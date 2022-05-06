Как близко США подошли к прямому участию в украинском конфликте

Пентагон предоставляет Киеву разведданные, которые помогают наносить удары по российским командирам, утверждает газета NYT со ссылкой на топ-чиновников США. Такое происходит впервые со времен холодной войны. Получается, что американцы по сути уже участвуют в боях против России, пусть и чужими руками, и наши потери – отчасти на их совести. Или же прямым участием в войне считается только появление на поле боя сухопутных войск США?

Вашингтон предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели высокопоставленных российских офицеров, сообщила в четверг газета New York Times со ссылкой на американских топ-чиновников. После объявления второй фазы российской спецоперации, пишет газета, Украина получает информацию о событиях на поле боя «в режиме реального времени».

«США сфокусировали усилия на передаче данных о местонахождении и других подробностях, касающихся мобильного штаба российской армии, который часто перемещается. Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией, включая перехваченные сообщения... для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры», – пишет издание. Источники газеты отказались назвать точное число погибших таким образом российских командиров. Сами власти США неоднократно выступали против передачи Киеву данных о «наиболее высокопоставленных» членах российского военного руководства.

В конце апреля стало известно о решении администрации Джо Байдена снять некоторые ограничения на передачу разведданных Украине, передает РИА «Новости». Это произошло по призыву одного из членов комитета по разведке Палаты представителей Конгресса.

«Нашим военным хорошо известно, что Соединенные Штаты, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским вооруженным силам», – заявил по этому поводу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, могут ли быть приняты какие-либо специальные меры реагирования, Песков сказал, что «разумеется, российские военные делают все, что необходимо в этой ситуации».

Впрочем, официальный Вашингтон поспешил откреститься от утверждений New York Times. Представитель Совета национальной безопасности США Эдриэнн Уотсон назвал «безответственными» сообщения о том, что Вашингтон помогает убивать российских офицеров. «Соединенные Штаты предоставляют разведывательные данные о поле боя, чтобы помочь украинцам защитить свою страну. Мы не предоставляем разведданные с намерением убить российских генералов», – цитирует его «Лента.ру». При этом Уотсон не объяснил, чем одно отличается от другого.

О том, что Пентагон предоставляет украинскому генштабу разведданные для ведения боев в Донбассе, говорил ранее и министр обороны Ллойд Остин.

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В начале марта мэрия Новороссийска сообщила о гибели на Украине заместителя командующего 41-й общевойсковой армии Сухопутных войск России Андрея Суховецкого. В середине марта в боях за Мариуполь погиб замкомандующего Черноморским флотом капитан первого ранга Андрей Палий. Об этой потере сообщила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. В середине апреля губернатор Александр Беглов отметил патриотизм и храбрость заместителя командующего 8-й армией генерал-майора Владимира Фролова, также погибшего в ходе украинской спецоперации.

Вскоре после Уотсона с аналогичными «опровержениями» выступил и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, Соединенные Штаты специально не снабжают Киев разведывательной информацией о местонахождении на поле боя российских военачальников.

«Мы не предоставляем разведывательную информацию о местоположении старших военачальников на поле боя и не участвуем в выработке решений о выборе целей ударов украинских вооруженных сил», – цитирует Кирби ТАСС. «Украина комбинирует информацию, которую передаем мы, а также другие партнеры, с той, которую они сами собирают на поле боя. А затем они принимают собственные решения и принимают собственные действия», – утверждал пресс-секретарь Пентагона.

«Прокси-битвы» в стиле холодной войны

Даже если данные Пентагона стали причиной гибели российских солдат и командиров на Украине, это еще нельзя считать вступлением США в конфликт, говорят по этому поводу наши военные эксперты. «Обмен информацией не является прямым военным участием. Таковым нельзя назвать даже и поставки вооружения Украине. Конечно, помощь американской стороны мешает российским военным, но это только опосредованное участие Вашингтона в боевых действиях. Идет прокси-война против России», – сказал бывший глава международно-договорного управления Минобороны, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский. По мнению генерала, прямым участием США в боях против России будет пересечение американскими военными украинской границы и непосредственное столкновение с ВС РФ.

