Ультиматум Киева срывает мирные переговоры по Донбассу

Переговоры в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу оказались в тупике. Киев требует исключить представителя ДНР Майю Пирогову якобы за провокации. В экспертной среде уверены, что ультиматум невыполним. Пирогову пригласили в ТКГ после появления в киевской делегации выходцев из Донецка и Луганска. В самих республиках их называют «фейкометами». Каковы шансы на возобновление переговоров?

Член украинской делегации Денис Казанский заявил, что переговоры в Трехсторонней контактной группе по Донбассу продолжатся только без представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майи Пироговой. «Ее (Пирогову) приводят ради провокаций. Наша позиция очень проста: мы говорим, что переговоры будут продолжаться, когда перестанут ее приводить», – заявил Казанский.

Мая Пирогова в прошлом работала в министерстве информации ДНР, а с января присоединилась к ТКГ. На Украине она заочно приговорена судом к десяти годам тюрьмы «за терроризм». В базе украинского сайта «Миротворец» женщина фигурирует как« пособник боевиков» и «антиукраинский пропагандист». Кроме того, в Киеве распространяли о Пироговой нелицеприятные сведения, в частности, о том, что она якобы страдает алкоголизмом.

Украинская сторона неоднократно просила исключить Пирогову из переговорного процесса. В апреле на эту тему высказывался глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, который обращался с этим требованием к модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау. Однако теперь это требование впервые увязали с работой ТКГ и звучит оно как ультиматум.

Переговоры в ТКГ в Минске находятся в кризисе последние несколько месяцев. Еще в мае полпред России в этой группе Борис Грызлов констатировал, что украинские власти превращаются в партию войны, а Киев преследует политиков, которые выступают за диалог с Донбассом.

Историк и публицист Владимир Корнилов напомнил, что Пирогова вошла в состав переговорщиков как представитель донецкой общественности. Таким был ответ ДНР на появление со стороны Украины Дениса Казанского и Сергея Гармаша. Киев расширил свою делегацию с целью привлечь к заседаниям в Минске проукраинских дончан и луганчан.

«Казанский и Гармаш не представляют в ТКГ никого, но надувают щеки. Но раз так, то ДНР решила ответить тем же – включила в переговорный процесс представительницу общественности. Ее функция – вызывать ответную реакцию Казанского с Гармашом»,

– пояснил Корнилов.

О приглашении в ТГК Казанского и Гармаша стало известно в июне прошлого года. До Евромайдана Казанский жил в Донецке, критиковал местную власть и даже баллотировался в мэры Енакиево от партии УДАР, а с 2014 года зарекомендовал себя промайдановским блогером. Журналист Сергей Гармаш – тоже уроженец Донецкой области. Сейчас он является главным редактором интернет-издания «Остров», которое официально финансируется американским фондом в поддержку демократии (National Endowment for Democracy) и фондом Сороса «Возрождение». От Луганска Киев пригласил в группу юриста Вадима Горана и врача-травматолога Константина Либстера.

Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник называл Казанцева и Гармаша «профессиональными фейкометами», задача которых заключается в распространении дезинформации. По его словам, тот же Гармаш сидит «на американских грантах последние 20 лет» и «никакого отношения ни к Донбассу, ни к переговорному процессу, по сути, не имеет».

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Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский назвал ультиматум Киева поводом демонстрировать неготовность продолжать контакты с представителями ДНР и ЛНР. Собеседник отметил, что Денис Казанский вошел в Контактную группу благодаря своему бэкграунду, работе на американские гранты.

«Казанский – абсолютно прозападный и антироссийски настроенный журналист. Но в Донецке и Луганске никак не сопротивлялись его подключению к Трехсторонней контактной группе. Это очередной пример того, как на протяжении длительного времени непризнанные республики уступают позиции. Любое агрессивное заявление киевской стороны не находит адекватного ответа, в том числе со стороны Москвы, что подзадоривает их идти еще дальше, требовать безосновательных вещей», – констатирует политолог.

Кроме Пироговой от ДНР к ТГК присоединился Владислав Тепличко (до событий 2014 года был замминистра по чрезвычайным ситуациям Украины). Со стороны ЛНР туда вошли ученая-историк Оксана Дибас и журналист Юрий Барбашев, которого в Киеве называют «пропагандистом».

Погребинский уверен, что теперь переговоры фактически прерваны. «Сказать в открытую об этом в Киеве не хотят, но переговоры уже не имеют никакого смысла, в том числе для ДНР и ЛНР. Может быть, это хороший повод прекратить этот формат, по крайней мере до того времени, пока на высшем уровне в Киеве и в Москве не решает, что делать дальше», – предложил эксперт, отметив, что переговоры надо было разорвать еще в начале июня после скандального заявления Кравчука, сравнившего Донбасс с «раковой опухолью, которую нужно отрезать».

Корнилов согласен, что Киев не хочет вести переговоры в Минске, поэтому срывает и блокирует их, в том числе за счет приглашения Казанского и Гармаша. Историк прогнозирует, что Донецк согласится на отзыв Пироговой только после ухода из группы Казанского и Гармаша. «Мяч на стороне Украины. Зачем надо было вводить в состав Трехсторонней контактной группы этих клоунов?» – задается вопросом публицист, напоминая, что против двух этих представителей уже высказываются в ОБСЕ.

Погребинский добавляет, что ультимативный стиль присущ не только команде президента Владимира Зеленского, но и ему лично. «Зеленский публично делал выговоры лидерам Германии и Франции, высказывал недовольство в адрес руководителей Евросоюза и НАТО – вплоть до американского президента», – отметил эксперт.

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