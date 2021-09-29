Зачем испанцам разрекламировали «русских девственниц»

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29 сентября, среда  |  Последнее обновление — 17:00  |  vz.ru
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Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России

Ветровые электростанции – в том числе и российское будущее Александр Рюмин/ТАСС
Уже через пару десятков лет наш быт, скорее всего, будет выглядеть радикально иначе – особенно с точки зрения потребления энергоресурсов. Это напрямую связано с т. н. энергетическим переходом, план адаптации к которому начинает готовить правительство России. Какой окажется энергетическая реальность без нефти и газа в приложении к нашей стране и ее гражданам? Подробности...
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Россия жестко накажет YouTube за агрессию

Зураб Джавахадзе/ТАСС
Популярный во всем мире видеосервис YouTube вновь ущемил права российских СМИ. На этот раз были удалены два немецкоязычных канала холдинга RT. Правительство Германии сразу же сняло с себя ответственность за произошедшее. Кто ответственен за дискриминацию российских СМИ в интернете и какие меры могут защитить от произвола IT-гигантов? Подробности...
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Старый договор разоблачает мифы об украинской истории

Мифологические картины старой украинской жизни не соответствуют реальным А. Г. Сластион
Ровно четыреста лет назад Польша и Турция заключили между собой договор, который сегодня на Украине предпочитают не вспоминать. Еще бы – само существование этого документа противоречит главным идеологическим мифам современного украинского государства. Речь идет не только об исторической роли запорожских казаков, но и о процессе присоединения Украины к России. Подробности...
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Япония получила шанс исправить отношения с Россией

Фумио Кисида станет премьером Японии на очень короткий срок Carl Court/Pool/REUTERS
Стало известно имя человека, который станет новым премьером Японии. И хотя занимать свой пост Фумио Кисида будет, возможно, очень короткий срок, есть шанс, что он может положить начало возвращению отношений между Японией и Россией в нормальное русло. Почему эти отношения были испорчены, как Москва продемонстрировала свое недовольство – и какие шаги теперь стоило бы сделать Токио? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Дайте волю свободе

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Люди мечтают о свободе, потому что рассчитывают стать ее бенефициарами, или потому, что они считают свободу необходимым условием существования? Если второе, то как это монтируется с ее ограничениями для других? Подробности...
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Почему идеалисты легко мутируют в палачей

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Исторический опыт оплачен слишком дорогой ценой, чтобы его игнорировать. Нам стоит обратиться к кровавым урокам прошлого не для того, чтобы кого-то обвинять или что-то прикрывать – но чтобы понять, как это случилось и как не дать этому случиться вновь. Подробности...
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Тридцать лет назад закрыли комсомол, а никто не заметил

Евгений Крутиков
Евгений Крутиков, военный эксперт
Романтизация комсомольского прошлого – явление психологическое, а не идеологическое. Конечно, если бы СССР не развалился, у многих была бы совсем иная судьба. Подробности...
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Россия и Венгрия ударили по Украине

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Новые санкции США против России

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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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Кремль опубликовал кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Они ловили рыбу, варили уху и даже встретили маралов и медведей
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В Ялте состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Крым» с участием 15 представительниц в возрасте от 16 до 22 лет из разных городов полуострова. На этапе отбора девушки проходили различные испытания и радовали зрителей дефиле в нарядах от известных дизайнеров
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Зачем испанцам разрекламировали «русских девственниц»

    То самое скандальное стилизованное меню с русскими именами    29 сентября 2021, 17:00
    Фото: facebook.com/nuevavida.es
    Текст: Владимир Добрынин

    В Испании весьма странным образом решили призвать общество к «нетерпимости к проституции»: на развешанных по стране баннерах в качестве стереотипных продажных женщин указаны «русские девственницы». Кто и зачем придумал подобную «наглядную агитацию» и почему она имеет явный политический оттенок?

    В минувший четверг в пиренейском королевстве отмечался Международный день борьбы с сексуальной эксплуатацией и торговлей людьми. К дате готовились заранее и основательно: 17 различных учреждений, организаций и социальных платформ, собранные неправительственной  организации Nueva Vida («Новая жизнь» – исп.) под свое крыло, запланировали большое количество мероприятий. Митингов, конференций, шествий, семинаров по овладению достойными профессиями (швей, поварих и пр) для освобожденных из сексуального рабства женщин.

    Как следует из публикации портала El Faradio, в корпусах частного университета CESINE (г. Сантандер, автономия Кантабрия), была даже запущена специальная выставка плакатов против сексуальной эксплуатации и торговли людьми (работает с 20 сентября по 3 октября). В экспозиции представлено около 60 творений студентов названного университета, готовящихся получить дипломы «специалистов сферы дизайна, рекламы и PR». Корреспондент портала Оскар Альенде приводит высказывание менеджера «Новой жизни» Хулио Давида Гарсии Юстаманте:

    «В интим-клубах нашей страны полно женщин из бедных или конфликтных стран – Колумбии, Бразилии, Нигерии, Румынии... Такова реальность. Поэтому общество должно срочно продемонстрировать свою нетерпимость к проституции и лицам, управляющим ею. Нужно также осудить спрос на жриц любви, и донести до общества мысль, что ему необходимо отказаться от продажи и покупки женщин и девочек». По официальным данным, Испания является первой страной в Европе и третьей в мире по употреблению услуг проституток, признает упомянутый выше портал.

