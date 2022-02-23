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23 февраля, среда  |  Последнее обновление — 17:39  |  vz.ru
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Немцы создали «Северному потоку – 2» новые проблемы

Германия открыто наносит политический удар по «Северному потоку – 2» Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Сертификация «Северного потока – 2» остановлена. Это происходит уже второй раз. Однако на этот раз Германия не скрывает политического подтекста решения. И впервые прозвучала угроза, что российский газопровод может так и не получить разрешения на работу. Что произошло и почему «Северный поток – 2» рано списывать со счетов? Подробности...
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Россия закрыла вопрос о границах независимого Донбасса

В 2014 году Славянск был оплотом ополчения ДНР, ныне город под контролем Украины Почуев Михаил/ТАСС
Владимир Путин дал ответ на вопрос, который оставался открытым после признания республик Донбасса. ДНР и ЛНР признаны в границах, которые установлены в их конституциях. И это не «линия соприкосновения», расколовшая регион, а бывшие границы Донецкой и Луганской областей – в том числе те районы, что сейчас контролирует Украина. К каким последствиям может привести эта ситуация? Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Киев захотел монетизировать потерю Донбасса

Президент США Джо Байден в Вашингтоне встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и пообещал поддержку Украине Adam Schultz/White House/Global Look Press
В Киеве после признания Москвой ДНР и ЛНР выразили намерение «сражаться за каждый дюйм земли», а СНБО призвал ввести режим ЧП на территории страны. Параллельно Украина обратилась к Брюсселю по поводу перспектив членства в ЕС. Почему потеря Донбасса даже выгодна для Киева и что может помочь Зеленскому зачистить политическое поле Украины от собственных врагов? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Что означает признание ДНР и ЛНР

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Санкции будут накладываться в зависимости от состояния границ: начнутся ли бои с вытеснением ВСУ на границы областей, или российское присутствие ограничится нынешним пространством ДНР и ЛНР. Подробности...

Европа будет мстить России за Донбасс

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Евросоюз и отдельные страны Европы невероятно злы на Россию за признание ДНР и ЛНР. И речь не только о том, что поставлены под сомнения границы Украины. Само это признание – дипломатическое поражение европейцев. Подробности...
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Военные больше всех не любят войну

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Военные – обычные люди, но они живут в ином измерении, которое их навсегда меняет. Мера ответственности в армии не недополучение прибыли, не срыв плана и не неудовлетворительная оценка. Мера ответственности в армии – смерть. И ладно бы только твоя. Подробности...
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Визит Алиева на фоне заговора

Признание ДНР и ЛНР: реакция Запада

Путин, Совбез, Донбасс: главное

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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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В Россию из Донбасса прибыли первые поезда с детьми

По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
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    Киев захотел монетизировать потерю Донбасса

    Президент США Джо Байден в Вашингтоне встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и пообещал поддержку Украине
    		   23 февраля 2022, 17:09
    Фото: Adam Schultz/White House/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Киеве после признания Москвой ДНР и ЛНР выразили намерение «сражаться за каждый дюйм земли», а СНБО призвал ввести режим ЧП на территории страны. Параллельно Украина обратилась к Брюсселю по поводу перспектив членства в ЕС. Почему потеря Донбасса даже выгодна для Киева и что может помочь Зеленскому зачистить политическое поле Украины от собственных врагов?

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что у Киева есть «план А» – использовать каждый инструмент дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию в Донбассе.

    «План Б» – сражаться за каждый дюйм земли», – добавил дипломат. Он также сообщил, что выдвинул американской стороне «предложение о программе ленд-лиза, похожей на ту, которая использовалась союзниками в Европе в ходе Второй мировой войны».

    Байден, в свою очередь, дежурно подтвердил «твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

    Кроме того, Кулеба направил письмо главе МИД Британии с просьбой о предоставлении дополнительного вооружения, посетовав, что Украина не является членом ни одного объединения коллективной безопасности.

    Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов от 18 до 60 лет для доукомплектации армии. Максимальный срок призыва – один год. А Совет национальной безопасности и обороны поддержал введение чрезвычайного положения во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской, где Рада может ввести военное положение – такое предложение было внесено в парламент.

    Ранее Госдума призвала президента России признать суверенность ДНР и ЛНР. В итоге в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал соответствующие указы. Позднее Госдума ратифицировала договор о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи», а МИД РФ заявил, что Россия гарантирует безопасность республик.

    На ваш взгляд

     
    В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?




    Обсуждение:  32 комментария

    Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина требует от России отменить решение о признании независимости ДНР и ЛНР, а также настаивает, чтобы Москва вернулась за стол переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. США, Канада, Австралия, Япония, Британия и ЕС заявили о новых санкциях против России.

    Реагируя на происходящее, Кулеба попросил представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля предоставить Украине перспективу членства в ЕС. «Самое лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа, – это в буквальном смысле забрать Украину себе», – заметил глава МИД Украины.

    Боррель в ответ указал: Брюссель хочет, чтобы Украина была демократической и экономически состоятельной. «Это не означает, что завтра мы предложим европейское членство», – подчеркнул глава европейской дипломатии.

    «Украинские власти рассчитывают на давление Запада на Москву для помощи в «возвращении» Донбасса, и даже выражают намерение «сражаться за каждый дюйм земли», но это все похоже на лукавство.

    Как ни странно, в нынешней ситуации суверенность ДНР и ЛНР выгодна Киеву»,

    – отметил гендиректор Российского совета по международным делам, член дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

    Эксперт напомнил: это не Россия сделала Донбасс независимым – своим решением о признании Москва только подчеркнула согласие с местным населением. «Регион в любом случае оставался бы русским даже в политическом поле Украины, что создавало бы напряжение в команде Зеленского.

    Поэтому озвучивание плана «А» Кулебой продиктовано лишь соответствующим призывом Байдена решать все дипломатическим путем. Но на данном историческом витке «возвращение» Донбасса в состав Украины невозможно», – подчеркнул аналитик.

    По его словам, украинские власти будут пытаться извлечь максимум выгод из произошедшего. «Мы уже слышали призыв Кулебы предоставить Украине перспективу членства в Евросоюзе. Вероятно, Зеленский попросит у Запада реструктурировать кредиты, и другие преференции, включая интеграционные», – спрогнозировал собеседник.

    Что касается плана «Б», то воевать ни за Украину, ни на Украине никто не собирается, заметил политолог. «Получение вооружения из-за границы даст украинскому лидеру возможность говорить о том, что он поднял армию, сделал ее более боеспособной, и таким образом попытаться как-то исправить свой политический обвал. Маловероятно, что Киев будет на деле проверять боеспособность армии.

    Ни одна страна мира также не будет воевать за Украину – у нее нет ни одного обязывающего двустороннего военного договора, а про НАТО даже и речи не может идти»,

    – уточнил эксперт.

    Таким образом, указал Кортунов, максимальный конфликтный порог, который США допускают в ситуации с Донбассом, – это война Украины с Россией «до последнего украинца», но не более того. «Белый дом с большим трудом пытается минимизировать последствия выхода американцев из Афганистана, а взвалить на себя такую обузу, как ответственность за Украину, никто Байдену в США не позволит», – отметил аналитик.

    Собеседник напомнил про натянутые отношения Киева с Будапештом и привел слова депутата Рады Ильи Кивы, заявившего, что Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на некоторые территории, которые вошли в состав Украины в советское время. По словам украинского парламентария, Тернопольская, Черновецкая, Волынская, Львовская область «давно к этому подготовились, получив второе гражданство, и с нетерпением ждут своей «аннексии».

    «Думаю, команде Зеленского актуальнее не искать союзников, а следить за тем, чтобы никто извне не воспользовался нынешней слабостью центральной власти на Украине», – подчеркнул в этой связи глава РСМД.

    Западные страны показали, что не будут воевать на стороне Украины, отозвав свой спецназ с Украины, напомнил член-корреспондент Академии военных наук России Александр Бартош. «Запад считает ДНР и ЛНР частью Украины, а поддержка одной из сторон в гражданской войне будет противоречить принципам ООН. Впрочем, США и НАТО и так несколько лет поставляли оружие ВСУ, поэтому сдерживают их не международные конвенции, а личная незаинтересованность в этом конфликте», – детализировал эксперт.

    «Все эти призывы резервистов, режим ЧП и заявления о том, что «мы никому ничего не отдадим», показывают: Зеленский начинает блефовать – а это излюбленная тактика нынешних украинских властей. Цель одна – выторговать у Запада финансовые и экономические «блага», – пояснил собеседник.

    Вероятно, всей этой шумихой Украина хочет «выбить» себе статус страны – кандидата в члены ЕС, подтвердил профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. «Впрочем, Киев здесь, скорее всего, ждет разочарование, поскольку такой статус дается государствам, по поводу которых есть консенсус и перспектива вступления в ЕС после нескольких лет переговоров. В случае с Украиной ничего подобного нет, и нынешняя истерия Киева вряд ли что-то изменит», – указал эксперт.

    По его словам, скорее всего, Киев может рассчитывать только на дополнительные кредиты, но не на гранты. «Что касается взаимодействия на многосторонней основе – то для Украины уже придумали «Восточное партнерство», и тут нет вариантов для расширения», – добавил аналитик.

    Ткаченко также указал: если на Украине введут ЧП на фоне дискурса о том, что «страна в осаде», Зеленский заимеет инструмент для устранения своих противников на внутренней арене. «Причем если раньше он мог только закрыть телеканалы, то теперь получит механизм для зачистки политического поля, включая оппозиционные партии», – подчеркнул собеседник.

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