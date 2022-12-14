Не надо записывать в антихристы кого ни попадя

Недавно в передаче на канале «Россия 1» прозвучал призыв признать Владимира Зеленского антихристом. Как сказал политолог Араик Степанян, «Православная церковь должна провозгласить Зеленского официальным антихристом. Этот человек с точки зрения православия классический антихрист. Мы должны забыть фамилию Зеленский. Надо называть просто – Зеленский-антихрист».

В последнее время люди вообще легко используют религиозную лексику в политических комментариях. Однако по ряду причин это требует осторожности. Что значит само слово «антихрист»?

Греческая приставка «анти» значит не только «против», но и «вместо», «антихрист» – это «вместохристос», «подменный Христос», тот, кто ложно выдает себя за Спасителя, принимая поклонение и славу, уместную только для Бога. Святой апостол Павел пишет, что это «человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фесс. 2:3,4).

Антихрист явится в конце времен и утвердит свою власть над всей планетой, подвергая христиан (и всех, кто откажется покориться ему) жестоким гонениям. Как сказано в Откровении Иоанна Богослова, «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира» (Откр. 13:5-8). Очевидно, что ни Зеленский, ни какой-либо еще из действующих правителей под это описание не подходит.

Правда, мы можем отметить, что апостол Иоанн говорит о «многих антихристах», которые предуказывают на Антихриста, грядущего в конце времен: «как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов» (1 Иоан. 2:18). В этом отношении «антихристами», то есть «подменными христами», могли выступать различные фигуры, претендовавшие на абсолютную преданность и поклонение. От римских императоров до диктаторов ХХ века – и мы можем отнести в ту же категорию лидеров тоталитарных культов, окруженных фанатичным обожанием своих адептов. Приписывать Зеленскому (или Байдену, или кому-то еще) такого рода культ личности было бы поспешно. Как выглядит культ – статуя в каждом городке, восхваления в каждой передовице – мы видели в ХХ веке. Сейчас этого нет.

Человек может быть несомненным притеснителем Церкви – и последние указы Зеленского, увы, говорят именно об этом – но это еще не делает его антихристом. Как не был антихристом, например, такой крайне непривлекательный исторический персонаж, как Генрих VIII. «Антихрист» – это не эмоциональное ругательство, которое мы бросаем человеку, который нам сильно не нравится. Это слово с определенным смыслом. Почему это стоит заметить? Потому что у слов есть значение – в частности, у лексики религиозного характера. Когда мы слишком легко бросаемся слишком тяжелыми словами, они начинают утрачивать всякий смысл. Если обзывать всякого военного и политического противника «антихристом», то у нас не останется слова для того, чтобы обозначить настоящего антихриста.

Необоснованное использование религиозной лексики неизбежно ведет к ее обесцениванию – это немного напоминает то, как постоянные крики «волки, волки!» мешают людям обнаружить настоящих волков. Мы можем говорить о том, что глобализм подготовляет почву для прихода антихриста, что разговоры о всемирном правительстве, как о чем-то желанном и необходимом, уже вовсю ведутся, что уже сколачиваются подмостки, на которых предстоит разыграться последнему акту человеческой истории. Но никакой заметной фигуры, окруженной восторженным обожанием и принимающей богоподобное поклонение, мы пока не видим.

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Важно и осознавать разницу между военно-политическим противостоянием и духовной борьбой. В эмоциональном накале происходящего люди легко ухватываются за библейские образы эсхатологической битвы добра со злом, даже если не вполне их понимают. Есть, однако, ряд соображений, почему этого не надо делать. В земном плане антихрист не потерпит военного поражения. Напротив, ему предсказано одержать сокрушительную глобальную победу: «И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем» (Откр. 13:7). Конец его чудовищному правлению положит только Второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа, всеобщее воскресение мертвых, Страшный суд и конец мира, каким мы его знаем.

Эсхатологическая паника – «всё, конец света, антихрист пришел, бросаем работу, убегаем в лес» – это, наверное, не то настроение, которое было бы полезно подогревать в людях. Второе, что стоит заметить – финальная битва добра и зла завершается концом света. Ангелы и бесы в принципе не могут подписать мирного соглашения. Военно-политическое противостояние преследует другие цели, вполне посюсторонние. Оно исходит из того, что история не заканчивается в самое ближайшее время, нам еще довольно долго всем жить на этой планете. Участники борьбы должны отдавать себе отчет в том, чего они хотят добиться, как они хотят этого добиться, какими ресурсами для этого располагают, каковы мотивы, ресурсы и возможности противостоящей стороны и т. д. Цель такого противостояния – мир на выгодных для себя условиях, а не конец света.

Подмена реальной картины происходящего околорелигиозной мифологией, построенной на ошибочно понятых библейских терминах, никоим образом не поможет достижению каких-либо реальных целей.