    Видимо, чтобы донести эту мысль, в качестве тех самых «творений» в нескольких городах Испании на автобусных остановках появились баннеры, стилизованные под ресторанные меню, в которых в качестве «блюд» представлены девушки с русскими именами. Казалось бы - благородная идея, однако ее исполнение вызвало настоящий скандал, и причины понятны.

    Как видим, женщины из России «в списках не значатся». Но, тем не менее, в тексте злополучного «меню» упоминаются не просто «славянские имена», но и конкретно их национальная принадлежность:

    «Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин – 50 евро». В качестве первых и вторых блюда перечисляются русские женские имена с указанием возраста «ингредиента» – от 17 до 35 лет. И на десерт – «марихуана без презерватива или кокаин + насильственный половой акт» за 20 евро.

    «Мы направили во все испанские государственные и частные учреждения и платформы, организовывавшие эту кампанию, письма с требованием убрать оскорбляющие национальное достоинство россиян баннеры и принести официальные извинения, - заявил газете ВЗГЛЯД руководитель ассоциации «Русский дом» в Мадриде Сергей Сарымов. – И надо отметить, что испанской стороной это было обещано. Однако по состоянию на 18.00 мадридского времени (19.00 по Москве) 28 сентября мы пока не получили ни одного документа с извинениями. Мы не собираемся ослаблять хватку и добьемся, чтобы наши требования были исполнены. Оскорбительные «меню» должны быть убраны во всех восьми городах, где их размещали. Представители ассоциации Nueva Vida заверили, что все плакаты будут убраны за сегодняшний и завтрашний дни».

    По словам Сергея Сарымова, «баннеры, размещенные ассоциацией Nueva Vida на автобусных остановках, вызвали справедливое негодование не только среди представителей русской диаспоры. Многие испанцы выражают в соцсетях свое негативное восприятие действий ассоциации по отношению к русским девушкам и женщинам. Мы рассчитываем, что те извинения, которые нам будут присланы, найдут свое отражение не только у блогеров, но и в испанских СМИ».

    Владелец юридической конторы и глава Ассоциации русскоязычных адвокатов Испании Олег Губарев считает, что «это кампания по борьбе с проституцией, но проблема в том, что проституции дали гражданство, а именно – гражданство России».

    «Люди в соцсетях пишут: наши дети ходят в школу. Испанские дети и дети других национальностей смотрят на эту «рекламу», и мы боимся, что наших девочек с русскими фамилиями, русского происхождения будут называть теперь «меню». Мы хотим официальных извинений перед русской диаспорой и немедленно снять эти баннеры», - прокомментировал ситуацию Губарев для РИА Новости.

    По оценке некоторых экспертов, появление упомянутого выше «шедевра» наглядной агитации вряд ли можно списать на случайность или простую некомпетентность студентов, изготавливавших плакаты. Зато все хорошо вписывается в технологию ежедневного «капания на мозги» испанскому читателю негативной информацией. С целью постепенно сформировать у него образ недружественных, малокультурных, недоразвитых «людей с востока», в грош не ставящих т.н. «европейские ценности» (речь в первую очередь о критическом отношении россиян к однополым бракам, гей-парадам, многогендерности и т.п.).

    Даже если это сделано ненамеренно - налицо то, что как минимум можно назвать предрассудками, а как максимум - расизмом и шовинизмом. И, конечно - оскорблением по национальному признаку.

    В эту технологию укладываются и регулярные нападки на РФ комиссара ЕС по внешней политике испанца Жозепа Борреля. И заявления о причастности некоего «агента российских спецслужб Сергея Федотова» (того самого, что недавно был добавлен Скотланд-Ярдом третьим участником покушения на Сергея Скрипаля) к попыткам придать импульс каталонскому сепаратизму». По мнению испанских газет, действия Федотова (он же – Денис Сергеев) должны были привести, в конечном итоге, к отделению Каталонии от пиренейского королевства. Да и недавнее предложение по борьбе против монополизма «Газпрома» на рынке ЕС, выдвинутое двумя вице-премьерами испанского правительства – из той же серии.

    Иначе говоря, вряд ли оскорбления в адрес русских женщин случайны - они имеют ярко выраженную политическую окраску.

    Компания Nueva Vida, хоть и заявлена в учредительных документах и на принадлежащем ей сайте как неправительственная организация, поддержкой испанских властей пользуется. Ей симпатизируют и финансируют ее деятельность не только частный каталонский банк La Caixa, но и несколько испанских министерств, а также управленческие структуры города Сантандер. Так что говорить, будто «Новая жизнь» работает на свой страх и риск, никого не спрашивая в верхах, как минимум, некорректно.

    Нет сомнений, что извинения в адрес «Русского дома» от организаций, причастных к оскорблению россиянок, поступят. Проблема только в том, что оскорбления, некорректные высказывания и демарши негативного содержания звучат громко и, как правило, с первых страниц западных СМИ. А вот извинения и признания ими своих ошибок, совершенных по отношению к России и россиянам,обычно прячут где-то в глубине газет, да еще при этом стараются исполнить неприятную процедуру как можно более мелким шрифтом.


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