Европа будет мстить России за Донбасс

Признание руководством России независимости Донецкой и Луганской народных республик вызвало предсказуемое недовольство Евросоюза. И едва ли такое решение было для ЕС неожиданностью. Ещё до самого события 21 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже пригрозила оргвыводами. «Если Путин начнёт войну, мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика – самое слабое звено России», – сказала она.

В качестве такого «вторжения» может рассматриваться появление российских войск на линии разграничения в Донбассе. Собственно говоря, на это намекнул наиболее опытный политик среди чиновников ведущих стран ЕС – премьер Голландии Марк Рютте: «если Россия сделает хотя бы один шаг в сторону Украины, будет готов массивный пакет санкций». Он добавил, что самого факта признания для этого уже достаточно. Прочие заявления европейских политиков выдержаны преимущественно в том же духе.

Подобные заявления вряд ли удивили – новые санкции будут. Они наверняка были бы и без признания ДНР и ЛНР, а в качестве повода могли бы использовать любые российские военные учения на собственной территории. Истерика вокруг мнимого российского вторжения нагнеталась как минимум три месяца. То, что Россия ни на кого не напала, не понравилось европейцам, потому что опровергла их заявления и представления. Это означало бы потерю лица. Из этого вытекает первая причина санкций – сохранить лицо после такого попадания впросак.

Вторая причина таких санкций – дипломатическое поражение Германии и Франции. «Нормандский формат» и Минские соглашения, за которые они на словах так ратовали, стали иметь гораздо меньший вес, чем в самом начале процесса. Случилось всё спустя две недели после приезда в Москву президента Франции Эмманюэля Макрона, и спустя неделю после визита канцлера Германии Олафа Шольца. Такого совпадения достаточно, чтобы уже дуться на российское руководство.

Третий момент – Евросоюз недоволен тем, что свои предложения по гарантиям безопасности в Европе Россия первоначально направила только США и НАТО. Мол, безопасность Европы обсуждают без европейцев. В дальнейшем, правда, российские власти направили письма в европейские столицы, и ЕС пообещал дать скоординированный ответ от имени 27 государств. Тем не менее, факт «принижения» значимости Евросоюза, как кажется его руководству, имел место. А значит, налицо второе «оскорбление политического достоинства».

Наконец, четвёртая причина – поведение жителей ДНР и ЛНР, ликовавших на улицах после решения Владимира Путина. Они предпочли быть непризнанными, чем жить в составе поддерживаемой Западом Украины. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признался, что ни одно государство не получило с 2014 года от ЕС больше денег, чем Украина. Речь идёт о 17 млрд. евро. И все эти деньги не сделали страну привлекательной для части её граждан, которые начали брать российские паспорта. Снова потеря лица.

И теперь весь вопрос в том, какого рода ограничения могут ввести в отношении России. Одно наверняка понятно – расширят список лиц, которым запретят въезд в Евросоюз. Это происходит чуть ли не ежегодно, и ничего не должно измениться. Европейцы найдут очередных «стрелочников», которые, как им кажется, несут ответственность за признание ДНР и ЛНР. Разумеется, это будут не Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин, Сергей Лавров или Сергей Шойгу. Но кто-то из «второго ряда» наверняка под раздачу попадёт.

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Второй момент анонсировали ещё в январе – почти за месяц до признания. Так, удар могут направить по нефтегазовой отрасли. Тут возможны ограничения на совместные проекты с российскими компаниями, на деятельность европейских компаний в России. Приостановлен запуск «Северного потока – 2». Возможны также некоторые ограничения на поставки и по «Северному потоку – 1» и по нефтепроводам. Российскому газу и российской нефти будут активнее искать замену везде.

Само собой разумеется, что безболезненно сокращение сотрудничества с Россией в этой отрасли не пройдёт. Даже совместных усилий США, Катара, Алжира и Норвегии не хватит для замещения российского газа – да и без нашей нефти не обойтись. Попытка сделать ставку на альтернативные источники энергии уже показала свою несостоятельность, приведя к резкому росту цен на энергоносители. Потому ожидать полного отказа от поставок из России не приходится – как бы того некоторым в Европе ни хотелось.

Однако частичную замену искать будут во что бы то ни стало. То, что это обернётся ростом зависимости от США и просто излишними тратами – само собой. Но это европейцев вряд ли пугает. Увеличение зависимости от стран Персидского залива – дело более неприятное и опасное, учитывая влияние тех же саудитов и катарцев на мусульманские общины в Европе. Однако придётся пойти и на это. Не стоит преувеличивать прагматизм европейцев – не всё у них связано с деньгами. Если они так не поступят – опять же потеряют лицо.

Третий момент – ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию. Разумеется, нам от этого будет неприятно, поскольку сами большую часть такой продукции не производим. И нам придётся искать замену в других местах. Но пострадают и европейские компании, которые потеряют большой рынок. Плюс такая мера подтолкнёт, наконец, нас к импортозамещению и в этой отрасли. Другого выхода просто не останется. Так что стратегически такая мера тоже может пойти России на пользу – хотя поначалу может быть очень больно.

Если брать меры неэкономического характера – наверняка увеличатся поставки европейского вооружения на Украину. Причём Евросоюз, не будучи военно-политической организацией, тоже может в них поучаствовать. С большой вероятностью увеличится давление на Белоруссию – кратно возрастут расходы на содержание белорусской прозападной и антироссийской оппозиции. Кроме того, могут также предпринять шаги по отрыву от России Казахстана и Армении – прежде всего с помощью пресловутой «мягкой силы».

Гражданам России могут ухудшить условия получения шенгенской визы. Например, фактически приостановить договор об облегчённом её получении рядом категорий граждан. Или же демонстративно сократить персонал консульств, увеличив сроки ожидания и стоимость услуг. Пострадать может и культурный, научный, студенческий обмен. Естественно, придуман прекрасный повод для того, чтобы продлить запрет на выступление под своим флагом на крупнейших спортивных соревнованиях.

Разумеется, увеличится поддержка и российской либеральной оппозиции – как внутри России, так и той её части, что проживает в Европе. Учитывая запрет на деятельность в России «Немецкой волны», усилится её вещание с территории сопредельных с Россией государств. Вполне может появиться русскоязычный телеканал, работающий на средства ЕС. И вещать он может из Киева. Тем самым европейцы продолжат «освоение» Украины ещё и на таком направлении. Российским НКО в Европе тоже придётся несладко – их могут выгнать или вынудить сократить деятельность.

Так что России надо готовиться к ударам на самых разных направлениях. Последние события крайне задели Евросоюз, и он будет мстить. Конечно, речь о полном разрыве отношений не идёт. От системы SWIFT Россия отключат вряд ли, дипломатические контакты тоже никуда не денутся. Тем не менее, отношения станут хуже, санкций станет больше. И ничто не предвещает, что в ближайшие годы картина изменится к лучшему.