Зеленский заблудился в своих иллюзиях о Крыме

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19 августа, четверг  |  Последнее обновление — 20:52  |  vz.ru
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Высокие цены на газ помогут Газпрому решить проблемы в Европе Дмитрий Лельчук/РИА Новости
Европа считает дни до окончания строительства газопровода «Северный поток – 2», а вместе с ними и все препятствия, которые остаются для его успешного запуска. Что еще теоретически способно помешать завершению российского газового проекта и как необходимо действовать Газпрому, чтобы избежать этих опасностей? Подробности...
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Как Россия готовится к смене мировых элит

Чубайс предсказал смену мировых элит из-за революции в энергетике, которая России не страшна PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS
Глобальный энергетический переход приведет к смене мировых элит, процесс начнется уже в конце этого года, рассказал спецпредставитель президента Анатолий Чубайс. Эксперты указывают на схожесть его слов с риторикой Демократической партии США. Как Россия будет отвечать на эти вызовы и действительно ли мир ждут глобальные потрясения?  Подробности...
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Ветеран «Вымпела»: 19 августа 1991 года вместо торжества произошла трагедия

Группа «Вымпел», начало 1980-х годов. Парашютная подготовка. Валерий Попов — второй слева Личный архив Валерия Попова
«Подразделение было настолько секретно, что лишь семь человек в стране знали о его существовании, назначении и названии». Полковник запаса Валерий Попов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как формировалась, обучалась и проводила по всему миру тайные операции группа специального назначения КГБ СССР «Вымпел». Подробности...
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Почему Польша присвоила еврейскую собственность

Сотни тысяч евреев были в Польше уничтожены или изгнаны AP/ТАСС
Правительство Польши испортило отношения с еще одной страной – Израилем. Дело дошло до отзыва израильского посла из Варшавы и заявлений о «легализации кражи» собственности тех евреев, которые когда-то были польскими гражданами. Почему этот вопрос оказался для обеих стран настолько принципиальным? Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Россия там, где русские

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Если бы русские в Крыму вняли призыву «чемодан-вокзал», который им 25 лет подряд вбивали в головы и украинские, и российские диванные патриоты. Собрали бы они манатки в начале 1990-х и переехали бы в Московскую область. Или Вологодскую. И стал бы тогда в 2014 году Крым – наш? Подробности...

Чиновник не может быть невоспитанным

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Государственный служащий – это человек, который представляет власть перед гражданами. Обычно его оценивают по одному критерию: как он относится к людям. Грубость разрушительна для государства. Подробности...
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Почему Красная армия так легко разгромила Японию

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Все было сделано быстро, неожиданно и с разгромным для противника результатом – именно так, как и ожидалось от тех, кто раньше сумел пережить сухопутный удар Третьего рейха и дойти до Берлина. Подробности...
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В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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    Зеленский заблудился в своих иллюзиях о Крыме

    Сегодня Крым живет гораздо богаче и счастливее, чем в украинские времена    19 августа 2021, 20:20
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    «С Украиной в Крым вернется жизнь». Это лишь одно из фантасмагорических заявлений, которыми отметился президент Украины Владимир Зеленский, выступив со своими оценками ситуации в этом регионе России. Как на самом деле выглядела жизнь в украинском Крыму по сравнению с тем, что сегодня происходит на полуострове?

    Особенность пропаганды в том, что ее мало кто любит, но многие ею занимаются. Но одно дело просто заниматься и совсем другое – верить. Особенно, если верить начинает сам пропагандист.

    В такую непростую ситуацию попал президент Украины Владимир Зеленский. В начале августа он с рабочей поездкой посещал остров Змеиный (о чем мы еще скажем отдельно) и успел дать интервью украинским СМИ. Когда же прогнозируемо возникла тема Крыма и его «возвращения» в состав Украины, Зеленский заявил следующее: «Даже те, кто в душе еще с "октябрятским значком", все равно будут радоваться [в случае, если Крым снова станет украинским]. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь». А также, по мнению Зеленского, жители Крыма не считали себя русскими до воссоединения полуострова с Россией.

