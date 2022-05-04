Уничтожение Киевом советского прошлого уткнулось в последний рубеж

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4 мая, среда  |  Последнее обновление — 20:28  |  vz.ru
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Газпром терпит хамство Молдавии по двум причинам

Молдавия решила дождаться реакции Газпрома на просрочку долга за газ Вениамин Демидецкий/ТАСС
Молдавия решила дождаться заявления Газпрома по поводу просрочки республикой долговых обязательств по газу. При этом сам Газпром продолжает поставлять топливо в страну. Почему российская компания до сих пор не прекратила энергоснабжение республики и как принудить Кишинев к соблюдению условий контрактов? Подробности...
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Англосаксы делают разрыв Запада с Россией необратимым

Страны англосаксонского мира переводят экономическую войну с Россией в режим войны без правил Clodagh Kilcoyne/REUTERS
США, Канада и другие страны «англосаксонского мира» планируют отменить последние правила в ведущейся сейчас экономической войне. А именно – потратить связанные с российскими бизнесменами активы на военную помощь Украине. Практика показывает, что подобные шаги способны зацементировать антагонизм между странами на несколько поколений вперед. Подробности...
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Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

Ярошенко работал в Африке, где был арестован и экстрадирован по запросу США Валерий Матыцин/ТАСС
Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута? Подробности...
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Украинские беженцы разоряют Прибалтику и Польшу

ЕС тратит на украинских беженцев большие деньги JAVAD PARSA/EPA/ТАСС
Европа переживает из-за Украины крупнейший миграционный кризис, а измеряется он не только миллионами беженцев. Каждый прибывший в ЕС с Украины получает пакет помощи, в том числе прямые финансовые начисления. О каких суммах идет речь, как это влияет на бюджеты стран Евросоюза и какие государства ЕС уже запросили у Брюсселя экстренную помощь из-за расходов на беженцев? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Как Германия стала обиженной колбасой

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Европа в своей борьбе с Россией сделала ставку на политические силы, находящиеся за гранью любых допустимых в приличном обществе норм поведения. Поэтому ее собственные высокомерные жалобы по поводу того, что партнер ведет себя соответственно своему культурному уровню, ничего, кроме смеха, вызвать не могут. Подробности...
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Культ смерти – официальная идеология киевского режима

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Украина, наверное, единственный в современном мире случай, когда целая страна оказалась во власти неоязыческого деструктивного культа. Всё украинское общество тяжело больно. Оно заражено не только национализмом, но и сектантством, и сатанизмом. Подробности...
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Почему из администрации США бегут сотрудники

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Ставка администрации Байдена на агрессивную внешнюю политику обернулась оглушительным провалом, не сулящим Демпартии ничего хорошего ни в ближней, ни даже в среднесрочной перспективе. Подробности...
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Евросоюз не смог отказаться от русской нефти

Самая жуткая страна в мире

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Херсон не вернется в состав Украины

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В городах России широко отпраздновали Первомай

В городах России прошли торжественные демонстрации по случаю праздника Весны и Труда – именно так сейчас называется знаменитый на весь мир праздник, истоки которого уходят в XIX век. Флаги, цветы, шарики и транспаранты – неотъемлемая часть первомайских мероприятий
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Россия захватила крупный украинский арсенал с оружием НАТО

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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Уничтожение Киевом советского прошлого уткнулось в последний рубеж

    Уничтожение памяти о Великой Отечественной может оказаться камнем преткновения для украинизаторов
    		   4 мая 2022, 19:30
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    Киевские власти утверждают, что масштабное уничтожение на Украине всего, что напоминает о России – памятников, улиц и т. д. – поддерживает большинство жителей страны. В реальности выясняется совсем другая картина. Украинцам по-прежнему святы жертвы, которые принесли их предки во время Великой Отечественной – и это легко заметить.

    Масштабный памятникопад и тотальное переименование всего, что хоть как-то связано с общим прошлым России и Украины, не могло не заинтересовать социологов. Как сами украинцы относятся к этому, насколько эта инициатива властей народная, то есть имеет ли она запрос со стороны граждан Украины?

    Результат исследования социологической группы «Рейтинг» оказался, мягко говоря, неоднозначным. И болезненным для украинского официоза.

    Неудобный соцопрос

    Формулировки вопросов у авторов исследования немного хромают, но цепляться к этому не будем. Недавно мы уже разбирали переименовательский зуд от киевской горадминистрации: «российские названия» улиц там сплошь пестрят украинцами. Итак, по переименованию улиц с российскими названиями и демонтажу памятников, связанных с Россией, у опрошенных все четко и непротиворечиво: 73% и 71% голосов «за».

    Переименование улиц с советскими названиями (опять же: улица Булгакова – она российская или советская?) поддерживает уже меньше, 66%. Но и резко против переименований люди не выступают. Не хотят, чтобы меняли российские названия улиц 9% опрошенных, советские – 11%. Против сноса связанных с Россией памятников – 12%. В обоих случаях (за и против) есть устоявшееся большинство и меньшинство. Кто-то, конечно, лукавит, но картину в целом это не меняет.

    Меняет ее вопрос о сносе памятников, связанных с историей Великой Отечественной войны. Или Второй мировой, как начали называть ВОВ на Украине еще задолго до спецоперации и даже Евромайдана. Задолго до переименования улиц на Украине начали переименовывать историю. На уровне официоза, по крайней мере.

    Кто-то на это повелся, кто-то поддержал вполне сознательно. Однако данные опроса показывают, что этот орешек пока не по зубам. Резко против сноса этих памятников выступили 40% опрошенных – практически вчетверо больше, чем против переименования улиц. Поддержали всего 19% – тоже почти вчетверо меньше, чем одобрили переименования. 

    36% ответили, что отнесутся к этому нейтрально. Хотя по другим вопросам доля нейтральных не так велика (14–22%). Можно предположить, что за нейтральным ответом спрятались те, кто в текущих условиях опасается высказывать свою позицию открыто. Учитывая скорость, с которой украинская прокуратура штампует уголовные дела за госизмену и по другим «сепаратистским» статьям, участников опроса вполне можно понять. И все же даже в таких непростых условиях фабрикация согласия по этому важному вопросу не проходит. 

    Живут, под собою не чуя страны

    Не проходит в том числе потому, что в сознании организаторов памятники ВОВ – это условный Жуков на условной городской площади. Или стела со звездой (Киев, Одесса) в парке Славы.

    На деле же памятников много и выглядят они в массе иначе. Во-первых, в небольших городках и селах стоят памятники освободителям конкретно этого города/села. Там высечены их имена. Нередко сам памятник стоит над братской могилой. 

    И эти обелиски стоят по всей Украине. Не условному и далекому Жукову, который и не бывал в этом селе никогда, а конкретным ребятам. Они не брали Берлин, они брали вот это село, освобождали его жителей. Пятилетнему пацану или девчушке из 1943 года сейчас 84. Многие такие пацаны и девчушки еще живы. Живы их дети и внуки.

    Во-вторых, нередко для местных эти обелиски – своего рода символ могил родственников, которые погибли или пропали без вести на фронтах той войны. Ушел на войну, погиб и лежит в чужой земле. Но их каждый год поминают: родительские субботы, день рождения, день смерти. Где помянуть? Да вот же, у обелиска. 

    Плюс сельский менталитет. Там недолюбливают городских, особенно тех, кто приезжает и начинает учить местных жизни. Ругани было много, даже когда 8 лет назад по селам ездили сносить Лениных. Нередко (как вот видим по Геническу) памятник убирали куда-то подальше, до лучших времен. А уж когда из города приезжают, чтобы сносить обелиски павшим, тут уж точно странно было бы рассчитывать на одобрение. 

    Дорогая фабрикация

    В целом же на этом примере мы видим, как сбоит механизм фабрикации согласий, работающий на Украине еще со времен Майдана 2004 года. Киевская власть использует соцопросы не для корректировки своей политики, а для ее оправдания. И лишь в случаях, когда соцопросы действительно показывают нужные цифры. В остальных случаях мнение народа никому не интересно, вместо него есть эрзац в виде майдана или массовки активистов за мелкий прайс.

    Взять, скажем, известного одесского нациста Сергея Стерненко, который недавно призвал к сносу памятника Екатерине II и другим основателям Одессы. Он ведь это не только от себя пишет. Через такие вбросы власть проверяет или анонсирует подобные инициативы. Пора – или еще подождать, подогреть народ? Если нет – ну так это Стерненко написал, к нему и вопросы.

    По-хорошему, нужно, конечно, проводить соцопрос, а то и городской референдум. Но они покажут совсем не те цифры, которые власть хотела бы видеть. Да и нужен им в итоге не референдум, а фабрикация согласия на снос. Поэтому все делается через заявления и истерики отдельных активистов, которые затем через СМИ подаются в виде общественного мнения: этот за, другой за, вот эти тоже поддерживают – пора сносить. Не Екатерину, хотя и ее тоже.

    Это типовая схема. Так сносятся памятники, меняют названия улицы, запрещается российский и русскоязычный контент на радио и телевидении, запрещается ввоз книг из России.

    Словом, все, что мы видели все эти годы. И это работает, причем достаточно неплохо. Пока от людей не требуют сдать последний рубеж: могилы отцов и дедов. И обелиски в их честь. 

    Многие уже слышали о бабьем бунте в городе Хусте Закарпатской области. Он сам по себе хорошо показывает, насколько украинцы «рвутся» воевать. Другая новость из этого же города прошла незамеченной: вот только теперь с обелиска в Хусте сняли советскую звезду – заменили крестом. Компромиссное, так сказать, решение.

    И это Хуст, где избытка симпатий к советским временам и России не наблюдается. Если же начать разматывать этот клубочек в прошлое, мы в итоге упремся в момент, когда украинская власть перестала интересоваться мнением своего же народа по поводу решений, затрагивающих не только общую память, но и сферу российско-украинских отношений вообще.

    Интересоваться перестала, зато начала фабриковать это мнение, постепенно разогревая противостояние. 

    К настоящему моменту эти игры стоили Украине потери большей части четырех областей (Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской) и Крыма. Не говоря уж о сотнях погибших и миллиардах долларов ущерба. И все это – чтобы снести памятники Пушкину, переименовать набережную в Василькове (теперь она – набережная Бориса Джонсона) и разрушить несколько монументов в память о Великой Отечественной войне.

    Оно правда того стоило?


     
     
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