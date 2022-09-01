Президент Германии предпринял атаку на Русскую церковь

Русская православная церковь стала новым объектом антироссийской кампании на Западе – и на этот раз против нее выступил один из высших германских чиновников. Почему президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал исключить РПЦ из Всемирного совета церквей, что представляет собой эта организация и почему все это имеет прямое отношение к немецким деньгам?

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии Ассамблеи Всемирного совета церквей (ВСЦ), заявил, что участие в этом сообществе Русской православной церкви нежелательно. Немецкий политик, в числе прочего, сказал следующее:

«Они (Русская православная церковь) оправдывают захватническую войну против Украины – против своих и наших братьев и сестер по вере. Мы должны выступить также здесь, в этой комнате, на этой Ассамблее против этой пропаганды, направленной против свободы и прав граждан другой страны, этого национализма, который произвольно утверждает, что имперские мечты диктатуры о гегемонии являются волей Бога. Сколько женщин, мужчин и детей в Украине стали жертвами этого разжигания ненависти, этой ненависти и этого преступного насилия!».

Подобные заявления господина Штайнмайера в целом неудивительны. Обвинения РПЦ в «пропаганде войны», внесение патриарха Кирилла в санкционные списки (как это уже сделала Великобритания) – это сейчас «европейский мейнстрим».

Понятно, что под «имперскими мечтами о диктатуре» немецкий президент подразумевает ровно то, что Русская церковь неоднократно говорила и продолжает говорить о том, что Украина в течение восьми лет убивала и продолжает убивать жителей Донбасса. Вся вина которых, стоит напомнить, ровно в том, что они желают политического самоопределения и сохранения своей национальной, культурной и религиозной самоидентификации. Но это для Европы слишком «неудобная» правда, которую там и маркируют «проповедью войны».

Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополит Антоний (Севрюк) прокомментировал заявление господина Штайнмайера следующим образом: «Считаю, что позиция г-на Ф-В. Штайнмайера является примером грубого давления со стороны высокопоставленного представителя государственной власти на старейшую межхристианскую организацию. Убежден, что Всемирный совет церквей продолжит оставаться независимой диалоговой площадкой, следующей в своей деятельности не ангажированному политическому заказу со стороны тех или иных государств, а цели утверждения мира и согласия».

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Стоит сказать, что в ВСЦ с ним согласились. Клирик Румынской православной церкви, нынешний глава Всемирного совета церквей, протоиерей Иоанн Саука отметил «важность присутствия на Ассамблее представителей Московского патриархата, поскольку таковое отвечает самой природе крупнейшей межхристианской организации».

Русская православная церковь состоит в ВСЦ с 1961 года. Сама же эта общественная, межконфессиональная структура официально появилась в 1948 году, в ходе первой Ассамблеи ВСЦ в Амстердаме. Цель организации – «экуменический диалог», то есть диалог между различными христианскими конфессиями. В частности, судя по членам ВСЦ, между протестантами, англиканами, православными различной степени каноничности и армянскими григорианами.

Особо стоит отметить, что в этом году на Ассамблею Всемирного совета церквей пригласили представителей так называемой Православной церкви Украины, неканонической структуры, признанной Константинопольским патриархатом, что стало причиной, по которой Русская церковь разорвала с ним молитвенное общение.

Основным спонсором ВСЦ, несмотря на то, что штаб-квартира организации находится в Женеве, являются религиозные организации Германии. На их долю приходится 39% финансирования Совета. А поскольку в Германии имеет место государственный «налог на церковь», то в целом понятно, почему с трибуны Ассамблеи ВСЦ выступил государственный чиновник Штайнмайер.

С другой стороны, важно понимать, что президент ФРГ – это не глава Германии, которым фактически является канцлер, а просто представительное лицо. И его заявления в адрес РПЦ – по большому счету частное мнение этого чиновника, а не позиция немецкого государства. При этом наиболее крупный член ВСЦ – это именно Русская православная церковь. Что в целом и позволяет ВСЦ называть себя крупнейшей межхристианской организацией. В случае же, если желания немецкого президента исполнятся, то есть РПЦ покинет данную организацию – ВСЦ станет просто еще одной из многих подобного рода локальных структур с не самой большой численностью и не самым широким представительством.

Более того, в последние годы численность организации стабильно сокращается, а закредитованность растет. Также важно отметить, что в христианской консервативной среде к ВСЦ имеет место быть, мягко говоря, скептическое отношение. Так, к примеру, православные консерваторы периодически напоминают, что ряд святых отцов Церкви называли экуменизм «ересью всех ересей». И потому в целом разделяют ту точку зрения, что Русской церкви хорошо бы прекратить членство в данной структуре.

С общественно-политической точки зрения ВСЦ является удобной площадкой для ведения международного гуманитарного диалога. Поэтому интерес Русской церкви в членстве в ВСЦ тоже вполне понятен.

И в этом контексте вмешательство государственного чиновника в работу сугубо религиозной, общественной и гуманитарной структуры является для современной Европы чем-то вопиющим. До этого подобного рода действия позволяла себе только Украина. В которой, стоит напомнить, на днях «на ковер» в МИД вызвали нунция (официального посланника) папы Римского, после слов понтифика о том, что Дарья Дугина стала невинной жертвой войны. Теперь же, судя по всему, украинский пример нарушения принципов свободы совести, вероисповедания и отделения государства от церкви становится новой европейской нормой.

К слову, заявления Штайнмайера о якобы поощрении войны Московской патриархией и патриархом Кириллом лично не соответствуют действительности.

Предстоятель Русской церкви неоднократно публично озвучивал свою позицию и позицию Русской церкви по событиям на Украине. И звучит она следующим образом: «Мы должны молиться о том, чтобы как можно быстрее наступил мир, чтобы перестала литься кровь наших братьев и сестер, чтобы Господь приклонил милость Свою к многострадальной Донбасской земле, восемь лет несущей на себе эту скорбную печать, порождаемую человеческим грехом и ненавистью».

И это не то, чтобы было похоже на «проповедь войны, национализма и империализма», в которых обвиняет Русскую церковь германский президент. Скорее это нечто прямо противоположное. Однако даже если под государственным давлением ВСЦ пойдет на исключение из своих рядов самого крупного своего участника – Русскую православную церковь, то от подобного шага в большей степени пострадает сам Всемирный совет церквей, а никак не Русская церковь. Которая, если применять к ней сугубо мирские определения, и так является одной из крупнейших международных гуманитарных организаций в мире.