Украину все больше кормит Россия

Торговцы продуктами на Украине бьют тревогу – такая обыденная овощная культура, как лук, в этой стране все больше импортная. Причем поступает она главным образом из «страны-агрессора» – России. При ближайшем рассмотрении, однако, легко обнаружить, что ряд других базовых продуктов питания Украина тоже получает в основном из России. Как же такое произошло?

Еще в начале 90-х годов, когда СССР уже распадался, но еще не был формально ликвидирован, пропаганда на Украине активно спекулировала на теме «Мы кормим Россию». Широкое хождение имела вот такая листовка, где заботливо перечислялось, сколько и чего на душу населения Украинская ССР производит: зерно, мясо, молоко, картофель, сахар. Тут же, для сравнения, – европейские страны. Ну и зарплаты, конечно. «Куда же это все девается», как бы спрашивает листовка, предлагая украинцу догадаться: «Ну конечно же в Россию! Она все наше сало съела, а мы тут бедствуем».

Совсем скоро Украина и украинцы получили все возможности показать, как они могут накормить себя и Европу. Получаться стало не сразу, но уже в 2016 году тогдашний посол США на Украине подкинул им идею аграрной сверхдержавы (подкинул для противодействия зерновому пулу России и Казахстана, но это уже частности).

И дело пошло. В 2019 году на Украине собрали рекордный урожай зерновых – более 74 млн тонн. Экспорт украинского зерна в 2018/2019 маркетинговом году вплотную подобрался к 50 млн тонн, а в 2019/2020 (на 1 апреля) – 46 млн. Т.е., даже несмотря на эпидемию, карантин и меры к ограничению экспорта продовольствия, предпринимаемые в т.ч. и Украиной, есть шансы перекрыть прошлогодний показатель. Для сравнения: в УССР рекордным считался урожай в 50 млн тонн.

Разучились выращивать лук и картошку

Но, как это довольно часто бывает с Украиной, что-то пошло не так. Первым серьезным звоночком стала луковая паника в январе-феврале 2019 года. Своего посеяли мало, в Нидерландах (европейский лидер по его выращиванию) случился неурожай – в итоге в январе-феврале 2019 года Украина импортировала порядка 35 тыс тонн лука (в 62 раза больше, чем в январе-феврале 2018-го). И не только лук.

«В сезоне 2018/19 годов (август-июль) импорт овощей на Украину существенно превысил предыдущий рекорд, который держался девять лет – с сезона 2009/10 годов. Тогда импорт овощей в страну за сезон впервые превысил 200 тыс. тонн и составил 208,5 тыс. тонн... в прошлом сезоне он превысил предыдущий рекорд сразу на 27% и достиг 264,1 тыс. тонн», – сообщала тогда аналитическая платформа EastFruit.

Уже тогда появились сообщения о том, что существенная доля импорта приходится на российские овощи. К примеру экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак, оценивая тогда возможные объемы импорта и стоимость картофеля на украинском рынке, отмечал, что «...урожай картофеля в Беларуси, Польше и России очень хороший, а цены в среднем в 2-3 раза ниже, чем в Украине». Так оно и случилось.

С июня по декабрь 2019 года на Украину ввезли 231 тыс тонн картофеля (в 506 раз больше, чем за тот же период 2018 года и в 2800 раз больше, чем за июнь-декабрь 2017-го).

Но на Украине больше огорчились не этому, а тому, что картошка-то – российская. Правда, оценить объемы такого импорта затруднились даже аналитики Украинской плодоовощной ассоциации, сетуя на то, что российский картофель на Украину ввозят под видом белорусского. Да и прямыми поставками везут – это не запрещено: «Сейчас цены на картофель на Украине выше, чем в Польше в среднем на 10 центов США за кг, и выше, чем в России – на 20 центов США за кг, то есть более чем в два раза», – цитировал их в ноябре прошлого года телеканал ТСН. «...почти половину украинского рынка картофеля за сентябрь-декабрь 2019 года отобрали у них [украинских фермеров – прим. ВЗГЛЯД] Россия и Беларусь», – подводил итоги Ярмак уже в январе 2020-го.

Начинали с лука, к нему и возвращаемся, поскольку в этом году ажиотаж повторяется. Правда, в этот раз на него наверняка повлияла и пандемия, нарушившая цепочки поставок в глобальном масштабе. Однако динамика импорта картофеля говорит нам о том, что высокий спрос на лук на Украине был бы и без вируса.

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Лук, конечно же, снова российский, подтверждают в EastFruit. И нидерландский, конечно, но Нидерланды-то УССР не кормила. Правда, конкретные объемы не приводят (или не хотят приводить) даже отраслевые аналитики. Но тут дело такое: из-за мелких партий скандала никто бы не поднимал. Если же обратиться к данным Укрстата, то импорт овощей в январе 2020 года (наиболее свежая информация) достиг 24,5 млн долл (+71,8% к январю 2019). Хотя Украина и в прошлом году активно импортировала овощи (на 212 млн долл или в 2 раза больше, чем в 2018-м).

