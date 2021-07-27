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27 июля, вторник  |  Последнее обновление — 13:11  |  vz.ru
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Центробанк начал борьбу c инфляцией будущего

Борьба с ростом цен набирает обороты Максим Блинов/РИА Новости
Центробанк начал борьбу с инфляцией по-крупному – он решил повысить ставку сразу на один процентный пункт. При этом рост цен уже достиг своего пика, а некоторые экономисты считают, что даже преодолел его. Тогда в чем смысл столь жесткой меры, примененной регулятором? Подробности...
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Россия представила Европе грехи Украины

Одним из основных пунктов обвинений в адрес ВСУ стали обстрелы городов Донбасса Mstyslav Chernov/AP/ТАСС
Москва впервые подала иск в Страсбургский суд против другой страны. Ответчиком названа Украина. Силовой захват власти, террор на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, развязывание гражданской войны, дискриминация русских – таковы главные пункты обвинений, от которых судьям ЕСПЧ трудно будет отвернуться. Почему иск о событиях 2014-го подан только теперь, семь лет спустя?  Подробности...
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«Су-57 для бедных» ставит авиапром в рискованное положение

Истребитель Checkmate может никогда так и не стать Су-75 SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС
За последние дни в российском авиапроме рассказали мельчайшие подробности касательно нового легкого истребителя. Почему столь мягким оказался режим секретности вокруг сверхсовременной военной техники, кто будет первым его покупателем – и что думают о новой машине представители российских Вооруженных сил? Подробности...
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Российский ядерный объект строится в Америке вопреки противодействию США

Строительство ядерного центра происходит на высоте четырех тысяч метров aben.gob.bo
После целой серии политических пертурбаций Боливия наконец начала финальную часть строительства важнейшего для страны ядерного объекта. Центр ядерных исследований и технологий создается при участии Росатома. Какие преимущества даст этот объект Боливии и каковы гарантии того, что он не будет использован для создания ядерного оружия?  Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Почему никому не интересна Олимпиада в Токио

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Откровенно слабая церемония открытия и поступающие новости о творящемся абсурде только усиливают градус отторжения у одних, а равнодушия – у других. Подробности...
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Япония не получит острова никогда

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Японские власти все прекрасно понимают. Что острова не вернут. Что хорошие отношения с Россией им нужны для сдерживания Китая. Что предложение Путина об особых условиях экономического сотрудничества на Курилах им выгодно. Понимают – но все равно устраивают скандалы. Подробности...
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Украинская идеология годится только для концлагеря

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Здесь захоронены солдаты-минеры, которые спасли Львов от уничтожения, разминировав его старинную ратушу и ажурные башни костелов. Они сохранили город в том виде, за который его любят туристы. Хотя арийские «освободители» хотели превратить Львов в груду руин. Подробности...
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Крыму не нужен Че Гевара

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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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    Российский ядерный объект строится в Америке вопреки противодействию США

    Строительство ядерного центра происходит на высоте четырех тысяч метров    27 июля 2021, 12:02
    Фото: aben.gob.bo
    Текст: Алексей Анпилогов

    После целой серии политических пертурбаций Боливия наконец начала финальную часть строительства важнейшего для страны ядерного объекта. Центр ядерных исследований и технологий создается при участии Росатома. Какие преимущества даст этот объект Боливии и каковы гарантии того, что он не будет использован для создания ядерного оружия?

    Центр ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в Боливии станет для Росатома важным и пилотным проектом – первым научным ядерным центром за рубежом, построенным за последние годы. Помимо этого, сооружение действительно уникально – хотя бы потому, что строительство ведется на высоте четырех тысяч метров. Это будет самый высокогорный атомный объект в мире – и важнейший символ присутствия передовых российских технологий в Южной Америке, да и на всем американском континенте в целом.

    Почему режим нераспространения?

    Специфика научных исследовательских центров в атомной отрасли очень непроста. Фактически это полноценные ядерные площадки, просто весьма скромных размеров и снабженные реакторами небольшой мощности. Понять разницу между «научными исследованиями» и «военными разработками» в случае строительства таких центров достаточно сложно. В прошлом многие проекты подобных исследовательских центров было легко перепрофилировать под чисто военные задачи.

    Например, такая история приключилась с израильским ядерным исследовательским центром в Димоне. В период с 1957 по 1964 год при содействии французских фирм там был построен тяжеловодный реактор IRR-2 мощностью 28 МВт, работающий на природном уране. Однако после постройки центра Израиль отказался передавать его под контроль МАГАТЭ, мотивируя это вопросами национальной безопасности. По оценке экспертов, с тех пор Димона производит от 15 до 60 кг оружейного плутония ежегодно, что позволило Израилю стать неофициальным членом «ядерного клуба».

    Ровно так же сложилась и история научно-исследовательского центра в северокорейском Йонбёне, где в 1965 году был установлен легководный советский реактор бассейнового типа ИРТ-2000 мощностью 2 МВт. Несмотря на то, что КНДР была членом МАГАТЭ, уже в 1975 году она получила первые 300 мг оружейного плутония на этом реакторе.

