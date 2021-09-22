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22 сентября, среда  |  Последнее обновление — 12:17  |  vz.ru
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Европа нашла виноватого в газовом кризисе

В Европе требуют наказать Газпром Егор Алеев/ТАСС
Европа нашла виновного в энергетическом кризисе – это Газпром. По крайней мере, так считают 43 депутата Европарламента. Даже аварию на заводе в Новом Уренгое они не считают случайной и требуют от ЕК начать антимонопольное расследование, наказав Россию. У Газпрома имеются сильные аргументы в противовес обвинениям. Однако во время прошлого антимонопольного расследования Газпрому пришлось пойти на компромисс. Подробности...
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Зачем Британии понадобился новый фигурант по делу Скрипалей

Новый подозреваемый – некто Сергей Федотов, которого называют «сотрудником ГРУ» Metropolitan Police
Лондон во вторник вновь вспомнил об инциденте с якобы имевшим место отравлением «Новичком» перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери. Там заявили, что Петрову и Боширову провести эту операцию помогал третий агент ГРУ. Впрочем, никаких доказательств этого опять не предъявлено. Решение Британии реанимировать старый скандал преследует сразу несколько внутренних и внешнеполитических целей, считают эксперты. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Антироссийские санкции убивают украинские книги

Украинская книга теряет читателя РИА Новости
На Украине исчезли читатели книг, особенно украинских. По крайней мере, это прямо следует из жалоб, которыми активно делятся и книгоиздатели, и политики страны. Как ни странно, к подобным последствиям привели жесткие меры по борьбе с российским книжным влиянием, введенные в свое время Киевом. Как же произошел такой парадокс? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Кто первым выйдет из Минских соглашений

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Минские соглашения умерли и даже уже гниют. Однако никто – ни Украина, ни Россия, ни Европа это не признают. И все делают вид, что этот труп еще можно воскресить. Подробности...

Донбасс на выборах в Госдуму дошел до середины Рубикона

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Привычные для жителей России процедуры – получение паспорта или выборы – для людей с Донбасса в силу непрекращающейся войны, трудного экономического положения, непризнанности республик приобретают совсем иное значение. Подробности...
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Европу ставят перед выбором между США и Китаем

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
США предельно ясно показали, что их игра с Китаем идет по-крупному, и Евросоюз теперь должен решить – готов он повышать ставки или лучше спасовать. Подробности...
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На территории Пермского госуниверситета один из учащихся открыл стрельбу по окружающим. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы – в панике студенты прыгали из окон. Известно, что преступник владел оружием на законных основаниях
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Антироссийские санкции убивают украинские книги

    Украинская книга теряет читателя    22 сентября 2021, 11:58
    Фото: РИА Новости
    Текст: Николай Стороженко

    На Украине исчезли читатели книг, особенно украинских. По крайней мере, это прямо следует из жалоб, которыми активно делятся и книгоиздатели, и политики страны. Как ни странно, к подобным последствиям привели жесткие меры по борьбе с российским книжным влиянием, введенные в свое время Киевом. Как же произошел такой парадокс?

    Народный депутат Украины Инна Совсун огорошила подписчиков своей страницы в «Фейсбуке» неприятной новостью: в проекте бюджета на будущий год на закупку книг на украинском языке библиотеками страны заложено 0 гривен. Наверняка теперь грянет скандал и к окончательному голосованию за бюджет библиотекам выкроят какие-то крохи. Но сам факт этого «ноль гривен» в проекте весьма показателен. 

    Как и чем поддерживают

    Начнем с того, что такие закупки были всегда. Не бог весть какие суммы, но в 2018-м, при Порошенко, субсидия выросла до 121 млн гривен (340 млн рублей). При Зеленском – сократилась до 50 млн (140 млн рублей). В том же 2018-м общий тираж книг на украинском достиг 38 млн экземпляров, и в библиотеки ушло чуть более 1%. 

    Тем не менее, совокупный доход украинских книжных издательств эксперты оценили в 80–100 млн евро. На чем же они зарабатывают?

    Не в последнюю очередь – на мерах государственной поддержки. Во-первых, кроме целевой закупки для библиотек, есть еще общая поддержка книгоиздания (в соответствии с законом от 2003 года). В 2008–2013 годах, то есть до евромайдана, ее размер в среднем составлял 270–280 млн гривен (34–35 млн долларов) в год. После Майдана – остался примерно в тех же пределах в гривне (~10 млн долларов). 

    Но куда больше украинские издательства выигрывают за счет экономии на налогах. 

    Парламент обнулил ставку НДС для книг на русском языке в 2015 году. Примерную экономию можно прикинуть из суммарного дохода издательств и обычной ставки НДС – 20%. Но эпидемия внесла свои коррективы. Сейчас правительство разрабатывает дополнительную стратегию поддержки книгоиздателей на 2021–2025 годы (действовать, видимо, начнет с 2022 года): издателей собираются освободить еще и от налога на прибыль (18%) сразу на пять лет, а также выдавать льготные кредиты под госгарантии. Хотя даже с нулевым НДС можно было бы себя чувствовать преотлично. 

