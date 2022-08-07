Литву ждет крупное туалетное наказание

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7 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 09:53  |  vz.ru
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Газовая ловушка для Европы захлопнулась

Газпром ответил Шольцу за турбину Bernd Thissen/dpa/picture-alliance/ТАСС
Газпром наконец подробно объяснил, как санкции Запада заставляют «Северный поток – 1» работать всего с одной турбиной. Это явно ответ на обвинения канцлера Германии Шольца, что отправке турбины в Россию якобы ничто не мешает, кроме самой российской стороны. Отказ Европы признать проблему угрожает не только ее экономике, но и простым людям. Причем первыми этой зимой пострадают именно страны Западной Европы. Какие именно страны попадут под удар? Подробности...
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Сближение с Китаем требует от России осторожности

Китай захотел укрепить стратегическое сотрудничество с Россией PAVEL GOLOVKIN/POOL/EPA/ТАСС
Скандальный визит Нэнси Пелоси на Тайвань и кризис в отношениях между США и Китаем дает первые плоды – Пекин заявил о желании расширить стратегическое сотрудничество с Россией. О каких именно направлениях может идти речь и в какой мере инициатива Пекина соответствует интересам Москвы в Азии? Подробности...
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ВМФ России получил точную инструкцию к применению

Новая Морская доктрина подразумевает усиление ВМФ России Петр Ковалев/ТАСС
Аналитики продолжают обсуждать новую Морскую доктрину, подписанную президентом России. Все более заметны явственные отличия этого фундаментального для России документа от его предыдущего варианта. Особенное значение новая доктрина имеет для строительства и применения Военно-морского флота – но не только для этого.  Подробности...
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Самую нищую страну Европы ждут новые проблемы

В общении с властью молдавская улица использует для наглядности навоз EPA/TASS
Республике Молдова этим летом сильно не везет. Ее преследуют инфляция, засуха и неоплаченные астрономические счета за газ. Впрочем, зимой вспоминать про засуху молдаване будут с ностальгией – правительство уже предупредило, что из-за отсутствия российского газа топить дома придется дровами. Даже сторонники президента Майи Санду призывают ее начать диалог с Москвой ради спасения страны. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Со времен Хиросимы Америка не изменилась

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
США не мыслят себе иного миропорядка, кроме основанного на их доминировании в военной сфере – любой ценой и вопреки любым обстоятельствам. Ничего хорошего миру такое иррациональное мышление Америки не несет. Подробности...
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Мировой рынок продовольствия висит на ниточке

Дмитрий Евстафьев
Дмитрий Евстафьев, политолог
Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование и удобрения, продовольственного кризиса не избежать. Подробности...
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Как Иран предсказал глобальную ошибку Горбачева

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
«Я настоятельно призываю Вас, – писал Хомейни Горбачеву, – к тому, чтобы Вы, разрушая здание марксистских иллюзий, не оказались в плену Запада и Великого дьявола». Горбачев не послушал иранского лидера, а зря. Подробности...
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КНР и Тайвань. Суть конфликта

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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
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    Литву ждет крупное туалетное наказание

    Такие туалеты до сих пор остаются отличительным признаком литовской глубинки
    		   7 августа 2022, 09:53
    Фото: Михаил Мордасов/ТАСС
    Текст: Станислав Лещенко

    Весьма экзотическое нововведение вынуждена вводить Литва – речь идет о государственной системе учета содержимого уличных туалетов. Руководство страны полагает, что только таким образом удастся избавиться от туалетов системы «сортир», распространенных по всей стране. Данная инициатива особенно интересна в контексте мифов, распространяемых на Украине о быте в России.

    Руководство Литовской Республики имеет, как известно, большие геополитические амбиции. Вильнюс подает себя оплотом «евроатлантической цивилизации», вставшим на пути «агрессивной России» и «диктаторской Белоруссии» – и активно занимается продвижением «европейской демократии» на постсоветском пространстве.

    Литовские эмиссары в свое время приложили огромные усилия для того, чтобы победил «Евромайдан» на Украине, а сейчас они зачастили в Закавказье. Крошечная Литва в прошлом году бросила вызов даже громадному Китаю, находящемуся вдали от ее границ. В данный момент Литва активно помогает Украине – оружием, деньгами и, конечно же, политической риторикой. В том числе олицетворяя собою то самое счастливое европейское будущее, куда так стремится киевский режим.