    Будучи членом МАГАТЭ, в 1974 году КНДР получила схемы более мощного британского газографитного реактора типа «магнокс», находившиеся в открытом доступе для членов организации, после чего построила реактор такого типа уже у себя. В результате уже к началу 1990-х годов в распоряжении КНДР оказалось более сотни килограммов оружейного плутония. Именно это и позволило Северной Корее в 2006 году провести первое испытание ядерного оружия и официально объявить о вступлении в «ядерный клуб».

    Что такое ЦИЯТ?

    Исходя из таких примеров злоупотребления исследовательскими реакторами, в структуру строящегося ЦИЯТ в Боливии сразу были внесены необходимые ограничения и барьеры.

    Проект центра был разделен на две очереди. В первую из них попали предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс (ПЦРК) и многоцелевой центр облучения (МЦО). Два этих объекта работают с уже готовыми источниками проникающей радиации – ускорителем частиц и радиоактивными изотопами. Поскольку в ПЦРК и МЦО не идут реакции управляемого распада урана, то они не являются источниками нейтронов и не могут быть использованы для наработки оружейного плутония.

    На базе ПЦРК планируется производить радиофармпрепараты для диагностики и лечения онкологических заболеваний. В МЦО на базе промышленной гамма-установки будет организована обработка медицинских изделий и сельскохозяйственной продукции. Гамма-источник МЦО позволит производить стерилизацию сельскохозяйственных продуктов, что крайне важно для сельского хозяйства Боливии, страдающего от вредителей и болезней.

    В перспективе же центр обеспечит широкое применение ядерных и радиационных технологий не только в сельском хозяйстве, но и в медицине, промышленности и других важных сферах жизнедеятельности человека. И не только в Боливии, но и в других странах Латинской Америки.

    Второй, не менее важный этап сооружения центра подразумевает строительство собственно реакторного комплекса на базе исследовательского водо-водяного реактора с номинальной мощностью 200 кВт. Малая мощность реактора и использование низкообогащенного урана также делают производство оружейного плутония на нем практически невозможным. Кроме того, отработанное топливо этого реактора должно будет находиться под контролем МАГАТЭ.

    Сложный путь к первому бетону

    26 июля президент Боливии Луис Арсе и первый заместитель генерального директора корпорации «Росатом» Кирилл Комаров приняли участие в церемонии заливки первого бетона, дав старт строительству второй очереди комплекса – исследовательского реактора. «Это наш первый столь серьезный проект в Латинской Америке, и мы делаем все возможное для его успешной и своевременной реализации. Несмотря на все сложности, российская сторона в полной мере соблюдает контрактные обязательства», – заявил Комаров.

    О каких же сложностях идет речь? Изначальный график запуска ЦИЯТ предполагал, что первая очередь комплекса будет функциональной еще в августе 2019 года, а исследовательский реактор будет запущен годом позже, летом 2020-го. Что же произошло?

    В октябре 2019 года в Боливии начались антиправительственные акции протеста. Протестующие обвиняли власти в нарушениях на выборах, на которых победил действующий президент Эво Моралес. Под давлением военных Моралес отменил итоги выборов и покинул Боливию. В результате к власти в стране пришло проамериканское правительство, которое возглавила вице-спикер парламента Боливии Жанин Аньес. Одним из первых решений новых властей Боливии стала заморозка строительства ЦИЯТ и фактическое прекращение сотрудничества с Росатомом.

    Через год в Боливии прошли внеочередные всеобщие выборы, которые неожиданно для правительства Аньес снова выиграли сторонники Эво Моралеса – партия «Движение к социализму». Сам Луис Арсе получил 55% голосов избирателей еще в первом туре, а его однопартийцы получили 73 места из 130 в палате представителей и 21 место из 36 в сенате.

    Такое сокрушительное поражение путчистов стало для них роковым: уже в марте 2021 года Аньес и ряд ее сторонников были арестованы по обвинению в госперевороте 2019 года против тогдашнего президента Эво Моралеса. Сейчас все они находятся под следствием в ожидании суда.

    Нетрудно понять, что одним из первых шагов новых властей стал возврат к реализации проекта ЦИЯТ, который находился уже в высокой степени готовности, равно как и нормализация взаимоотношений с Россией и восстановление сотрудничества с Росатомом. Ведь запуск центра был важен для Боливии, а решение правительства Аньес было продиктовано исключительно политической конъюнктурой и, чего скрывать, основывалось на прямом указании из Вашингтона.

    Так что пожелаем Росатому и Боливии реализовать этот важный и нужный проект, который должен стать примером того, что исследовательские ядерные центры могут соответствовать самым высоким стандартам по безопасности и в сфере нераспространения. Ну и, конечно же, будем ждать, когда новый российский ядерный центр в Боливии станет приносить пользу людям.


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