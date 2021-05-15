Зачем Зеленский объявил крестовый поход на олигархов

Зеленский выступил с угрозами в адрес украинских олигархов, пояснив, что арестованный накануне Виктор Медведчук был лишь первым в списке тех, кого ждет «минусовка». Президент пообещал избавить Украину от репутации олигархической страны. Эксперты полагают, что Зеленский зря пугает олигархов скопом, а не по одиночке. Вдруг крупный бизнес теперь объединится, чтобы вместе дать отпор?

Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с колонкой в издании «Фокус». В ней он обнародовал новую версию причин, по которым государство преследует главу партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и одновременно – крупного бизнесмена Виктора Медведчука.

«С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности», – сообщил Зеленский не без гордости и перешел к обобщению: «Впервые за много лет в Украине не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук».

Зеленский пообещал применить методы «минусовки» и против других олигархов, – пока все они «не станут просто крупными бизнесменами». Зеленский также пообещал в ближайшее время представить обществу «фундаментальный законопроект о деолигархизации». При этом о конкретном решении по поводу Медведчука, которое днем ранее принял Печерский районный суд, Зеленский промолчал.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, суд в Киеве отказался сажать Медведчука в СИЗО, назначив этому политику лишь домашний арест. Прокурор на суде требовал отправить Медведчука за решетку на два месяца, правда, с возможностью внесения залога в 10,9 млн долларов. Венедиктова в пятницу призналась, что недовольна решением Печерского суда.

Ранее украинские власти утверждали, что Медведчука преследуют за якобы совершенные конкретно им преступления. Теперь же, после выступления Зеленского, официальная версия меняется: оказывается, Медведчука лишили активов и отправили под суд потому, что решено преследовать вообще всех лидеров бизнеса.

Во вторник секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что под определение «олигарха» в стране подпадают 13 человек. Данилов напомнил, что президент уже поставил задачу Совету «разработать закон про олигархов, которые имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».

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Можно предположить, что Данилов неслучайно выбрал число 13. Дело в том, что в рейтинге украинского «Форбса» Виктор Медведчук находится на 12-м месте (620 млн долларов). Возможно, составители черного списка СНБО, недолго думая, решили пройтись по топ-листу Forbes, непременно дойдя до Медведчука, одного из главных оппонентов власти. Но для проформы включили в список и следующего, 13-го фигуранта.

К сфере деловых интересов Медведчука журнал отнес металлургию, ТЭК и известные медиа-ресурсы: «112 Украина», ZIK и NewsOne. На момент составления рейтинга эти телеканалы, принадлежавшие одному из соратников Медведчука, еще не были закрыты.

На четвертом месте находится Игорь Коломойский с состоянием в 1,8 млрд долларов, он владелец компанией группы «Приват» и трети крупнейшего горнолыжного курорта Украины «Буковель». На седьмом месте – экс-президент Петр Порошенко (1,6 млрд долларов), известный как основатель кондитерской компании Roshen и собственник телеканала «Прямий».

При этом нельзя не упомянуть самого богатого человека Украины по версии «Форбса», Рината Ахметова (7,6 млрд долларов). Среди его активов значится горно-металлургическая компания «Метинвест» и энергетический холдинг ДТЭК, а также «Укртелеком». Но, по мнению экспертов, Ахметову как раз не грозит стать жертвой «деолигархизации».

«Есть олигархи, которых мы их называем «пулом Зеленского». В него входят Ахметов и Виктор Пинчук, а также аграрное лобби:

Юрий Костюк, Андрей Веревский, Виталий Хомутынник. Зеленский со своей стороны им очень хорошо помогает. Это факт», – говорит газете ВЗГЛЯД Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.

«В тот же самый момент мы наблюдаем перераспределение активов. Арест Медведчука – это то, что публика видит очень ярко, его позиции слабеют. Но незаметно слабеет и Игорь Коломойский. Поначалу он пытался играть свою игру, но потом ему пришлось подчиниться Зеленскому, умерить амбиции. Причем, люди Зеленского давят на него через Америку. Зато про Порошенко просто забыли. Экс-президент сейчас – в шоколаде. По деньгам он не только ничего не потерял, но, наоборот, даже получил» – удивляется экономист.

По мнению собеседника, в новом «законе о деолигархизации» будут предусмотрены меры экономического характера вплоть до экспроприации.

«Не исключено, что какая-то часть олигархов будет вынуждена покинуть Украину, а часть просто лишится имущества. Но это имущество не пропадет. Оно перейдет в руки олигархов, уже близких к Зеленскому. Или же это будут совсем новые миллиардеры – из числа политиков, занимающих сейчас посты в окружении Зеленского», – полагает Охрименко.

Основным инструментом экспроприации станет Совет национальной безопасности и обороны, прогнозирует собеседник. «В законе будут расширены полномочия СНБО, – полагает Охрименко. – Эта структура в конституции не прописана, но де-факто сейчас она подменяет суд и правоохранительные органы. Не исключено, что в законе будет прописано что-то вроде:

«В случае угрозы экономической безопасности стране СНБО принимает меры по принудительной конфискации».

Кроме того, в законе будет предусмотрен понятийный аппарат, продолжил экономист. «Появятся критерии, на основании которых будут решать, олигарх ты или нет. И если да, то СНБО будет накладывать запретные меры. Вас как бизнесмена сначала относят к олигархам и на этом основании потом национализируют собственность», – сказал Охрименко.

В пятницу во второй половине дня Зеленский провел заседание СНБО, сообщает ТАСС. По итогам заседания секретарь Совета Данилов заявил: решено обратиться к властям США за информацией о санкциях, введенных против украинских граждан. Известно, что в этом списке значится 61 человек. В СНБО дали понять, что проверят обоснованность американских претензий и при необходимости накажут этих украинцев собственными руками.

Данилов опять, как и во вторник, не назвал никаких имен, однако известно, что в черном списке США значится все тот же миллиардер Коломойский. На этот нюанс сразу обратило внимание издание «Гордон». Не исключено, что Коломойского власти выбрали на роль следующей мишени, хотя именно этот олигарх когда-то помог Зеленскому стать популярным актером.

«СНБО по сути выпустил решение, которое призвано удалить Коломойского с украинского политического поля, но ему некуда бежать. Украина – его последний плацдарм, он загнан в угол», – полагает политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко. По его мнению, олигарху не остается ничего, кроме как сопротивляться давлению властей. «Коломойский может стать автором нового олигархического консенсуса, который будет направлен против нынешней власти во главе с Зеленским», – предупреждает Скачко.

Нынешняя кампания против олигархов не сопровождается тем, чего от Зеленского на самом деле ждет народ – президент не спешит призвать к ответу своего предшественника, посетовал эксперт. «Общество требует от Зеленского давить на Порошенко. Нынешний президент получил 73% голосов за одну фразу на предвыборных дебатах, брошенную в лицо Порошенко: «Я не ваш оппонент, я – ваш приговор». Но Зеленский не выполнил это обязательство, и теперь ненависть от Порошенко полностью перекочевала к Зеленскому, съев больше 40% его рейтинга», – подчеркнул Скачко.

События на Украине прокомментировал и президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на совещании Совбеза. По его мнению, представителям оппозиции вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере, «хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой».

Путин считает такие решения политическими и избирательными. «Направлены только на одно – зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией», – подчеркнул глава государства.

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