    При этом столь амбициозное государство имеет одну специфическую проблему, решить которую не может в течение многих лет. Руководство Евросоюза не первый год добивается, чтобы Литва обеспечила всем своим жителям доступ к такому благу цивилизации, как обычный туалет, подсоединенный к системе водопровода. Дело в том, что почти треть населения страны вынуждена до сих пор пользоваться уличными туалетами системы «сортир».

    Сизифов труд

    Проблема насчитывает не один год: Еврокомиссия еще в 2017 году пригрозила оштрафовать Литву за привычку ее населения справлять нужду в деревенских туалетах. Брюссельские чиновники обратили внимание на тот факт, что в Литве воду по водопроводу получают лишь 80% населения, а к централизованной системе водоотведения подключены и того меньше – только 72% от всех жителей страны (вместо 98%, положенных по законам Евросоюза). Из-за этого значительная часть населения Литовской Республики вынуждена справлять нужду в том, что деликатно зовется «уличными туалетами».

    По мнению членов Еврокомиссии, популярные в литовской глубинке «деревенские сортиры» могут вредить окружающей среде, так как отходы в них не перерабатываются. Более того, подобные сортиры небезопасны – в Литве имели место случаи гибели людей, отправившихся на «заседание» в уличные туалеты с подгнившими досками, провалившихся там под пол и захлебнувшихся.

    Вильнюс обвиняют в том, что он нарушает директиву ЕС, предписывающую, что в населенных пунктах, где проживает больше 2000 человек, должна действовать система централизованной поставки воды и центральная канализация. Литовская журналистка Рената Рейнгольдене с иронией писала по этому поводу:

    «На автовокзалах, железнодорожных станциях, в других местах скопления людей сарайчики типа сортир, обозначенные на карте буквами "Мэ" и "Жо" велено разрушить. На месте убогих "кабинок" рекомендовано возвести современные постройки – с писсуарами, унитазами, умывальниками и прочими атрибутами культуры справления больших и малых физиологических надобностей. Современные туалеты должны быть приспособлены к потребностям людей с ограниченными возможностями, как это сделано, например, в международных аэропортах». По словам Рейнгольдене, количество литовцев, регулярно пользующихся «удобствами за углом», в четырнадцать раз превышает средний показатель по Евросоюзу.

    Когда к концу 2018 года выяснилось, что Литва за минувшие полтора года практически ничего не сделала для массовой ликвидации сортиров, Еврокомиссия пригрозила оштрафовать государство на сумму в 700 000 евро. Тогдашний премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис признал, что государство, активно «осваивая» средства из структурных фондов ЕС, предназначенные для наделения абсолютно всех литовцев современными туалетами, не выполнило даже половины намеченной работы в данном направлении. «Это позор, что сегодня в домашних хозяйствах нет водопровода, туалета, нормальных цивилизованных условий жизни. Нашу страну обязательно будут наказывать», – сокрушался Сквернялис.

    Кто виноват и что делать?

    Департамент статистики при Минфине Литвы в 2018 году выдавал следующие цифры: на тот момент проживал в доме без туалета каждый восьмой литовец – это 13% населения; без ванной или душа – 12%. Живущие за чертой бедности еще хуже обеспечены в быту. При этом, некоторые чиновники оказались склонны переложить вину за ситуацию на плечи самих жителей. «Несмотря на то, что инфраструктура создана, у населения была возможность подключиться к системе поставок воды и центральной канализации, число жителей, получающих эти услуги, увеличилось незначительно», – указывалось в выпущенном по случаю правительственном постановлении.

    Представитель крупнейшего в государстве поставщика воды Vilniaus vandenys Антанас Бубнялис тоже считает, что многие литовцы сами злонамеренно не желают ничего менять в своем быту.

    «Часть населения вообще привыкла жить дома без воды и канализации или не может инвестировать в улучшение качества жизни – они пользуются водой из колонок и уличными туалетами», – отмечает Бубнялис.

    Литовский телеканал LNK посвятил сюжет данной теме. В нём представители районных властей пояснили, что жители сельской местности упорно не сносят свои уличные туалеты, поскольку у них нет денег на присоединение к водопроводу. Самоуправления вынуждены формировать специальные комиссии, члены которых ездят по деревням и призывают людей отказаться от примитивных сортиров. «Так что, намерение ЕС централизованно утилизировать жидкие отходы в деревнях все ещё утопическое», – резюмировали журналисты.

    Хотя, если говорить начистоту, проблема отнюдь заключается не в лености и нечистоплотности литовских жителей. Дело в том, что Литва с момента выхода из СССР понесла огромные людские потери. Если в 1991 году в республике насчитывалось свыше 3,7 млн человек, то в 2022-м – лишь 2,7 млн, то есть потери за тридцать лет составили около миллиона человек. Многие местности совершенно обезлюдели и населены, главным образом, стариками и пенсионерами – их дети и внуки в погоне за «длинным евро» разъехались по другим странам ЕС. А пенсионерам зачастую вкладываться в замену уличных сортиров на современные туалеты представляется слишком затратно, да и бессмысленно.

    По данным за июль 2020 года в 27 населенных пунктах Литвы к центральной канализации еще не подключились 38 500 домашних хозяйств. На исходе 2021 года литовские статистики заявили, что в стране до сих пор у 7,6% населения до сих пор дома нет унитазов, подключенных к канализации. Хуже в ЕС по этому параметру показатели только в Латвии (8%), Болгарии (13,2%) и Румынии (22,8%).

    «На самом деле у нас к центральной сети подключены 77-78% жителей, еще 22% оборудовали/пользуются индивидуальными системами. Это не обязательно уличные туалеты, это могут быть биосистемы, небольшие системы», – сказал старший советник Министерства охраны окружающей среды Ирмантас Валунас. В мае 2022-го было объявлено, что к системе централизованного водопровода и канализации в Литве не подключены 50 населенных пунктов. Канализации нет в каждом шестом доме в городах и городках Литвы.

    Система всеобъемлющего учета экскрементов

    Литве осталось совсем немного времени, чтобы отказаться от уличных туалетов в населенных пунктах, где проживает больше 2000 жителей (их в Литве 62). В 2023 году в таких населенных пунктах к центральным сетям должны быть подключены 98% жителей (сейчас подключены только 77 %). Министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас предупредил, что, если Литва вовремя не достигнет этого показателя, то ей грозят штрафы в сотни миллионов евро.

    И вот в начале августа 2022 года возглавляемое Гентвиласом ведомство объявило, что нашло новый способ решения проблемы. Вскоре в Литве начнут считать количество содержимого в уличных сортирах. Для этого в министерстве создадут дорогостоящую информационную систему по сбору данных о вывозе фекалий.

    И если выяснится, что люди слишком редко зовут ассенизаторов для очистки своих уличных туалетов или вызывают для этого слишком небольшие машины, то их ждут штрафы.

    Симонас Гентвилас объявил, что новая система поможет подсчитать все имеющиеся в Литве несанкционированные уличные сортиры, а их пользователи получат штрафы. Компании, занимающиеся вывозом фекалий, принудят точно указывать, сколько они вывезли экскрементов из каждого конкретного туалета. В свою очередь, фирмы, принимающие отходы, должны будут подтверждать, что к ним привезли именно указанное количество фекалий. «Будут установлены минимальные требования: сколько раз в год эксплуатируется туалет, какое количество отходов примерно должно накопиться», – сказала замминистр Раминта Радавичене.

    Иными словами, министерство точно высчитает, какое количество экскрементов должно содержаться в каждом конкретном туалете. Тех же, кто использует выгребные ямы, из которых отходы уходят непосредственно в землю, ждут штрафы. «Проблема серьезная. Люди, которые пользуются уличными туалетами, но не располагают необходимыми средствами для того, чтобы быстро оборудовать биоканализацию или подключиться к центральной канализации, чувствуют себя неважно. И это не только старики. Жители должны до 2023 года отказаться от уличных туалетов во всех населенных пунктах, где живет больше 2000 жителей. Сделать это Литва обязалась по директивам ЕС», – пишет литовский портал Delfi.lt.

    Ряд политиков раскритиковали принятые министерством меры как чрезмерные. «Не надо загрязнять природу. Но и не надо пугать людей штрафами и тратить миллионы на подсчет отходов. Лучше потратить этот миллион на подключение людей к канализации или на установку биотуалетов, там, где подключение невозможно», – считает депутат самоуправления города Кедайняй Нийоле Науёкене. Она считает, что власть пытается взвалить ответственность за свои недочеты на плечи простых граждан.

    Но особенное внимание на происходящее должны обратить на Украине. Именно среди украинцев за время СВО массово распространился миф об отсутствии в России центральной канализации. О том, что российские солдаты именно на Украине якобы впервые видят такой признак цивилизации, как унитаз. Пример Литвы вооючию показывает, где на самом деле острее всего в Европе стоит проблема уличных туалетов – и как это соотносится с «образцом европейской цивилизациии».

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