    Только вот не получается. В сентябре во Львове традиционно проходит книжный форум. По его итогам глава издательства «Фолио» Александр Красовицкий написал очень грустный пост. Если коротко, издателю не хватает читателей, в том числе на форуме. Налоги – это, конечно, здорово, но ведь книги кто-то должен покупать, чтобы издательства могли класть в карман сэкономленные отчисления. А читателей мало. «К сожалению, мне есть с чем сравнить. И это не только [книжные выставки, которые проводят] Франкфурт или Париж. Это Варшава, Вильнюс [и], извините, Москва», – пишет он. 

    Проблемы книжного рынка

    Может, жители Украины просто перестали читать?

    Печатают и читают на Украине действительно не так уж много, по крайней мере об этом говорит статистика. Более 60% общего тиража – учебники и методическая литература. Более половины книг издаются тиражом 500 экземпляров. В 2020 году суммарный тираж рухнул почти на треть, а продажи магазинов – вполовину, из-за чего 48 из 220 закрылись. И это при том, что в ряде стран мира во время карантина люди, наоборот, начинали больше читать. 

    Но это только часть проблемы. Согласно данным украинской таможни, объем импорта книг из РФ с 2011 по 2020 год сократился почти в десять раз (с 26 до 2,7 млн долларов). Падают и тиражи книг, публикуемых на русском языке (1,8 млн в 2020 году). Но это не означает, что люди перестали читать. Ввозить и печатать книги на русском стало невыгодно, и на смену легальному бизнесу пришел контрафакт и контрабанда.

    «Цена российской книги из официального импорта в полтора раза дороже любого украинского аналога. Украинская книга всегда выигрывала за счет цены и занимала хорошие позиции на рынке. Но контрафакт стоит значительно дешевле. С появлением на рынке такой российской книги лидирующие позиции отходят к ней. Большинство читателей выбирают по цене и, конечно, купят ту книгу, которая будет дешевле. Именно поэтому я подчеркиваю, что украинский книжный рынок убивает российская пиратская книга», – говорил гендиректор интернет-магазина книг Yakaboo Иван Богдан в 2020 году.

    Забывая о том, что такую ситуацию создали не пираты, а правительство Украины в союзе с книгоиздателями-патриотами. Они сделали все, чтобы выдавить отсюда легальную русскую книгу. Получайте теперь нелегальную: спрос и предложение всегда встретятся, это базовый закон экономики. 

    Его оценка русскоязычного контрафакта – 30–40% всего книжного рынка Украины, то есть 30–40 млн долларов в год. 

    Эта цитата одновременно выявляет основную проблему книжного рынка Украины. Во-первых, читатели хотят читать книги на русском: исходя из оборотов черного рынка, русские книги должны составлять до 40% тиражей. Тогда как издателю выгоднее и спокойнее издавать книги на украинском, а легальные тиражи на русском – менее 10%.

    Из первого следует второе: украиноязычный читатель в среднем читает меньше, а значит, даже с точки зрения банального маркетинга менее привлекателен как клиент. Но именно на него издатели и государство делают ставку. А ставка с каждым годом все меньше себя оправдывает.

    И эта ситуация только ухудшается. Этим летом в силу вступили очередные нормы украинизаторского закона. Отныне не менее 50% наименований в книжных магазинах должны быть на украинском языке. 

    Год назад газета ВЗГЛЯД уже писала о книжном рынке Украины. Тогда оказалось, что даже супер-пупер-«патриотические» книжные сети вынуждены торговать книгами на русском языке – потому что именно эти продажи держат их на плаву. Доля – 50–70% оборота. Впрочем, если государство зальет издателей и торговцев субсидиями – почему бы и нет. 

    И снова борщ!

    Закончить хотелось бы живой иллюстрацией того, что все это – отнюдь не заслуга одного лишь правительства Украины. Это совместная работа, и украинские издательства виноваты не меньше. 

    Этим летом руководитель Союза поисковых отрядов Украины Дмитрий Заборин предал гласности свой конфликт с главой издательства «Фолио». Издательство заказало ему книгу о происхождении борща, а потом включило заднюю: «...это книга не только про борщ, но и про историю. А в этой самой истории само понятие «украинцы» как отдельный народ и «Украина» как политоним появляются очень недавно. Это потрясло хрупкую психику директора Красовицкого. Он увидел здесь путинскую пропаганду, от которой всего лишь шаг до оправдания агрессии», – пишет Дмитрий, отмечая, что в предварительных договоренностях никто ему идеологических рамок об этническом происхождении борща не задавал.

    В общем, все, как мы и сами установили: издательства работают для тех, кто не читает в принципе, и игнорируют читающих – ведь они неправильно думают и не те книги читают. А потом директора издательств приезжают с книжных ярмарок и плачутся, как все плохо.


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