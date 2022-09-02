События в Ираке затронули интересы России и США

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2 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 12:18  |  vz.ru
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Как Россия переживает угольное эмбарго

Уголь из России имеет ряд преимуществ Сергей Бобылев/ТАСС
Пока ЕС закрывает заводы и повышает цены для населения, российские угольщики искали новые рынки сбыта. Найти их не составило труда, однако полностью перенаправить европейские объемы на азиатские рынки им все еще не удалось. Падение экспорта российским угольщикам дается не так легко, как снижение экспорта газа Газпрому. Как угольщики переживут временные трудности из-за европейского эмбарго?  Подробности...
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Смертников Зеленского не пустили на атомную станцию

Зеленский решил приурочить захват ЗАЭС к визиту миссии МАГАТЭ на станцию Сергей Мальгавко/ТАСС
Минобороны сообщило о двух попытках ВСУ десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС – крупнейшую в Европе. Известно, что большая часть боевиков уже уничтожена. Киев предпринял очередную военную авантюру на фоне визита миссии МАГАТЭ на ядерный объект. На что рассчитывали украинские военачальники и какие у этой операции могут быть последствия? Подробности...
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Почему попытка десанта ВСУ захватить Запорожскую АЭС провалилась

Баржи, на которых пыталась добраться третья группа диверсантов, были потоплены t.me/RVvoenkor
Десант, который Киев пытался высадить утром 1 сентября у Запорожской АЭС, окрестили самоубийственным. Вместо того чтобы захватить важный объект во время визита миссии МАГАТЭ, диверсанты оказались блокированы на дачах Энергодара в километрах от цели. Баржи с подкреплением были потоплены. Есть данные, что операция ВСУ была подготовлена британскими спецслужбами. На что рассчитывали стратеги в Киеве и их кураторы и почему их планы потерпели фиаско? Подробности...
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События в Ираке затронули интересы России и США

Иракские националисты хотят взять реванш DPA/Global Look Press
Ирак приходит в себя после недавних волнений, однако для многих так и осталось загадкой – что же произошло? За что именно отдали жизнь десятки человек, захвативших правительственный квартал? В Ираке завязывается большой геополитический узел с участием Ирана, США и России – и разумеется, происходящее имеет прямое отношение к ценам на нефть. Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Добить до конца самоуверенность ВСУ

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Главное – не позволить затянуться психологическим ранам вражеских военных. Чтобы любые обоснования своего поражения выглядели очевидно нелепо для обычного жителя Украины и не несли в себе никакой романтики. Только тогда мы сможем обеспечить прочный мир для будущих поколений. Подробности...

Денацифицировать Украину можно только с помощью другой идеологии

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Многие беженцы подвержены пропаганде нацистской и русофобской идеологии, которая продвигается на Украине, прежде всего, в школах, для воздействия на сознание подростков. Что происходит массово и довольно эффективно. Подробности...
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В мире просыпаются региональные конфликты

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Даже при сохранении в ближайшие годы достаточно интенсивного конфликта России и Запада, другие региональные конфликты никуда не денутся. Подробности...
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Смертники Зеленского: десант ВСУ на ЗАЭС

Сербов ведут к предательству России

Как нам проводить Горбачева

Обсуждение: 12 комментариев
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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    События в Ираке затронули интересы России и США

    Иракские националисты хотят взять реванш
    		   2 сентября 2022, 12:16
    Фото: DPA/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян

    Ирак приходит в себя после недавних волнений, однако для многих так и осталось загадкой – что же произошло? За что именно отдали жизнь десятки человек, захвативших правительственный квартал? В Ираке завязывается большой геополитический узел с участием Ирана, США и России – и разумеется, происходящее имеет прямое отношение к ценам на нефть.

    Многие считают Ирак страной, находящейся под полным контролем Ирана. Отчасти потому, что почти 60% населения Ирака являются шиитами – единоверцами иранского населения, и эти шииты сейчас управляют Ираком.

    Однако ситуация гораздо сложнее. Среди иракских шиитов есть разные люди. Есть те, кто действительно ориентируется на иранских единоверцев, но есть и те, кто считает себя, прежде всего, иракцем, а уже потом шиитом.

    После начала американского вторжения в Ирак иранские спецслужбы подсуетились и на фоне творящегося хаоса зачистили почти всех антииранских лидеров местных шиитов. После чего и установили контроль как над иракской шиитской общиной, так и над всей страной. Однако иранская «оккупация» и деятельность проиранских ополчений стали вызывать все больше и больше вопросов у иракских шиитов, требующих восстановления национального суверенитета и контроля за силовыми структурами. Этих шиитов-националистов возглавил, по сути, самый популярный шиитский богослов, герой антиамериканского сопротивления Муктада ас-Садр.

    Он воспользовался общественным недовольством (как иранской «оккупацией», так и в целом сложным экономическим положением страны) и решил конвертировать его в парламентские мандаты. По итогам выборов, прошедших в октябре 2021 года, садристы взяли 73 мандата из 329. Будучи крупнейшей фракцией, они попытались сформировать правительство через союз с некоторыми лояльными им суннитскими и курдскими партиями.

    Однако проиранские силы им этого сделать не дали – в том числе и, по словам ас-Садра, через давление на потенциальных членов коалиции из числа суннитов и курдов. И, не сумев сформировать правительство, ас-Садр решил сам надавить на власть – в июне он приказал всем своим депутатам сдать мандаты.

