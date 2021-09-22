Антироссийские санкции убивают украинские книги

На Украине исчезли читатели книг, особенно украинских. По крайней мере, это прямо следует из жалоб, которыми активно делятся и книгоиздатели, и политики страны. Как ни странно, к подобным последствиям привели жесткие меры по борьбе с российским книжным влиянием, введенные в свое время Киевом. Как же произошел такой парадокс?

Народный депутат Украины Инна Совсун огорошила подписчиков своей страницы в «Фейсбуке» неприятной новостью: в проекте бюджета на будущий год на закупку книг на украинском языке библиотеками страны заложено 0 гривен. Наверняка теперь грянет скандал и к окончательному голосованию за бюджет библиотекам выкроят какие-то крохи. Но сам факт этого «ноль гривен» в проекте весьма показателен.

Как и чем поддерживают

Начнем с того, что такие закупки были всегда. Не бог весть какие суммы, но в 2018-м, при Порошенко, субсидия выросла до 121 млн гривен (340 млн рублей). При Зеленском – сократилась до 50 млн (140 млн рублей). В том же 2018-м общий тираж книг на украинском достиг 38 млн экземпляров, и в библиотеки ушло чуть более 1%.

Тем не менее, совокупный доход украинских книжных издательств эксперты оценили в 80–100 млн евро. На чем же они зарабатывают?

Не в последнюю очередь – на мерах государственной поддержки. Во-первых, кроме целевой закупки для библиотек, есть еще общая поддержка книгоиздания (в соответствии с законом от 2003 года). В 2008–2013 годах, то есть до евромайдана, ее размер в среднем составлял 270–280 млн гривен (34–35 млн долларов) в год. После Майдана – остался примерно в тех же пределах в гривне (~10 млн долларов).

Но куда больше украинские издательства выигрывают за счет экономии на налогах.

Парламент обнулил ставку НДС для книг на русском языке в 2015 году. Примерную экономию можно прикинуть из суммарного дохода издательств и обычной ставки НДС – 20%. Но эпидемия внесла свои коррективы. Сейчас правительство разрабатывает дополнительную стратегию поддержки книгоиздателей на 2021–2025 годы (действовать, видимо, начнет с 2022 года): издателей собираются освободить еще и от налога на прибыль (18%) сразу на пять лет, а также выдавать льготные кредиты под госгарантии. Хотя даже с нулевым НДС можно было бы себя чувствовать преотлично.

Только вот не получается. В сентябре во Львове традиционно проходит книжный форум. По его итогам глава издательства «Фолио» Александр Красовицкий написал очень грустный пост. Если коротко, издателю не хватает читателей, в том числе на форуме. Налоги – это, конечно, здорово, но ведь книги кто-то должен покупать, чтобы издательства могли класть в карман сэкономленные отчисления. А читателей мало. «К сожалению, мне есть с чем сравнить. И это не только [книжные выставки, которые проводят] Франкфурт или Париж. Это Варшава, Вильнюс [и], извините, Москва», – пишет он.

Проблемы книжного рынка

Может, жители Украины просто перестали читать?

Печатают и читают на Украине действительно не так уж много, по крайней мере об этом говорит статистика. Более 60% общего тиража – учебники и методическая литература. Более половины книг издаются тиражом 500 экземпляров. В 2020 году суммарный тираж рухнул почти на треть, а продажи магазинов – вполовину, из-за чего 48 из 220 закрылись. И это при том, что в ряде стран мира во время карантина люди, наоборот, начинали больше читать.

Но это только часть проблемы. Согласно данным украинской таможни, объем импорта книг из РФ с 2011 по 2020 год сократился почти в десять раз (с 26 до 2,7 млн долларов). Падают и тиражи книг, публикуемых на русском языке (1,8 млн в 2020 году). Но это не означает, что люди перестали читать. Ввозить и печатать книги на русском стало невыгодно, и на смену легальному бизнесу пришел контрафакт и контрабанда.

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«Цена российской книги из официального импорта в полтора раза дороже любого украинского аналога. Украинская книга всегда выигрывала за счет цены и занимала хорошие позиции на рынке. Но контрафакт стоит значительно дешевле. С появлением на рынке такой российской книги лидирующие позиции отходят к ней. Большинство читателей выбирают по цене и, конечно, купят ту книгу, которая будет дешевле. Именно поэтому я подчеркиваю, что украинский книжный рынок убивает российская пиратская книга», – говорил гендиректор интернет-магазина книг Yakaboo Иван Богдан в 2020 году.

Забывая о том, что такую ситуацию создали не пираты, а правительство Украины в союзе с книгоиздателями-патриотами. Они сделали все, чтобы выдавить отсюда легальную русскую книгу. Получайте теперь нелегальную: спрос и предложение всегда встретятся, это базовый закон экономики.

Его оценка русскоязычного контрафакта – 30–40% всего книжного рынка Украины, то есть 30–40 млн долларов в год.

Эта цитата одновременно выявляет основную проблему книжного рынка Украины. Во-первых, читатели хотят читать книги на русском: исходя из оборотов черного рынка, русские книги должны составлять до 40% тиражей. Тогда как издателю выгоднее и спокойнее издавать книги на украинском, а легальные тиражи на русском – менее 10%.

Из первого следует второе: украиноязычный читатель в среднем читает меньше, а значит, даже с точки зрения банального маркетинга менее привлекателен как клиент. Но именно на него издатели и государство делают ставку. А ставка с каждым годом все меньше себя оправдывает.

И эта ситуация только ухудшается. Этим летом в силу вступили очередные нормы украинизаторского закона. Отныне не менее 50% наименований в книжных магазинах должны быть на украинском языке.

Год назад газета ВЗГЛЯД уже писала о книжном рынке Украины. Тогда оказалось, что даже супер-пупер-«патриотические» книжные сети вынуждены торговать книгами на русском языке – потому что именно эти продажи держат их на плаву. Доля – 50–70% оборота. Впрочем, если государство зальет издателей и торговцев субсидиями – почему бы и нет.

И снова борщ!

Закончить хотелось бы живой иллюстрацией того, что все это – отнюдь не заслуга одного лишь правительства Украины. Это совместная работа, и украинские издательства виноваты не меньше.

Этим летом руководитель Союза поисковых отрядов Украины Дмитрий Заборин предал гласности свой конфликт с главой издательства «Фолио». Издательство заказало ему книгу о происхождении борща, а потом включило заднюю: «...это книга не только про борщ, но и про историю. А в этой самой истории само понятие «украинцы» как отдельный народ и «Украина» как политоним появляются очень недавно. Это потрясло хрупкую психику директора Красовицкого. Он увидел здесь путинскую пропаганду, от которой всего лишь шаг до оправдания агрессии», – пишет Дмитрий, отмечая, что в предварительных договоренностях никто ему идеологических рамок об этническом происхождении борща не задавал.

В общем, все, как мы и сами установили: издательства работают для тех, кто не читает в принципе, и игнорируют читающих – ведь они неправильно думают и не те книги читают. А потом директора издательств приезжают с книжных ярмарок и плачутся, как все плохо.