    Эта фраза ясно показывает, что президент Украины и его команда настолько погрязли в лжи, что перестали отличать ее от правды. 

    Статистика против Зеленского

    Крым в первую очередь – туристический регион. Поэтому биение жизни логично оценивать исходя из количества туристов. В 2019 году в Крым на отдых приехали почти 7,5 млн человек. В 2020-м поменьше, только 6,3 млн. Но это все равно фантастический показатель, если вспомнить, что 2020 год – год начала общемировой эпидемии COVID-19. Туристическая отрасль была в числе наиболее пострадавших, компании показывали падение выручки до 90%. 

    А сколько туристов ездили в украинский Крым? Многие удивятся, но сильно меньше, чем в российский, причем даже в сравнении с ковидным 2020-м. Скажем, в 2013-м – 5,8 млн человек. Годом ранее примерно столько же. Причем с 2009 года доля граждан Украины в числе отдыхающих сокращалась, а доля граждан РФ и РБ, наоборот, росла. В целом число туристов в украинский период колебалось от 4,5 млн в самые скудные годы до примерно 6 млн – в самые удачные.

    И винить в этом Украине нужно только себя. Открытый в 2019 году Крымский мост мог быть построен гораздо раньше. Предметно эту идею с Украиной обсуждали как минимум с 2006 года (на уровне же «неплохо бы...» она всплывала еще в 1990-х) и даже предварительно договорились – еще в 2010-м. Причем руководство России прекрасно понимало, что Украина будет тянуть до последнего: в Транспортной стратегии строительство Крымского моста (еще в 2008 году!) запланировали на период 2016-2030 гг. Так что не будь евромайдана и останься Крым в составе Украины, никакого моста не было бы до сих пор. А также федеральной трассы «Таврида», нового аэропорта в Симферополе и много чего еще.

    Симферопольский аэропорт в 2019 году принял более 5 млн пассажиров (4,63 млн в 2020-м). Старый, в 2013-м, обслужил 1,2 млн человек. Но почти 900 тыс. из них – международные рейсы. То есть на Украине в принципе было не принято летать в Крым. Не только из-за дороговизны. Внутри страны авиации как таковой нет до сих пор, Зеленский еще только грозится переломить ситуацию и создать крупного национального авиаперевозчика. А ведь это тоже показатель жизни и ее отсутствия.  

    Если копнуть немного глубже, чем только домайданный 2013 год, то жизнь в Крыму и вовсе бьет ключом. Но вряд ли Зеленский захочет это вспоминать. В 1990-е на фоне общей разрухи именно Крым стал одним из наиболее депрессивных регионов Украины. Основными проблемами был высокий уровень самоубийств, наркомания и бандитизм: крымские бандиты имели славу самых «отбитых» и этом смысле давали фору даже донецким. В статистике ООН по числу самоубийств РФ занимает 4 место (26,5 случаев на 100 тыс. человек, 2018 год). Не самое почетное место. Но в Крыму, в 1990-е, этот показатель доходил до 34 случаев. 

    Что же до наркомании, то с украинским наследием разбираться пришлось уже российским врачам, столкнувшимся с засильем т.н. метадоновой терапии: «Это была вакханалия в распространении наркотических препаратов, которую лоббировали заинтересованные фонды... За пять лет мы увидели, что отказ от заместительной терапии был правильным», – вспоминает главврач Крымского научно-практического центра наркологии Евгений Менчик. 

    Бьет значит любит?

    Но Украина и после евромайдана успешно «давала Крыму жизни». Достаточно вспомнить перекрытый Северо-Крымский канал (2014), подрыв ЛЭП, по которым Украина прежде поставляла в Крым электроэнергию (2015), блокирование торговли и организованного транспортного сообщения (2014-2016). Со всем этим крымчане и федеральная власть в итоге справились. Кроме воды. Сегодня ее дефицит пытаются восполнить за счет подземных запасов. А также ремонта водоводов: по словам чиновников, в распределительных сетях Крыма теряется до 70% воды. И это тоже украинская «жизнь»: Украина годами убивала местную инфраструктуру.

