События в Ираке затронули интересы России и США

Ирак приходит в себя после недавних волнений, однако для многих так и осталось загадкой – что же произошло? За что именно отдали жизнь десятки человек, захвативших правительственный квартал? В Ираке завязывается большой геополитический узел с участием Ирана, США и России – и разумеется, происходящее имеет прямое отношение к ценам на нефть.

Многие считают Ирак страной, находящейся под полным контролем Ирана. Отчасти потому, что почти 60% населения Ирака являются шиитами – единоверцами иранского населения, и эти шииты сейчас управляют Ираком.

Однако ситуация гораздо сложнее. Среди иракских шиитов есть разные люди. Есть те, кто действительно ориентируется на иранских единоверцев, но есть и те, кто считает себя, прежде всего, иракцем, а уже потом шиитом.

После начала американского вторжения в Ирак иранские спецслужбы подсуетились и на фоне творящегося хаоса зачистили почти всех антииранских лидеров местных шиитов. После чего и установили контроль как над иракской шиитской общиной, так и над всей страной. Однако иранская «оккупация» и деятельность проиранских ополчений стали вызывать все больше и больше вопросов у иракских шиитов, требующих восстановления национального суверенитета и контроля за силовыми структурами. Этих шиитов-националистов возглавил, по сути, самый популярный шиитский богослов, герой антиамериканского сопротивления Муктада ас-Садр.

Он воспользовался общественным недовольством (как иранской «оккупацией», так и в целом сложным экономическим положением страны) и решил конвертировать его в парламентские мандаты. По итогам выборов, прошедших в октябре 2021 года, садристы взяли 73 мандата из 329. Будучи крупнейшей фракцией, они попытались сформировать правительство через союз с некоторыми лояльными им суннитскими и курдскими партиями.

Однако проиранские силы им этого сделать не дали – в том числе и, по словам ас-Садра, через давление на потенциальных членов коалиции из числа суннитов и курдов. И, не сумев сформировать правительство, ас-Садр решил сам надавить на власть – в июне он приказал всем своим депутатам сдать мандаты.

Логика ас-Садра была проста – самовыпиливание крупнейшей и влиятельнейшей фракции из политического процесса (с перспективой перехода к непарламентским, уличным методам борьбы) должно было напугать действующую власть, которая пошла бы на уступки ас-Садру в виде назначения новых выборов или как минимум учета интересов ас-Садра в процессе назначения нового премьера. Однако шантаж не сработал – квоту ушедших садристов заняли проиранские шиитские силы, а в парламенте начались долгие и сложные переговоры по назначению правительства и премьера. Без участия ас-Садра.

«Ас-Садр сделал ранее большую глупость, отозвав своих депутатов из парламента, а потом вдруг осознал, что все стороны устали от его «взбрыков» и решили обойтись без него при формировании новых структур исполнительной власти. Отсюда истерика ас-Садра, кульминацией которой стало объявление о своем «уходе» из политики», – пишет Институт Ближнего Востока.

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Речь идет о новой попытке шантажа, когда 29 августа ас-Садр решил уйти уже не из парламента, а из политики в целом. «Я принял решение выйти из политического процесса, чтобы никак не быть связанным со всеми этими коррупционерами ни в этой жизни, ни в следующей», – заявил политик, фактически дав понять, что его к этому вынудили политические противники.

В ответ разгневанные садристы (при поддержке силовых подразделений ас-Садра, которые, конечно же, к этому готовились) атаковали Зеленую зону в Багдаде и другие правительственные объекты. Их начала вытеснять армия и полиция, в результате чего только в столице от беспорядков погибло как минимум 30 человек.

На данный момент беспорядки прекращены, прежде всего, потому, что сам ас-Садр приказал своим сторонникам покинуть Зеленую зону. Ему не нужен был ее захват, нужна была лишь демонстрация силы и возможностей для того, чтобы заставить его политических соперников сесть за стол переговоров. И если демонстрация не приведет к нужному ас-Садру результату, то Ирак ждет новый виток обострения – в том числе и с выходом на полноценный гражданский конфликт.

На первый взгляд, речь в Ираке идет об обычном внутриполитическом противостоянии местечковых политиков. Однако на самом деле в Ираке завязывается большой геополитический узел с участием Ирана, США и России.

Иран, понятно, хочет сохранить Ирак в своей сфере влияния. Прежде всего, потому, что через иракскую территорию иранцы получают доступ в Сирию и дальше в Ливан (и обеспечивают тем самым контроль всей территории от Средиземного моря до Ефрата). Если Ирак будет выведен из иранской сферы влияния, то, по сути, это обнулит все геополитические успехи Тегерана со времен вторжения США в Ирак (когда американцы своими руками уничтожили антииранский режим Саддама Хусейна в Багдаде).

Соответственно, ряд российских экспертов уверены, что процессом «выведения» Ирака из-под иранского влияния руководят Соединенные Штаты. Что именно Вашингтон стоит за консолидацией шиитских националистов и выводом их на улицы. Однако с такой позицией согласны не все. «Говорить, что за этим стоят США, я бы не стал, Штаты сейчас сидят, выжидают и не вмешиваются. Это противостояние внутренних элит и Ирана, который сейчас пытается укрепить свои позиции в этой стране», – пишет президент Российской ближневосточной ассоциации Мурад Садыгзаде.

С одной стороны, Соединенным Штатам крайне невыгодна нестабильность в Ираке. В случае ее эскалации до полномасштабной внутришиитской гражданской войны возникнут затруднения с поставками иракской нефти на мировой рынок.

«На Ирак приходится 5% мировой добычи. В 2021 году страна произвела 201 млн тонн нефти. Это большие объемы, и Ирак можно назвать крупным игроком мирового нефтяного рынка.

Крупнейшими покупателями были Китай (54,1 млн тонн) и Индия (52 млн тонн)», – поясняет газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового университета Игорь Юшков. Соответственно, если поставки иракской нефти прекратятся или хотя бы сократятся, то Индия и особенно Китай могут нарастить поставки российской нефти.

С другой стороны, Вашингтону нужна победа ас-Садра. Проповедника, конечно, сложно назвать американским агентом (особенно после того, как он воевал против США в нулевые), однако победа ас-Садра как минимум резко ослабит влияние Ирана на Ирак, а отсюда и мощь Тегерана. Именно поэтому Соединенные Штаты болеют за садристов. Однако не могут ни публично поддержать ас-Садра, ни тем более оказать ему открыто какую-то материально-техническую помощь. Подобная помощь будет лишь на руку Ирану, который назовет ас-Садра американским шпионом с понятными политическими последствиями.

Именно поэтому американцы в процесс и не вмешиваются. Дешевле и проще наблюдать.

Что же касается Москвы, то ее устроит, по сути, любой исход противостояния. Если победит ас-Садр, то позиции Ирана в той же Сирии значительно ослабнут. Кроме того, победа ас-Садра повлечет за собой усиление волатильности на мировом рынке нефти – и, соответственно, приведет к росту цен. Если же ас-Садра удастся изолировать, то Соединенным Штатам и Саудовской Аравии придется более активно вмешиваться для выдавливания Ирана из Ирака, а это повлечет за собой рост антиамериканизма на Ближнем Востоке и отвлечение американского внимания от Украины.

Так что Москва тоже в процесс не вмешивается. Все и без того идет так, как России нужно.