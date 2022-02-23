Киев захотел монетизировать потерю Донбасса

В Киеве после признания Москвой ДНР и ЛНР выразили намерение «сражаться за каждый дюйм земли», а СНБО призвал ввести режим ЧП на территории страны. Параллельно Украина обратилась к Брюсселю по поводу перспектив членства в ЕС. Почему потеря Донбасса даже выгодна для Киева и что может помочь Зеленскому зачистить политическое поле Украины от собственных врагов?

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что у Киева есть «план А» – использовать каждый инструмент дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию в Донбассе.

«План Б» – сражаться за каждый дюйм земли», – добавил дипломат. Он также сообщил, что выдвинул американской стороне «предложение о программе ленд-лиза, похожей на ту, которая использовалась союзниками в Европе в ходе Второй мировой войны».

Байден, в свою очередь, дежурно подтвердил «твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

Кроме того, Кулеба направил письмо главе МИД Британии с просьбой о предоставлении дополнительного вооружения, посетовав, что Украина не является членом ни одного объединения коллективной безопасности.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов от 18 до 60 лет для доукомплектации армии. Максимальный срок призыва – один год. А Совет национальной безопасности и обороны поддержал введение чрезвычайного положения во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской, где Рада может ввести военное положение – такое предложение было внесено в парламент.

Ранее Госдума призвала президента России признать суверенность ДНР и ЛНР. В итоге в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал соответствующие указы. Позднее Госдума ратифицировала договор о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи», а МИД РФ заявил, что Россия гарантирует безопасность республик.

На ваш взгляд В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР? В фактических границах

В границах областей на 2014 год

Внутри границ Украины

Внутри границ России



Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина требует от России отменить решение о признании независимости ДНР и ЛНР, а также настаивает, чтобы Москва вернулась за стол переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. США, Канада, Австралия, Япония, Британия и ЕС заявили о новых санкциях против России.

Реагируя на происходящее, Кулеба попросил представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля предоставить Украине перспективу членства в ЕС. «Самое лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа, – это в буквальном смысле забрать Украину себе», – заметил глава МИД Украины.

Боррель в ответ указал: Брюссель хочет, чтобы Украина была демократической и экономически состоятельной. «Это не означает, что завтра мы предложим европейское членство», – подчеркнул глава европейской дипломатии.

«Украинские власти рассчитывают на давление Запада на Москву для помощи в «возвращении» Донбасса, и даже выражают намерение «сражаться за каждый дюйм земли», но это все похоже на лукавство.

Как ни странно, в нынешней ситуации суверенность ДНР и ЛНР выгодна Киеву»,

– отметил гендиректор Российского совета по международным делам, член дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

Эксперт напомнил: это не Россия сделала Донбасс независимым – своим решением о признании Москва только подчеркнула согласие с местным населением. «Регион в любом случае оставался бы русским даже в политическом поле Украины, что создавало бы напряжение в команде Зеленского.

Поэтому озвучивание плана «А» Кулебой продиктовано лишь соответствующим призывом Байдена решать все дипломатическим путем. Но на данном историческом витке «возвращение» Донбасса в состав Украины невозможно», – подчеркнул аналитик.

По его словам, украинские власти будут пытаться извлечь максимум выгод из произошедшего. «Мы уже слышали призыв Кулебы предоставить Украине перспективу членства в Евросоюзе. Вероятно, Зеленский попросит у Запада реструктурировать кредиты, и другие преференции, включая интеграционные», – спрогнозировал собеседник.

Что касается плана «Б», то воевать ни за Украину, ни на Украине никто не собирается, заметил политолог. «Получение вооружения из-за границы даст украинскому лидеру возможность говорить о том, что он поднял армию, сделал ее более боеспособной, и таким образом попытаться как-то исправить свой политический обвал. Маловероятно, что Киев будет на деле проверять боеспособность армии.

Ни одна страна мира также не будет воевать за Украину – у нее нет ни одного обязывающего двустороннего военного договора, а про НАТО даже и речи не может идти»,

– уточнил эксперт.

Таким образом, указал Кортунов, максимальный конфликтный порог, который США допускают в ситуации с Донбассом, – это война Украины с Россией «до последнего украинца», но не более того. «Белый дом с большим трудом пытается минимизировать последствия выхода американцев из Афганистана, а взвалить на себя такую обузу, как ответственность за Украину, никто Байдену в США не позволит», – отметил аналитик.

Собеседник напомнил про натянутые отношения Киева с Будапештом и привел слова депутата Рады Ильи Кивы, заявившего, что Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на некоторые территории, которые вошли в состав Украины в советское время. По словам украинского парламентария, Тернопольская, Черновецкая, Волынская, Львовская область «давно к этому подготовились, получив второе гражданство, и с нетерпением ждут своей «аннексии».

«Думаю, команде Зеленского актуальнее не искать союзников, а следить за тем, чтобы никто извне не воспользовался нынешней слабостью центральной власти на Украине», – подчеркнул в этой связи глава РСМД.

Западные страны показали, что не будут воевать на стороне Украины, отозвав свой спецназ с Украины, напомнил член-корреспондент Академии военных наук России Александр Бартош. «Запад считает ДНР и ЛНР частью Украины, а поддержка одной из сторон в гражданской войне будет противоречить принципам ООН. Впрочем, США и НАТО и так несколько лет поставляли оружие ВСУ, поэтому сдерживают их не международные конвенции, а личная незаинтересованность в этом конфликте», – детализировал эксперт.

«Все эти призывы резервистов, режим ЧП и заявления о том, что «мы никому ничего не отдадим», показывают: Зеленский начинает блефовать – а это излюбленная тактика нынешних украинских властей. Цель одна – выторговать у Запада финансовые и экономические «блага», – пояснил собеседник.

Вероятно, всей этой шумихой Украина хочет «выбить» себе статус страны – кандидата в члены ЕС, подтвердил профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. «Впрочем, Киев здесь, скорее всего, ждет разочарование, поскольку такой статус дается государствам, по поводу которых есть консенсус и перспектива вступления в ЕС после нескольких лет переговоров. В случае с Украиной ничего подобного нет, и нынешняя истерия Киева вряд ли что-то изменит», – указал эксперт.

По его словам, скорее всего, Киев может рассчитывать только на дополнительные кредиты, но не на гранты. «Что касается взаимодействия на многосторонней основе – то для Украины уже придумали «Восточное партнерство», и тут нет вариантов для расширения», – добавил аналитик.

Ткаченко также указал: если на Украине введут ЧП на фоне дискурса о том, что «страна в осаде», Зеленский заимеет инструмент для устранения своих противников на внутренней арене. «Причем если раньше он мог только закрыть телеканалы, то теперь получит механизм для зачистки политического поля, включая оппозиционные партии», – подчеркнул собеседник.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД