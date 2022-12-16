Замгенсека ООН стал частью антироссийской задумки Киева

Совершенно хамский для международной дипломатической практики поступок совершил замгенсека ООН Мартин Гриффитс. По приглашению киевского режима и без согласования с Москвой он посетил оккупированный Украиной российский Херсон. Сам факт этой поездки показывает ряд системных проблем текущего руководства ООН.

Приезд замгенсека ООН Мартина Гриффитса в российский Херсон носит провокационный характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи Гриффитс в эти дни «посещает ряд регионов Украины, а также город Херсон, заканчивать свою поездку он намерен в Киеве, чтобы дать отчет о том, что он видел, представителям киевского режима».

«Генсек ООН (Антониу Гутерриш – прим. ВЗГЛЯД) должен положить конец подобным действиям своих сотрудников гуманитарного блока и потребовать от них вместо подобных провокационных вояжей выполнить обязательства секретариата, которые вытекают из меморандума Россия – ООН от 22 июля по прекращению попыток Запада и киевского режима препятствовать снятию препонов на пути экспорта российского зерна и удобрений», – сказала Захарова на брифинге.

Мартин Гриффитс в ООН отвечает за гуманитарные вопросы и беженцев. В том числе лично от него зависит распределение различной помощи, выделяемой по линии ООН. Для Украины – это важная персона. Человек сидит на мешках с деньгами и готов ими делиться.

Кроме того, Гриффитс – креатура Гутерриша, довольно близкий к нему человек. При этом Гриффитс получил свою должность недавно, а ранее трудился спецпосланником Гутерриша в Йемене.

А еще ранее он сопровождал конвои с гуманитарной помощью в Сирии. Именно с ним зачастую приходилось долго спорить представителям российского Центра по примирению сторон в Сирии, поскольку Гриффитс как-то очень избирательно подходил к вопросу распределения международной помощи. Его конвои направлялись в основном в те населенные пункты, где были сильны антиправительственные настроения или же проживали враждебные Башару Асаду племена и религиозные группы.

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Поездка Гриффитса на Украину (четырехдневный тур «все включено») анонсировался заранее. Было известно, что киевские чиновники повезут его в Николаев и Херсон. Международный функционер такого высокого ранга должен обладать неким чувством такта, а по должности просто обязан избегать двусмысленных или провокативных действий.

Иначе говоря, нормальный международный чиновник ограничился бы Николаевом, но поездка в Херсон стала в итоге демонстрацией идейной идентичности, даже если Киев навязал англичанину этот вояж. В конце концов, есть представительство ООН в Киеве (сейчас по факту во Львове), оно должно было подготовить план поездки.

Заключительным аккордом стала речь Гриффитса в Киеве, его доклад, якобы написанный по горячим следам посещения в том числе Херсона.

Но этот текст показывает, что писали его совсем другие люди и не за один день. «Доклад» Гриффитса – это литературное произведение, студенческое эссе, которые в английских классических университетах считаются главным способом демонстрации своих знаний и интеллекта. А Гриффитс учился в Лондонском университете на том, что мы сейчас назвали бы «восточным отделением».

Доклад Гриффитса изобилует художественными оборотами, эмоциональными метафорами и восклицаниями, что само по себе ставит под сомнение его дипломатическую ценность. Там упоминаются Буча, Ирпень и Изюм, что совершенно не к месту, поскольку должность и миссия Гриффитса сводится исключительно к выделению материальных ресурсов беженцам и временно перемещенным лицам. С этой целью было бы неплохо посетить Донецк, Луганск и Мариуполь, там ему много чего рассказали бы про беженцев и обстрелы гражданских объектов.

Одна из ключевых позиций доклада Гриффитса: на Украине всё плохо с энергетикой, злые русские должны прекратить разрушать энергетическую систему Украины. Это вроде бы укладывается в рамки его полномочий, но лишь частично. Донецк восемь лет живет при подаче электричества на два часа в сутки и без воды вообще. Отказ от учета этих фактов – вопрос политического выбора и публичной демонстрации этого выбора путем художественного слова на языке Шекспира.

По большому счету отсутствие у Гриффитса российской визы в дипломатическом паспорте для посещения Херсона – не самая страшная провокация. Сам антураж этой поездки выводит некоторые структуры современного ООН из статуса «над схваткой». Причем в первую очередь пострадали от необъективности именно структуры, связанные с гуманитарными проблемами и беженцами.

А тут надо понимать, что нынешний глава ООН Гутерриш всю свою карьеру только «гуманитаркой» и занимался, это его любимое детище. Он не политик или дипломат в классическом понимании. Гутерриш именно что «борец за всё хорошее». Или по крайней мере он создал себе такой устойчивый имидж. Можно только вспомнить его обращение к народам мира после избрания на пост главы ООН прекратить одномоментно все войны на планете.

Возможно, Гутерриш исходил из лучших побуждений. Однако именно при этом конкретном генеральном секретаре началась системная деградация ООН как коллективной переговорной площадки. Никто никого не слушает вообще.

Есть мнение, что украинская сторона просто успешно капитализирует в пиар непрофессионализм международных чиновников, помноженный на плохую информированность и эмоциональную зависимость от западного общественного мнения. Это так, но с такими людьми, как Гриффитс, можно работать еще до того, как он заявится в Херсон и напишет сочинение «где я был на Рождество».

Сейчас такого рода западные чиновники действительно вызывают некоторую оторопь, за которой приходит нежелание с ними работать. Но делать это все-таки стоит. Стоит еще в Нью-Йорке приглашать Гриффитса на встречи и мероприятия. Подсовывать его помощникам книжки и статьи. Заранее предлагать ему альтернативные варианты поездки.

Представим: о поездке Гриффитса было известно заранее. Ему официально предлагают альтернативу: приезжайте в Москву. Затем публично говорят, что нашему валлийскому другу открыто предложили ознакомиться с российской точкой зрения. И пусть попробует после этого отказаться.