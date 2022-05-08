Киев делает ставку на «вторую армию» вместо мариупольской группировки

Попавший в плен командир 36-й бригады ВСУ Владимир Баранюк рассказал о предательстве со стороны Киева и признался в создании «живых щитов» из мирных жителей. Эксперты заявили, что показания морпеха сделали его семью целью для батальона «Азов». Почему Киев отказался помогать блокированным в Мариуполе военным и как он намерен формировать вторую армию с западным вооружением?

Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после попытки выйти с мариупольского машиностроительного завода «Азовмаш». Как сказал Баранюк на допросе на территории ДНР, к середине апреля у его бойцов на «Азовмаше», расположенном рядом с «Заводом Ильича» – северо-западнее «Азовстали», – закончились боеприпасы, и он дал приказ всем выходить, а сам в составе колонны прорывался к другим военным. Однако его машина была подбита, после чего он шел пешком и был задержан.

Комбриг обвинил украинские власти в предательстве. «Киев говорил держаться. Держаться... Ну нам несколько говорили по-другому. Что отряды деблокации идут, они будут у вас...», – сказал военный, признав, что власти врали. «Обещали помощь определенную. Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям», – приводит РИА «Новости» слова пленного.

Офицер особо подчеркнул, что сам он «категорический противник» нацисткой идеологии, однако это не мешало ему стоять в одном строю вместе с боевиками «Азова» (против бойцов полка в России возбуждены уголовные дела). Со своей стороны, Кормянков указал, что «азовцы» не скрывали радикальных настроений. «Я ездил по штабу «Азова». Мы видели литературу, картинки, которые там. И флаги, которые там нацистские, Германии», – рассказал пленный. Он признался, что предки «конечно, воевали» в Великую Отечественную войну, были «партизанами в брянских лесах» и очень удивились бы тому, что внук воевал плечом к плечу с «азовцами».

Баранюк рассказал, что «азовцы» не стремились помогать другим украинским подразделениям себе в ущерб. «Во время боевых действий под влиянием наступающих войск подразделение «Азов» отошло и обнажило мой тыл. И я был вынужден перебрасывать резервы, которые у меня были, и подразделения, которые не планировались, чтобы закрыть себя с тыла, потому что была серьезная угроза, что противник зайдет в тыловую часть и у меня будут серьезные проблемы», – заметил военный.

Также Баранюк посетовал, что иностранные инструкторы, тренировавшие нацбат «Азов», снабжаются лучше, чем украинские военные. «Я просто видел занятия, которые проводил, конкретно если брать, батальон «Азов», проводил военный медик. Он был иностранец какой-то, скорее всего, американец, у него был рюкзак, групповой рюкзак, по медицинской подготовке ... Это рюкзак, который позволяет, например, оказывать помощь как минимум двум отделениям», – сказал военный, добавив, что ранее никогда не видел подобных предметов.

Кроме того, он вспомнил про иностранных наемников среди украинских военных, о которых писала газета ВЗГЛЯД. «В одном из батальонов служат два иностранца у нас. Законодательство Украины позволяет. <...> Одного звали Эйден, второго, честно говоря, не помню. Оба британцы. <...> Для меня мотивы этих людей удивительны, честно говоря.

Я им говорю: для чего, смысл, вы не можете заработать где-то? Они говорят: нет, мы как искатели приключений», – отметил он.

Что касается капитуляции, то, по словам Кормянкова, если бы военные вышли раньше – то сохранили бы больше жизней. Он добавил, что Украина могла бы пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт с Россией. По его мнению, конфликт возможно решить благодаря политическим решениям, а не военным путем. Среди таких уступок полковник назвал «режим без НАТО и гарантию о ненападении». «Это основные моменты, ключевые. Только гарантии с таких сторон, которые смогли бы это дело подтвердить и смогли бы» – добавил он. Баранюк также выступил против североатлантической направленности Украины. «Я сторонник того, чтобы Украина, возможно, была... внеблоковым государством. Война до последнего украинца, конечно, не выгодна», – признал военный.

Следственный комитет России уже сообщил, что тщательно расследует все эпизоды преступной деятельности командного состава 36-й бригады ВСУ на основе показаний пленных. «С их слов, в частности, они загоняли мирных мариупольцев в подвалы и оборудовали в их квартирах боевые точки. Следователи подробно изучат эти и другие озвученные ими сведения и дадут действиям украинских силовиков всестороннюю правовую оценку», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Напомним, Вооруженные силы России открыли с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят. Покинувшие мариупольский завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.

