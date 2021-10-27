Германия заглядывается на ядерную бомбу

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27 октября, среда  |  Последнее обновление — 09:05  |  vz.ru
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Молдавия впервые купила газ в обход Газпрома

Переговоры Газпрома с Молдавией зашли в тупик REUTERS/Gleb Garanich
Молдавия предъявила Газпрому сразу трех альтернативных поставщиков. У Польши она купила первый альтернативный газ на пробу, с Украиной подписала соглашение на поставку 700 млн кубометров газа, а Румыния обещает найти газ для прокачки по новому газопроводу в Молдавию. Кишинев всерьез решил избавиться от Газпрома? Подробности...
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Россия ответила Франции на танковые учения у своих границ

Отношение к России во Франции заметно лучше, чем в среднем среди стран Западной Европы Henri Szwarc/ABAC/Reuters
«Москва считает, что она не должна получать от Франции – бывшей колониальной державы – «санкцию» на партнерство с Мали, и она абсолютно права», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Арно Дюбьен. По его мнению, появление вооруженных россиян в Мали может быть зеркальным ответом на аналогичную военную активность Франции у границ России. Подробности...
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«Вся жизнь готовила меня к этому». Как тренер спасла детей в отравленном бассейне

Ирина Демина не считает себя героем Юрий Васильев/Взгляд
Медалью «За спасение погибавших» недавно наградили Елену Демину, тренера по плаванию из Пензенской области. В апреле Демина фактически спасла 21 ребенка, отравленных парами хлора в бассейне «Волна» города Нижний Ломов. Спецкор газеты ВЗГЛЯД узнал, почему тренер Демина не считает себя героем – и благодаря чему дети остались живы.  Подробности...
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Почему финны разлюбили Россию

Молодые финны стали хуже относиться к России Александр Демьянчук/ТАСС
В пятницу состоятся переговоры Владимира Путина и его финского коллеги Саули Ниинисте. Встреча пройдет на фоне роста негативных настроений в Финляндии в отношении России, которую почти 60% финнов сейчас считают военной угрозой. Кто учит финнов видеть в России врага и смогут ли Путин и Ниинисте исправить ситуацию? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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«Мягкая сила» Америки сломалась в России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
США включили россиян в категорию «бездомных наций» – народов, которые не могут получить консульские услуги на своей территории. И тем самым в очередной раз ударили по дипломатическим возможностям и национальным интересам. Но не российским, а американским. Подробности...
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Консерватизм Путина – на стороне человека

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Разумный консерватизм предполагает отказ не только от фанатичного догматизма «прогрессистов», но и полную перемену экономической участи мира, которая на настоящий момент сформирована именно неолиберальным мировым лобби. Подробности...
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Вечная благодарность России принадлежит не Варфоломею

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы не сомневаемся в заслугах константинопольских патриархов прошлого. Мы сомневаемся в том, что патриарх Варфоломей эти заслуги наследует. Подробности...
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    Германия заглядывается на ядерную бомбу

    Немецкие истребители-бомбардировщики «Торнадо» могут нести ядерное оружие - но только американское
    		   27 октября 2021, 08:50
    Фото: Carsten Rehder/DPA/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Предсказуемо жесткой оказалась реакция России на очередное агрессивное заявление Берлина - на этот раз немецкий министр обороны упомянула даже ядерное оружие в контексте противостояния с Москвой. Парадокс ситуации не только в том, что собственной атомной бомбы Германия не имеет. Возможно, для подобных речей у немецкого министра есть личные мотивы. Но может быть, меняется и вся политика ФРГ?

    «Мы хотим четко дать России понять, что в конечном счете в рамках доктрины сдерживания мы готовы применить такие средства, которые не дадут даже возникнуть мысли о том, что можно атаковать страны НАТО на Балтике или в районе Черного моря. В этом суть НАТО, нашего Альянса, и он будет адаптироваться к нынешнему поведению России».

    Эти слова, которые на нормальный русский можно перевести как банальную угрозу шандарахнуть по Москве ядерной боеголовкой, озвучивает не какой-то латвийский министр или депутат европарламента. И даже не представитель польского руководства. России угрожала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Министр обороны, чья должность по определению требует аккуратных выражений. Германии – страны, чья история взаимоотношений с Москвой требует тем более особых, сверхосторожных интонаций.

    Игры слов

    По словам представителя немецкого МИД Штефана Зайберта, фрау Крамп-Карренбауэр не сказала ничего предосудительного – лишь то, что она была обязана говорить на своей должности. Пока ядерное оружие рассматривается некоторыми государствами как средство военного конфликта, существует «необходимость поддерживать ядерный сдерживающий фактор в рамках НАТО. Об этом говорится в коалиционном соглашении», - поясняет герр Зайберт. Имеется в виду коалиционное соглашение между ХДС/ХСС и СДПГ, на основе которого сейчас работает действующее правительство Германии.

    Однако, как отмечает немецкий «Шпигель», в коалиционном соглашении сказано следующее: «пока ядерное оружие играет роль инструмента сдерживания в стратегической концепции НАТО, Германия заинтересована в участии в стратегических обсуждениях и процессах планирования». В процессах планирования, а не в угрозах.

