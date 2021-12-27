Европейцев спасают от разорения электричеством

Десятки миллионов жителей стран Евросоюза больше не в состоянии оплачивать главную услугу современной цивилизации – электроэнергию. Огромные счета за электричество породили массовые протесты, и европейские правительства принялись срочно заливать их деньгами. Хватит ли этих денег и что будет после того, как они закончатся?

Уходящий 2021 год Европа завершает идеальным штормом на энергетическом рынке. Оптовые цены на электричество выросли по сравнению с прошлым годом в среднем на 400-500%.

«Европу в этом году ожидает ад в вопросе цены на электричество... Ситуация тяжелая, а будет еще в 100 раз хуже», – эти слова на днях произнес президент Сербии Александр Вучич, крайне довольный тем, что его страны происходящее коснется меньше всего – благодаря вовремя заключенному с Россией выгодному контракту на поставку газа.

Рост цен более всего ударил по мелким и средним европейским дистрибьюторам электроэнергии, многие из которых, будучи не в состоянии приобретать привычное количество мега-, гига- и тераватт, были вынуждены либо приостановить свою деятельность, либо вообще закрыться. Крупные энергетические компании, производящие электричество, остаются пока на плаву за счет накопленной в «хлебные годы» финансовой подушки безопасности, однако никто не уверен, что им удастся выйти живыми из сложившейся ситуации.

Что касается домохозяйств, то многие уже не в состоянии оплачивать энергию по установившимся (но не остановившимся) ценам, а эксперты «радуют» население ЕС и покинувшей его Великобритании прогнозами дальнейшего роста стоимости электричества.

В Соединенном Королевстве, например, к апрелю 2022 года счета за свет могут вырасти на 56% по сравнению с имеющимися сейчас, а годовой платеж каждого домохозяйства составит £2000, поднявшись с £1156 в 2020 году. По расчетам аналитиков Bloomberg, в 2022 году британские домохозяйства увеличат свои счета за электроэнергию в целом на 18 млрд фунтов стерлингов.

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Британские власти, правда, призывают население не вешать нос. Правительство Бориса Джонсона обещает выделить миллионам малоимущих семей страны материальную помощь – в порядке частичной компенсации стоимости электроэнергии. Размер этой помощи пока не утвержден, но, по мнению экспертов, вряд ли каждая из ячеек общества получит более 100 фунтов на год.

Рост оптовых цен на энергоносители в ЕС побудил правительства стран, входящих в блок, разрабатывать меры для защиты потребителей от этого. Такие государства, как Италия и Испания, призывают к совместным действиям на уровне ЕС по реализации стратегических запасов и совместных закупок природного газа.

Другие, например, Венгрия и Чешская Республика, предлагают «переосмыслить механизм схемы торговли квотами на выбросы СО2», а Франция настаивает на необходимости реформирования механизма ценообразования на европейском энергетическом рынке. Но это пока всё – только на уровне дебатов.

А между тем гигантские счета за электричество уже породили в Европе массовые акции протеста, манифестации и даже забастовки. Социальные сети полны жалоб европейцев на «заоблачные счета на электричество» и тотальную экономию, вплоть до отказа от использования телевизора. Это заставляет европейские власти пересматривать свою энергетическую политику – по крайней мере, по части компенсаций затрат потребителям.

Залить недовольство миллиардами

Кое-какие конкретные меры страны ЕС принимают на национальном уровне.

Например, в Бельгии предложено продлить действие социального тарифа на электроэнергию, введенного во время пандемии, чтобы «позволить уязвимым людям лучше справляться с кризисом в области здравоохранения». Действовать эта мера будет до конца марта 2022 года, ее стоимость составит 208 млн евро, а ориентирована она на почти 500 000 домашних хозяйств. Кроме того, было объявлено, что наиболее уязвимые граждане получат «энергетические чеки» на сумму 80 евро, которые будут вычтены из их счетов на оплату электричества.

На Кипре утверждено снижение НДС с 19% до 5% на счета за электроэнергию для уязвимых групп на шесть месяцев. В ноябре и декабре 2021 года в Чехии счета за электроэнергию и газ освобождены от налога на добавленную стоимость. Правительство также заявило, что домашние хозяйства будут освобождены от платы за электроэнергию, если они будут пользоваться «электричеством, производимым из возобновляемых источников».

Домохозяйства Эстонии с низкими доходами получат (также задним числом) скидки на электроэнергию в период с сентября 2021 года по март 2022 года. С октября этого года по март 2022 года сетевые тарифы для всех потребителей электроэнергии (как для фирм, так и для населения) снижены вдвое.

Правительство Франции объявило о планах единовременной выплаты 100 евро для всех, кто зарабатывает менее 2000 евро в месяц чистыми (около 38 миллионов человек). По словам министра экономики Брюно Ле Мэра, эти выплаты обойдутся государству в 3,9 млрд евро. Обсуждается также снижение ставки налога на электроэнергию.

В Греции объявлено о выплатах государством субсидий большинству домохозяйств и малых предприятий к концу года с целью частичной компенсации роста цен на электричество. Общая стоимость мер будет достигать 500 млн евро.

Цены на электроэнергию для домохозяйств Ирландии были четвертыми по величине в ЕС в первой половине 2021 года и обещали уверенно выйти на первое место в начале 2022-го. Представляя 12 октября бюджет Ирландии на 2022 год, министр финансов Паскаль Донохо ввел 30-процентную скидку на подтвержденные расходы на тепло и электроэнергию.

Италия еще осенью утвердила краткосрочные меры на сумму чуть менее 3 млрд евро для компенсации ожидаемого роста розничных цен на электроэнергию до конца 2021 года. А затем итальянское правительство согласилось дополнить расходы на 2,8 млрд евро, уже запланированные на 2022 год, дополнительным миллиардом. Ожидается введение в действие новых мер в начале 2022 года.

В Латвии около 150 000 наиболее уязвимых домохозяйств, в том числе с инвалидами и многодетными семьями, будут получать от 15 до 20 евро в месяц с ноября (по крайней мере, до конца 2022 года) для оплаты счетов за электричество или газ. В Литве обсуждается также расширение помощи в отоплении 110 000 беднейших домохозяйств. В Нидерландах планируется в 2022 году снизить налог на электроэнергию для домашних хозяйств и предприятий. На компенсацию домохозяйствам будет выделено 2,7 млрд евро и еще 0,5 млрд евро – малым предприятиям.

В Польше обсуждается законопроект, направленный на защиту наиболее уязвимых домохозяйств от скачка цен на энергоносители. Данная мера будет реализована путем увеличения на шесть месяцев количества получателей квот на счета за электроэнергию и увеличения их стоимости. Аналогичная мера предназначена для аграрного сектора. В случае принятия закон также запретит приостанавливать подачу электроэнергии уязвимым потребителям в период по 31 марта, а также по субботам, воскресеньям или в праздничные дни. Кроме того, законопроект вводит понятие энергетической бедности в польскую правовую систему.

В Румынии объявлено о компенсации счетов за электричество и газ. Ожидается, что меры будут действовать по 31 марта 2022 года и затронут примерно шесть миллионов семей, или 85% населения Румынии.

И это не все примеры, а только самые яркие.

Боль купировали. Что дальше?

СМИ перечисленных выше стран захлебываются от восторга, расписывая заботы правителей о благе народном и сообщая, что действия властей в кризисную эпоху – это капитализм с истинным человеческим лицом. До окончания зимнего отопительного сезона выделяемых средств должно хватить. А дальше, глядишь, или экономика после пандемии быстро восстановится, или МВФ прокредитует.

При этом правительства практически всех государств прекрасно понимают, что 100-евровые (в год) подачки населению проблемы для энергетиков не решают, а для конечных потребителей делают только хуже.

Израсходованные на компенсации бюджетные деньги кабинеты министров возвращают через увеличение налогов, акцизов и дополнительные поступления от увеличения стоимости товаров и услуг. Причем не один в один, а естественно, с наценкой в пользу бюджета и обещанием дать новую субсидию с новой наценкой.

Хотелось бы написать «и так – до бесконечности», но в экономике так не бывает. Что-то однажды должно лопнуть: либо бюджет, либо терпение граждан. Судя по приведенным ниже мерам, предпринимаемым правительствами разных стран, это «однажды» может наступить уже 31 марта 2022 года.