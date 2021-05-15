Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Из Газы по Израилю за ночь выпустили больше 200 ракет

15 мая, суббота  |  Последнее обновление — 10:32  |  vz.ru
Разделы

Евросоюз собрался спасать мир за счет России

Углеродный налог ЕС навредит также сланцевой добыче в США Сергей Гунеев/РИА Новости
Главный торговый партнер России – Евросоюз – заставит российских экспортеров заплатить углеродный налог с каждого «грязного» товара. Другие страны не такие сознательные в плане экологии, считает ЕС и назначает себя главным спасителем мира. Убытки наших компаний и российского бюджета могут достигать десятки миллиардов евро. Впрочем, есть для России и хорошие новости. Подробности...
Перейти в раздел…

Американскую дипломатию отрезали от российской прессы

Ребекка Росс позволяла себе жесткие заявления во время акций сторонников Навального @USEmbRuPress/Twitter
Больше полугода по вине властей США российское посольство в Вашингтоне работало без пресс-секретаря. Теперь Россия дала зеркальный ответ: атташе по работе с журналистами в американской миссии в Москве Ребекка Росс объявлена персоной нон-грата и будет выслана. Но почему Госдеп наотрез отказывается впустить в страну российского специалиста по работе с журналистами? Подробности...
Перейти в раздел…

Церковь намерена вытащить Россию из демографической ямы

При РПЦ уже есть сеть детских приютов, теперь речь пошла о домах малютки Валерий Матыцин/ТАСС
В России падает число абортов, но в церкви придумали, как и вовсе свести их число к минимуму. РПЦ предложила женщинам, которые не желают воспитывать ребенка, не делать аборт, а отдавать младенца на попечение церкви. На каком основании может осуществляться передача младенцев на воспитание священникам – и есть ли у церкви возможности воспитывать их? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Зеленский объявил крестовый поход на олигархов

Арест политического оппонента Зеленский решил «продать» народу как начало похода на олигархов Иван Николаев/ТАСС
Зеленский выступил с угрозами в адрес украинских олигархов, пояснив, что арестованный накануне Виктор Медведчук был лишь первым в списке тех, кого ждет «минусовка». Президент пообещал избавить Украину от репутации олигархической страны. Эксперты полагают, что Зеленский зря пугает олигархов скопом, а не по одиночке. Вдруг крупный бизнес теперь объединится, чтобы вместе дать отпор? Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

Хакеры подкармливают американскую паранойю

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
США склонны обвинять тех, чье поведение они не могут контролировать, во всех грехах именно потому, что сами для себя легко допускают возможность действовать вне всяких правил. Подробности...

За Палестину некому вступиться

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
За Палестину реально могут вступиться только Иран и Турция. Но не будут. И если ХАМАС не прекратит обстрелы Израиля, то ЦАХАЛ, скорее всего, предпримет очередную сухопутную операцию в Газе. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Открытое письмо Виктору Шендеровичу про стыдобесие

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
В девяностых, когда открыли, уж кажется, всю «правду о войне», такой вакханалии покаяния и стыда я не припомню. Не в правде, стало быть, дело – во лжи. Советская она или антисоветская – разницы никакой. К сожалению, правда не бывает красивой для всех. И для одной из сторон тоже. Правда, как и Победа, растет из грязи и крови. Но именно она может спасти мир. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария
Перейти в раздел…

Болгары опять переходят на сторону Гитлера

Обсуждение: 7 комментариев

Евреи против палестинцев: почему опять?

Украина и «мощный сигнал от НАТО»

Перейти в раздел…

На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
Подробности...

Вооруженный преступник напал на школу в Казани

На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
Подробности...

На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
  • Израиль

  • Палестина

  • Ни на чьей
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
  • Да, нужно повысить возраст владения оружием и более детально проверять покупателя

  • Нет, оставить все по-прежнему

  • Нет, правила покупки оружия надо упростить
Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
  • С радостью

  • С огорчением

  • С безразличием
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Из Газы по Израилю за ночь выпустили больше 200 ракет
    Пашинян попросил военной помощи у Путина США выступили за открытие Арктики для торговли и транзита В ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем Китайский зонд совершил посадку на поверхность Марса
    Климкин испугался слов Путина об Украине Россия дала США срок для сокращения персонала дипмиссии Госдеп раскрыл темы предстоящей встречи Лаврова и Блинкена Отставные полицейские Франции опубликовали обращение к Макрону
    Утвержден список недружественных России государств Зеленского призвали выселиться из резиденции и «жить как Голобородько» На Украине решили создать новый вид войск Липецкий губернатор отреагировал на дорожный инцидент с сенатором Королевым

