Не надо записывать в антихристы кого ни попадя

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14 декабря, среда  |  Последнее обновление — 12:38  |  vz.ru
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Где цены на нефть найдут равновесие к 2023 году

Мировой рынок нефти не знает к чему готовиться Егор Алеев/ТАСС
Необычный эффект последовал после введения новых нефтяных санкций Евросоюзом. Вместо ожидаемого всеми всплеска мировых цен на нефть, стоимость барреля пошла вниз. Почему так необычно ведет себя черное золото? Сможет ли нефть вернуться к 90-100 долларам за баррель?  Подробности...
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США признали поражение в игре «отмени Россию»

Выступать «реабилитированные» сборные будут не под национальными флагами, а под флагами МОК Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Функционеры США обозначили некоторую «оттепель» в отношениях с Россией. Ее представителей приглашают туда, откуда еще недавно изгоняли или обещали изгнать. Речь идет как о политических мероприятиях вроде саммита АТЭС, так и об Олимпийских играх. С чем связаны эти неожиданные перемены? Подробности...
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Почему «Артемовская мясорубка» имеет стратегическое значение

Украина ожесточенно обороняет Артемовск и несет чудовищные потери AP/TASS
«Артемовская мясорубка». Это словосочетание все чаще встречается даже в украинской прессе для описания происходящего возле города Артемовска (он же Бахмут) в Донбассе. Украина безвозвратно теряет там сотни военнослужащих ежедневно. Почему бои за этот город имеют в итоге стратегическое значение?  Подробности...
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Ненависть к русскому языку лишает Украину науки и техники

Украинские библиотеки избавляются от русской литературы Антон Денисов/РИА Новости
Живущие на Украине ученые и специалисты возмущены – судя по всему, им будет запрещено пользоваться научной литературой на русском языке. В рамках очередной стадии борьбы с «русским империализмом» всю ее планируется подвести под полный запрет. Правда, тут же выяснилось, что без русского языка украинская наука и техника бесполезны. О чем идет речь? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Не надо записывать в антихристы кого ни попадя

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Важно осознавать разницу между военно-политическим противостоянием и духовной борьбой. В эмоциональном накале происходящего люди легко ухватываются за библейские образы эсхатологической битвы добра со злом, даже если не вполне их понимают. Но этого делать не стоит. Подробности...

Россия обязана вернуться в Арктику

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Нанести сокрушительный удар по русскому Заполярью не удалось ни фашистам, ни другим супостатам, приходившим с оружием в руках на нашу землю. Но распад Советского Союза прошелся по этим местам хуже, чем полчища врага. Подробности...

Почему я за Донбасс

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
В этой битве на той стороне зло, обман, разврат, ненависть. Западный по своему генезису нацизм и расизм. Доктрина, которая несовместима с нашей российской, кавказской, евразийской жизнью. Значит, наши, хоть и не ангелы, но с ангелами в одном строю. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Когда у НАТО закончится оружие для ВСУ

Олимпийцев России просят вернуться

Косово. Что происходит?

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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Не надо записывать в антихристы кого ни попадя

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		14 декабря 2022, 12:00

    Недавно в передаче на канале «Россия 1» прозвучал призыв признать Владимира Зеленского антихристом. Как сказал политолог Араик Степанян, «Православная церковь должна провозгласить Зеленского официальным антихристом. Этот человек с точки зрения православия классический антихрист. Мы должны забыть фамилию Зеленский. Надо называть просто – Зеленский-антихрист».

    В последнее время люди вообще легко используют религиозную лексику в политических комментариях. Однако по ряду причин это требует осторожности. Что значит само слово «антихрист»?

    Греческая приставка «анти» значит не только «против», но и «вместо», «антихрист» – это «вместохристос», «подменный Христос», тот, кто ложно выдает себя за Спасителя, принимая поклонение и славу, уместную только для Бога. Святой апостол Павел пишет, что это «человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фесс. 2:3,4).

