Байден приступил к «дрессировке» Турции

В отношениях США и Турции, которые не отличались прочностью, наступил критический момент. Байден объявил о признании геноцида армян 1915 года, что для Анкары означает переход красной линии. Реакция турок была ожидаемо резкой, включая звучащие призывы закрыть американцам доступ на стратегически важную базу Инджирлик. Что заставило Байдена сделать такой шаг и как к этому стоит относиться России?

Президент США Джозеф Байден исполнил свое обещание и признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. Соответствующее заявление в субботу опубликовала пресс-служба Белого дома. Анкара ответила оперативно и ожидаемо. «Это заявление США, которое искажает исторические факты, никогда не будет принято турецким народом и откроет глубокую рану, которая нанесет урон нашему взаимному доверию и дружбе», – заявил МИД Турции.

Вечером того же дня турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и его ближайший союзник, президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, осудив Байдена за признание геноцида. Столь же ожидаемым было то, что решение президента США приветствовал армянский лидер, премьер Никол Пашинян, заверивший Байдена в своем глубоком уважении.

Менее предсказуемыми были прозвучавшие в Анкаре конкретные предложения того, как можно ответить американцам. Ряд турецких политиков призвал Эрдогана незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик на юго-востоке страны, которая сейчас используется одновременно ВВС Турции и США. Эта база имела стратегическое значение во время американских кампаний в Ираке, операции в Афганистане, и активно используется США для операций в Сирии. При этом в 2017 году авиабазу пришлось покинуть немецкому контингенту из-за обострения в отношения между Турцией и Германией. Кроме того, в 2018 году Анкара уже грозила закрыть базу для США на официальном уровне.

В Турции также полагают, что решение признать факт геноцида – часть американской кампании давления на Эрдогана, которая началась еще при Дональде Трампе, и продолжается при Байдене. Американцам припомнили и исключение турок из программы создания истребителей F-35, и поддержку курдов в Сирии и самой Турции, и то, что Штаты дали убежище проповеднику Фетхуллаху Гюлену, которого Анкара считает организатором попытки переворота 2016 года.

При этом в самом факте признания геноцида нет ничего сенсационного. Массовое уничтожение армян в Османской империи признано геноцидом на уровне законов в большинстве американских штатов. В 2019 году за резолюцию о признании геноцида проголосовали палата представителей Конгресса США и Сенат. Но Госдеп отказался принять аналогичное решение. Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в заявлениях слова «геноцид», и использовали армянский термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние».

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В ответ на решение главы Белого дома Турция ограничится лишь бурным возмущением, предположил сенатор Алексей Пушков. «Ряд союзников Турции по НАТО – Бельгия, Франция, ФРГ, Польша – давно признали факт этого геноцида», – напомнил парламентарий. Он отметил, что во Франции установлен национальный день памяти массовой гибели армян, а в нескольких странах Европы введено уголовное наказание за отрицание факта геноцида. Добавим, что и Россия признала массовое истребление этнических армян геноцидом – такое заявление еще в середине 1990-х приняла Госдума.

«Отношения с Францией, ФРГ и другими слегка напряглись, но сохранились. Турция из НАТО не вышла и не выйдет. Так же, скорее всего, будет и с реакцией Эрдогана на решение Байдена: большая буря, но в стакане воды, – полагает сенатор Пушков. – Вместе с тем, улучшению отношений между Турцией и США шаг Байдена способствовать никак не будет, особенно на фоне ряда заметных расхождений последнего времени между Анкарой и Вашингтоном».

В Вашингтоне, безусловно, отдавали себе отчет в том, как Турция и ее лидер отреагируют на решение Байдена, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Алексей Малашенко. «Рано или поздно это должно было произойти – данное решение можно назвать исторической рутиной. Но качественно на американо-турецкие отношения оно не повлияет», – убежден эксперт.

В то же время доцент Финансового университета при правительстве Геворг Мирзаян, напротив, считает, что таким образом администрация Байдена решила «выдрессировать» непредсказуемого турецкого союзника. «Так же Байден раньше «дрессировал» саудовского наследного принца, – напомнил Мирзаян. – Американцы показывают, что если Турция будет проявлять суверенность и самостоятельность на внешней арене, то туркам придется плохо, поскольку

Вашингтон будет пересекать красные линии, установленные в американо-турецких отношениях. Одна из этих красных линий – признание геноцида армян».

При этом эксперты сомневаются в том, что американцы покинут авиабазу Инджирлик. Само присутствие военнослужащих США на этой базе – фактор, который помогает Эрдогану вести свою игру одновременно с Вашингтоном и Москвой, отметил Малашенко. «Если Турция закроет базу, она лишь проиграет, лишившись подобного инструмента в диалоге. Но говорить об угрозе ее закрытия, чем Эрдоган занимается уже давно, можно бесконечно, – заметил политолог. – Турецкий президент ведет многовекторную политику, используя различные инструменты в игре с США и Россией. В числе этих инструментов – и база Инджирлик, и возмущение Анкары по поводу признания геноцида армян».

В целом же, не следует преувеличивать степень неудобства Тайипа Эрдогана для Соединенных Штатов, считает Малашенко. «Еще неизвестно, что будет, когда нынешний турецкий лидер уйдет со своей должности. Американцы приспособились к Эрдогану, как и Эрдоган к американцам. Он никогда не займет полноценную антиамериканскую позицию, равно как и однозначно антироссийскую», – уверен эксперт.

В свою очередь Мирзаян полагает, что для России решение Вашингтона обострить отношения с Турцией имеет не только плюсы, но минусы. «Да, чем хуже американо-турецкие отношения, тем лучше для России. Но надо учесть, что Байден действует не только в рамках американо-турецких, но и в рамках американо-армянских отношений, – указал эксперт. –

Соединенные Штаты пытаются выбить Армению из сферы российского влияния, и тем самым подорвать позиции России на Кавказе».

Кроме того, Вашингтон использует некоторое охлаждение в отношениях Москвы и Еревана, возникшее по итогам армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, заметил Мирзаян. «Поэтому Байден сейчас пытается показать США как альтернативу России для Армении», – подчеркнул аналитик.

Мирзаян ожидает, что карту «американской поддержки» попытается разыграть и правящий премьер Никол Пашинян, который остро нуждается в укреплении позиций перед внеочередными парламентскими выборами. «Если Пашинян будет кричать, что признание американцами геноцида – это его заслуга, тогда позиции премьера могут укрепиться. Хотя понятно, что ни он, ни даже армянская диаспора в США никакого отношения к этому не имеют», – подчеркнул собеседник.

По его словам, из-за подобной поддержки Армения как страна может проиграть. «США могут дрессировать Турцию, но вписываться за Армению в турецко-армянском противостоянии они не будут. Москве же не следует осуждать Байдена, но нужно пристально следить за развитием ситуации, понимая ее опасность. Потеря Армении для России чревата потерей влияния на Южном Кавказе и осложнением каких-либо действий на Ближнем Востоке», – резюмировал Мирзаян.

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