    дипломатические отношения


    ЕС отреагировал на утверждение списка недружественных России стран

    рост заболеваемости


    Вирусолог объяснил, как второй год пандемии способен стать опаснее первого

    новые стихи


    Слепаков ответил матом агрессивным сторонникам Навального

    Видео

    углеродный налог


    Евросоюз собрался спасать мир за счет России

    замена импорта


    Россия совершила прорыв в обрабатывающей промышленности

    армия и вооружение


    США испуганы перспективой остаться без ядерного оружия

    ДОМАШНИЙ АРЕСТ


    Медведчук переиграл Зеленского в киевском суде

    правда о войне


    Алексей Алешковский: Открытое письмо Виктору Шендеровичу про стыдобесие

    горячая фаза


    Глеб Простаков: Россию позвали на информационную войну

    Ближний Восток


    Камран Гасанов: За Палестину некому вступиться

    специальный репортаж


    Как учителя казанской гимназии спасли детей от убийцы

    на ваш взгляд


    На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?

    Зачем Зеленский объявил крестовый поход на олигархов

    Арест политического оппонента Зеленский решил «продать» народу как начало похода на олигархов    15 мая 2021, 09:45
    Фото: Иван Николаев/ТАСС
    Текст: Дмитрий Павлов,
    Юрий Зайнашев

    Зеленский выступил с угрозами в адрес украинских олигархов, пояснив, что арестованный накануне Виктор Медведчук был лишь первым в списке тех, кого ждет «минусовка». Президент пообещал избавить Украину от репутации олигархической страны. Эксперты полагают, что Зеленский зря пугает олигархов скопом, а не по одиночке. Вдруг крупный бизнес теперь объединится, чтобы вместе дать отпор?

    Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с колонкой в издании «Фокус». В ней он обнародовал новую версию причин, по которым государство преследует главу партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и одновременно – крупного бизнесмена Виктора Медведчука.

    «С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности», – сообщил Зеленский не без гордости и перешел к обобщению: «Впервые за много лет в Украине не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук».

    Зеленский пообещал применить методы «минусовки» и против других олигархов, – пока все они «не станут просто крупными бизнесменами». Зеленский также пообещал в ближайшее время представить обществу «фундаментальный законопроект о деолигархизации». При этом о конкретном решении по поводу Медведчука, которое днем ранее принял Печерский районный суд, Зеленский промолчал.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, суд в Киеве отказался сажать Медведчука в СИЗО, назначив этому политику лишь домашний арест. Прокурор на суде требовал отправить Медведчука за решетку на два месяца, правда, с возможностью внесения залога в 10,9 млн долларов. Венедиктова в пятницу призналась, что недовольна решением Печерского суда.

    Ранее украинские власти утверждали, что Медведчука преследуют за якобы совершенные конкретно им преступления. Теперь же, после выступления Зеленского, официальная версия меняется: оказывается, Медведчука лишили активов и отправили под суд потому, что решено преследовать вообще всех лидеров бизнеса.

    Во вторник секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что под определение «олигарха» в стране подпадают 13 человек. Данилов напомнил, что президент уже поставил задачу Совету «разработать закон про олигархов, которые имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».

    Можно предположить, что Данилов неслучайно выбрал число 13. Дело в том, что в рейтинге украинского «Форбса» Виктор Медведчук находится на 12-м месте (620 млн долларов). Возможно, составители черного списка СНБО, недолго думая, решили пройтись по топ-листу Forbes, непременно дойдя до Медведчука, одного из главных оппонентов власти. Но для проформы включили в список и следующего, 13-го фигуранта.

    К сфере деловых интересов Медведчука журнал отнес металлургию, ТЭК и известные медиа-ресурсы: «112 Украина», ZIK и NewsOne. На момент составления рейтинга эти телеканалы, принадлежавшие одному из соратников Медведчука, еще не были закрыты.

    На четвертом месте находится Игорь Коломойский с состоянием в 1,8 млрд долларов, он владелец компанией группы «Приват» и трети крупнейшего горнолыжного курорта Украины «Буковель». На седьмом месте – экс-президент Петр Порошенко (1,6 млрд долларов), известный как основатель кондитерской компании Roshen и собственник телеканала «Прямий».