    Антихрист явится в конце времен и утвердит свою власть над всей планетой, подвергая христиан (и всех, кто откажется покориться ему) жестоким гонениям. Как сказано в Откровении Иоанна Богослова, «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира» (Откр. 13:5-8). Очевидно, что ни Зеленский, ни какой-либо еще из действующих правителей под это описание не подходит.

    Правда, мы можем отметить, что апостол Иоанн говорит о «многих антихристах», которые предуказывают на Антихриста, грядущего в конце времен: «как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов» (1 Иоан. 2:18). В этом отношении «антихристами», то есть «подменными христами», могли выступать различные фигуры, претендовавшие на абсолютную преданность и поклонение. От римских императоров до диктаторов ХХ века – и мы можем отнести в ту же категорию лидеров тоталитарных культов, окруженных фанатичным обожанием своих адептов. Приписывать Зеленскому (или Байдену, или кому-то еще) такого рода культ личности было бы поспешно. Как выглядит культ – статуя в каждом городке, восхваления в каждой передовице – мы видели в ХХ веке. Сейчас этого нет.

    Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

    Человек может быть несомненным притеснителем Церкви – и последние указы Зеленского, увы, говорят именно об этом – но это еще не делает его антихристом. Как не был антихристом, например, такой крайне непривлекательный исторический персонаж, как Генрих VIII. «Антихрист» – это не эмоциональное ругательство, которое мы бросаем человеку, который нам сильно не нравится. Это слово с определенным смыслом. Почему это стоит заметить? Потому что у слов есть значение – в частности, у лексики религиозного характера. Когда мы слишком легко бросаемся слишком тяжелыми словами, они начинают утрачивать всякий смысл. Если обзывать всякого военного и политического противника «антихристом», то у нас не останется слова для того, чтобы обозначить настоящего антихриста.

    Необоснованное использование религиозной лексики неизбежно ведет к ее обесцениванию – это немного напоминает то, как постоянные крики «волки, волки!» мешают людям обнаружить настоящих волков. Мы можем говорить о том, что глобализм подготовляет почву для прихода антихриста, что разговоры о всемирном правительстве, как о чем-то желанном и необходимом, уже вовсю ведутся, что уже сколачиваются подмостки, на которых предстоит разыграться последнему акту человеческой истории. Но никакой заметной фигуры, окруженной восторженным обожанием и принимающей богоподобное поклонение, мы пока не видим.

    Важно и осознавать разницу между военно-политическим противостоянием и духовной борьбой. В эмоциональном накале происходящего люди легко ухватываются за библейские образы эсхатологической битвы добра со злом, даже если не вполне их понимают. Есть, однако, ряд соображений, почему этого не надо делать. В земном плане антихрист не потерпит военного поражения. Напротив, ему предсказано одержать сокрушительную глобальную победу: «И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем» (Откр. 13:7). Конец его чудовищному правлению положит только Второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа, всеобщее воскресение мертвых, Страшный суд и конец мира, каким мы его знаем.

    Эсхатологическая паника – «всё, конец света, антихрист пришел, бросаем работу, убегаем в лес» – это, наверное, не то настроение, которое было бы полезно подогревать в людях. Второе, что стоит заметить – финальная битва добра и зла завершается концом света. Ангелы и бесы в принципе не могут подписать мирного соглашения. Военно-политическое противостояние преследует другие цели, вполне посюсторонние. Оно исходит из того, что история не заканчивается в самое ближайшее время, нам еще довольно долго всем жить на этой планете. Участники борьбы должны отдавать себе отчет в том, чего они хотят добиться, как они хотят этого добиться, какими ресурсами для этого располагают, каковы мотивы, ресурсы и возможности противостоящей стороны и т. д. Цель такого противостояния – мир на выгодных для себя условиях, а не конец света.

    Подмена реальной картины происходящего околорелигиозной мифологией, построенной на ошибочно понятых библейских терминах, никоим образом не поможет достижению каких-либо реальных целей.

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