«В середине прошлого месяца народная милиция ДНР сообщила о гибели командира 36-й бригады ВСУ Баранюка при попытке прорыва обороны Мариуполя. Думаю, тогда же его и взяли в плен. Для чего об этом сказали только сейчас? Вероятно, чтобы его семья успела эвакуироваться с Украины. Иначе с ней расправились бы боевики «Азова», – считает вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

По словам эксперта, своим враньем о подготовке группы деблокады Мариуполя центральная украинская власть усугубляет положение бойцов, вынуждая их воевать до последнего бойца и держать оборону на «Азовмаше» в ожидании помощи, которая никогда не придет. «Руководство ВСУ делает серьезные ошибки или вовсе ведет себя неадекватно ситуации, жертвуя своими военными ради достижения каких-то пропагандистских малозначительных целей. В данном случае – показать миру и Украине героическое длительное сопротивление на «Азовмаше», – сказал собеседник.

Аналитик подчеркнул: ВСУ под диктовку иностранных военачальников отдает приказы о контрнаступлениях и прорывах, не обладая совершенно никакими знаниями об оперативных возможностях российских группировок на том или ином плацдарме боевых действий. «Это ведет как раз к тому, что при таких действиях наиболее подготовленные украинские подразделения теряют большую часть состава, а те, кто выживают, как Баранюк и Кормянков, дают полностью признательные показания и рассказывают про осознание абсолютно безнадежного положения военных», – подчеркнул Сивков.

Самого же Баранюка ждет уголовное дело и возможная передача материалов в Международный уголовный суд, поскольку 36-ая бригада ответственна за атаки на ДНР, и ему может грозить вплоть до пожизненного заключения, заметил эксперт. «Впрочем, центральным украинским властям совершенно все равно: они не изменят тактику и так и будут дальше бросать в пекло своих военных.

Кстати, Киев принимает новые партии тяжелого вооружения из США и ряда других стран, чтобы создать на западе Украины «вторую армию» – из резервистов», – указал Сивков.

Аналитик добавил, что неминуемость поражения не заставит «Азов» больше беречь гражданских лиц. «К примеру, нацбаты не сказали мирным жителям про работу гуманитарных коридоров на «Азовстали», чтобы и дальше прикрываться «живым щитом», – подчеркнул собеседник.

О сдаче в плен командиров 36-й бригады большинство бойцов ВСУ и гражданских жителей Украины не узнает, поскольку украинское информационное пространство полностью зачищено. Соответственно, никакого изменения тактики со стороны военного и политического руководства Украины не будет, заметил директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. «Зачастую сдавшие в плен украинские военные вообще удивляются, что в той или мной местности есть российские войска. Вот так работает их командование. Или когда они выходят из окружения, они идут в те районы, которые – согласно украинским сводкам – находятся под контролем ВСУ. А в итоге попадают к ВС РФ или военным ДНР и ЛНР», – сказал эксперт.

«При этом лично я не слышал о наличии каких-либо групп деблокирования у ВСУ для помощи мариупольской группировке. Наоборот, я слышал, что и Зеленский, и Арестович говорили о том, что не могут военным путем деблокировать Мариуполь», – указал политолог.

Ведение же боевых действий «плечом к плечу» ВСУ и нацбатов – полная фикция, заметил собеседник. «Не раз сообщалось про то, что «Азов» выполняет роль заградотрядов для тех украинских военных, кто высказывал намерение сдаться. Приходили даже сообщения об убийствах. Вот и все их «взаимодействие», – подчеркнул Корнилов.

Касательно самого «Азова» – у них в отношениях с Киевом тоже, мягко говоря, не все гладко, отметил аналитик. «Нацбат уже к кому только не обращался за границей с просьбой забрать их из Мариуполя, вот только на сами украинские власти у них надежды уже нет. Недаром, они несколько раз грозились «разобраться» с советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем за его заявления про то, что «Азов» контролирует весь Мариуполь, что «азовцы» будут держаться, сколько угодно – «до победы» и без подкрепления, и тому подобные», – сказал аналитик.

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