«Сами американские политики стараются при каждом удобном случае провести черту между прямым вмешательством и тем, какую помощь Украине они оказывают сейчас, – отметил в свою очередь американист Малек Дудаков. – Например, подчеркивают, что Украина получает только разведданные с коммерческих спутников, а не со спутников Пентагона. Кроме того, акцентирует внимание на том, что делятся с Киевом отнюдь не всей информацией, которая есть у американской разведки».

В отличие от военного эксперта, политолог убежден: Пентагон уже участвует в этом, пусть и гибридном противоборстве, а значит они виновны и в потерях российской армии. «Да, Вашингтон не отправляет на Украину регулярные войска, использует своих военных инструкторов в полуподпольном режиме. Однако американцы напрямую руководят украинской стороной, так что их участие уже можно трактовать как непосредственное», – считает аналитик.

Замдиректора Института США и Канады, генерал-майор запаса Павел Золотарев напоминает, что Москва и Вашингтон уже вели между собой «прокси-войны» во второй половине XX века, в разгар холодной войны. Однако в то время, сидя в столице СССР или США, понять ситуацию на линиях фронта понять было гораздо сложнее, поскольку еще не было космической разведки, поясняет эксперт.

«ЦРУ в те периоды отслеживало военно-политическую активность Советского Союза в регионах, которые Штаты считали сферами своего влияния.

Но тогда у разведки США не было таких технических средств, какие есть сейчас, – говорит газете ВЗГЛЯД Золотарев. – Сегодня в космосе на геостационарной орбите мы видим постоянно действующие группировки спутников США. Кроме того, глава Space X Илон Маск предоставляет правительству свои спутники. Мы видим, что США предоставили Украине возможность бесплатно использовать часть этих технических возможностей», – отметил эксперт.

Как сообщил в четверг портал Avia.Pro, украинская армия использует для определения точных координат дислокации российских войск, наведения ракет и управления украинскими беспилотниками глобальную спутниковую систему StarLink Илона Маска. Об этом свидетельствуют попавшие в Сеть кадры, на которых американский наемник благодарит миллиардера за предоставленное оборудование.

Как писал ФАН еще в начале апреля, разведывательное сообщество США покупает данные космической разведки по Украине у компаний Maxar, Planet и BlackSky. Шеф ВВС США Фрэнк Кендалл – инженер по образованию – тогда заявил, что успехи коммерческих разведывательных спутников заставляют Пентагон задуматься об их интеграции в единое информационное поле американского разведывательного сообщества и привлекать частные компании в рамках аутсорсинга. Причем эта идея опирается на опыт, полученный американской стороной в работе именно с Украиной.

Действиями ВСУ командуют из штабов НАТО

На помощь Киеву сейчас брошена мощь всей, а не только космической американской разведки, говорят эксперты. «Американцы видят передвижение каждого танка, каждой бронемашины, каждой нашей колонны, – указывает военный обозреватель, полковник Виктор Баранец. – У них работает несколько видов разведок: космическая, авиационная, радиотехническая, наземная, легальная и нелегальная разведка работает – и данные поступают в генштаб ВСУ».

«Операция превращается в интеллектуальное сражение российских и американских генералов, – отметил Баранец. – Эта битва – битва стратегов, кто кого переиграет. Не только на уровне начальника генштаба или командующего бригадой. Данные в режиме онлайн уже получают командиры батальонов. Можно сказать, что украинская армия стала оперативным объединением под эгидой Пентагона. Украинцы – это просто исполнители», – считает Баранец.

Военный эксперт Алексей Леонков согласен с тем, что США оказывают Украине тотальную помощь в проведении любого вида разведок и слежения, целеуказания, штабной работы. Поэтому, если бы была поставлена задача обезглавить ВСУ, пришлось бы наносить удары по целям где-нибудь в Европе, причем тактическим ядерным оружием, полагает он.

«Сегодня на Украину работает вся разведывательная космическая группировка спутников США, а также спутники дистанционного зондирования Земли. Обновление оперативно-стратегической информации составляет 15-20 минут. Данные передаются в пункты управления напрямую в подразделения ВСУ. Там на местах раздаются приказы, определяются задачи операций. Таким образом, классических крупных штабов с узлами связи и прочими атрибутами на Украине нет. Все рассредоточено. Такая система передачи информации и управления позволяет украинским частям долгое время сохранять боеспособность», – пояснил Леонков.

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