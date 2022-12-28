Поведение Зеленского несет Москве целый ряд выгод

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28 декабря, среда  |  Последнее обновление — 20:48  |  vz.ru
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Новый авиадвигатель обеспечит технологический суверенитет России

Двигатель ПД-8 на испытательном стенде Кирилл Кухмарь/ТАСС
В России начался важнейший этап создания ключевого элемента модернизированного самолета Superjet New – летные испытания авиадвигателя ПД-8. Данная разработка позволит российскому авиапрому добиться настоящей технологической независимости в данном сегменте авиалайнеров. В какие сроки это будет наконец сделано? Подробности...
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Предки нового посла Германии в Москве служили императору России

Граф Александр Ламбсдорф – потомственный дипломат с репутацией прагматика Robert Michael/Imago/Global Look Press
Новым послом ФРГ в России, скорее всего, станет граф Александр Ламбсдорф – аристократ и политик с репутацией реалиста. Род Ламбсдорфов, который в свое время служил Российской империи, дал современной Германии немало дипломатов. О чем сегодня может свидетельствовать назначение Александра Ламбсдорфа послом в Москве? Подробности...
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«Комариные укусы» беспилотников ВСУ требуют ответа в воздухе

России необходимо следить за действиями украинских БПЛА с воздуха Павел Львов/РИА Новости
Украинский беспилотник второй раз за месяц атаковал военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Налет удалось отразить силами ПВО, однако среди российских военных есть погибшие. Почему ВСУ удалось вновь совершить налет вглубь территории РФ и что Россия может противопоставить этому в будущем? Подробности...
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Кибероружие НАТО на Украине стало серьезной угрозой

МИД предупредил о непредсказуемых последствиях раздачи цифрового оружия ThomasxTrutschel/photothek/Reuters
Украина потеряла свой цифровой суверенитет, а бесконтрольная передача ей кибероружия НАТО может навредить любой стране. С таким заявлением выступил российский МИД. О каких угрозах идет речь и чем Россия ответит на очередной вызов Запада? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Поведение Зеленского несет Москве целый ряд выгод

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Главу киевского режима нельзя считать послушным исполнителем западной воли. Воля у него своя – причем иногда отличная от западной. Подробности...

Почему России не нужна мобилизационная экономика

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Российская экономика в силу своей недоинвестированности, с одной стороны, и огромным потенциалом – с другой, имеет все возможности выйти из текущего кризиса мощным рывком. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Польша зарится на чужую территорию, но теряет контроль над своей

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Если захват земель на востоке для Варшавы пока является гипотетической возможностью, то передача американцам контроля над частью польских земель – геополитическая реальность. Подробности...
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Россия отомстит за Екатерину II

Немцы испугались своего будущего

Как обеднели олигархи Украины

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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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11:59

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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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собственная новость

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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Геворг Мирзаян

    Поведение Зеленского несет Москве целый ряд выгод

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		28 декабря 2022, 20:10

    Владимир Зеленский вышел из-под контроля Запада. Об этом на днях написал бывший депутат Верховной рады Олег Царев. Кому-то из российских читателей эта точка зрения покажется странной. Ведь всем известно, что украинский президент – послушная марионетка Запада. Что реальным центром принятия решений в Киеве является не Банковая, а американское посольство, которое управляет внешней, внутренней и экономической политикой украинского государства. Что Зеленского охраняют западные наемники, которые, собственно, и окружают лидера киевского режима в ходе его выходов в народ.

    Все это правда. США и ЕС действительно пытаются контролировать украинскую систему. Запад Украину финансирует, даже частично комплектует ее руководство. Без американской помощи киевский режим не протянет и месяца. Однако при этом Соединенные Штаты действительно не могут контролировать Зеленского полностью. Более того, иногда получаются ситуации, когда украинский хвост (или даже обрубок) пытается вилять всей западной собакой. Например, когда Запад пытается принудить Россию к «мягкой капитуляции», соблазнить часть российской элиты на «спасительные условия» в виде возврата к границам на 23 февраля 2022 года, Зеленский упорно говорит о границах 1991 года – то есть требует Крым, сдача которого превратит «мягкую капитуляцию» в позорную. Причем говорит это Зеленский не только в своих палестинах, но и на западных площадках – и никто из западных лидеров ему не перечит.

    Конечно, эксперты могут сказать, что Зеленский и Запад играют в «хорошего полицейского – плохого полицейского», но плохой полицейский плохо себя ведет и в отношении своих западных спонсоров, унижая их подобным отношением. Владимир Зеленский и его окружение не просят помощи – они ее требуют. Причем требуют настолько дерзко и настолько успешно (никто из западных лидеров публично не осадил украинского президента), что европейское издание Politico даже назвало Владимира Зеленского «человеком года».