    В Москве разницу увидели и отреагировали на слова Аннегрет Крамп-Карренбауэр очень жестко. Представитель МИД Мария Захарова назвала высказывания фрау «абсолютно недопустимыми», а ее начальник Сергей Лавров предложил Берлину спуститься с фантазий на землю грешную. «Мы считаем, что нужно концентрироваться на реальности. Тогда как воображение НАТО простирается в направлении «сдерживания» России, подготовки к атакам на Россию», - заявил министр.

    Другие министры посоветовали немецкой коллеге вспомнить историю. «На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать», - пояснил глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу. Ну а для закрепления этого совета в Минобороны пригласили на разговор немецкого военного атташе.

    Интерес шкурный...

    Вопрос в том, последний ли раз? Является ли заявление госпожи Крамп-Карренбауэр ее позицией – или она отражает новую линию Германии?

    На первый взгляд, фрау просто занимается своим будущим трудоустройством.

    Дело в том, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр на сегодняшний день является хромой уткой. Шансы на то, что она (напомним, представляющая партию ХДС/ХСС) останется на своем министерском посту, крайне невелики – правящая коалиция скорее всего будет создана из представителей СДПГ, Зеленых и «Свободных демократов». С партийной карьерой все тоже не сложилось – какое-то время госпожу Крамп-Карренбауэр, занимавшую пост председателя ХДС/ХСС, считали преемницей Ангелы Меркель, однако после серии скандалов она в начале 2020 года покинула пост председателя и отказалась от перспектив стать канцлером.

    После таких неудач в германской политике у нее особых перспектив нет. По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, Меркель, в отличие от Гельмута Коля, в ближайшие годы сохранит некоторое влияние на партию – и она вряд ли даст госпоже Крамп-Карренбауэр второй шанс. Поэтому фрау Крамп-Карренбауэр, вероятно, желает попробовать свои силы на политике общеевропейской.

    Благо ее предшественница на посту министра обороны ФРГ – Урсула фон дер Ляйен – стала аж главой Еврокомиссии. А поскольку на общеевропейском уровне сейчас модными являются различного рода антироссийские измышления и угрозы Москве, то фрау Крамп-Карренбауэр, вероятно, считает, что ее примут как свою. Если уж не в Еврокомиссии (где «свободных местов нет»), то уж точно в Европарламенте.

    «По всей видимости, интересы Германии и Европы в целом для ряда политиков ХДС имеют меньшее значение, чем какие - то другие сиюминутные политические выгоды», - говорит газете ВЗГЛЯД Дмитрий Офицеров-Бельский. Тем более что за фрау уже закрепилась репутация ястреба в российском вопросе. ««Это уже не первое подобное заявление, она уже неоднократно заявляла о том, что с Россией "надо разговаривать с позиции силы"», - напоминает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. С этой точки зрения отповедь российских властей на слова пока еще министра обороны являются точкой.

    ... и национальный

    Однако есть точка зрения, согласно которой речь идет лишь о запятой. Германия меняется. Страна устала каяться, устала от различного рода ограничений в своей внешней и оборонной политике. Устала зависеть от американцев, на которых в современном мире нельзя положиться.

    Устала – и поняла, что пора расправлять плечи и защищать себя самой. В том числе и ядерными методами. Пусть пока не своими (хотя у ФРГ есть все технические возможности для создания ядерного меча), а натовскими.

    «Ядерное оружие - часть эффективного средства сдерживания. Это печальная реальность, потому что все еще есть агрессоры, которым наплевать на права человека или целостность других государств», - пишет немецкий журналист Райнхард Мюллер в Frankfurter Allgemeine. И пока мир таков, будущая светофорная коалиция (так называют формирующуюся ныне правящую коалицию из «красной» СДПГ, «желтых» Свободных демократов и зеленых «Зеленых» - прим. ВЗГЛЯД) должна заниматься, скорее, участием Германии (в ядерных стратегиях НАТО – прим. ВЗГЛЯД). Или они будут заниматься «умиротворением» и видят большую угрозу в законной защите Германии, чем в агрессии Путина? Тогда спокойной ночи».

    Некоторые депутаты от ХДС также задаются вопросом, «сможет ли возможный канцлер Шольц обеспечить выполнение своих обязательств перед НАТО в рамках своей правящей коалиции».

    Сами будущие члены коалиции в ядерные игры играть не хотят. Так, председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених назвал слова министра обороны «безответственными» и призвал фрау не обременять новый кабинет дополнительными проблемами

    - а он, между прочим, входит в команду из 6 человек, которая от лица трех партий ведет переговоры об основных положениях коалиционной политики. Он также добавил, что ему непонятно, «имела ли при этом министр в виду размещенное в Германии атомное оружие». Своего-то у Германии нет – есть только американские бомбы, которыми в случае «чрезвычайной ситуации» будут оснащены самолеты «Торнадо» Бундесвера. И которые прямо сейчас хранятся на американских военных базах в Германии.

    И само наличие этих бомб уже под вопросом. «Участие Германии в ядерном сдерживании НАТО становится частью переговоров по коалиции между СДПГ, зелеными и СвДП. СДПГ и зеленые занимают по этому поводу скептическую позицию», - пишет «Шпигель». И это при том, что «Зеленые» относятся к России крайне негативно.

    Русофобия - русофобией, но немецкий прагматизм никто не отменял. Вряд ли лидерам Зеленых хочется жить под перекрестием российских ракет из-за американских бомб, не говоря уже о каких-то потенциальных своих. Германия к таким рискам просто не готова. 


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