбыть залежалый товар и одновременно успокоить своих киевских союзников, панически опасающихся ударов российских ракет по объектам генерации.

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    В сложившихся обстоятельствах годится любой паллиатив. Тем более когда на просьбы Зеленского «одолжить» на зиму несколько комплексов ПВО в Брюсселе закономерно покрутили пальцем у виска.

    Но одно очевидно: системы ПВО – одни из самых сложных комплексов вооружений. Они не создаются в экстренном порядке за полгода подобными методами, «на коленке», скрещивая ежа и ужа. Если «франкенштейны» и окажутся эффективными, то весьма ограниченно, и в любом случае на результат спецоперации не повлияют.

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