    Логика ас-Садра была проста – самовыпиливание крупнейшей и влиятельнейшей фракции из политического процесса (с перспективой перехода к непарламентским, уличным методам борьбы) должно было напугать действующую власть, которая пошла бы на уступки ас-Садру в виде назначения новых выборов или как минимум учета интересов ас-Садра в процессе назначения нового премьера. Однако шантаж не сработал – квоту ушедших садристов заняли проиранские шиитские силы, а в парламенте начались долгие и сложные переговоры по назначению правительства и премьера. Без участия ас-Садра.

    «Ас-Садр сделал ранее большую глупость, отозвав своих депутатов из парламента, а потом вдруг осознал, что все стороны устали от его «взбрыков» и решили обойтись без него при формировании новых структур исполнительной власти. Отсюда истерика ас-Садра, кульминацией которой стало объявление о своем «уходе» из политики», – пишет Институт Ближнего Востока.

    Речь идет о новой попытке шантажа, когда 29 августа ас-Садр решил уйти уже не из парламента, а из политики в целом. «Я принял решение выйти из политического процесса, чтобы никак не быть связанным со всеми этими коррупционерами ни в этой жизни, ни в следующей», – заявил политик, фактически дав понять, что его к этому вынудили политические противники.

    В ответ разгневанные садристы (при поддержке силовых подразделений ас-Садра, которые, конечно же, к этому готовились) атаковали Зеленую зону в Багдаде и другие правительственные объекты. Их начала вытеснять армия и полиция, в результате чего только в столице от беспорядков погибло как минимум 30 человек.

    На данный момент беспорядки прекращены, прежде всего, потому, что сам ас-Садр приказал своим сторонникам покинуть Зеленую зону. Ему не нужен был ее захват, нужна была лишь демонстрация силы и возможностей для того, чтобы заставить его политических соперников сесть за стол переговоров. И если демонстрация не приведет к нужному ас-Садру результату, то Ирак ждет новый виток обострения – в том числе и с выходом на полноценный гражданский конфликт.

    На первый взгляд, речь в Ираке идет об обычном внутриполитическом противостоянии местечковых политиков. Однако на самом деле в Ираке завязывается большой геополитический узел с участием Ирана, США и России.

    Иран, понятно, хочет сохранить Ирак в своей сфере влияния. Прежде всего, потому, что через иракскую территорию иранцы получают доступ в Сирию и дальше в Ливан (и обеспечивают тем самым контроль всей территории от Средиземного моря до Ефрата). Если Ирак будет выведен из иранской сферы влияния, то, по сути, это обнулит все геополитические успехи Тегерана со времен вторжения США в Ирак (когда американцы своими руками уничтожили антииранский режим Саддама Хусейна в Багдаде).

    Соответственно, ряд российских экспертов уверены, что процессом «выведения» Ирака из-под иранского влияния руководят Соединенные Штаты. Что именно Вашингтон стоит за консолидацией шиитских националистов и выводом их на улицы. Однако с такой позицией согласны не все. «Говорить, что за этим стоят США, я бы не стал, Штаты сейчас сидят, выжидают и не вмешиваются. Это противостояние внутренних элит и Ирана, который сейчас пытается укрепить свои позиции в этой стране», – пишет президент Российской ближневосточной ассоциации Мурад Садыгзаде.

    С одной стороны, Соединенным Штатам крайне невыгодна нестабильность в Ираке. В случае ее эскалации до полномасштабной внутришиитской гражданской войны возникнут затруднения с поставками иракской нефти на мировой рынок.

    «На Ирак приходится 5% мировой добычи. В 2021 году страна произвела 201 млн тонн нефти. Это большие объемы, и Ирак можно назвать крупным игроком мирового нефтяного рынка.

    Крупнейшими покупателями были Китай (54,1 млн тонн) и Индия (52 млн тонн)», – поясняет газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового университета Игорь Юшков. Соответственно, если поставки иракской нефти прекратятся или хотя бы сократятся, то Индия и особенно Китай могут нарастить поставки российской нефти.

    С другой стороны, Вашингтону нужна победа ас-Садра. Проповедника, конечно, сложно назвать американским агентом (особенно после того, как он воевал против США в нулевые), однако победа ас-Садра как минимум резко ослабит влияние Ирана на Ирак, а отсюда и мощь Тегерана. Именно поэтому Соединенные Штаты болеют за садристов. Однако не могут ни публично поддержать ас-Садра, ни тем более оказать ему открыто какую-то материально-техническую помощь. Подобная помощь будет лишь на руку Ирану, который назовет ас-Садра американским шпионом с понятными политическими последствиями.

    Именно поэтому американцы в процесс и не вмешиваются. Дешевле и проще наблюдать.

    Что же касается Москвы, то ее устроит, по сути, любой исход противостояния. Если победит ас-Садр, то позиции Ирана в той же Сирии значительно ослабнут. Кроме того, победа ас-Садра повлечет за собой усиление волатильности на мировом рынке нефти – и, соответственно, приведет к росту цен. Если же ас-Садра удастся изолировать, то Соединенным Штатам и Саудовской Аравии придется более активно вмешиваться для выдавливания Ирана из Ирака, а это повлечет за собой рост антиамериканизма на Ближнем Востоке и отвлечение американского внимания от Украины.

    Так что Москва тоже в процесс не вмешивается. Все и без того идет так, как России нужно.


     
     
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