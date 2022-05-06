Взгляд
6 мая, пятница  |  Последнее обновление — 09:28  |  vz.ru
Разделы

Газу для «Северного потока – 2» нашли новых потребителей

Газпром не списывает «Северный поток – 2» со счетов Петр Ковалев/ТАСС
Россия решила задействовать для внутренних нужд неиспользуемые на российской территории газопроводы, построенные под проект морского «Северного потока – 2». Эти трубы помогут развитию газоснабжения в северо-западных регионах страны. При этом заявление Газпрома наполнено оптимизмом вокруг судьбы самого «Северного потока – 2». Есть ли шансы, что этот газопровод будет когда-нибудь запущен в эксплуатацию? Подробности...
Перейти в раздел…

Католики испортили план НАТО в самый ответственный момент

Франциск сравнил политику НАТО в отношении России с лаяньем у двери, Миланович – с тыканьем ручкой в глаз медведю IPA/Sipa USA/Reuters
Президент Хорватии или, как говорят сербские радикалы, «окатоличенной части Сербии» Зоран Миланович вновь проявил себя как главный друг России в ЕС: пообещал заблокировать ускоренное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Параллельно политику альянса в отношении России осудил Папа Римский Франциск. Зачем это все католикам?  Подробности...
Перейти в раздел…

Украинская армия глушит страх наркотиками

В расположении ВСУ были обнаружены препараты против страха кадр из видео
Украинские военнопленные рассказали о том, что боевой дух ВСУ и нацбаты поддерживают при помощи наркотических веществ. Препараты, которые применяют силовики, помогают подавлять страх и боль, отключаться от ужасов войны и идти в бой в состоянии эйфории. Кто поставляет подобные стимуляторы украинским военным и чем опасны эти вещества? Подробности...
Перейти в раздел…

Как близко США подошли к прямому участию в украинском конфликте

Офицеры ВСУ видят позиции российских войск «глазами Илона Маска» REUTERS/Nikola Solic
Пентагон предоставляет Киеву разведданные, которые помогают наносить удары по российским командирам, утверждает газета NYT со ссылкой на топ-чиновников США. Такое происходит впервые со времен холодной войны. Получается, что американцы по сути уже участвуют в боях против России, пусть и чужими руками, и наши потери – отчасти на их совести. Или же прямым участием в войне считается только появление на поле боя сухопутных войск США? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Учтет ли Россия интересы других стран на Украине

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
После окончания боевых действий на украинской территории настанет время не только мира, но и нового баланса интересов на этом пространстве. Чьи интересы и как учитывать – все это будет решать победитель, то есть Россия. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Дикая орда и сантехфаянс

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Гипотетический труд неведомых берлинских креативщиков спустя три четверти века мощно и плодотворно отозвался в европейской саге про дикую орду и светлые унитазы. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Русским в Китае быть не стыдно

Вадим Чекунов
Вадим Чекунов, писатель, литературный критик (Шанхай)
Надо понимать, что для Поднебесной, которую со многих сторон окружают не слишком дружественные ей страны, Россия очень важна как надежный геополитический партнер. Поэтому будьте уверены – нам в Китае желают только победы. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Обмен людей на продукты

Германию больше не за что уважать

Евросоюз не смог отказаться от русской нефти

Перейти в раздел…

В мире отпраздновали день «Звездных войн»

На Тайване в среду несколько десятков человек отпраздновали ежегодный День «Звездных войн». Праздник родился из созвучия фразы: May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») с фразой: May the fourth be with you («Да пребудет с тобой четвертое мая»). Искомое напутствие впервые прозвучало в первом фильме саги «Звездные войны», вышедшем в 1977 году
Подробности...

В городах России широко отпраздновали Первомай

В городах России прошли торжественные демонстрации по случаю праздника Весны и Труда – именно так сейчас называется знаменитый на весь мир праздник, истоки которого уходят в XIX век. Флаги, цветы, шарики и транспаранты – неотъемлемая часть первомайских мероприятий
Подробности...

Россия захватила крупный украинский арсенал с оружием НАТО

Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?
  • Вышлет из страны

  • Потребует извинений

  • Будет терпеть оскорбления
Решится ли Польша ввести войска и взять под контроль Западную Украину?
  • Да

  • Нет
Как вы планируете провести летний отдых в этом году?
  • Дома

  • На даче

  • Путешествуя по России

  • Путешествуя за рубежом

  • Не планирую отдыхать
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Пентагон открестился от передачи ВСУ координат крейсера «Москва»
    Пентагон открестился от передачи ВСУ координат крейсера «Москва» США похвастались «неисчерпаемыми» возможностями по доставке оружия Украине Зеленский пригласил Буша на Украину В ЕС захотели ввести санкции против Кабаевой
    Шарий рассказал об украинской слежке за ним в Испании «с вертолетов» У Германии не нашлось снарядов для обещанных Украине САУ «Гепард» США придумали свою версию принципа «одного Китая» Венгрия припугнула ЕК историческим провалом евроинтеграции
    Эксперт: Европа взрывными темпами нарастила импорт российского газа Ростех решил создать «карманные» беспилотники по опыту спецоперации на Украине Псаки рассказала об отношении Байдена к направленному против ОПЕК законопроекту В Германии признали зависимость от российского технического углерода

    «беспредел и грабеж»


    Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России

    «общее счастье»


    Дуда пообещал убрать границу между Украиной и Польшей

    чернокожая лесбиянка


    Названа преемница Псаки на посту пресс-секретаря Белого Дома

    Видео

    европейское эмбарго


    Российскую нефть ждут глобальные перемены

    просрочка долга


    Газпром терпит хамство Молдавии по двум причинам

    миграционный кризис


    Украинские беженцы разоряют Прибалтику и Польшу

    укрепление рубля


    В чем сила российской валюты

    Папа Римский


    Католики испортили план НАТО в самый ответственный момент

    великая и богатая


    Тимофей Бордачёв: Как Германия стала обиженной колбасой

    оглушительный провал


    Владимир Прохватилов: Почему из администрации США бегут сотрудники

    деструктивный культ


    Герман Садулаев: Культ смерти – официальная идеология киевского режима

    на ваш взгляд


    Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?

    Как близко США подошли к прямому участию в украинском конфликте

    Офицеры ВСУ видят позиции российских войск «глазами Илона Маска»
    		   6 мая 2022, 08:32
    Фото: REUTERS/Nikola Solic
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Артур Приймак,
    Алена Задорожная

    Пентагон предоставляет Киеву разведданные, которые помогают наносить удары по российским командирам, утверждает газета NYT со ссылкой на топ-чиновников США. Такое происходит впервые со времен холодной войны. Получается, что американцы по сути уже участвуют в боях против России, пусть и чужими руками, и наши потери – отчасти на их совести. Или же прямым участием в войне считается только появление на поле боя сухопутных войск США?

    Вашингтон предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели высокопоставленных российских офицеров, сообщила в четверг газета New York Times со ссылкой на американских топ-чиновников. После объявления второй фазы российской спецоперации, пишет газета, Украина получает информацию о событиях на поле боя «в режиме реального времени».

    «США сфокусировали усилия на передаче данных о местонахождении и других подробностях, касающихся мобильного штаба российской армии, который часто перемещается. Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией, включая перехваченные сообщения... для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры», – пишет издание. Источники газеты отказались назвать точное число погибших таким образом российских командиров. Сами власти США неоднократно выступали против передачи Киеву данных о «наиболее высокопоставленных» членах российского военного руководства.

    В конце апреля стало известно о решении администрации Джо Байдена снять некоторые ограничения на передачу разведданных Украине, передает РИА «Новости». Это произошло по призыву одного из членов комитета по разведке Палаты представителей Конгресса.

    «Нашим военным хорошо известно, что Соединенные Штаты, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским вооруженным силам», – заявил по этому поводу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, могут ли быть приняты какие-либо специальные меры реагирования, Песков сказал, что «разумеется, российские военные делают все, что необходимо в этой ситуации».

    Впрочем, официальный Вашингтон поспешил откреститься от утверждений New York Times. Представитель Совета национальной безопасности США Эдриэнн Уотсон назвал «безответственными» сообщения о том, что Вашингтон помогает убивать российских офицеров. «Соединенные Штаты предоставляют разведывательные данные о поле боя, чтобы помочь украинцам защитить свою страну. Мы не предоставляем разведданные с намерением убить российских генералов», – цитирует его «Лента.ру». При этом Уотсон не объяснил, чем одно отличается от другого.

    О том, что Пентагон предоставляет украинскому генштабу разведданные для ведения боев в Донбассе, говорил ранее и министр обороны Ллойд Остин.

    В начале марта мэрия Новороссийска сообщила о гибели на Украине заместителя командующего 41-й общевойсковой армии Сухопутных войск России Андрея Суховецкого. В середине марта в боях за Мариуполь погиб замкомандующего Черноморским флотом капитан первого ранга Андрей Палий. Об этой потере сообщила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. В середине апреля губернатор Александр Беглов отметил патриотизм и храбрость заместителя командующего 8-й армией генерал-майора Владимира Фролова, также погибшего в ходе украинской спецоперации.

    Вскоре после Уотсона с аналогичными «опровержениями» выступил и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, Соединенные Штаты специально не снабжают Киев разведывательной информацией о местонахождении на поле боя российских военачальников.

    «Мы не предоставляем разведывательную информацию о местоположении старших военачальников на поле боя и не участвуем в выработке решений о выборе целей ударов украинских вооруженных сил», – цитирует Кирби ТАСС. «Украина комбинирует информацию, которую передаем мы, а также другие партнеры, с той, которую они сами собирают на поле боя. А затем они принимают собственные решения и принимают собственные действия», – утверждал пресс-секретарь Пентагона.

