Газпром наказывает Латвию за обман

Латвия наконец добилась долгожданной цели – достижения полной независимости от российского газа. Удивительно здесь другое: декларируя принцип «ни цента России на финансирование войны», в реальности Латвия продолжала покупать российское топливо с помощью хитрых схем. Газпрому пришлось помочь Риге избавиться от этой странной позиции.

Весной этого года, когда в Риге заявили, что больше не будут «финансово поддерживать государство-агрессор», по стране пронесся клич: «надо брать пример с Литвы!». Латвийские политики и общественные деятели призывали население завидовать Литве и упрекали свои власти в том, что те еще несколько лет назад не захотели, в отличие от литовцев, добиваться «энергонезависимости». Когда в начале минувшей весны президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова прекратить импорт российских нефти и газа, он сделался героем в глазах латвийского официоза.

Секрет такой самоуверенности Вильнюса был прост. В литовской Клайпеде с конца 2014 года находится плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) Independence (газ сюда поступал из США, Норвегии и России). Услугами этого терминала пользовалась не только Литва, но и соседние государства. Так, в 2021 году именно из Клайпеды поставлялось 62% всего газа, потребленного в Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии газа.

В начале марта терминал в Клайпеде прекратил прием СПГ с российского завода «Криогаз Высоцк» – после того, как акционер компании «Новатэк», владеющей этим предприятием, Геннадий Тимченко попал под санкции ЕС. А 1 апреля литовцы остановили и импорт трубопроводного топлива из РФ. По этому поводу министр энергетики Дайнюс Крейвис с пафосом объявил, что Литва стала первой страной ЕС, добившейся независимости от поставок российского газа.

Но если вдаваться в нюансы литовской «энергонезависимости», то оказывается, что она легла тяжелым бременем на плечи простого литовца. Цены на природный газ для населения страны с июля выросли на 27,5-41,5%.

«Платим за российский газ не рублями, а евро»

Соседи-латыши всей душой радуются за литовцев. Но вот похвастаться такими же практическими результатами пока не могут. Напротив, борьба Латвии за освобождение от российских энергоносителей оборачивается каким-то позором и лицемерием.

Еще 15 июня премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страна больше не будет покупать российский газ. А буквально через несколько дней стало известно о том, что Латвия – впервые с апреля! – возобновила полноценный импорт российского газа. 1 июля оператор газотранспортной системы страны Latvijas gaze («Латвийский газ») установил новый тариф для домохозяйств страны, в результате чего газ стал дороже на 65,6%–89,9%. 14 июля латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону «Об энергетике», согласно которому вводится запрет на импорт газа из России – но не прямо сейчас, а лишь с 1 января 2023 года.

29 же июля глава оператора газотранспортной системы страны Latvijas gaze («Латвийский газ») Айгар Калвитис сообщил, что они все еще покупают российский газ, но делают это через посредника. Посредник понадобился для того, чтобы производить оплату происходит не в рублях, а в евро. Как известно, еще 31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым обязал российских поставщиков газа принимать оплату за него от резидентов недружественных стран только в рублях – но расплачиваться с «Газпромом» рублями латыши отказались из принципа. «У нас есть другой поставщик», – сообщил Калвитис. Название этого «поставщика», он, впрочем, не сообщил – сославшись на коммерческую тайну.

В СМИ прозвучала версия, что данную «схему» помог выстроить бизнесмен Юрис Савицкис. Этот глава компании Itera Latvija (являющейся совладельцем «Латвийского газа»), в свое время работавший сотрудником советской разведки, сохранил многочисленные деловые контакты в России.

От запасов, накопленных «Латвийским газом», зависит не только собственно Латвия, но и в значительной степени Эстония с Финляндией, тоже разорвавшие отношения с «Газпромом». В свою очередь, ведущий аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснил, что в Латвию российский газ идет по трубопроводу, идущему через территорию Эстонии – и поступает в подземное хранилище в Инчукалнсе. «Дело в том, что в Латвии расположено единственное на всю Прибалтику хранилище. И региональным государствам крайне важно наполнить его топливом, а затем использовать для собственных нужд», – отмечает эксперт.

В Латвии законом установлена обязанность «Латвийского газа» до конца лета закачать в Инчукалнаское хранилище природный газ в количестве, достаточном для прохождения зимы. По мнению Юшкова, при рассказе о «выстроенной схеме Калвитис мог иметь в виду не полноценного продавца газа, а лишь посредника, прокладку между Газпромом и Латвией.

«Вероятно, имеются в виду эстонские компании, которые ранее заключили контракты с Газпромом. Либо, это может быть дочерняя компания Latvijas Gaze, которая перешла на рублевую схему оплаты топлива. Тогда госкомпания сохраняет свое лицо, уверяя весь мир, что формально не закупает газ у России», – предполагает Юшков. Можно, дополнив его, предположить, что речь идет именно о возглавляемой Савицкисом вышеупомянутой фирме Itera Latvija, много лет работающей в газовой отрасли.

По данным платформы операторов ГТС Европы ENTSOG, поставки российского газа в Латвию в очередной раз возобновились 20 июля и достигают сейчас почти 8 млн кубометров в сутки. На таком уровне Латвия в этом году российский газ еще не импортировала. Таким образом получается, что Рига, каждодневно декларируя принцип «ни цента на финансирование войны в Украине», на самом деле продолжала исправно снабжать Россию деньгами. «Типичная прибалтийская схема «подпольной поддержки государства-агрессора», – иронизирует телеграм-канал «Трибалтийские вымираты».

Зимой будут проблемы

В странах Прибалтики признания Калвитиса вызвали неслабый переполох. Замминистра энергетики Литвы Альбинас Зананавичюс поспешил заверить общественность, что Вильнюс, в отличие от Риги, денег россиянам за газ не платит. Впрочем, этот чиновник не исключил, что в Инчукалнском хранилище, где Литва также держит свой запас на зиму, потоки «литовского» газа могут смешаться с поступившим из России. «Дело не в том, какого происхождения молекулы, а в том, куда идут финансовые потоки. В Инчукалнском хранилище есть и норвежский газ, и другой, поэтому понятно, что он смешивается. Но финансовые потоки идут отнюдь не из Литвы», – сказал Зананавичюс.

Словами Айгара Калвитиса заинтересовались и в Службе госбезопасности (СГБ) Латвии. «Вышеуказанная информация (заявление главы Latvijas gaze о поставках газа из РФ – прим. ВЗГЛЯД) находится на контроле СГБ, однако мы на данный момент воздержимся от ее комментирования», – заявили в спецслужбе.

Возмутились и в других странах ЕС. «Представитель Latvijas gaze признался, что закупки идут не напрямую у Газпрома, но все же российский газ в страну поступает. И совесть сохраняется таким образом, что платят прибалты в евро. И неважно, что тот же посредник переводит латвийские евро опять же в рубли, чтобы закупить у России топливо. Главное, у самих руки чистые», – негодует немецкое издание Aussiedlerbote. Там напоминают о том, что в прошлом году, когда у Риги еще не было планов расторгать договоры о поставках энергоресурсов с РФ, около 90% закупленного Латвией газа были российскими.

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Однако 30 июля 2022 г. российский газовый монополист выпустил заявление следующего содержания: «Сегодня ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки – в связи с нарушением условий отбора газа». Дополнительных разъяснений не последовало, но можно с уверенностью предположить, что нарушение заключается именно в применении схемы поставок, упомянутой Калвитисом – с участием посредника. Тут стоит отметить, что многие латыши, получив известие о том, что Латвия до сих пор получает газ от «страны-агрессора», тоже выразили искреннее возмущение этим – некоторые даже усмотрели тут «состав преступления». Что ж, теперь они могут быть довольны.

В любом случае, закон об отказе Латвией от российского газа с начала нового года принят. И сейчас Латвии остается либо отменять его, либо вымерзать, либо срочно найти какие-то альтернативные источники энергии. Газа с терминала в Клайпеде на всю Прибалтику однозначно не хватит. Латыши питают большие надежды на новый терминал СПГ, который эстонцы и финны спешно создают в порту Палдиски – возможно, он заработает до конца года.

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