    При этом нельзя не упомянуть самого богатого человека Украины по версии «Форбса», Рината Ахметова (7,6 млрд долларов). Среди его активов значится горно-металлургическая компания «Метинвест» и энергетический холдинг ДТЭК, а также «Укртелеком». Но, по мнению экспертов, Ахметову как раз не грозит стать жертвой «деолигархизации».

    «Есть олигархи, которых мы их называем «пулом Зеленского». В него входят Ахметов и Виктор Пинчук, а также аграрное лобби:

    Юрий Костюк, Андрей Веревский, Виталий Хомутынник. Зеленский со своей стороны им очень хорошо помогает. Это факт», – говорит газете ВЗГЛЯД Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.

    «В тот же самый момент мы наблюдаем перераспределение активов. Арест Медведчука – это то, что публика видит очень ярко, его позиции слабеют. Но незаметно слабеет и Игорь Коломойский. Поначалу он пытался играть свою игру, но потом ему пришлось подчиниться Зеленскому, умерить  амбиции. Причем, люди Зеленского давят на него через Америку. Зато про Порошенко просто забыли. Экс-президент сейчас – в шоколаде. По деньгам он не только ничего не потерял, но, наоборот, даже получил» – удивляется экономист.

    По мнению собеседника, в новом «законе о деолигархизации» будут предусмотрены меры экономического характера вплоть до экспроприации.

    «Не исключено, что какая-то часть олигархов будет вынуждена покинуть Украину, а часть просто лишится имущества. Но это имущество не пропадет. Оно перейдет в руки олигархов, уже близких к Зеленскому. Или же это будут совсем новые миллиардеры – из числа политиков, занимающих сейчас посты в окружении Зеленского», – полагает Охрименко.

    Основным инструментом экспроприации станет Совет национальной безопасности и обороны, прогнозирует собеседник. «В законе будут расширены полномочия СНБО, – полагает Охрименко. – Эта структура в конституции не прописана, но де-факто сейчас она подменяет суд и правоохранительные органы. Не исключено, что в законе будет прописано что-то вроде:

    «В случае угрозы экономической безопасности стране СНБО принимает меры по принудительной конфискации».

    Кроме того, в законе будет предусмотрен понятийный аппарат, продолжил экономист. «Появятся критерии, на основании которых будут решать, олигарх ты или нет. И если да, то СНБО будет накладывать запретные меры. Вас как бизнесмена сначала относят к олигархам и на этом основании потом национализируют собственность», – сказал Охрименко.

    В пятницу во второй половине дня Зеленский провел заседание СНБО, сообщает ТАСС. По итогам заседания секретарь Совета Данилов заявил: решено обратиться к властям США за информацией о санкциях, введенных против украинских граждан. Известно, что в этом списке значится 61 человек. В СНБО дали понять, что проверят обоснованность американских претензий и при необходимости накажут этих украинцев собственными руками.

    Данилов опять, как и во вторник, не назвал никаких имен, однако известно, что в черном списке США значится все тот же миллиардер Коломойский. На этот нюанс сразу обратило внимание издание «Гордон». Не исключено, что Коломойского власти выбрали на роль следующей мишени, хотя именно этот олигарх когда-то помог Зеленскому стать популярным актером.

    «СНБО по сути выпустил решение, которое призвано удалить Коломойского с украинского политического поля, но ему некуда бежать. Украина – его последний плацдарм, он загнан в угол», – полагает политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко. По его мнению, олигарху не остается ничего, кроме как сопротивляться давлению властей. «Коломойский может стать автором нового олигархического консенсуса, который будет направлен против нынешней власти во главе с Зеленским», – предупреждает Скачко.

    Нынешняя кампания против олигархов не сопровождается тем, чего от Зеленского на самом деле ждет народ – президент не спешит призвать к ответу своего предшественника, посетовал эксперт. «Общество требует от Зеленского давить на Порошенко. Нынешний президент получил 73% голосов за одну фразу на предвыборных дебатах, брошенную в лицо Порошенко: «Я не ваш оппонент, я – ваш приговор». Но Зеленский не выполнил это обязательство, и теперь ненависть от Порошенко полностью перекочевала к Зеленскому, съев больше 40% его рейтинга», – подчеркнул Скачко.

    События на Украине прокомментировал и президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на совещании Совбеза. По его мнению, представителям оппозиции вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере, «хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой».

    Путин считает такие решения политическими и избирательными. «Направлены только на одно – зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией», – подчеркнул глава государства.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •