Взгляд
29 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 15:22  |  vz.ru
Разделы

Как Россия будет пробивать потолок цен на нефть

Россия ответила на абсурдные меры ЕС по нефтяному потолку цены Егор Алеев/ТАСС
«Нелегитимные, абсолютно абсурдные меры». Такими словами представитель Кремля Дмитрий Песков описал «так называемый потолок цен» на российскую нефть, введенный Евросоюзом. В ответ указом президента России поставка нефти на данных условиях сделана невозможной. По каким правилам будут продаваться российская нефть и нефтепродукты? Подробности...
Перейти в раздел…

Предки нового посла Германии в Москве служили императору России

Граф Александр Ламбсдорф – потомственный дипломат с репутацией прагматика Robert Michael/Imago/Global Look Press
Новым послом ФРГ в России, скорее всего, станет граф Александр Ламбсдорф – аристократ и политик с репутацией реалиста. Род Ламбсдорфов, который в свое время служил Российской империи, дал современной Германии немало дипломатов. О чем сегодня может свидетельствовать назначение Александра Ламбсдорфа послом в Москве? Подробности...
Перейти в раздел…

Как советские граждане оплатили победу над Гитлером

Танки, бронемашины, самолеты – советские граждане нередко из своего кармана скидывались на создание новой военной техники Анатолий Гаранин/РИА Новости
29 декабря 1941 года вышел указ Президиума Верховного Совета (ПВС) СССР «О военном налоге», ставший одним из важнейших экономических документов военного времени. В том числе с помощью данного механизма победу над Гитлером в буквальном смысле оплатил весь советский народ. Практически все население СССР несло на себе бремя военных расходов, в полной мере оплачивая оборону своей страны. Подробности...
Перейти в раздел…

Ради армии Киев отбирает у украинцев последнее

Украинская армия требует все больше жертв от украинского народа EyePress News/Reuters
Киевскому режиму оказалось мало тех миллиардов долларов и поставок оружия, которые ему выделяют на Западе. Рядовых украинцев и владельцев бизнеса хотят заставить еще больше скинуться на нужды украинских вооруженных сил. Раньше это было, скорее, добровольно, теперь же речь идет о принудительных мерах. Как это будет выглядеть и о каких суммах идет речь? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
Перейти в раздел…

Чем важна Черниговщина для России и русских

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Новые территории – это не только активы и инфраструктура, но в первую очередь люди. Их исторический опыт – важнейший фактор, что предопределит вашу политику на этих территориях на десятилетия вперед. Черниговская область тысячу лет находилась в зоне русских интересов. Что мы можем ждать в случае, если обретем ее вновь? Подробности...

России надо разнообразить «информационную географию»

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Наши основные партнеры сегодня находятся явно не на Западе, и им необходимо уделить должное внимание. А на самом Западе роль опасных вредителей могут играть отнюдь не те, кого мы привыкли таковыми считать в силу больших размеров страны. Подробности...

Поведение Зеленского несет Москве целый ряд выгод

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Главу киевского режима нельзя считать послушным исполнителем западной воли. Воля у него своя – причем иногда отличная от западной. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

В КНР отчитали США за Россию и Германию

Россия отомстит за Екатерину II

Немцы испугались своего будущего

Перейти в раздел…

Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
Подробности...

Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
Подробности...

Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Насколько успешным для вас был 2022 год?
  • Очень успешным

  • Вполне успешным

  • Не очень успешным

  • Крайне неуспешным

  • Затрудняюсь ответить
Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?
  • Ограничиваю, исходя из требований здоровья

  • Ограничиваю, исходя из требований поста

  • Ограничиваю из иных соображений (указать в комментариях)

  • Не ограничиваю никак
Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
  • Иностранного происхождения

  • Российского происхождения

  • Не обращаю внимания на данный критерий
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: На территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300
    Путин приказал поднять флаги на новых кораблях ВМФ Авиация ВКС России сбила самолеты Су-25 и Су-24 и два вертолета Ми-8 ВСУ В Киеве и Одессе прогремела вторая волна взрывов Росавиация одобрила лайнер МС-21 с российскими двигателями и крылом
    Саратовская ПВО уничтожила неопознанный объект в районе Энгельса ФСБ задержала агента СБУ в Херсонской области Минфин: Россия будет продавать нефть по рыночным ценам Синоптики пообещали рекорд 1 января в Москве и Петербурге
    Минобороны опубликовало открытку про «Калибры» после сообщений о взрывах на Украине Российские военные за сутки уничтожили до 200 украинских военных на четырех направлениях Лавров назвал «формулу мира» Зеленского «иллюзией» Стало известно о лимите снятия наличных российских карт UnionPay

    новые Т-80 БВ


    Рогов рассказал о танковом усилении Запорожской области

    тяжелые вооружения


    Вице-канцлер Германии пообещал Украине оружие для победы над Россией «на поле боя»

    русский город


    Вассерман назвал трагедией снос памятника Екатерине II в Одессе

    Видео

    указ «О военном налоге»


    Как советские граждане оплатили победу над Гитлером

    ответ на абсурдные меры


    Как Россия будет пробивать потолок цен на нефть

    кураторы Киева


    Кто внушил Украине мечты о «расчленении России»

    неизбежный ответ


    Планы «обезглавить Кремль» доказывают безумие руководства США

    потеря капиталов


    Украинских олигархов настигла расплата за разрыв с Россией

    год золотого медведя


    Александр Разуваев: Запад пообещал появление новой мировой валюты

    поражает воображение


    Тимур Шерзад: Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

    историческое наследство


    Тимофей Бордачёв: В чем особенности скандинавской русофобии

    на ваш взгляд


    Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?

    Ради армии Киев отбирает у украинцев последнее

    Украинская армия требует все больше жертв от украинского народа
    		   29 декабря 2022, 14:42
    Фото: EyePress News/Reuters
    Текст: Николай Стороженко

    Киевскому режиму оказалось мало тех миллиардов долларов и поставок оружия, которые ему выделяют на Западе. Рядовых украинцев и владельцев бизнеса хотят заставить еще больше скинуться на нужды украинских вооруженных сил. Раньше это было, скорее, добровольно, теперь же речь идет о принудительных мерах. Как это будет выглядеть и о каких суммах идет речь?

    Новый год еще не наступил, а подарок украинцам уже готов: «Все военные расходы бюджета финансируются исключительно за счет налогоплательщиков. Поэтому будем рассматривать вопрос введения налога на нужды вооруженных сил», – «обрадовал» соотечественников замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма. 

    Особенно ярко эта новость смотрится на фоне недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в США, где ему и Джо Байдену удалось убедить конгрессменов поддержать выделение 45 млрд долларов на нужды Украины. К тому же по состоянию на октябрь 2022 года совокупная поддержка Украины странами Запада достигла 126 млрд долл. (97% от прогнозируемого ВВП). В основном эта помощь либо военная, либо идет на военные цели.

    И что, все равно мало? Настолько не хватает, что нужен новый спецналог? А ведь обычные украинцы, в отличие от Зеленского и его окружения, на этой войне совсем не обогатились.

    Налог на патриотизм

    Во-первых, налог на ВСУ (военный сбор) существует уже восемь лет. В начале февраля 2022 года Госказначейство Украины подсчитало, что в 2014–2021 годах таким образом удалось собрать почти 132 млрд грн. (из них 28,6 млрд – в 2021 году). 132 млрд по курсу до начала СВО – это примерно 5 млрд долл. В 2022 году налог изменили: от его уплаты освободили самих военных.

    Ставка военного сбора составляет 1,5% от начисленной зарплаты. В Верховной раде (ВР) лежит законопроект о повышении сбора до 3%, но за него пока не голосовали. И вряд ли это хорошая идея – на фоне безработицы и падения реальных доходов населения. Поэтому если уж искать источник финансирования, то у бизнеса. 

    Тут стоит вспомнить, что граждане и бизнес финансируют украинскую армию не только налоговыми отчислениями, но и пожертвованиями.

    С февраля по июль на счет ВСУ поступило 19,6 млрд грн. (примерно 0,5 млрд долл.). По данным украинских СМИ, в среднем объем поступлений составляет 90 млн грн. в сутки. Скорее всего, эти данные несколько завышены и рассчитаны с учетом первых месяцев СВО. За 24–28 февраля украинцы успели надонатить ВСУ 6 млрд грн., а в марте – 8,3 млрд. После этого объемы пожертвований падают до 1,5–2 млрд в месяц.

    В основном из-за обнищания, но не только. Фондов стало больше, появились целевые сборы, и единую статистику считать сложнее. К примеру, президентский фонд UNITED24 по состоянию на август только на БПЛА сумел собрать 750 млн грн. (19 млн долл.).

    На фоне зарубежной помощи это может показаться несущественным. Однако следует держать в уме, что зарубежная помощь нередко лишь выглядит внушительно. Как, например, недавно обещанный украинцам дивизион зенитно-ракетного комплекса Patriot ценой в 1 млрд долл. Но единственный дивизион никак качественно ситуацию на Украине не изменит. Это больше политический жест и реверанс в сторону оружейной компании Raytheon, которая сможет использовать участие в украинском конфликте для заключения новых контрактов.

    С другой стороны, микроскопические на фоне Patriot 19 млн долл. пойдут именно на беспилотники. А те в свою очередь – в украинские войска.

    А что олигархи?

    Немалую часть пожертвований на армию перечислили украинские олигархи. За первые два месяца СВО – как минимум 140 млн долл. (деньгами, продукцией, медоборудованием, топливом и т. п.). 

    За минувшие месяцы объемы этой помощи выросли, но не кратно. По крайней мере, в октябрьском материале Insider в основном указаны те же суммы, что и в майской статье украинского Forbes. Разве что главный украинский олигарх Ринат Ахметов к осени довел объемы своей помощи до 100 млн долл. (весной было 76 млн). 

    Оно и понятно, ведь ситуация сводится к классической задачке про бассейн и две трубы. Бизнес терпит убытки, вывоз продукции из украинских портов возобновился только для зерна. Внутренний рынок схлопнулся из-за резкого оттока населения и падения доходов у оставшихся. Осенью к этому прибавились отключения электроэнергии. Финансировать в этих условиях еще и армию могут далеко не все, самим бы выжить. 

    Не говоря уж о том, что во многих случаях добровольность этой помощи под большим вопросом. Например, в случае бизнесмена Дмитрия Фирташа. Он был близок к окружению Виктора Януковича, поэтому еще с 2014 года сидит в Австрии – на Украине его ждут уголовные дела. Однако и он успел передать на нужды ВСУ 10 млн долл. В его случае это, скорее, похоже на попытку «порешать» и закрыть дела. Другие могли откупаться по иным мотивам: угроза потери бизнеса, начало уголовного преследования. 

    В общем, диалог украинских бизнеса и власти по поводу пожертвований на ВСУ можно представить примерно так:

    – Бизнес, что-то вы мало на армию стали донатить.

    – Так мы же уже донатили!

    – Мало, еще нужно. 

    – Ну, сорян, мы и так еле тянем.

    Мы договаривались? А теперь договор меняется

    Что еще остается властям? Только сделать пожертвования обязательными и регулярными. Нет, это не рэкет, это налог. 

    Тем более что в 2014 году в Киеве уже провернули тот же трюк. Тогда после начала боевых действий в Донбассе украинцам тоже предложили жертвовать на армию по мере возможностей. Вплоть до отправки платных СМС стоимостью 5 грн. – мобильные операторы обязались отдавать эти деньги армии без удержаний.

    Тогда за 2,5 месяца весны собрали 120 млн грн. (примерно 0,5 млрд в текущих ценах). Но потом сборы стали падать. К хорошему быстро привыкаешь, к лишним деньгам – тем более. Поэтому уже в августе украинцам ввели тот самый военный сбор: слали добровольно, теперь будете слать принудительно.

    Теперь то же самое, похоже, ждет и бизнес.

     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •