Европа будет мстить России за Донбасс

Взгляд
23 февраля, среда  |  Последнее обновление — 12:25  |  vz.ru
Разделы

Немцы создали «Северному потоку – 2» новые проблемы

Германия открыто наносит политический удар по «Северному потоку-2» Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Сертификация «Северного потока – 2» остановлена. Это происходит уже второй раз. Однако на этот раз Германия не скрывает политического подтекста решения. И впервые прозвучала угроза, что российский газопровод может так и не получить разрешения на работу. Что произошло и почему «Северный поток – 2» рано списывать со счетов? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия закрыла вопрос о границах независимого Донбасса

В 2014 году Славянск был оплотом ополчения ДНР, ныне город под контролем Украины Почуев Михаил/ТАСС
Владимир Путин дал ответ на вопрос, который оставался открытым после признания республик Донбасса. ДНР и ЛНР признаны в границах, которые установлены в их конституциях. И это не «линия соприкосновения», расколовшая регион, а бывшие границы Донецкой и Луганской областей – в том числе те районы, что сейчас контролирует Украина. К каким последствиям может привести эта ситуация? Подробности...
Перейти в раздел…

Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина подтолкнула Польшу делить людей на два сорта

Беженцы с Донбасса едут в Россию – но не в Польшу Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Еще недавно Польша активно боролась с беженцами – вплоть до противостояния и перестрелок на границах. Но тогда речь шла о выходцах из Африки и с Ближнего Востока, теперь же Варшава ждет «волну беженцев с Украины, около миллиона человек». И не только потому, что это позволяет говорить о «зверствах России» – есть и простое экономическое объяснение. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

Европа будет мстить России за Донбасс

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Евросоюз и отдельные страны Европы невероятно злы на Россию за признание ДНР и ЛНР. И речь не только о том, что поставлены под сомнения границы Украины. Само это признание – дипломатическое поражение европейцев. Подробности...

Военные больше всех не любят войну

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Военные – обычные люди, но они живут в ином измерении, которое их навсегда меняет. Мера ответственности в армии не недополучение прибыли, не срыв плана и не неудовлетворительная оценка. Мера ответственности в армии – смерть. И ладно бы только твоя. Подробности...

Донбасс перестал жить страхом

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Появилась информация, что в Донбасс заходят российские войска. Страх внутри почти пропал, появилась мысль, может, это всё – конец войне? Конец страданиям людей? Подробности...
Перейти в раздел…

Признание ДНР и ЛНР: реакция Запада

Путин, Совбез, Донбасс: главное

Обращение Владимира Путина о судьбе ЛНР и ДНР

Обсуждение: 32 комментария
Перейти в раздел…

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...

В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
Подробности...

В Россию из Донбасса прибыли первые поезда с детьми

По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
Как вы предпочитатете хранить свои сбережения?
  • В наличных

  • В банке

  • В ценных бумагах

  • Нет сбережений
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров резко осудил заявление генсека ООН по ситуации на Украине
    Киев призвал украинцев немедленно покинуть Россию США ввели санкции против России В Германии предупредили о возможности полной остановки «Северного потока – 2» Помпео указал на вину Байдена в ситуации вокруг Украины
    Псаки увидела «зеленых человечков» по всей Восточной Украине Премьер Украины счел невозможным выполнение озвученных Путиным условий Блинкен отказался встречаться с Лавровым Делегация грузинских политиков отправляется в Москву предотвратить проблемы для страны
    Трамп счел гениальным решение Путина признать ЛНР и ДНР Стало известно о подготовке провокаций на матче Грузия – Россия по регби Пекин объяснил позицию по санкциям в отношении Москвы из-за Украины Взрыв прогремел в Донецке

    Главная тема


    Немцы создали "Северному потоку – 2" новые проблемы

    Кризисная ситуация


    Кулеба объяснил суть украинского «плана Б»

    Праздничный день


    В Госдуме предложили отменить выходной 23 февраля для россиян

    «на нервах»


    Настя Каменских вызвала гнев украинцев «бегством» в Испанию

    Видео

    мир в донбассе


    Главные последствия признания независимости ДНР и ЛНР

    официально подтвержденный бой


    Украина послала диверсантов на смерть в Россию

    Эвакуация из ДНР и ЛНР


    Что ждет жителей Донбасса в России

    финансовая пропасть


    Украина превратилась в главную содержанку Европы

    зеленая энергетика


    Запад берет энергетический урок у России

    странности и нестыковки


    Владимир Прохватилов: Почему больше никто не верит Америке

    беспомощные люди


    Анна Долгарева: Чужое горе Донбасса

    олимпийская истерия


    Игорь Мальцев: Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

    на ваш взгляд


    В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
    Вадим Трухачёв

    Европа будет мстить России за Донбасс

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		23 февраля 2022, 12:00

    Признание руководством России независимости Донецкой и Луганской народных республик вызвало предсказуемое недовольство Евросоюза. И едва ли такое решение было для ЕС неожиданностью. Ещё до самого события 21 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже пригрозила оргвыводами. «Если Путин начнёт войну, мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика – самое слабое звено России», – сказала она.

    В качестве такого «вторжения» может рассматриваться появление российских войск на линии разграничения в Донбассе. Собственно говоря, на это намекнул наиболее опытный политик среди чиновников ведущих стран ЕС – премьер Голландии Марк Рютте: «если Россия сделает хотя бы один шаг в сторону Украины, будет готов массивный пакет санкций». Он добавил, что самого факта признания для этого уже достаточно. Прочие заявления европейских политиков выдержаны преимущественно в том же духе.

    Подобные заявления вряд ли удивили – новые санкции будут. Они наверняка были бы и без признания ДНР и ЛНР, а в качестве повода могли бы использовать любые российские военные учения на собственной территории. Истерика вокруг мнимого российского вторжения нагнеталась как минимум три месяца. То, что Россия ни на кого не напала, не понравилось европейцам, потому что опровергла их заявления и представления. Это означало бы потерю лица. Из этого вытекает первая причина санкций – сохранить лицо после такого попадания впросак.

    Вторая причина таких санкций – дипломатическое поражение Германии и Франции. «Нормандский формат» и Минские соглашения, за которые они на словах так ратовали, стали иметь гораздо меньший вес, чем в самом начале процесса. Случилось всё спустя две недели после приезда в Москву президента Франции Эмманюэля Макрона, и спустя неделю после визита канцлера Германии Олафа Шольца. Такого совпадения достаточно, чтобы уже дуться на российское руководство.

    Третий момент – Евросоюз недоволен тем, что свои предложения по гарантиям безопасности в Европе Россия первоначально направила только США и НАТО. Мол, безопасность Европы обсуждают без европейцев. В дальнейшем, правда, российские власти направили письма в европейские столицы, и ЕС пообещал дать скоординированный ответ от имени 27 государств. Тем не менее, факт «принижения» значимости Евросоюза, как кажется его руководству, имел место. А значит, налицо второе «оскорбление политического достоинства».

    Фото: Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Наконец, четвёртая причина – поведение жителей ДНР и ЛНР, ликовавших на улицах после решения Владимира Путина. Они предпочли быть непризнанными, чем жить в составе поддерживаемой Западом Украины. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признался, что ни одно государство не получило с 2014 года от ЕС больше денег, чем Украина. Речь идёт о 17 млрд. евро. И все эти деньги не сделали страну привлекательной для части её граждан, которые начали брать российские паспорта. Снова потеря лица.

    И теперь весь вопрос в том, какого рода ограничения могут ввести в отношении России. Одно наверняка понятно – расширят список лиц, которым запретят въезд в Евросоюз. Это происходит чуть ли не ежегодно, и ничего не должно измениться. Европейцы найдут очередных «стрелочников», которые, как им кажется, несут ответственность за признание ДНР и ЛНР. Разумеется, это будут не Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин, Сергей Лавров или Сергей Шойгу. Но кто-то из «второго ряда» наверняка под раздачу попадёт.

    Второй момент анонсировали ещё в январе – почти за месяц до признания. Так, удар могут направить по нефтегазовой отрасли. Тут возможны ограничения на совместные проекты с российскими компаниями, на деятельность европейских компаний в России. Приостановлен запуск «Северного потока – 2». Возможны также некоторые ограничения на поставки и по «Северному потоку – 1» и по нефтепроводам. Российскому газу и российской нефти будут активнее искать замену везде.

    Само собой разумеется, что безболезненно сокращение сотрудничества с Россией в этой отрасли не пройдёт. Даже совместных усилий США, Катара, Алжира и Норвегии не хватит для замещения российского газа – да и без нашей нефти не обойтись. Попытка сделать ставку на альтернативные источники энергии уже показала свою несостоятельность, приведя к резкому росту цен на энергоносители. Потому ожидать полного отказа от поставок из России не приходится – как бы того некоторым в Европе ни хотелось.

    Однако частичную замену искать будут во что бы то ни стало. То, что это обернётся ростом зависимости от США и просто излишними тратами – само собой. Но это европейцев вряд ли пугает. Увеличение зависимости от стран Персидского залива – дело более неприятное и опасное, учитывая влияние тех же саудитов и катарцев на мусульманские общины в Европе. Однако придётся пойти и на это. Не стоит преувеличивать прагматизм европейцев – не всё у них связано с деньгами. Если они так не поступят – опять же потеряют лицо.

    Третий момент – ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию. Разумеется, нам от этого будет неприятно, поскольку сами большую часть такой продукции не производим. И нам придётся искать замену в других местах. Но пострадают и европейские компании, которые потеряют большой рынок. Плюс такая мера подтолкнёт, наконец, нас к импортозамещению и в этой отрасли. Другого выхода просто не останется. Так что стратегически такая мера тоже может пойти России на пользу – хотя поначалу может быть очень больно.

    Если брать меры неэкономического характера – наверняка увеличатся поставки европейского вооружения на Украину. Причём Евросоюз, не будучи военно-политической организацией, тоже может в них поучаствовать. С большой вероятностью увеличится давление на Белоруссию – кратно возрастут расходы на содержание белорусской прозападной и антироссийской оппозиции. Кроме того, могут также предпринять шаги по отрыву от России Казахстана и Армении – прежде всего с помощью пресловутой «мягкой силы».

    Гражданам России могут ухудшить условия получения шенгенской визы. Например, фактически приостановить договор об облегчённом её получении рядом категорий граждан. Или же демонстративно сократить персонал консульств, увеличив сроки ожидания и стоимость услуг. Пострадать может и культурный, научный, студенческий обмен. Естественно, придуман прекрасный повод для того, чтобы продлить запрет на выступление под своим флагом на крупнейших спортивных соревнованиях.

    Разумеется, увеличится поддержка и российской либеральной оппозиции – как внутри России, так и той её части, что проживает в Европе. Учитывая запрет на деятельность в России «Немецкой волны», усилится её вещание с территории сопредельных с Россией государств. Вполне может появиться русскоязычный телеканал, работающий на средства ЕС. И вещать он может из Киева. Тем самым европейцы продолжат «освоение» Украины ещё и на таком направлении. Российским НКО в Европе тоже придётся несладко – их могут выгнать или вынудить сократить деятельность.

    Так что России надо готовиться к ударам на самых разных направлениях. Последние события крайне задели Евросоюз, и он будет мстить. Конечно, речь о полном разрыве отношений не идёт. От системы SWIFT Россия отключат вряд ли, дипломатические контакты тоже никуда не денутся. Тем не менее, отношения станут хуже, санкций станет больше. И ничто не предвещает, что в ближайшие годы картина изменится к лучшему.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •