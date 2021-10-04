Комические рекорды обнажают большую трагедию Украины

Гигантские тризубы, флагштоки и гербы из сала и арбузов – далеко не полный список экзотических рекордов, которые регулярно фиксируются на территории Украины. Последняя такая идея – установка украинского флага на поверхности Луны. В чем заключаются десять самых нелепых украинских рекордов и почему они повод скорее для печали, чем радости?

В последнее время на Украине поставлено на поток производство разных «мировых рекордов». Стоит привести десятку самых грандиозных – и одновременно комических и нелепых – украинских достижений последнего времени.

10. Самая большая карта Украины из колбасы и самый длинный бутерброд. 25 сентября в поселке Любашёвка (Одесская область) состоялся ІV Фестиваль-ярмарка украинской колбасы. В ходе праздничных мероприятий участники выложили из колбасной нарезки рекордно большую карту Незалежной. Карта уместилась на столе длиной около семи метров. Свой рекорд политически грамотные любашёвцы начали с того, что первым делом выложили контур Крыма. Кроме полуострова на карте появились Донецкая и Луганская народные республики.

А несколькими днями позже в городе Нетешин Хмельницкой области представили сверхдлинный бутерброд с салом и кислым огурцом. При этом длину бутерброда измеряли початком кукурузы. Результат составил 59,5 «кукурузин».

9. Самый гигантский тризуб на поле. Власти стараются внушить всякому украинцу, что тот должен преисполняться особым почтением при виде государственного герба, центральным элементом которого, как известно, является трезубец (тризуб). И граждане, чтобы доказать свой патриотизм, бросились изображать тризубы. Особую изобретательность в 2016 году проявили в селе Антоновка Херсонской области, где летом на поле вырастили огромный трезубец из черного риса, который был внесен в Книгу рекордов Украины.

После этого нашлось немало желающих этот рекорд побить и улучшить. Последнее по времени «улучшение» относится к августу этого года – в селе Серединка (Гайсинский район Винницкой области) местные аграрии засеяли горчицей в виде гигантского государственного герба территорию в 572 метра шириной и 1140 метров длиной. Авторы идеи сообщили, что горчицу засеяли сразу после уборки пшеницы, поэтому в сентябре поле будет иметь «золотистый цвет, а герб будет цвести желтым». На место прибыл со свидетельской миссией представитель Книги рекордов Украины Олег Волочков. Он уточнил, что размеры получившейся фигуры несколько раз перепроверяли – пока не удостоверились, что новый рекорд действительно достигнут.

8. Самые патриотические в мире яблоки с изображением украинского герба. Кстати, в той же Винницкой области недавно занялись производством яблок с изображением тризуба. До такого прежде в мире никто еще не додумался. Чтобы получить контур государственного герба на плодах, на них наносят специальные наклейки и ждут, когда яблоки созреют. Предприниматель Надежда Гладько рассказала, что они отработали эту «технологию», нанося на плоды логотипы разных фирм, «смайлы» или различные надписи – например, имена людей. О том, от кого поступил заказ на патриотические яблоки с тризубом, предприниматель не рассказала, ссылаясь на коммерческую тайну.

7. Самый огромный герб Украины из металлолома. В августе 2021 года одесский скульптор Кирилл Максименко создал огромный стилизованный герб Украины из металлолома. Скульптура получилась более четырех метров в высоту, она состоит из разных металлических деталей, аккуратно сваренных вместе. Часть из них принесли Кириллу друзья, а некоторые он сам искал в пунктах приема металлолома. Использовал все, что можно – шестеренки, пружины, шайбы, тормозные колодки, старые инструменты. В середине герба размещено отверстие в форме сердца. Мега-герб планируется установить в городе Доброслав.

6. Самые высокие флагштоки. 21 августа в Херсоне рухнул огромный флагшток, установленный ко Дню независимости республики. Его высота составляла 71,8 метра, а вместе с водруженным сверху трезубцем – 73 метра. Подобные конструкции решили установить в 17 городах Украины – на это из бюджета выделили более 170 млн гривен.

Стоимость флагштока-рекордсмена составила около 8 млн гривен (около 22,5 млн рублей), но он не простоял и суток. «При установке флагштока что-то пошло не так, и он рухнул. Как утверждают очевидцы, обошлось без жертв. На фото видно, что пострадал автомобиль, который находился во время монтажа флагштока неподалеку», – сообщил в соцсети Facebook местный житель Сергей Ильин. Известие вызвало разноречивые отклики.

Отдельные негодяи (наверняка скрытые «сепары»!) дерзнули подшучивать над трагедией государственного масштаба. Многие увидели в происшествии символический смысл. «Незалежность упала», – отметили некоторые из них. Подобные отклики вызвали возмущение патриотов – и на саркастичные замечания откликнулся лично глава Херсонской областной государственной администрации Сергей Козырь. В комментарии к публикации он призвал народ следить за своими действиями и ошибками, а не критиковать других. А депутат горсовета Херсона Иван Бабка сообщил, что причиной падения оказался ненадежный трос, фиксировавший сооружение. Впрочем, прозвучало и мнение, что виноват в происшествии не случай, а «русские диверсанты».

С флагштоками вообще на Украине беда. Год назад, в августе 2020-го, в Киеве тоже установили флагшток, который объявили самым высоким в стране – почти 90 метров. Киевский мэр Виталий Кличко заверил, что по случаю праздника на нем будет развеваться самый большой стяг размером 16 на 24 метра, который можно будет увидеть из любой точки столицы. Однако все пошло не по плану. Флагшток должен был увенчивать государственный герб – но тризуб установили настолько криво, что это всем бросалось в глаза. И опять «бытовые сепаратисты» принялись глумиться. «В Европе же есть кривая Пизанская башня, пусть и в Киеве тоже будет что-нибудь кривое!» – предложили некоторые из них.

5. Самый большой флаг Украины, развернутый в воздухе. В августе текущего года под Киевом был совершен прыжок с парашютом. Парашютист развернул в воздухе флаг страны площадью 530,59 кв. метра. Таким образом был установлен новый рекорд в номинации: «Самая большая площадь флага Украины, развернутого парашютистом в воздухе».

4. Самый большой тризуб из арбузов и дынь. В 2017-м в городе Олешки (до декоммунизации назывался Алёшки) под Херсоном установили еще один рекорд – выложили огромный герб Украины из арбузов и дынь. «Мы сделали на центральной площади Алешков рекордный на территории Украины тризуб из арбузов и дынь. В этом тризубе 420 ягод общим весом около двух тонн. Ширина тризуба – пять метров, длина – восемь метров», – с гордостью заявила глава районной администрации Елена Кравченко-Скалозуб. По ее словам, потом эти арбузы и дыни были доставлены «на фронт защитникам Украины».

3. Самый большой тризуб из сала. Тем же летом 2017-го в Алёшках состоялся фестиваль Green Day. Гвоздем фестиваля стало создание гигантского тризуба из сала – общим весом 200 килограммов. Специально вызванные по такому случаю представители Национального реестра рекордов Украины подтвердили, что речь идет именно о рекорде. Однако вскоре столь гигантское достижение цивилизационных масштабов закончилось стыдным конфузом. После завершения торжественной части бутерброды с «рекордным» салом раздали посетителям фестиваля. Многие из них потом слегли с острым пищевым отравлением.

Местное издание «Олешшя онлайн», решив разобраться в причинах трагедии, выяснило, что сало для рекорда начали скупать на местном рынке еще за неделю до фестиваля. «Где оно потом валялось, кто его солил, можно только догадываться. Искренне верим в то, что делалось это не на территории пекарни «Алмаз» и не на близлежащей стихийной свалке. Далее все эти «угощения» полдня лежали под открытым солнцем, дул ветер, песок... А потом горожанам предложили торжественно скушать «национальный рекорд» в виде герба Украины. Все верно, не рекорд в увеличении доходов горожан, не рекорд в темпах прироста экономики района, а рекорд в поедании заветренного сала с песком в виде национального символа. Да уж, отличились...» – сетует издание. Некоторые, впрочем, заподозрили, что отравление подстроили агенты Москвы.

На эту тему

2. Самый громкий свист и самый большой свисток. В середине октября прошлого года в городе Валки (Харьковская область) 375 взрослых и детей одновременно свистнули в местную традиционную глиняную игрушку – валковскую свистульку. Массовый пересвист устроили в честь 375-летия города Валки. Специально к празднику изготовили соответствующее количество свистулек.

«В рекорде приняли участие все желающие: от молодых участников (от трех лет) до валковчан почтенного возраста. Это был пересвист, довольно громкий. Для нас важно было показать единство горожан. Этот элемент культуры – свисток – является нашими корнями. В каждом из нас есть зерно гончара. Гончарами Валковщина славилась. Важным является не только почитание наших традиций, но и воспроизведение и дальнейшее развитие», – пояснила организатор рекорда, директор Валковской районной детской школы искусств Ольга Тимошенко.

Кстати, в июне на Черниговщине местный гончар Олег Луцук создал самый большой на Украине глиняный свисток высотой почти 1,7 метра. На этот счет было сделано заявление: «Новый рекорд Украины зафиксирован в категории «Размеры, искусство». Зафиксировала рекорд в Мене представитель национального проекта «Книга рекордов Украины» Яна Конек». А руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова не преминула напомнить: «У нас уже был рекорд со свистком на Черниговщине, когда мастер изготовил самую большую игрушку. На Валковщине же подчеркнули именно ценность художественного культурного наследия, представили на рекорд «живого» свиста звук этой народной игрушки». Отметим, что валковская свистулька внесена в реестр нематериального достояния Украины.

1. Украинский флаг на Луне. В сентябре в «Укроборонпроме» с пафосом презентовали новый проект – уже межпланетного масштаба. Было объявлено, что на Луну впервые в истории доставят украинский флаг. Желто-блакитное знамя подрядилась довезти на спутник Земли частная британская компания Spacebit, основанная в 2014 году украинцем Павлом Танасюком.

Танасюк уверяет, что договорился с американским агентством НАСА об участии в коммерческой программе обслуживания грузов на Луне CLPS (Commercial Lunar Payload Services). Идея этой программы состоит в том, чтобы вырастить самоподдерживающуюся структуру, новую отрасль бизнеса, которая позволит вовлечь большие массы людей в освоение Луны. Это те, кто желают что-то добывать на Луне, изучать ее поверхность, развеивать там прах умерших. Чтобы «подкормить» подобных энтузиастов, НАСА приступило к раздаче денег авторам соответствующих стартапов, поручая им относительно несложные задания: сфотографировать поверхность Луны, доставить туда какой-нибудь прибор по измерению радиации или магнитного поля, пробурить грунт, расплавить реголит и т. п.

Практическое осуществление этой программы предполагается начать в 2022 году, а для доставки приборов на поверхность Луны будут использоваться мощности НАСА. И вот Танасюк решил воспользоваться CLPS – к вящей славе своей родины. Флаг, предназначенный к полету, изготовят из титана. «Для нас большая честь быть той командой, благодаря которой флаг Украины впервые в истории окажется на поверхности Луны и которая осуществит первую украинскую миссию на спутник Земли. В то же время в этой сфере важна синергия с государственным сектором», – гордо заявляет Танасюк.

Впрочем, не всех украинцев это восхитило. «Рыдаю от умиления. Жаль, Павел Танасюк не уточнил, планируют ли участники миссии после втыкания флага в реголит сплясать первый во Вселенной лунный гопак. Я бы тогда совсем разрыдалась от нахлынувшей гордости за страну», – пошутила общественный деятель Татьяна Монтян.

Политолог Андрей Манчук сказал газете ВЗГЛЯД, что организация подобных мероприятий отчасти централизована, а для их фиксации функционирует Национальный реестр рекордов Украины. Раньше их курировал так называемый Минстець (министерство информационной политики Украины), теперь этим занимаются чиновники министерства культуры, молодежи и спорта. «Из Киева спускают план на проведение таких шоу, и они всегда получают информационный пиар на государственном уровне. А это выгодно местным руководителям – потому что они могут показать себя публике, засвидетельствовать свой патриотизм, который является на Украине индульгенцией за любые реальные преступления. Можно воровать, обманывать и делать вещи похуже – главное позиционировать себя националистом, даже на самом гротескном уровне», – отмечает политолог.

По его словам, главный смысл подобных «рекордов» вполне очевиден. «Это попытка компенсировать отсутствие реальных достижений на фоне постепенной деградации общества, развала экономики, промышленности, науки и социальной сферы. Гордиться можно разве что наследием демонизированного советского прошлого – как в случае самого большого в мире самолета «Мрия», который уже тридцать лет позиционируется всему миру как украинский. Хотя этот проект спланировали и обеспечили на союзном уровне. Строительство гиганта проходило в Киеве, но в его создании участвовали предприятия из Ульяновска, Москвы, Воронежа и Ташкента.

На современной Украине нет ничего подобного – страна фактически перестала строить современные самолеты, космические ракеты, авианосцы, обнулила науку, не имеет реальных успехов в культурной сфере.

Но пропаганда поднимает дух ограбленных и разочарованных граждан, рассказывая им о непреходящем величии нации – и вот отсюда появляются самые большие в мире трезубцы из арбузов и сала. Хотя на Херсонщине, где ставят такие рекорды, процветает арбузное рабство – когда богатые фермеры используют для сбора урожая невольников, которых держат в специальных тюрьмах.

Все эти гигантские бутерброды выглядят смешно, но на самом деле речь идет о большой народной трагедии. Совсем недавно на Харьковщине торжественно зафиксировали очередной национальный рекорд – в городе Валки 375 взрослых и детей одновременно засвистели на традиционном глиняном свистке, вызывая восхищение патриотических журналистов. А летом в тех же Валках перекрывали дорогу – потому что власти хотят ликвидировать местную больницу или, как вариант, массово сократить ее персонал. Врачам должны миллионы гривен, денег на медицину у государства нет, даже в эпоху коронавируса – а вот на патриотический пиар со свистульками их сколько угодно», – заключает Манчук.