    «Прокси-битвы» в стиле холодной войны

    Даже если данные Пентагона стали причиной гибели российских солдат и командиров на Украине, это еще нельзя считать вступлением США в конфликт, говорят по этому поводу наши военные эксперты. «Обмен информацией не является прямым военным участием. Таковым нельзя назвать даже и поставки вооружения Украине. Конечно, помощь американской стороны мешает российским военным, но это только опосредованное участие Вашингтона в боевых действиях. Идет прокси-война против России», – сказал бывший глава международно-договорного управления Минобороны, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский. По мнению генерала, прямым участием США в боях против России будет пересечение американскими военными украинской границы и непосредственное столкновение с ВС РФ.

    «Сами американские политики стараются при каждом удобном случае провести черту между прямым вмешательством и тем, какую помощь Украине они оказывают сейчас, – отметил в свою очередь американист Малек Дудаков. – Например, подчеркивают, что Украина получает только разведданные с коммерческих спутников, а не со спутников Пентагона. Кроме того, акцентирует внимание на том, что делятся с Киевом отнюдь не всей информацией, которая есть у американской разведки».

    В отличие от военного эксперта, политолог убежден: Пентагон уже участвует в этом, пусть и гибридном противоборстве, а значит они виновны и в потерях российской армии. «Да, Вашингтон не отправляет на Украину регулярные войска, использует своих военных инструкторов в полуподпольном режиме. Однако американцы напрямую руководят украинской стороной, так что их участие уже можно трактовать как непосредственное», – считает аналитик.

    Замдиректора Института США и Канады, генерал-майор запаса Павел Золотарев напоминает, что Москва и Вашингтон уже вели между собой «прокси-войны» во второй половине XX века, в разгар холодной войны. Однако в то время, сидя в столице СССР или США, понять ситуацию на линиях фронта понять было гораздо сложнее, поскольку еще не было космической разведки, поясняет эксперт.

    «ЦРУ в те периоды отслеживало военно-политическую активность Советского Союза в регионах, которые Штаты считали сферами своего влияния.

    Но тогда у разведки США не было таких технических средств, какие есть сейчас, – говорит газете ВЗГЛЯД Золотарев. – Сегодня в космосе на геостационарной орбите мы видим постоянно действующие группировки спутников США. Кроме того, глава Space X Илон Маск предоставляет правительству свои спутники. Мы видим, что США предоставили Украине возможность бесплатно использовать часть этих технических возможностей», – отметил эксперт.

    Как сообщил в четверг портал Avia.Pro, украинская армия использует для определения точных координат дислокации российских войск, наведения ракет и управления украинскими беспилотниками глобальную спутниковую систему StarLink Илона Маска. Об этом свидетельствуют попавшие в Сеть кадры, на которых американский наемник благодарит миллиардера за предоставленное оборудование.

    Как писал ФАН еще в начале апреля, разведывательное сообщество США покупает данные космической разведки по Украине у компаний Maxar, Planet и BlackSky. Шеф ВВС США Фрэнк Кендалл – инженер по образованию – тогда заявил, что успехи коммерческих разведывательных спутников заставляют Пентагон задуматься об их интеграции в единое информационное поле американского разведывательного сообщества и привлекать частные компании в рамках аутсорсинга. Причем эта идея опирается на опыт, полученный американской стороной в работе именно с Украиной.

    Действиями ВСУ командуют из штабов НАТО

    На помощь Киеву сейчас брошена мощь всей, а не только космической американской разведки, говорят эксперты. «Американцы видят передвижение каждого танка, каждой бронемашины, каждой нашей колонны, – указывает военный обозреватель, полковник Виктор Баранец. – У них работает несколько видов разведок: космическая, авиационная, радиотехническая, наземная, легальная и нелегальная разведка работает – и данные поступают в генштаб ВСУ».

    «Операция превращается в интеллектуальное сражение российских и американских генералов, – отметил Баранец. – Эта битва – битва стратегов, кто кого переиграет. Не только на уровне начальника генштаба или командующего бригадой. Данные в режиме онлайн уже получают командиры батальонов. Можно сказать, что украинская армия стала оперативным объединением под эгидой Пентагона. Украинцы – это просто исполнители», – считает Баранец.

    Военный эксперт Алексей Леонков согласен с тем, что США оказывают Украине тотальную помощь в проведении любого вида разведок и слежения, целеуказания, штабной работы. Поэтому, если бы была поставлена задача обезглавить ВСУ, пришлось бы наносить удары по целям где-нибудь в Европе, причем тактическим ядерным оружием, полагает он.

    «Сегодня на Украину работает вся разведывательная космическая группировка спутников США, а также спутники дистанционного зондирования Земли. Обновление оперативно-стратегической информации составляет 15-20 минут. Данные передаются в пункты управления напрямую в подразделения ВСУ. Там на местах раздаются приказы, определяются задачи операций. Таким образом, классических крупных штабов с узлами связи и прочими атрибутами на Украине нет. Все рассредоточено. Такая система передачи информации и управления позволяет украинским частям долгое время сохранять боеспособность», – пояснил Леонков.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •