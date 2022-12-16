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16 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 10:17  |  vz.ru
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Самую острую проблему Казахстана может решить только Россия

Оборудование в энергосистеме Казахстана устарело на 60% Илья Тимин/РИА Новости
Суровая казахстанская зима выявила проблему дефицита электроэнергии. Нехватка доходит до 500 мегаватт в сутки. Ситуацию может выправить возвращение республики к атомной энергетике, от которой та отказалась в конце 1990-х. Но предложенные Росатомом проекты зависли – Астана опасается антироссийских санкций. А без России Казахстану эту проблему не решить, говорят специалисты. Подробности...
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За самым мощным ударом ВСУ по Донецку стоят Чехия и США

Донецкие власти назвали массированный обстрел города со стороны ВСУ терактом Андрей Чередниченко/ТАСС
Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный собор. Есть пострадавшие. В ДНР произошедшее назвали терактом. Как мирное население переживает очередную атаку ВСУ и что может сделать Россия для предотвращения украинских ударов по Донецку? Подробности...
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Чем опасно для космонавтов редчайшее ЧП на орбите

Аварийную ситуацию зафиксировали бортовые видеокамеры nasa.gov
Самое серьезное за долгие годы чрезвычайное происшествие случилось на Международной космической станции – и это прямо затрагивает находящихся на ней космонавтов. Что именно произошло, какая опасность грозит космическому кораблю «Союз МС-22» и почему единственным спасением может оказаться срочная эвакуация экипажа? Подробности...
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Замгенсека ООН стал частью антироссийской задумки Киева

Киев по полной программе использовал визит чиновника ООН в своих целях Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Совершенно хамский для международной дипломатической практики поступок совершил замгенсека ООН Мартин Гриффитс. По приглашению киевского режима и без согласования с Москвой он посетил оккупированный Украиной российский Херсон. Сам факт этой поездки показывает ряд системных проблем текущего руководства ООН. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
То, что умудрились совершить уральские казаки под кишлаком Икан 16 декабря 1864 года, поражает воображение. Сотня русских против десяти тысяч имеющих современное оружие кокандцев, да еще и в чистом поле – это было беспрецедентно. Подробности...

В чем особенности скандинавской русофобии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Шведы, финны, датчане или норвежцы искренне считают свои страны вершиной развития цивилизации, кусочками ароматного масла на горке самой вкусной каши в мире. Там трудно с самокритикой и мало места сомнениям в собственной непогрешимости. Подробности...
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Сопротивление попаданию в пузыри – главная задача современного человека

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Лестно думать о вкусе как о личном выборе, потому что это побуждает нас верить в собственную индивидуальность. Но это лишь иллюзия. Музыкальные технологии уже давно извлекают из этого выгоду, используя при этом эмоциональную связь между слушателем и песней. Подробности...
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Шанс на мир был упущен год назад

Почему Пушилин сказал про Чернигов и Одессу

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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Замгенсека ООН стал частью антироссийской задумки Киева

    Киев по полной программе использовал визит чиновника ООН в своих целях
    		   16 декабря 2022, 08:50
    Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Евгений Крутиков

    Совершенно хамский для международной дипломатической практики поступок совершил замгенсека ООН Мартин Гриффитс. По приглашению киевского режима и без согласования с Москвой он посетил оккупированный Украиной российский Херсон. Сам факт этой поездки показывает ряд системных проблем текущего руководства ООН.

    Приезд замгенсека ООН Мартина Гриффитса в российский Херсон носит провокационный характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи Гриффитс в эти дни «посещает ряд регионов Украины, а также город Херсон, заканчивать свою поездку он намерен в Киеве, чтобы дать отчет о том, что он видел, представителям киевского режима».

    «Генсек ООН (Антониу Гутерриш – прим. ВЗГЛЯД) должен положить конец подобным действиям своих сотрудников гуманитарного блока и потребовать от них вместо подобных провокационных вояжей выполнить обязательства секретариата, которые вытекают из меморандума Россия – ООН от 22 июля по прекращению попыток Запада и киевского режима препятствовать снятию препонов на пути экспорта российского зерна и удобрений», – сказала Захарова на брифинге.

    Мартин Гриффитс в ООН отвечает за гуманитарные вопросы и беженцев. В том числе лично от него зависит распределение различной помощи, выделяемой по линии ООН. Для Украины – это важная персона. Человек сидит на мешках с деньгами и готов ими делиться.

    Кроме того, Гриффитс – креатура Гутерриша, довольно близкий к нему человек. При этом Гриффитс получил свою должность недавно, а ранее трудился спецпосланником Гутерриша в Йемене.

