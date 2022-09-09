В Молдавии разгорается газовый сепаратизм

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9 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 22:34  |  vz.ru
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Почему Запад не смог обрушить экономику России

Россия выработала свой рецепт устойчивости в санкционной войне Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российскую экономику ждет куда более скромное падение, чем экономисты ожидали еще весной этого года. Несмотря на беспрецедентное в истории санкционное давление, ни о каком двузначном спаде речи больше не идет. Как бы неприятно ни было Западу, но экономика России в этом году выдержала внешний экономический удар. Ее опыт противостояния санкциям просто уникален.  Подробности...
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Чем ответит Россия на «зерновой обман» Запада

Украина смогла продать свое зерно, но у российских экспортеров возникли проблемы REUTERS
«Очередной наглый обман... Просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось». Столь резкая оценка прозвучала из уст президента России Владимира Путина по поводу реализации так называемой зерновой сделки – соглашения о вывозе украинского зерна для «голодающей Африки». Что же произошло? Подробности...
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Освобожденные территории вынуждены отвечать на киевский террор

Автомобиль военного коменданта Бердянска был взорван в самом центре города t.me/glava_brd
С разницей в сутки на освобожденных территориях произошло два теракта – был взорван штаб пророссийского движения в Мелитополе, а чуть ранее совершено нападение на военного коменданта Бердянска. Диверсии и атаки на пророссийских активистов и чиновников новой власти происходят не в первый раз. Какие меры нужно принять для защиты новых руководителей в регионе? Подробности...
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Как сорвать накачивание Украины оружием

Поставки западного оружия на Украину не прекращаются REUTERS/Valentyn Ogirenko
Западные военные и политики потирают руки – с их слов, поставки вооружений на Украину оказывают влияние на ход боевых действий. На встрече министров обороны стран-членов НАТО принято решение не только продолжать, но даже увеличивать эти поставки. Насколько в реальности эффективно западное оружие и чем на все это может ответить Россия? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Именно сейчас Россия может сказать свое слово в мире

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В безумном мире спокойная нормальность российских гуманитарных инициатив превращается в глазах людей в революционность, требующую стальной воли и огромной смелости. Подробности...
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ЕС превратит борьбу с энергетическим доминированием России в остросюжетный сериал

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Глеб Простаков, бизнес-аналитик
У европейского страха есть имя, фамилия и отчество. 7 сентября на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин пообещал в случае введения предельных цен «ничего не поставлять». Подробности...
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Британию начало серьезно штормить

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Насчет шторма новая премьер-министр Великобритании абсолютно права: ее страну уже штормит так, что большой вопрос – выплывет ли Великобритания из него прежней. Подробности...
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Русская память о Елизавете II

С «зерновой сделкой» пора кончать

Внучка бандеровца во главе НАТО

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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    В Молдавии разгорается газовый сепаратизм

    Отправиться в Москву на переговоры по газу Майе Санду не позволяют гордость и Запад
    		   9 сентября 2022, 22:25
    Фото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
    Текст: Артур Приймак, Дарья Волкова

    Власти Гагаузии, которая на правах автономии входит в состав Молдавии, попросили Кремль продать им газ по доступным ценам в обход Кишинева. Такие письма, отправленные за границу через голову президента Майи Санду, в Кишиневе наверняка расценят как акт сепаратизма. Месяц назад для острастки Санду уже устроила в Гагаузии учения спецназа. Что ждет теперь гагаузов за столь открытые симпатии к России?

    Власти Гагаузской автономии Молдавии обратились к руководству России с просьбой о газе по доступным ценам, сообщил в пятницу председатель специальной переговорной комиссии Народного собрания Гагаузии (НСГ) Виктор Петров.

    «Мы проинформировали руководство РФ о нашей проблеме и ждем ответа, – сказал Петров ТАСС. – Зима уже не за горами, население в отчаянии, мы просим помощи». Петров выразил сожаление, что президент Молдавии Майя Санду и премьер-министр Наталья Гаврилица не попробовали обсудить с Москвой снижение цены на газ, которая для населения Молдавии выросла более чем в пять раз за этот год. Он объяснил, что жители автономии не смогут отапливать свои дома газом, который в октябре подорожает до 29 леев за кубометр (1,5 евро). Как посчитали специалисты, обогрев трехкомнатной квартиры в Молдавии зимой обойдется примерно в 450 евро в месяц.

    По словам Петрова, они обсуждали с газораспределительной компанией «Молдовагаз» возможность поставок газа в Гагаузию по специальным ценам. «Нам сказали, что это возможно. Энергический рынок страны был либерализован. «Молдовагаз» будет обязана предоставить нам свои сети и доставить газ до адресата», – отметил депутат.

    Ранее председатель НСГ Дмитрий Константинов обратился с аналогичной просьбой к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В письме он просит предоставить этой зимой около 50 млн кубометров газа «для братского тюркоязычного народа».

    На прошлой неделе Санду была вынуждена досрочно покинуть встречу с  депутатами НСГ, проходившую в гагаузской столице Комрате, когда стороны перешли на крик во время обсуждения цен на газ. Поводом стали требования депутатов к президенту ехать на переговоры в Москву. Ранее Санду заявила о попытках дестабилизации в Гагаузии. После этого гагаузов стали обвинять в сепаратизме, а МВД Молдавии в прошлом месяце провело учения спецназа в автономии, что вызвало возмущение местного руководства. Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах даже не исключила, что может быть арестована, как это уже случилось с экс-президентом Игорем Додоном и рядом других оппозиционеров.

    «Обращение к властям России выглядит как политическая демонстрация того, что в Гагаузии не совсем лояльны Кишиневу.

    Но демонстрации демонстрациями, а экономика экономикой», – говорит Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    «Поставки в Гагаузию идут через Центральную Молдавию, а до того – через Украину. Москва не может поставлять газ в Комрат дирижаблями по воздуху – так, чтобы Молдавия и Украина не увидели. Это невозможно физически, к тому же будет грубым нарушением контрактов Москвы с Кишиневом». Газпром – акционер «Молдовагаза», чей руководитель напрямую работает с Майей Санду. «Молдовагаз» поставляет голубое топливо по всей республике согласно контрактам с Москвой, – говорит Митрахович. – Так что Газпром не может вести отдельных переговоров с Комратом, минуя «Молдовагаз» и правительство Молдавии».

    «Молдавия с запада граничит с Румынией. Чисто теоретически Газпром мог бы продавать газ Молдавии через ту же Румынию. Но и в этом случае Комрату, если ему нужен газ по приемлемому тарифу, все равно пришлось бы обращаться в Кишинев. Как Санду договорилась бы на этот счет с Румынией, вопрос только к самой Санду», – подытожил эксперт.

    «В запросе депутатов, отправленном через голову Санду и даже через голову башкана Гагаузии Ирины Влах, есть доля популизма. Депутаты работают на свой электорат так же, как и Санду работает на свой», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший депутат молдавского парламента Виктор Жосу. Президент Молдавии не может обсуждать цены на газ, поскольку в своих действиях ограничена западными опекунами, сетует экс-депутат.

    «Что касается писем в Москву, то при желании любое разногласие местных властей с Кишиневом можно объявить проявлением сепаратизма. К сожалению, в команде Санду таких желающих хватает. Комрат известен своим традиционно пророссийским настроем, а это раздражает прозападную молдавскую власть», – подытожил Жосу.

    Пятница для Санду вообще оказалась, похоже, неприятным днем. С утра Национальное бюро статистики отчиталось, что годовая инфляция в Молдавии в августе ускорилась до 34,29% с 33,44% в июле. В этот период цены на продукты питания выросли на 38,39%, непродовольственные товары подорожали на 23,26%, а услуги – на 45,25%.

    Почти одновременно с публикацией этого отчета к зданию резиденции Санду пришло около тысячи сторонников оппозиционной партии «Шор». Манифестанты скандировали «Долой Майю Санду!», «Мы – народ!», а также выкрикивали лозунги с критикой в адрес премьер-министра республики Натальи Гаврилицы. «Санду не хочет вести переговоры и просить более низкой цены на газ. Нам говорят, что мы должны быть гордыми – гордыми и бедными», – заявил перед собравшимися глава Оргеевского района Дину Цуркану. «Провалили все: сельское хозяйство на грани банкротства, как мы переживем эту зиму с такими ценами на газ – непонятно. В отставку!» – призвал Цуркану. Он также обвинил власти в давлении на оппозицию и попытке срыва самой акции протеста: «Наши люди в регионах сообщают, что полиция блокирует доставку людей в Кишинев».

    «Гагаузия столкнулась с перспективой остаться без газа зимой, поэтому ситуация там крайне напряженная, как, впрочем, и в Молдавии в целом. Но еще неизвестно, кто кого победит: Санду гагаузов или гагаузы Санду», – считает Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, директор Института диаспоры и миграции.

    Говоря о возможной реакции Кишинева на демарш Комрата, Затулин напомнил, как летом по Гагаузии проходили мирные протесты против антинародной политики Санду, а в ответ в автономию был направлен полицейский спецназ. «Я совсем не исключаю, что Кишинев применит теперь к Комрату какие-то меры экономического или силового давления. Санду в этой конфронтации лелеет надежды на западную поддержку. Она ищет возможности до крайности обострить ситуацию, чтобы с помощью Запада расправиться с любой оппозицией. Молдавская верхушка, избранная голосами гастарбайтеров, давно уехавших из Молдавии в Евросоюз, выполняет задания своих западных кураторов», – сказал Затулин.

    Тем не менее кризис в этой маленькой республике вряд ли выльется в какую-то «спецоперацию против сепаратистов», полагает депутат. По его мнению, простые граждане Молдавии не хотят быть жертвами чужих игр и не станут участвовать в вооруженных провокациях.

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