    «Если ему нужно оружие, он его получит, даже если это означает отказ от давней политики Германии не продавать его. Если он хочет санкций, он их получает, даже если это означает, что Европа переживает энергетический кризис и суровую зиму с заоблачными ценами на газ», – пишет издание. И ставит на обложку фотографию Зеленского, который презрительно, сверху вниз смотрит на европейских читателей.

    И это не говоря о поведении украинского лидера внутри страны. Как пишет сам Олег Царев, Зеленский (ну или его окружение) сумел организовать в стране жесткую репрессивную машину и выстроить четкую вертикаль власти. Оппозиции нет, независимого от Киева суда нет, альтернативных лидеров с силовым ресурсом (каковым в свое время был министр внутренних дел Арсен Аваков или олигарх Игорь Коломойский) нет, телевизор под полным контролем. По сути, единственная сила, которая ему не подчиняется, – это созданные Западом антикоррупционные органы.

    Фото: Zuma\ТАСС

    Сами породили

    Как так получилось, что украинский президент «оторвался»? Тому есть несколько причин.

    Отчасти, конечно, это произошло благодаря пойманной Зеленским звезде – а точнее, звезде, преподнесенной ему Западом на блюдечке. Начиная с февраля 2022 года вся западная пропагандистская машина была брошена на героизацию Украины – и делала она это, прежде всего, через героизацию образа Владимира Зеленского. Причем кампания была настолько тотальной, что не только успешно сформировала черно-белую картинку для западного зрителя, но и пробудила у Зеленского амбиции артиста. Он получил самую яркую роль в мировом театре – и отыгрывает ее именно как главную.

    Конечно, зарвавшуюся приму иногда ставят на место – однако проблема в том, что в труппе никто это не может сделать. Не потому, что нет сил, а потому, что не поймет зритель. Западные лидеры, недовольные дерзким поведением Зеленского, попались в свою ловушку – мейнстримные СМИ не могут жестко и массово критиковать или осаживать украинского президента, поскольку в этом случае разрушат созданную ими самими черно-белую картинку у населения. Сменить Зеленского, по сути, можно лишь в том случае, если он героически падет от какой-нибудь российской ракеты – однако Москва почему-то никак не хочет стрелять по украинскому президенту.  

    Однако самостоятелен не только Зеленский, но и его окружение. И не только потому, что шеф поймал звездочку. Дело в том, что у украинского режима и у Запада очень серьезно расходятся интересы и взгляды на будущее. Соединенные Штаты и значительная часть Европы трезво оценивают ситуацию и понимают, что тотально победить Москву не смогут – без риска ядерной войны. А значит, украинский конфликт закончится переговорами и выстраиванием новой конфигурации российско-западных отношений.

    Однако любой сценарий для киевского режима категорически неприемлем, поскольку он теряет субъектность, а Зеленский – свою роль. Любые компромиссные соглашения с Москвой будут сделаны за счет нынешней украинской власти (см. «федерализация» и «денацификация»), и даже гипотетическое поражение России сделает Зеленского ненужным, после чего западная пропагандистская машина о нем просто забудет и через какое-то время его заменят другим, более послушным Западу, персонажем. Проще говоря, «президентом мира» – тем, который будет поставлен контролировать многомиллиардные западные инвестиции в восстановление Украины, а вернее, в покупку ее экономики.

    Поэтому Зеленский и его окружение играют в свою игру, противостоят условным «умеренным» на Западе – и противостоят отнюдь не в одиночестве. Украинский режим опирается на своих западных единомышленников – тех, кому не нужны никакие компромиссы между Москвой, Берлином и Вашингтоном. На Великобританию, заинтересованную в максимальном ослаблении Европы. На поляков, заинтересованных в ослаблении единой Европы в целом и Германии в частности. На прибалтов, которые за любой антироссийский кипеж (даже голодовку). Наконец, на ту часть американского истеблишмента, которая тоже выступает за борьбу с Россией до победного конца и не боится ядерной войны. Проще говоря, на тех политиков, которым не нужен мир, если Америка в нем не играет главную роль.

    Что же касается России, то поведение Зеленского несет Москве целый ряд выгод. Начиная от аргументов для восточных партнеров (настаивающих на конструктивных переговорах, которые формально невозможны из-за радикальных требований Киева и западной формулы «никаких переговоров по Украине без Украины») и заканчивая накоплением у западных лидеров усталости относительно украинского поведения. Усталости, которая в какой-то момент обязательно трансформируется в агрессию по отношению к Киеву. Так что пусть Зеленский и дальше играет свою партию.

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