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31 августа, среда  |  Последнее обновление — 15:06  |  vz.ru
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Энергетический кризис разделил Европу на умных и не очень

Отказ от атомной генерации дорого обходится европейцам TelePaks TV/YouTube
Ускоренный отказ от атомной энергии стал второй серьезной ошибкой Евросоюза и просчетом «зеленых». Первой ошибкой было закрытие угольных электростанций. Теперь европейцы спешно реанимируют эти объекты и возрождают угольную отрасль. Логично было бы сделать то же самое с атомной энергетикой, тем более что она куда более чистая, чем уголь, если это еще кому-то интересно в Европе. Почему же этого не происходит? Подробности...
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Как Байдену сохранить лицо при отступлении с Украины

Фиаско украинской политики Байдена станет для президента «вторым Афганистаном» Ron Sachs/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
В конфликте с Вашингтоном у Москвы в ближайшие месяцы, похоже, появится два новых союзника – наступление зимы и ноябрьские выборы в Конгресс США. Если Европа замерзнет без российского газа, а Джо Байден ожидаемо проиграет выборы, Белому дому придется искать вариант примирения с Кремлем. Какими у Москвы и Вашингтона могут быть компромиссы по Украине? Подробности...
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Херсон для ВСУ становится страшнее Иловайска

Российские войска остановили украинскую атаку, подготовленную по натовским лекалам Владимир Гердо/ТАСС
Украинские войска за сутки на Николаевско-Криворожском и других направлениях потеряли более 1200 человек. До этого момента самым крупным разгромом Киева был Иловайский котел 2014 года, но даже там число убитых военных было меньше. Каков был тактический план ВСУ и почему он обернулся для них тяжелыми потерями?  Подробности...
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Как страны БРИКС способны помочь России обмануть Запад

Объединение БРИКС работает в пользу России Валерий Шарифулин/ТАСС
На Западе возмущаются, что целый ряд крупнейших стран помогают Москве обходить антироссийские санкции. Речь идет, прежде всего, о странах объединения БРИКС, и представители Индии, например, действительно делают подобные заявления. Помощь оказывается в реальности – но какая именно и почему некоторые другие страны для России даже важнее? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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У ВСУ слишком велик соблазн пойти ва-банк

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
О том, что будет, если «перемоги» не случится, а резервы за следующую неделю – десять дней просто «сточатся», ни в генштабе ВСУ, ни в офисе Зеленского предпочитают не думать. Подробности...

История Горбачеву судья, а для нас пусть будет учителем

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Михаил Сергеевич искренне считал, что делает хорошо и стране, и планете: мир, дружба, открытые границы и все друг друга любят. А получилось то, что получилось: базы НАТО у наших границ и 1990-е. Подробности...
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Донбассу очень нужна новая идеология России

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Декоммунизация – это один из элементов дерусификации наряду с преследованием русского языка. Поэтому к возвращению прежних названий городам и улицам в Донбассе и Таврии надо относиться как к символу освобождения от майданной Украины. Подробности...
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Украинцев заменят на афганцев

Крупнейшее военное поражение Украины

Шольц окончательно прогнулся под США

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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Как страны БРИКС способны помочь России обмануть Запад

    Объединение БРИКС работает в пользу России
    		   31 августа 2022, 14:56
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян

    На Западе возмущаются, что целый ряд крупнейших стран помогают Москве обходить антироссийские санкции. Речь идет, прежде всего, о странах объединения БРИКС, и представители Индии, например, действительно делают подобные заявления. Помощь оказывается в реальности – но какая именно и почему некоторые другие страны для России даже важнее?

    БРИКС собирается помогать России обходить санкции. Именно такой вывод ряд российских и западных экспертов сделали из слов главы индийской делегации Пурнимы Ананд на российском форуме «Технопром». «Партнеры по БРИКС открываются для России и становятся возможностью преодолеть последствия санкций», – рассказала она.

    «Большинство стран создают различные механизмы для обхода санкций. Они варьируются от использования бартерной торговли до торговли в собственной валюте. Особенно это касается Бразилии, Китая, ЮАР и Индии (группа БРИКС), общий ВВП которых составляет более 24% от мирового показателя, а доля в международной торговле – около 16%», – возмущается американская The Hill.

    На самом же деле все несколько сложнее. Москва действительно рассчитывает на помощь своих партнеров по БРИКС в деле снижения вреда от западных санкций, однако помощь эта достаточно многогранна.

    Прежде всего, речь, конечно, идет о расчетах в национальных валютах (о чем и рассказывала госпожа Ананд в своей цитате, утверждая, что после реализации механизма взаиморасчетов в рублях и рупиях необходимость использования доллара для этих целей отпала). «Расчеты в национальных валютах – это основной механизм адаптации к санкциям, который сейчас востребован», – поясняет газете ВЗГЛЯД программный директор Валдайского клуба Иван Тимофеев. Основной он потому, что позволяет обходить доллар как средство расчета – а значит, и обходить американское казначейство, которое следит за долларовыми операциями.

    «Торгово-экономические отношения со странами БРИКС могут быть независимы от Запада и западной финансовой инфраструктуры, которая контролируется американским казначейством.

    Если торговые расчеты происходят в национальных валютах, то они неподконтрольны Соединенным Штатам, и американское казначейство не может заблокировать соответствующие переводы», – рассказывает газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Конечно, с одной стороны, эти действия мешают реализовать концепцию единой мировой торговой валюты (наличие которой резко упрощает процесс международной торговли и экономического взаимодействия). Однако в ситуации, когда эта валюта контролируется одним-единственным государством в его эгоистичных целях, иного выхода не остается. 

    Также страны БРИКС помогают России в обходе санкций тем, что продолжают импортировать ее товары – и даже наращивают импорт вопреки американскому давлению. «Страны БРИКС действительно чрезвычайно ценные для России партнеры в деле минимизации эффекта от западных санкций. Во-первых, потому что страны БРИКС нарастили и продолжают наращивать импорт российских энергоносителей и прочих товаров российского экспорта. Во-вторых, потому что страны БРИКС продолжают сотрудничать с российскими предприятиями российского ВПК и импортируют российскую военную продукцию», – продолжает Дмитрий Суслов.

    Однако в понимании россиян помощь в обходе санкций – это не столько торговля в национальной валюте и покупка российских товаров, сколько налаживание «параллельного импорта», то есть, проще говоря, ввоз технологий и товаров с Запада в Россию через третьи страны. И вот тут есть проблема.

    «Какой-то единой позиции БРИКС по вопросу адаптации России к санкциям нет. Все зависит от того, в чем именно им предложат сотрудничать и где. Там, где есть риск нарваться на американские санкции и потерять западные рынки, сотрудничество будет очень осторожным – если оно вообще будет», – говорит Иван Тимофеев.

    «Теоретически, конечно, страны БРИКС могут пойти на открытое нарушение западных санкций, но в значительной степени они будут пытаться этого избегать. Особенно будут пытаться частные компании – из страха попасть под американские вторичные санкции и лишиться доступа на американский внутренний рынок», – соглашается с ним Дмитрий Суслов. Индийские, китайские и иные фирмы не готовы из-за своей торговли с Россией подпадать под молот западных санкций, а правительство этих стран не готово свои компании от данного молота защищать.

    Да, уже существуют прецеденты защиты своих торгово-экономических отношений с Россией от американского давления. «Это уже сделала Индия – несмотря на ввод США санкций против практически всех предприятий российского ВПК, Нью-Дели продолжает импортировать российское вооружение и военную технику. При этом США угрожают индийцам санкциями, но не вводят их, ведь Индия является критически важным партнером Америки в Тихоокеанском регионе», – говорит Дмитрий Суслов.

    Но это все-таки другое. Одно дело – защищать свое национальное право импортировать российскую продукцию, а другое – защищать право реэкспортировать западные товары и технологии в Россию (то есть, по сути, заниматься контрабандой). Тем более в ситуации, когда, как верно говорит газете ВЗГЛЯД руководитель аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан, «для Соединенных Штатов наказание России – это уже вопрос престижа и принципа».

    Теоретически, конечно, и тут есть варианты обхода. «В том же Китае есть компании, которые полностью принадлежат государству, которые не зависят от международных рынков и от Соединенных Штатов. Они-то как раз вполне могут пойти на сотрудничество с Россией в тех областях, которые запрещены западными односторонними санкциями», – говорит Дмитрий Суслов. Однако это будет, скорее, исключение, чем правило.

    Да, есть еще вариант. «Речь может идти об использовании технологий и товаров, производство которых не связано с экспортным контролем США. Товар, произведенный условно китайскими силами в Китае, может не зависеть от лицензионных требований со стороны США»,

    – говорит Иван Тимофеев. «С помощью БРИКС мы можем не только обходить западные санкции, но и замещать западные технологии и различные высокотехнологичные товары, которые нам сейчас недоступны. Например, уход из России Nokia и Ericson резко повысил важность технологий Huawei в области сотовой связи. В Индии нам интересна фармацевтическая продукция, малотоннажная химия», – говорит Иван Лизан.  

    «Однако далеко не все можно заменить. Например, в Китае нет технологии сжижения природного газа. Какие технологии может нам предоставить Южная Африка, Бразилия? Да, у Бразилии есть Embraer, но его выкупила компания Boeing, так что вряд ли мы оттуда что-то получим», – продолжает Иван Лизан.

    В целом, по его мнению, главная помощь от стран БРИКС – это замена с их помощью западных рынков, а также в кооперации с ними создание своих собственных технологий. И в рамах этой цели Москва отнюдь не сосредотачивается на БРИКС.

    Для нас Индия и Китай интересны не столько потому, что они являются членами БРИКС, сколько из-за размеров их экономик и отношений стратегического партнерства между ними и Россией. «Нам интересны и другие страны – в той мере, в которой они готовы с нами работать, – говорит Иван Тимофеев. – Но тут нужно понимать, что у Бразилии и ЮАР товарооборот с нами низкий. А у Турции, например, которая входит не в БРИКС, а в НАТО, – высокий. Поэтому торговля с Турцией для нас очень важна». Впрочем, важна со всеми, кто готов с нами работать – и уважать наши интересы.


     
     
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