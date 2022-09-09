В Молдавии разгорается газовый сепаратизм

Власти Гагаузии, которая на правах автономии входит в состав Молдавии, попросили Кремль продать им газ по доступным ценам в обход Кишинева. Такие письма, отправленные за границу через голову президента Майи Санду, в Кишиневе наверняка расценят как акт сепаратизма. Месяц назад для острастки Санду уже устроила в Гагаузии учения спецназа. Что ждет теперь гагаузов за столь открытые симпатии к России?

Власти Гагаузской автономии Молдавии обратились к руководству России с просьбой о газе по доступным ценам, сообщил в пятницу председатель специальной переговорной комиссии Народного собрания Гагаузии (НСГ) Виктор Петров.

«Мы проинформировали руководство РФ о нашей проблеме и ждем ответа, – сказал Петров ТАСС. – Зима уже не за горами, население в отчаянии, мы просим помощи». Петров выразил сожаление, что президент Молдавии Майя Санду и премьер-министр Наталья Гаврилица не попробовали обсудить с Москвой снижение цены на газ, которая для населения Молдавии выросла более чем в пять раз за этот год. Он объяснил, что жители автономии не смогут отапливать свои дома газом, который в октябре подорожает до 29 леев за кубометр (1,5 евро). Как посчитали специалисты, обогрев трехкомнатной квартиры в Молдавии зимой обойдется примерно в 450 евро в месяц.

По словам Петрова, они обсуждали с газораспределительной компанией «Молдовагаз» возможность поставок газа в Гагаузию по специальным ценам. «Нам сказали, что это возможно. Энергический рынок страны был либерализован. «Молдовагаз» будет обязана предоставить нам свои сети и доставить газ до адресата», – отметил депутат.

Ранее председатель НСГ Дмитрий Константинов обратился с аналогичной просьбой к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В письме он просит предоставить этой зимой около 50 млн кубометров газа «для братского тюркоязычного народа».

На прошлой неделе Санду была вынуждена досрочно покинуть встречу с депутатами НСГ, проходившую в гагаузской столице Комрате, когда стороны перешли на крик во время обсуждения цен на газ. Поводом стали требования депутатов к президенту ехать на переговоры в Москву. Ранее Санду заявила о попытках дестабилизации в Гагаузии. После этого гагаузов стали обвинять в сепаратизме, а МВД Молдавии в прошлом месяце провело учения спецназа в автономии, что вызвало возмущение местного руководства. Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах даже не исключила, что может быть арестована, как это уже случилось с экс-президентом Игорем Додоном и рядом других оппозиционеров.

«Обращение к властям России выглядит как политическая демонстрация того, что в Гагаузии не совсем лояльны Кишиневу.

Но демонстрации демонстрациями, а экономика экономикой», – говорит Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

«Поставки в Гагаузию идут через Центральную Молдавию, а до того – через Украину. Москва не может поставлять газ в Комрат дирижаблями по воздуху – так, чтобы Молдавия и Украина не увидели. Это невозможно физически, к тому же будет грубым нарушением контрактов Москвы с Кишиневом». Газпром – акционер «Молдовагаза», чей руководитель напрямую работает с Майей Санду. «Молдовагаз» поставляет голубое топливо по всей республике согласно контрактам с Москвой, – говорит Митрахович. – Так что Газпром не может вести отдельных переговоров с Комратом, минуя «Молдовагаз» и правительство Молдавии».

«Молдавия с запада граничит с Румынией. Чисто теоретически Газпром мог бы продавать газ Молдавии через ту же Румынию. Но и в этом случае Комрату, если ему нужен газ по приемлемому тарифу, все равно пришлось бы обращаться в Кишинев. Как Санду договорилась бы на этот счет с Румынией, вопрос только к самой Санду», – подытожил эксперт.

«В запросе депутатов, отправленном через голову Санду и даже через голову башкана Гагаузии Ирины Влах, есть доля популизма. Депутаты работают на свой электорат так же, как и Санду работает на свой», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший депутат молдавского парламента Виктор Жосу. Президент Молдавии не может обсуждать цены на газ, поскольку в своих действиях ограничена западными опекунами, сетует экс-депутат.

«Что касается писем в Москву, то при желании любое разногласие местных властей с Кишиневом можно объявить проявлением сепаратизма. К сожалению, в команде Санду таких желающих хватает. Комрат известен своим традиционно пророссийским настроем, а это раздражает прозападную молдавскую власть», – подытожил Жосу.

Пятница для Санду вообще оказалась, похоже, неприятным днем. С утра Национальное бюро статистики отчиталось, что годовая инфляция в Молдавии в августе ускорилась до 34,29% с 33,44% в июле. В этот период цены на продукты питания выросли на 38,39%, непродовольственные товары подорожали на 23,26%, а услуги – на 45,25%.

Почти одновременно с публикацией этого отчета к зданию резиденции Санду пришло около тысячи сторонников оппозиционной партии «Шор». Манифестанты скандировали «Долой Майю Санду!», «Мы – народ!», а также выкрикивали лозунги с критикой в адрес премьер-министра республики Натальи Гаврилицы. «Санду не хочет вести переговоры и просить более низкой цены на газ. Нам говорят, что мы должны быть гордыми – гордыми и бедными», – заявил перед собравшимися глава Оргеевского района Дину Цуркану. «Провалили все: сельское хозяйство на грани банкротства, как мы переживем эту зиму с такими ценами на газ – непонятно. В отставку!» – призвал Цуркану. Он также обвинил власти в давлении на оппозицию и попытке срыва самой акции протеста: «Наши люди в регионах сообщают, что полиция блокирует доставку людей в Кишинев».

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«Гагаузия столкнулась с перспективой остаться без газа зимой, поэтому ситуация там крайне напряженная, как, впрочем, и в Молдавии в целом. Но еще неизвестно, кто кого победит: Санду гагаузов или гагаузы Санду», – считает Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, директор Института диаспоры и миграции.

Говоря о возможной реакции Кишинева на демарш Комрата, Затулин напомнил, как летом по Гагаузии проходили мирные протесты против антинародной политики Санду, а в ответ в автономию был направлен полицейский спецназ. «Я совсем не исключаю, что Кишинев применит теперь к Комрату какие-то меры экономического или силового давления. Санду в этой конфронтации лелеет надежды на западную поддержку. Она ищет возможности до крайности обострить ситуацию, чтобы с помощью Запада расправиться с любой оппозицией. Молдавская верхушка, избранная голосами гастарбайтеров, давно уехавших из Молдавии в Евросоюз, выполняет задания своих западных кураторов», – сказал Затулин.

Тем не менее кризис в этой маленькой республике вряд ли выльется в какую-то «спецоперацию против сепаратистов», полагает депутат. По его мнению, простые граждане Молдавии не хотят быть жертвами чужих игр и не станут участвовать в вооруженных провокациях.

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