Президент Украины Владимир Зеленский сегодня презентуется западными СМИ, как борец за демократию и свободу, как человек, который противостоит «страшной» России. Журнал Time назвал Зеленского человеком года. Такое отношение к Зеленскому говорит, что у него полный карт-бланш и безграничная поддержка Западом? Нет.

Американцы без сожаления избавляются от своих политических вассалов, когда те становятся бесполезными или начинают мешать планам Белого дома. Яркий пример – президент Южного Вьетнама Нго Динь Зьем. Его называли спасителем Вьетнама, борцом с коммунизмом в Азии. А Линдон Джонсон, еще будучи вице-президентом, заявил, что Зьем – это азиатский Уинстон Черчилль. Однако он был свергнут вьетнамскими военными, а затем и убит. Есть документы, подтверждающие, что ЦРУ знало о подготовке переворота, но не предотвратило его, так как считало Зьема отыгранной фигурой. Также очень вероятно, что Белый дом не только позволил произойти перевороту и убийству, но именно из Вашингтона отдавали приказ об исполнении данных действий. А вьетнамские офицеры были просто исполнителями.

При каких условиях американцы могут устранить Зеленского? Смоделируем несколько ситуаций.

Падение популярности Зеленского

Россия продолжит наносить удары по критической инфраструктуре Украины, что приведет к исчезновению электричества в городах, остановке всей промышленности. По информации украинских Telegram-каналов, ЗЕ-команда рассматривает подобный сценарий. Еще к этому могут прибавиться проблемы с водоснабжением и с подачей газа, а также затруднения с подвозом товаров первой необходимости. Плюс окончательно умрет украинская экономика, а бюджет Украины полностью будет зависеть от дотаций Запада. А США и ЕС очень щедрыми не будут, они будут давать столько денег, сколько надо, чтобы Украина продолжала войну. Но не более того.

В начале декабря украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что все налоги украинцев идут на военные расходы. Значит, всё остальное оплачивает Запад. А если экономика Украины рухнет окончательно, то США и ЕС придется полностью брать на себя содержание ее жителей. Сомнительно, что дотации будут покрывать потребности на 100%. И у ЗЕ-команды не останется другой возможности, как включить печатный станок. Это приведет к серьезной инфляции на Украине, а может, и гиперинфляции. А теперь представим картину: города без электричества, проблемы с водой, газом, едой, да еще и деньги почти полностью обесценились. Будут ли при этом популярны президент и правительство?

Хоть на Украине население и зомбированное, но когда все сбережения превращаются в труху, к тому же физически невозможно жить в собственном доме, так как в нем холодно, голодно и темно, то никакая пропаганда не поможет. К этому могут добавиться серьезные поражения на фронте. К примеру, российская армия может взять Артемовск и, возможно, другие города. Это будет сильным ударом по вере украинцев в свою победу.

И один из способов погасить недовольство населения – назначить виновного. Теоретически можно и Шмыгаля обвинить во всем. Но фигура не того масштаба. А вот Зеленский как раз тот персонаж, которому по должности и той публичной роли, которую он на себя взял, положено отвечать за всё. И если апокалиптический сценарий на Украине реализуется, но при этом у американцев будет цель сохранить майданный режим, чтобы он продолжил войну с Россией, смена лидера в Киеве выглядит логичным шагом.

Зеленский начинает свою игру

Это второй возможный сценарий. Нынешний украинский президент самовлюбленный человек, уверовавший в свою значимость. Дифирамбы от Запада только подогревают его тщеславие. И поэтому в определенный момент он может решить, что способен навязывать свою волю Вашингтону.

На самом деле ситуация для Белого дома не самая простая. После попытки объявить тогдашнему президенту Дональду Трампу импичмент за то, что он якобы шантажировал Зеленского, украинский вопрос стал для США внутриполитическим. А учитывая тот образ борца за свободу, который создали из Зеленского, его слова будут иметь вес в американской прессе. И если Зеленский начнет критиковать администрацию президента Байдена за недостаточную поддержку, республиканцы обязательно используют это против демократов.

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А то, что ЗЕ-команда всё время пытается вести свою игру, доказывает давление, которое она время от времени оказывает на правительство ФРГ, выбивая новые поставки оружия. И, конечно, попытка Зеленского втянуть НАТО в очное противостояние с Россией после прилета украинских ракет С-300 на территорию Польши, которые Зеленский тут же объявил российскими. Пока Вашингтону удается сдерживать информационную активность Зеленского, но если он почувствует, что теряет власть, то может пойти ва-банк и начать делать заявления, которые будут опасны для Белого дома. И тогда в Вашингтоне могут решить его устранить, как минимум – из власти.

Возможен и симбиоз этих двух сценариев.

Как могут устранить Зеленского?

Первый вариант – ликвидация. Он наиболее выгоден Вашингтону. Во- первых, в убийстве Запад, естественно, обвинит Россию, получив пропагандистский гешефт и с этого. Во-вторых, из Зеленского вылепят мученика, который погиб за Украину, что станет важным элементом внутриукраинской пропаганды. В-третьих, его мертвого можно будет обвинить во всех проколах власти и несчастьях украинцев. Таким образом, американцы убьют трех зайцев.

Второй вариант – военный переворот. Украинские генералы арестуют Зеленского, обвинят его и его сторонников в том, что он довел ситуацию до критического состояния, и создадут какое-нибудь правительство спасения Украины.

Третий вариант – политический путь. Например, если в 2023 году на Украине пройдут парламентские выборы. Зеленский может утратить контроль над парламентом, а правящей партией может стать коалиция мэров и военных, как ее называют в украинских СМИ. Тогда Зеленского могут заставить отказаться от власти, если на это будет согласие Запада и сил внутри Украины.

Но на самом деле не так уж важно, кто будет гауляйтером Украины, поставленным Вашингтоном. Для того, чтобы страна не угрожала России и чтобы на территории Украины наступила нормальная жизнь, сам проект «майданная Украина» должен быть ликвидирован.