    А еще ранее он сопровождал конвои с гуманитарной помощью в Сирии. Именно с ним зачастую приходилось долго спорить представителям российского Центра по примирению сторон в Сирии, поскольку Гриффитс как-то очень избирательно подходил к вопросу распределения международной помощи. Его конвои направлялись в основном в те населенные пункты, где были сильны антиправительственные настроения или же проживали враждебные Башару Асаду племена и религиозные группы.

    Поездка Гриффитса на Украину (четырехдневный тур «все включено») анонсировался заранее. Было известно, что киевские чиновники повезут его в Николаев и Херсон. Международный функционер такого высокого ранга должен обладать неким чувством такта, а по должности просто обязан избегать двусмысленных или провокативных действий.

    Иначе говоря, нормальный международный чиновник ограничился бы Николаевом, но поездка в Херсон стала в итоге демонстрацией идейной идентичности, даже если Киев навязал англичанину этот вояж. В конце концов, есть представительство ООН в Киеве (сейчас по факту во Львове), оно должно было подготовить план поездки.

    Заключительным аккордом стала речь Гриффитса в Киеве, его доклад, якобы написанный по горячим следам посещения в том числе Херсона.

    Но этот текст показывает, что писали его совсем другие люди и не за один день. «Доклад» Гриффитса – это литературное произведение, студенческое эссе, которые в английских классических университетах считаются главным способом демонстрации своих знаний и интеллекта. А Гриффитс учился в Лондонском университете на том, что мы сейчас назвали бы «восточным отделением».

    Доклад Гриффитса изобилует художественными оборотами, эмоциональными метафорами и восклицаниями, что само по себе ставит под сомнение его дипломатическую ценность. Там упоминаются Буча, Ирпень и Изюм, что совершенно не к месту, поскольку должность и миссия Гриффитса сводится исключительно к выделению материальных ресурсов беженцам и временно перемещенным лицам. С этой целью было бы неплохо посетить Донецк, Луганск и Мариуполь, там ему много чего рассказали бы про беженцев и обстрелы гражданских объектов.

    Одна из ключевых позиций доклада Гриффитса: на Украине всё плохо с энергетикой, злые русские должны прекратить разрушать энергетическую систему Украины. Это вроде бы укладывается в рамки его полномочий, но лишь частично. Донецк восемь лет живет при подаче электричества на два часа в сутки и без воды вообще. Отказ от учета этих фактов – вопрос политического выбора и публичной демонстрации этого выбора путем художественного слова на языке Шекспира.

    По большому счету отсутствие у Гриффитса российской визы в дипломатическом паспорте для посещения Херсона – не самая страшная провокация. Сам антураж этой поездки выводит некоторые структуры современного ООН из статуса «над схваткой». Причем в первую очередь пострадали от необъективности именно структуры, связанные с гуманитарными проблемами и беженцами.

    А тут надо понимать, что нынешний глава ООН Гутерриш всю свою карьеру только «гуманитаркой» и занимался, это его любимое детище. Он не политик или дипломат в классическом понимании. Гутерриш именно что «борец за всё хорошее». Или по крайней мере он создал себе такой устойчивый имидж. Можно только вспомнить его обращение к народам мира после избрания на пост главы ООН прекратить одномоментно все войны на планете.

    Возможно, Гутерриш исходил из лучших побуждений. Однако именно при этом конкретном генеральном секретаре началась системная деградация ООН как коллективной переговорной площадки. Никто никого не слушает вообще.

    Есть мнение, что украинская сторона просто успешно капитализирует в пиар непрофессионализм международных чиновников, помноженный на плохую информированность и эмоциональную зависимость от западного общественного мнения. Это так, но с такими людьми, как Гриффитс, можно работать еще до того, как он заявится в Херсон и напишет сочинение «где я был на Рождество».

    Сейчас такого рода западные чиновники действительно вызывают некоторую оторопь, за которой приходит нежелание с ними работать. Но делать это все-таки стоит. Стоит еще в Нью-Йорке приглашать Гриффитса на встречи и мероприятия. Подсовывать его помощникам книжки и статьи. Заранее предлагать ему альтернативные варианты поездки.

    Представим: о поездке Гриффитса было известно заранее. Ему официально предлагают альтернативу: приезжайте в Москву. Затем публично говорят, что нашему валлийскому другу открыто предложили ознакомиться с российской точкой зрения. И пусть попробует после этого отказаться.

     
     
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