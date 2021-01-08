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8 января, пятница  |  Последнее обновление — 20:16  |  vz.ru
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Германия взялась за защиту «Северного потока – 2» от ЕС

В Германии уверены, что строительство «Северного потока – 2» будет доведено до конца Jens Büttner/dpa/Global Look Press
Немецкие власти одобрили создание фонда «Защита климата и окружающей среды MV». Он должен помочь завершению строительства «Северного потока – 2». Однако в Берлине настаивают, что проекту нужна поддержка на уровне Евросоюза, где немало противников новой трубы. Наблюдатели уверены, что фонд появился для решения важной проблемы, которая возникнет только после завершения строительства газопровода. Подробности...
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2021-й создаст новые кризисы прямо у российских границ

Протесты в Белоруссии все еще продолжаются Стрингер/ТАСС
2020 год запомнится россиянам не только пандемией коронавируса, но и началом новой волны дестабилизации на постсоветском пространстве. Именно началом, ведь процессы, которые начались в 2020-м, продолжатся в 2021-м. Как именно это будет происходить? Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Как Китай забрал территорию у бывших советских республик

Пограничный конфликт у озера Жаланашколь,1969 Рунов/РИА Новости
Распад СССР не только разрушил Большую Россию и отторг от нее исторические территории – выяснилось, что новообразованные постсоветские государства не способны эффективно себя защитить. Ставшие независимыми среднеазиатские республики были вынуждены уступить Китаю часть своих приграничных земель. Как же такое произошло? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Жертва подо Ржевом была принесена не зря

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Стартовавшую 8 января 1942 года Ржевскую битву трудно назвать однозначной победой – потери огромные, задачи не выполнены. Частично это отражено в мрачной возвышенности установленного в апреле 2020-го Ржевского мемориала Советскому солдату. Но принесла ли эта грандиозная битва одну лишь боль, утрату и обширные раны? Подробности...
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Сможем ли мы жить без Америки?

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Принято считать, что мир нуждается в США, как в универсальном балансире. Но то, что сейчас мы все в той или иной мере используем Америку, совершенно не означает, что страны мира, за редкими исключениями, в ней действительно нуждаются с точки зрения собственного выживания. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев

Мы – люди зимы

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Для русских холод особенно важен. Зима – священное время года. Русские, как и татары, как и карелы, как и народы Сибири, умеют жить с зимой в ладу. Холод делает нас бодрыми. Подробности...
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 10 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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    Как Китай забрал территорию у бывших советских республик

    Пограничный конфликт у озера Жаланашколь,1969    8 января 2021, 20:00
    Фото: Рунов/РИА Новости
    Текст: Евгений Погребняк

    Распад СССР не только разрушил Большую Россию и отторг от нее исторические территории – выяснилось, что новообразованные постсоветские государства не способны эффективно себя защитить. Ставшие независимыми среднеазиатские республики были вынуждены уступить Китаю часть своих приграничных земель. Как же такое произошло?

    После распада СССР Китай сразу предъявил новым независимым республикам Средней Азии существенные территориальные претензии. Стоит отметить, что если на Дальнем Востоке предметом спора Китая с Россией в свое время служили небольшие речные острова, то в Средней Азии Китай претендовал на все земли, когда-то входившие в состав Джунгарского ханства (XVII-XVIII века). А это большая часть восточного Казахстана и северной Киргизии.

    Сознавая, что такую территорию им никто не отдаст, китайские власти постепенно умерили аппетиты, но территориальные претензии все равно составляли десятки тысяч квадратных километров. В частности, китайцы претендовали на «спорные» казахстанские 34 тыс. кв. километров.

    Договориться, пока не поздно

    В 1990-е годы Казахстан решил не дожидаться новых инцидентов на границе и поспешил урегулировать все приграничные вопросы с Пекином. Для этого ему дважды пришлось идти на уступки. В 1994 году Китай и Казахстан заключили договор о границе, по которому китайцам досталась территория площадью 946 кв. километров.

    В 1997 году Нурсултан Назарбаев сумел достичь окончательных договоренностей о демаркации казахско-китайской границы. По официальным данным, Китаю была передана территория площадью в 407 кв. километров. Но самого договора в открытом доступе никто не видел. Обеспокоенная казахстанская общественность из-за этого выдвигает предположения, что реально китайцам отдали несколько тысяч квадратных километров. В любом случае Казахстан смог решить доставшийся от Советского Союза территориальный вопрос, не испытав при этом политических потрясений, как это случилось в соседней Киргизии. Даже несмотря на то, что среди отданных Китаю территорий была гора Хан-Тенгри, имеющая культовое значение для местных кочевых народов.

    Первому президенту Киргизии Аскару Акаеву тоже пришлось договариваться с китайцами. В 1999 году Бишкек и Пекин достигли соглашения по спорному участку Узенги-Кууш. В итоге Китай получил 161 кв. км., что составило 39% от их первоначальных требований. Стороны остались довольны компромиссом, но киргизское население было возмущено фактом заключения этих соглашений, что стало одной из причин первой революции в стране в 2005 году.

