Как Китай забрал территорию у бывших советских республик

Распад СССР не только разрушил Большую Россию и отторг от нее исторические территории – выяснилось, что новообразованные постсоветские государства не способны эффективно себя защитить. Ставшие независимыми среднеазиатские республики были вынуждены уступить Китаю часть своих приграничных земель. Как же такое произошло?

После распада СССР Китай сразу предъявил новым независимым республикам Средней Азии существенные территориальные претензии. Стоит отметить, что если на Дальнем Востоке предметом спора Китая с Россией в свое время служили небольшие речные острова, то в Средней Азии Китай претендовал на все земли, когда-то входившие в состав Джунгарского ханства (XVII-XVIII века). А это большая часть восточного Казахстана и северной Киргизии.

Сознавая, что такую территорию им никто не отдаст, китайские власти постепенно умерили аппетиты, но территориальные претензии все равно составляли десятки тысяч квадратных километров. В частности, китайцы претендовали на «спорные» казахстанские 34 тыс. кв. километров.

Договориться, пока не поздно

В 1990-е годы Казахстан решил не дожидаться новых инцидентов на границе и поспешил урегулировать все приграничные вопросы с Пекином. Для этого ему дважды пришлось идти на уступки. В 1994 году Китай и Казахстан заключили договор о границе, по которому китайцам досталась территория площадью 946 кв. километров.

В 1997 году Нурсултан Назарбаев сумел достичь окончательных договоренностей о демаркации казахско-китайской границы. По официальным данным, Китаю была передана территория площадью в 407 кв. километров. Но самого договора в открытом доступе никто не видел. Обеспокоенная казахстанская общественность из-за этого выдвигает предположения, что реально китайцам отдали несколько тысяч квадратных километров. В любом случае Казахстан смог решить доставшийся от Советского Союза территориальный вопрос, не испытав при этом политических потрясений, как это случилось в соседней Киргизии. Даже несмотря на то, что среди отданных Китаю территорий была гора Хан-Тенгри, имеющая культовое значение для местных кочевых народов.

Первому президенту Киргизии Аскару Акаеву тоже пришлось договариваться с китайцами. В 1999 году Бишкек и Пекин достигли соглашения по спорному участку Узенги-Кууш. В итоге Китай получил 161 кв. км., что составило 39% от их первоначальных требований. Стороны остались довольны компромиссом, но киргизское население было возмущено фактом заключения этих соглашений, что стало одной из причин первой революции в стране в 2005 году.

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«Все эти территории были предметом пограничных споров еще с советских времен, Китай не признавал существующую по факту границу, – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт из Киргизии Марс Сариев. – Киргизия и Казахстан сами были заинтересованы в урегулировании, чтобы решить приграничные проблемы и закрепить это в документах. Вопрос того же участка Узенгу-Кууша не был решен в советское время, СССР демонстративно сам провел границу и поставил там укрепления. Стоит отметить, что большая часть спорных территорий все-таки осталась за постсоветскими республиками. Китай претендовал на гораздо большие земли, но нашли компромиссный вариант, и китайцы согласились на меньшую часть.

Китай – это растущая сверхдержава, и нам надо было решить с ним пограничные вопросы. Я не думаю, что в будущем у Китая снова возникнут такого рода территориальные претензии. Даже учитывая опасения, что из-за громадного госдолга придется по примеру Таджикистана или Шри-Ланки расплачиваться с китайцами своей территорией, думаю, до этого не дойдет. Пекин уже согласился пролонгировать долг, если мы оплатим проценты», –считает Сариев.

Тема территориальных уступок в Средней Азии является одной из самых болезненных. Во многом из-за повышенной китаефобии среди местного населения, причем чем ближе люди живут к Китаю, тем больше китайцы вызывают опасений. В Казахстане провалились проекты еще на стадии обсуждения по передаче в аренду китайским компаниям сельскохозяйственной земли. В Киргизии споры с китайскими горнодобывающими компаниями местное население и вовсе решает путем митингов и погромов.

Такая реакция отчасти вызвана политикой Пекина по отношению к мусульманским меньшинствам, проживающим в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. В западных СМИ постоянно появляются публикации о трудовых лагерях, куда насильно помещают на перевоспитание местные народности. Закрытость Китая не позволяет опровергнуть или подтвердить эту информацию.

Сами среднеазиатские страны попадают во все большую экономическую зависимость от Китая, в частности, постоянно набирая многомиллиардные кредиты, которые не в силах отдать. Население всерьез опасается, что за кредиты их коррумпированные правительства будут расплачиваться землей, либо отдадут в разработку месторождения полезных ископаемых. Подобный прецедент уже произошел в Таджикистане.

Уступчивый Таджикистан

В 1990-е годы соседний Таджикистан был охвачен гражданской войной, поэтому территориальные вопросы с другими государствами таджики отложили на потом. Возможно, поэтому Душанбе пришлось отдать гораздо большие участки земли, по сравнению с Киргизией и Казахстаном. Китай усилился и уже не стал ограничиваться компромиссными вариантами.

В 2011 году, в день образования КНР, Таджикистан торжественно (!) передал часть своей территории Китаю. Китайцы получили 1,1 тыс. кв. км земли, что составляет ни много ни мало – 0,77 процента от общей территории Таджикистана.

Такая щедрость со стороны таджиков обусловлена многими факторами, в том числе и большой зависимостью от Пекина. Кроме того, в Таджикистане до сих пор правит жесткий режим Эмомали Рахмона, вся оппозиция разгромлена и фактически запрещена. В такой ситуации президент может позволить себе пойти на непопулярные решения. К тому же отданные территории находились в Горно-Бадахшанской автономной области. Местное население этнически и религиозно отличается от таджиков и живет в труднодоступных горных районах, поэтому их мнение в Душанбе мало кого интересовало.

На этом «плодотворное» сотрудничество между двумя странами не завершилось. Таджикистан набрал китайские кредиты на постройку дорог, ТЭЦ и другой инфраструктуры. Расплачиваться же бедной стране оказалось нечем. В итоге китайским компаниям отдали в разработку золоторудное месторождение «Верхний Кумарг». Ранее китайцы уже получили в разработку другие золотые, серебряные и угольные месторождения в Таджикистане.

В соседних странах оппозиция кивает на таджикский пример и заранее грозит властям протестами в случае повторения у них подобного сценария. Китайцы еще никому просто так не списывали долги, расплачиваться в любом случае придется, либо на отдаленную перспективу пытаться пролонгировать долги.

Тем временем совсем рядом, в Гималаях, противостояние Китая с индийской армией периодически перерастает в полноценные бои. И если даже Индия не может всегда противостоять Китаю мирными методами, то что могли бы сделать маленькие постсоветские республики? Уступки были неизбежны, но удовлетворится ли ими Китай или вновь вспомнит в будущем?

«У Китая сейчас большая напряженность с Индией, этот конфликт всегда находился в тлеющем режиме. Сейчас там идет накопление вооружений, особенно с китайской стороны, непонятно, как они собираются решать с индусами территориальный вопрос. Также у Пекина большие территориальные споры в Южно-Китайском море. В этой ситуации Китай будет заинтересован в стабильности у своих западных границ со среднеазиатскими странами и Россией, рассматривая их в качестве тыла в условиях противостояния с США», – полагает Марс Сариев. А значит, есть надежда, что никаких новых территориальных претензий к государствам бывшего СССР со стороны Китая больше никогда не возникнет.