    Впрочем, на Украине не согласны и причиной дефицита воды называют... промышленность, сельское хозяйство и армию: «Крупные заводы: «Титан», «Сода», бромовый завод. Это расположенные в районе Армянска и Красноперекопска. Это степной Крым. Там нет естественных источников воды. Соответственно, главным источником был Северо-Крымский канал… Весь степной Крым – это были зоны орошения, там были оросительные системы, и все, что там выращивали, выращивали благодаря поливу. На эти цели также внутренних объемов воды абсолютно недостаточно... Ну, и армия страны-агрессора. Она потребляет ресурсы. Там сформирован достаточно большой блок из военных», – перечисляет свою версию замминистра экологии Украины Михаил Хорев.

    Во-первых, военных в Крыму после 2014 года стало даже меньше, поскольку прежде кроме ЧФ РФ (до 25 тыс. человек по договору от 1997 года) здесь базировался украинский флот. К тому же Украина держала там достаточно большую группировку, чтобы компенсировать российское военное присутствие (до 19 тыс. человек). В итоге до майдана количество военных обеих армий превышало 40 тыс. Согласно же прошлогодней оценке Украины, в Крыму находилось 32 тыс. российских военных.

    Во-вторых, отношение замминистра Украины к промышленности и сельскому хозяйству очень показательно Мол, пусть умирают, а населению водички хватит. 

    Вернись, я все прощу

    И это позиция не только отдельного украинского чиновника. В случае гипотетического возврата жителей Крыма ждут депортации – это прямо анонсировал вице-премьер Украины Алексей Резников в июле этого года. Тех, кого не выдворят, ждет участь париев: как мы помним, русские на Украине теперь – некоренной народ. 

    По мнению Зеленского, крымчане только и ждут такой манны небесной. На деле же все снова ровно наоборот. Крым организованно вернулся в Россию как раз потому, что был самым русским из регионов Украины. По числу считающих себя русскими, говорящих на русском, уезжающих жить, учиться и работать в Россию, завязанных на российских клиентов, имеющих второй (российский) паспорт. По известному выражению, штыками можно совершить переворот, но на штыках нельзя усидеть. 

    К тому же здесь сравнение Украины и России всегда было наглядным. Военные ЧФ РФ с невероятными (по украинским меркам) окладом и социальными гарантиями. Российские туристы, которые всегда были зажиточнее украинских. А сам Крым на этом фоне смотрелся словно бедный родственник Украины, о котором вспоминают только летом, когда нужно поехать к морю.

    Возврат Крыма в состав России тщательно готовился. Украиной. Постепенно превращавшей его в пустыню и базу для одной из стран НАТО. Сегодня, за неимением лучшего варианта, Великобритания строит такую базу в Очакове. Украинский Крым – это совсем не расцвет и не возврат жизни, а деградация. Причем у Украины даже нечем будет этому возразить.

    Да, и об острове Змеиный. Накануне 30-летия независимости и т.н. Крымской платформы (форума, где Украина снова будет жаловаться всему миру на Россию) Зеленский, конечно, не мог не заговорить о Крыме. Но место для этого он выбрал очень неудачно.

    Еще с 2000-х Змеиный для Украины – символ внешнеполитического поражения. Тогда Украина проиграла Румынии в суде спор о шельфе вокруг острова. Румынии достались самые перспективные нефтегазовые участки. В этом году Украина уже потерпела подобное фиаско: Европа отказалась увязывать вопрос Крыма с разрешением на эксплуатацию газопровода Северный поток - 2. Как бы и Крымская платформа не обернулась для Киева очередным крахом надежд. 


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