«...к российскому луку есть немало претензий по качеству, поэтому я не думаю, что поставки лука из России будут очень масштабными, потому что можно купить качественный лук по той же или даже более низкой цене в Нидерландах или Польше», – отмечает Ярмак и указывает, что можно купить в Узбекистане и Казахстане – даже дешевле. Можно-то можно, но только не теперь, когда на западной границе Украины грузовики стоят в очередях сотнями. А из Средней Азии еще попробуй довези через 2 границы. Зато из России (Белоруссии) – запросто. Если из России в январе импорт сократился до 418 млн долл (-31% к январю 2019), то из Белоруссии – вырос до 244 млн долл (+12%).

Сало тоже русское

Украина ввозит из России не только овощи, но и мясо. Стихотворение Михалкова («...а сало русское едят!») оказалось пророческим: только в феврале 2020 года Украина ввезла свинины из РФ на 4,5 млн долл (2700 тонн). Для сравнения: в феврале прошлого импорт из РФ тоже был, но только 1700 тонн. «В последние месяцы Украина активно закупала свинину из России, так как в 2019 году поголовье свиней в этой стране было самым низким за десять лет», – объясняет этот рост «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России. Статистика это подтверждает. В 2018-м на Украину из России ввезли 21,8 тыс тонн свинины, а в 2019-м – уже 26,7 тыс тонн.

Российский сахар Украина тоже импортирует – 56,4 тыс тонн в 2019/20 м.г. Что и неудивительно: по оценке ассоциации «Укрцукор» в этом м.г. производство сахара упало до 1,1-1,2 млн тонн, что примерно на треть меньше, чем в 2018/19 м.г. Падение, к слову, не критичное. 1,1-1,2 млн тонн – это примерно и есть собственное годовое потребление Украины. Но все равно везут. Причина та же, что и с картофелем: цена. Кстати, как и с картофелем, поставки на деле могут оказаться больше за счет транзита через Белоруссию, куда отправилось еще 40 тыс тонн. Немного многовато, учитывая, что там-то, в отличие от Украины, наоборот перепроизводство сахара.

Импорт свинины в Белоруссию, к слову, в прошлом году тоже загадочным образом вырос с 8 (2018) до 18 тыс тонн. Т.е. это уже типовая схема и оценивая импорт того или иного продукта на Украину из РФ, нужно всегда смотреть и на Белоруссию. Наверняка до половины российского импорта в белоруссию в Синеокой не задерживается - и идет дальше на Украину.

Украина давно и даже небезуспешно пытается пробиться на европейский рынок куриного мяса. Казалось бы – уж курятины-то на Украине должно хватать своей. Но нет: тоже импортировано 51,4 тыс тонн в 2018 году и 43 тыс тонн в 2019-м.

Баланс в плюсе, но есть нюанс

Тут можно было бы сказать: «Ну и что? Украина ежегодно зарабатывает на экспорте продовольствия миллиарды долларов (22 млрд в 2019 году). Торговый баланс по продовольствию все равно в их пользу».

Немного не так. «В их» – это если мы говорим о цифрах и доходах экспортеров. А вот население все чаще оказывается в проигрыше. Дисбалансы оборачиваются для населения серьезными скачками цен. Средняя цена того же лука в рознице во время паники 2019 года доходила до 100-110 рублей/кг. Не крымского, не стерлинга и не шалотта – обычного репчатого. И держалась в таких пределах недели 2-3.

Практически все крупные украинские агрохолдинги работают с оглядкой на экспорт, выращивая зерно, масличные – то, что можно легко и быстро продать.

Внутренний рынок им не интересен. Вспоминают о нем лишь в периоды резких колебаний котировок на товарных биржах – поднимая цены до уровня мировых.

Все эти проблемы на Украине будут нарастать – одновременно с увеличением доли российского мяса и овощей в импорте. Достаточно вспомнить, что еще пару лет назад мощности зерновой перевалки в портах Украины (построенные и строящиеся) превышали 90 млн тонн. К тому же вот только недавно Верховная Рада наконец-то приняла многострадальный закон о рынке с/х земли, что ускорит переход земли под контроль агрохолдингов, заточенных на экспорт.

Процессы эти, конечно, не быстрые, за год-два глобальные сдвиги не случатся. Но к вкусу российской картошки и лука украинцам стоит привыкать уже сейчас. А то уж совсем анекдот получился: после стольких лет рассказов «Мы кормим Россию» оказалось, что все с точностью до наоборот.