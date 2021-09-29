Зачем испанцам разрекламировали «русских девственниц»

В Испании весьма странным образом решили призвать общество к «нетерпимости к проституции»: на развешанных по стране баннерах в качестве стереотипных продажных женщин указаны «русские девственницы». Кто и зачем придумал подобную «наглядную агитацию» и почему она имеет явный политический оттенок?

В минувший четверг в пиренейском королевстве отмечался Международный день борьбы с сексуальной эксплуатацией и торговлей людьми. К дате готовились заранее и основательно: 17 различных учреждений, организаций и социальных платформ, собранные неправительственной организации Nueva Vida («Новая жизнь» – исп.) под свое крыло, запланировали большое количество мероприятий. Митингов, конференций, шествий, семинаров по овладению достойными профессиями (швей, поварих и пр) для освобожденных из сексуального рабства женщин.

Как следует из публикации портала El Faradio, в корпусах частного университета CESINE (г. Сантандер, автономия Кантабрия), была даже запущена специальная выставка плакатов против сексуальной эксплуатации и торговли людьми (работает с 20 сентября по 3 октября). В экспозиции представлено около 60 творений студентов названного университета, готовящихся получить дипломы «специалистов сферы дизайна, рекламы и PR». Корреспондент портала Оскар Альенде приводит высказывание менеджера «Новой жизни» Хулио Давида Гарсии Юстаманте:

«В интим-клубах нашей страны полно женщин из бедных или конфликтных стран – Колумбии, Бразилии, Нигерии, Румынии... Такова реальность. Поэтому общество должно срочно продемонстрировать свою нетерпимость к проституции и лицам, управляющим ею. Нужно также осудить спрос на жриц любви, и донести до общества мысль, что ему необходимо отказаться от продажи и покупки женщин и девочек». По официальным данным, Испания является первой страной в Европе и третьей в мире по употреблению услуг проституток, признает упомянутый выше портал.

Видимо, чтобы донести эту мысль, в качестве тех самых «творений» в нескольких городах Испании на автобусных остановках появились баннеры, стилизованные под ресторанные меню, в которых в качестве «блюд» представлены девушки с русскими именами. Казалось бы - благородная идея, однако ее исполнение вызвало настоящий скандал, и причины понятны.

Как видим, женщины из России «в списках не значатся». Но, тем не менее, в тексте злополучного «меню» упоминаются не просто «славянские имена», но и конкретно их национальная принадлежность:

«Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин – 50 евро». В качестве первых и вторых блюда перечисляются русские женские имена с указанием возраста «ингредиента» – от 17 до 35 лет. И на десерт – «марихуана без презерватива или кокаин + насильственный половой акт» за 20 евро.

«Мы направили во все испанские государственные и частные учреждения и платформы, организовывавшие эту кампанию, письма с требованием убрать оскорбляющие национальное достоинство россиян баннеры и принести официальные извинения, - заявил газете ВЗГЛЯД руководитель ассоциации «Русский дом» в Мадриде Сергей Сарымов. – И надо отметить, что испанской стороной это было обещано. Однако по состоянию на 18.00 мадридского времени (19.00 по Москве) 28 сентября мы пока не получили ни одного документа с извинениями. Мы не собираемся ослаблять хватку и добьемся, чтобы наши требования были исполнены. Оскорбительные «меню» должны быть убраны во всех восьми городах, где их размещали. Представители ассоциации Nueva Vida заверили, что все плакаты будут убраны за сегодняшний и завтрашний дни».

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По словам Сергея Сарымова, «баннеры, размещенные ассоциацией Nueva Vida на автобусных остановках, вызвали справедливое негодование не только среди представителей русской диаспоры. Многие испанцы выражают в соцсетях свое негативное восприятие действий ассоциации по отношению к русским девушкам и женщинам. Мы рассчитываем, что те извинения, которые нам будут присланы, найдут свое отражение не только у блогеров, но и в испанских СМИ».

Владелец юридической конторы и глава Ассоциации русскоязычных адвокатов Испании Олег Губарев считает, что «это кампания по борьбе с проституцией, но проблема в том, что проституции дали гражданство, а именно – гражданство России».

«Люди в соцсетях пишут: наши дети ходят в школу. Испанские дети и дети других национальностей смотрят на эту «рекламу», и мы боимся, что наших девочек с русскими фамилиями, русского происхождения будут называть теперь «меню». Мы хотим официальных извинений перед русской диаспорой и немедленно снять эти баннеры», - прокомментировал ситуацию Губарев для РИА Новости.

По оценке некоторых экспертов, появление упомянутого выше «шедевра» наглядной агитации вряд ли можно списать на случайность или простую некомпетентность студентов, изготавливавших плакаты. Зато все хорошо вписывается в технологию ежедневного «капания на мозги» испанскому читателю негативной информацией. С целью постепенно сформировать у него образ недружественных, малокультурных, недоразвитых «людей с востока», в грош не ставящих т.н. «европейские ценности» (речь в первую очередь о критическом отношении россиян к однополым бракам, гей-парадам, многогендерности и т.п.).

Даже если это сделано ненамеренно - налицо то, что как минимум можно назвать предрассудками, а как максимум - расизмом и шовинизмом. И, конечно - оскорблением по национальному признаку.

В эту технологию укладываются и регулярные нападки на РФ комиссара ЕС по внешней политике испанца Жозепа Борреля. И заявления о причастности некоего «агента российских спецслужб Сергея Федотова» (того самого, что недавно был добавлен Скотланд-Ярдом третьим участником покушения на Сергея Скрипаля) к попыткам придать импульс каталонскому сепаратизму». По мнению испанских газет, действия Федотова (он же – Денис Сергеев) должны были привести, в конечном итоге, к отделению Каталонии от пиренейского королевства. Да и недавнее предложение по борьбе против монополизма «Газпрома» на рынке ЕС, выдвинутое двумя вице-премьерами испанского правительства – из той же серии.

Иначе говоря, вряд ли оскорбления в адрес русских женщин случайны - они имеют ярко выраженную политическую окраску.

Компания Nueva Vida, хоть и заявлена в учредительных документах и на принадлежащем ей сайте как неправительственная организация, поддержкой испанских властей пользуется. Ей симпатизируют и финансируют ее деятельность не только частный каталонский банк La Caixa, но и несколько испанских министерств, а также управленческие структуры города Сантандер. Так что говорить, будто «Новая жизнь» работает на свой страх и риск, никого не спрашивая в верхах, как минимум, некорректно.

Нет сомнений, что извинения в адрес «Русского дома» от организаций, причастных к оскорблению россиянок, поступят. Проблема только в том, что оскорбления, некорректные высказывания и демарши негативного содержания звучат громко и, как правило, с первых страниц западных СМИ. А вот извинения и признания ими своих ошибок, совершенных по отношению к России и россиянам,обычно прячут где-то в глубине газет, да еще при этом стараются исполнить неприятную процедуру как можно более мелким шрифтом.