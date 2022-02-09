Лукашенко нашел способ мести за американские санкции

Литва дорого заплатит за то, что подчинилась приказу США и запретила транзит белорусских грузов через свою территорию. Минск ввел ответный запрет на транзит литовских товаров на Украину. Это решение ставит под угрозу само существование важнейшего для Литвы морского порта - зато для России может принести только пользу. Каким же образом?

Еще в середине января Банк Литвы подсчитал, что из-за разрыва договора с «Беларуськалием» за три предстоящих года ВВП страны сократится на 0,9%. Эта оценка была представлена еще до того, как Минск объявил об ответных мерах в отношении Вильнюса – запрете на транзит через территорию Белоруссии нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях Литовских железных дорог (ЛЖД). Согласно подсчетам белорусского МИДа, это решение затронет около 1,5–1,6 млн тонн грузов стоимостью более 1 млрд долларов в год.

Фактически речь идет о перекрытии самого удобного для литовских производителей топлива и удобрений маршрута поставок на Украину. Железные дороги Литвы по-прежнему используют российскую колею шириной 1520 миллиметров, и для объезда Белоруссии через Польшу, где у железных дорог европейская колея (1435 миллиметров), грузоотправителям придется производить массу лишних манипуляций. А все это, напомним, произошло из-за того, что Литва подчинилась решению Соединенных Штатов - и закрыла транзит белорусских удобрений через свою территорию. Конечно, это нанесло по Белоруссии серьезный удар, однако и Минск в ответ тоже стал наказывать Вильнюс.

Цепная реакция

Теперь Литва сама подсчитывает потери. Руководитель литовской компании Lifosa, производителя фосфорных удобрений, Римантас Просявичюс уже заявил, что при транспортировке удобрений через Латвию тонна продукции подорожает в среднем примерно на 20 евро, через Польшу - примерно на 40 евро. Переход на автомобильный транспорт обойдется в лишние 80-90 евро. Из-за белорусских санкций завод может потерять экспорт на Украину в размере около 150 тысяч тонн продукции. А если геополитическая ситуация будет ухудшаться и Белоруссия запретит транзит сырья, прежде всего аммиака, из России в Литву, то завод Lifosa вообще может остановиться.

О предстоящих проблемах сообщил и Рамунас Миляускас, генеральный директор компании Achema – производителя азотных удобрений. Закрытие границ с Белоруссией приведет к аннулированию контрактов с клиентами или перенаправлению логистики через Латвию, что увеличит транспортные издержки.

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Руководство ЛЖД накануне введения белорусского запрета на транзит объявило, что грузопоток компании уже сократился на 10%, а до конца года будут уволены до 300 сотрудников. В товарном же эквиваленте потери литовской стороны могут измеряться в 900 тысячах тонн нефти и нефтепродуктов и около 500 тысячах тонн удобрений, которые входящая в структуру ЛЖД грузовая компания LTG Cargo планировала в этом году перевести транзитом через Белоруссию. Сейчас руководству LTG Cargo приходится срочно объясняться с клиентами и разрабатывать варианты поставок через Польшу.

Более оптимистично смотрит в будущее польская нефтеперерабатывающая компания Orlen, которой в Литве принадлежит НПЗ в городе Мажейкяй. Ее президент Даниэль Обайтек сообщил, что белорусские контрсанкции не скажутся на поставку нефтепродуктов на Украину, поскольку грузы будут перенаправлены через Польшу.

А вот порт Клайпеды, похоже, воспринимает потерю транзита белорусских удобрений как безвозвратную.

Еще до начала острой фазы торговой войны между Литвой и Белоруссией глава Ассоциации стивидорных компаний Литвы Вайдотас Шилейка предположил, что в 2022 году грузооборот порта может сократиться более чем на треть. По его мнению, заменить 10–11 млн тонн белорусских удобрений, которые ежегодно проходили через Клайпеду, нечем. К тому же ранее через Клайпеду прекратилась перевалка белорусских нефтепродуктов.

«Порт Клайпеды уже лишился российских грузов, а прекращение белорусского транзита фактически ставит крест на его деятельности. Порт рискует полностью прекратить свое существование или превратиться в глубоко провинциальный перевалочный пункт местного значения», - комментирует российский политолог Виктория Сурина.

Продолжение следует?

Белоруссия предпринимает усилия, чтобы вопрос о возвращении удобрений в Клайпеду не поднимался еще долго. Как сообщил 7 февраля в интервью ВГТРК белорусский президент Александр Лукашенко, российская сторона уже предоставила площадку для создания дополнительной инфраструктуры, чтобы увеличить мощности по перевалке белорусских удобрений через порты России. «Сейчас надо очень сильно активизироваться, чтобы мы с колес начали грузить этот хлоркалий хотя бы через год», - заявил Лукашенко.

Правда, о наличии сиюминутного решения проблемы говорить пока не приходится, уточняет Анна Фомичева, сооснователь мультисервисной платформы Digital VED. Альтернативой Клайпеде может стать использование мощностей портов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но соответствующая инфраструктура в регионе будет готова в лучшем случае к 2024 году.

Однако долгосрочные последствия «рельсовой войны» для Литвы могут оказаться плачевными. В целом доходы Литвы от логистики, напоминает Анна Фомичева, составляет 12% ВВП страны. Треть этого объема поступала благодаря использованию Белоруссией порта Клайпеды.

Конфликт с Белоруссией негативно сказывается и на других отраслях литовской экономики, например, на пищевой промышленности. Она столкнулась с проблемами еще до того, как Белоруссия с 1 января этого года ввела продовольственное эмбарго в отношении стран, которые оказывают на нее санкционное давление. Как сообщил глава Литовской ассоциации экспортеров продовольствия Гедрюс Багушинскас, в 2021 году было зафиксировано десятикратное падение экспорта в Белоруссию продукции литовского птицеводства, которые раньше поставляли в соседнюю страну около ста наименований товаров. А из-за белорусского эмбарго в отношении продуктов из Евросоюза литовский пищепром будет терять 15-17 млн евро в год, прогнозирует Гедрюс Багушинскас.

Между тем Литва в прошлом году активно наращивала импорт из Белоруссии. Одной из главных его статей является белорусская электроэнергия. Несмотря на регулярные инвективы литовских властей в адрес Белорусской АЭС, на практике объем поставок вполне впечатляющий. Например, только за восемь месяцев прошлого года Литва заплатила за белорусское электричество 132,6 млн евро. Кроме того, в Литве очень любят белорусское пиво. Согласно литовским подсчетам, ежегодно в стране продается около 20 млн литров пива белорусского предприятия «Криница», что составляет почти 10% внутреннего потребления.

Это внимание к белорусской продукции легко объяснимо, учитывая ее дешевизну в сравнении с поставками из Евросоюза. В условиях европейского энергетического кризиса покупать электричество у Белорусской АЭС для Литвы значительно выгоднее. И если Александр Лукашенко примет политическое решение пожертвовать экспортом в Литву, это незамедлительно отразится на кошельках литовских граждан.

Любые ограничения со стороны Белоруссии будут невыгодны Литве в первую очередь из-за того, что ей сложно заменить относительно дешевые белорусские продукты на аналогичные товары из еврозоны, говорит партнер коллегии адвокатов «Джей Энд Эс Лигал Каунселз Энд Трастиз» Константин Ерохин. Правда, по его мнению, Литва может подойти к выполнению санкций против Белоруссии формально, поскольку их инициатива исходит от третьих стран, а поддержание транзитных потоков в текущем состоянии выгодно и Литве, и Белоруссии.

Калининград в зоне риска

Фактор белорусской непредсказуемости в Литве, несомненно, учитывают. Сразу после того, как Лукашенко в конце января пообещал дать симметричный ответ на аннуляцию соглашения между ЛЖД и «Беларуськалием», министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что после недавнего пограничного кризиса с мигрантами угрозы Минска надо оценивать серьезно. «Надо признать, господину Лукашенко изобретательности не занимать», - сказал глава литовского МИДа.

При этом Габриэлюс Ландсбергис обмолвился, что основная часть транзитных грузов из Белоруссии в направлении Литвы идет не в Литву, а в российскую Калининградскую область. Поэтому в том случае, если Белоруссия решит ввести максимально жесткие санкции в отношении транзита через Литву, придется останавливать каждый поезд и проверять, куда он идет. «Тогда надо отделить литовские поезда от нелитовских. Это сложная задача. Большой вопрос, как это осуществить», - добавил Ландсбергис.

Кроме того, в Литве обсуждается еще один возможный сценарий действий Лукашенко – перекрытие трубопровода, по которому в Литву (а заодно и в Калининградскую область) транзитом через Белоруссию поступает российский газ.

Несколько дней назад пресс-секретарь министра энергетики Литвы Вита Раманаускайте сообщила, что в стране на этот случай разработан план обеспечения энергетической безопасности. Также в Литве обратили внимание на тот факт, что в Калининграде впервые за более чем два года пришвартовалась плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский», которая привезла в российский эксклав крупную партию СПГ. А затем появилась информация, что к Калининградской области направляется один СПГ-танкер Energy Integrity с грузом газа.

В случае эскалации конфликта Белоруссии и Литвы и блокировки транзита альтернатив по доставке грузов в Калининград кроме как морем не останется, напоминает Анна Фомичева. Доставка авиационным транспортом обходится очень дорого, поэтому дополнительная нагрузка ляжет преимущественно на порты Санкт-Петербурга, которые и так сильно загружены из-за проблем с пропускной способностью портов Дальнего Востока. В связи с этим, отмечает эксперт, может появиться риск развития нового транспортного коллапса, а цены на перевозки ждет новый виток роста.

Однако пока, добавляет Анна Фомичева, введение запретов на российский транзит через Белоруссию и Литву не рассматривалось, поэтому можно оценить перспективы куда более выгодного для России сценария. «Белоруссия, - предполагает эксперт, - скорее всего, еще более ужесточит запрет на литовские перевозки через свою территорию, если Литва продолжит нынешний курс. В то же время освобождение белорусских железных дорог от литовского транспорта способно улучшить логистику российских грузов через Белоруссию, а возможно, и снизить цену на этот транзит».