    «Все эти территории были предметом пограничных споров еще с советских времен, Китай не признавал существующую по факту границу, – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт из Киргизии Марс Сариев. – Киргизия и Казахстан сами были заинтересованы в урегулировании, чтобы решить приграничные проблемы и закрепить это в документах. Вопрос того же участка Узенгу-Кууша не был решен в советское время, СССР демонстративно сам провел границу и поставил там укрепления. Стоит отметить, что большая часть спорных территорий все-таки осталась за постсоветскими республиками. Китай претендовал на гораздо большие земли, но нашли компромиссный вариант, и китайцы согласились на меньшую часть.

    Китай – это растущая сверхдержава, и нам надо было решить с ним пограничные вопросы. Я не думаю, что в будущем у Китая снова возникнут такого рода территориальные претензии. Даже учитывая опасения, что из-за громадного госдолга придется по примеру Таджикистана или Шри-Ланки расплачиваться с китайцами своей территорией, думаю, до этого не дойдет. Пекин уже согласился пролонгировать долг, если мы оплатим проценты», –считает Сариев.

    Тема территориальных уступок в Средней Азии является одной из самых болезненных. Во многом из-за повышенной китаефобии среди местного населения, причем чем ближе люди живут к Китаю, тем больше китайцы вызывают опасений. В Казахстане провалились проекты еще на стадии обсуждения по передаче в аренду китайским компаниям сельскохозяйственной земли. В Киргизии споры с китайскими горнодобывающими компаниями местное население и вовсе решает путем митингов и погромов.

    Такая реакция отчасти вызвана политикой Пекина по отношению к мусульманским меньшинствам, проживающим в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. В западных СМИ постоянно появляются публикации о трудовых лагерях, куда насильно помещают на перевоспитание местные народности. Закрытость Китая не позволяет опровергнуть или подтвердить эту информацию.

    Сами среднеазиатские страны попадают во все большую экономическую зависимость от Китая, в частности, постоянно набирая многомиллиардные кредиты, которые не в силах отдать. Население всерьез опасается, что за кредиты их коррумпированные правительства будут расплачиваться землей, либо отдадут в разработку месторождения полезных ископаемых. Подобный прецедент уже произошел в Таджикистане.

    Уступчивый Таджикистан

    В 1990-е годы соседний Таджикистан был охвачен гражданской войной, поэтому территориальные вопросы с другими государствами таджики отложили на потом. Возможно, поэтому Душанбе пришлось отдать гораздо большие участки земли, по сравнению с Киргизией и Казахстаном. Китай усилился и уже не стал ограничиваться компромиссными вариантами.

    В 2011 году, в день образования КНР, Таджикистан торжественно (!) передал часть своей территории Китаю. Китайцы получили 1,1 тыс. кв. км земли, что составляет ни много ни мало – 0,77 процента от общей территории Таджикистана.

    Такая щедрость со стороны таджиков обусловлена многими факторами, в том числе и большой зависимостью от Пекина. Кроме того, в Таджикистане до сих пор правит жесткий режим Эмомали Рахмона, вся оппозиция разгромлена и фактически запрещена. В такой ситуации президент может позволить себе пойти на непопулярные решения. К тому же отданные территории находились в Горно-Бадахшанской автономной области. Местное население этнически и религиозно отличается от таджиков и живет в труднодоступных горных районах, поэтому их мнение в Душанбе мало кого интересовало.

    На этом «плодотворное» сотрудничество между двумя странами не завершилось. Таджикистан набрал китайские кредиты на постройку дорог, ТЭЦ и другой инфраструктуры. Расплачиваться же бедной стране оказалось нечем. В итоге китайским компаниям отдали в разработку золоторудное месторождение «Верхний Кумарг». Ранее китайцы уже получили в разработку другие золотые, серебряные и угольные месторождения в Таджикистане.

    В соседних странах оппозиция кивает на таджикский пример и заранее грозит властям протестами в случае повторения у них подобного сценария. Китайцы еще никому просто так не списывали долги, расплачиваться в любом случае придется, либо на отдаленную перспективу пытаться пролонгировать долги.

    Тем временем совсем рядом, в Гималаях, противостояние Китая с индийской армией периодически перерастает в полноценные бои. И если даже Индия не может всегда противостоять Китаю мирными методами, то что могли бы сделать маленькие постсоветские республики? Уступки были неизбежны, но удовлетворится ли ими Китай или вновь вспомнит в будущем?

    «У Китая сейчас большая напряженность с Индией, этот конфликт всегда находился в тлеющем режиме. Сейчас там идет накопление вооружений, особенно с китайской стороны, непонятно, как они собираются решать с индусами территориальный вопрос. Также у Пекина большие территориальные споры в Южно-Китайском море. В этой ситуации Китай будет заинтересован в стабильности у своих западных границ со среднеазиатскими странами и Россией, рассматривая их в качестве тыла в условиях противостояния с США», – полагает Марс Сариев. А значит, есть надежда, что никаких новых территориальных претензий к государствам бывшего СССР со стороны Китая больше никогда не возникнет.


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