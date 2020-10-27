Путин предложил США сосредоточиться на ракетах Китая

Россия по сути заявила США о готовности реанимировать погибший год назад договор о ракетах средней и малой дальности. Для воскрешения ДРСМД настал удобный момент – кто бы ни победил на выборах, Трамп или Байден, у США назревает конфликт с Китаем. И там как раз без крылатых ракет дело не обойдется. Америке надо поскорее уладить разногласия с Россией, и Москва предоставила Вашингтону эту возможность.

В понедельник Владимир Путин выдвинул предложение Соединенным Штатам и их европейским союзникам – Москва предлагает спасти очередную российско-американскую ракетную договоренность. Россия готова «в духе доброй воли» не развертывать в европейской части страны крылатые ракеты 9М729. Но добрую волю проявит при условии, что США взамен не разместят в Западной Европе своих аналогичных вооружений, которые были запрещены Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Поясним – этот договор, подписанный еще в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом, подразумевал: Советский Союз и Соединенные Штаты обязались уничтожить все комплексы наземных баллистических и крылатых ракет, которые бьют на расстояние от тысячи до 5,5 тыс. километров (средней дальности) и от 150 до 500 километров (малой дальности). На металлолом отправили в том числе символы последнего этапа холодной войны – «Першинги-2» и «Томагавки» наземного базирования, развернутые в сторону СССР на базах в Западной Германии. С советской стороны ликвидации подлежали «Пионеры» (комплексы РСД-10), баллистические ракеты Р-12 и Р-14, а также крылатые ракеты РК-55 «Гранат».

Соглашение о РСМД, символ окончания советско-американского, а затем и российско-американского противостояния, действовало до прошлого года. Администрация Дональда Трампа, после неоднократных обвинений в адрес России в нарушении условий договора, в феврале 2019-го объявила об односторонней приостановке его действия. «Наш ответ будет зеркальным», – сказал тогда Путин.

Впрочем, надо отметить, что хоронить договор начали предшественники Трампа. Его администрация лишь повторила обвинения, которые озвучивал Барак Обама. Штаты заявляли, что Москва, в нарушение соглашения, испытывала уже упомянутую ракету 9М729 (которую иногда упоминают как «сухопутный вариант» крылатой ракеты морского базирования «Калибр-НК») с дальностью якобы более 500 км. У России есть контраргумент – Штаты в своей системе ПРО, развернутой в том числе в Центральной Европе, используют пусковой конвейер Mk41, в котором «противоракеты-перехватчики» можно в течение суток заменить на «Томагавки» дальностью до 2400 км. ДРСМД запретил «Томагавки» наземного базирования, но флотский вариант у США есть – и исчисляется тысячами.

Нынешнее предложение Москвы, которое озвучил Путин, просто и понятно. С нашей стороны: отказ от развертывания сухопутных «Калибров» в Европейской России и разрешение американским инспекторам проверять, есть ли 9М729 на армейских объектах Калининградской области. Натовцы взамен разрешают нашим проверять свои комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк41 на базах НАТО в Европе.

Это, как уже было сказано выше, вторая за последние дни «оферта» Москвы по спасению российско-американских договоренностей. На той неделе Путин предложил продлить без всяких условий договор 2011 года о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). «Наш подход очень прост. Давайте сохранять действующие договорные взаимные обязательства, которые касаются двусторонних отношений России и США, и не будем смешивать их с заключением других договоренностей – с Китаем и другими ядерными странами», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

На первый взгляд кажется, что американцы ответят отказом на предложение Москвы оживить договоренности о РСМД. «Буквально на днях министр обороны США Марк Эспер заявил о планах Вашингтона нарастить в Европе и Азии число ракет средней и меньшей дальности, как обычно, объясняя это увеличением таких систем в России и Китае», – напомнил в Facebook глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

«Москва обоснованно опасается повторения ситуации 1983 года, когда Советский Союз разместил ракеты СС-20 («Пионер»), а США в ответ развернули в Западной Европе «Першинги» и «Томагавки»,

которые за шесть-восемь минут могли достичь советских командных центров и стратегических объектов», – поясняет газете ВЗГЛЯД военный аналитик Александр Гольц.

Действительно, с начала 1950-х и до конца 1980-х годов ракеты меньшей и средней дальности по обе стороны «железного занавеса» в Европе представляли собой своего рода пистолеты, приставленные к виску США (точнее, их западноевропейских союзников) и СССР. Американские «Торы» и «Першинги» или советские СС-20 в равной степени можно было оснастить хоть ядерной, хоть термоядерной боеголовкой. В 2020-е годы ситуация принципиально иная.

«Большинство западноевропейских государств относятся крайне отрицательно к идее размещения американских систем на их территории. Появление их снижает стратегическую стабильность и повышает риски», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Но дело не только в опасениях европартнеров, которых Вашингтон может при желании просто прогнуть. Дело в том, что и России нет никакого смысла запускать гонку вооружений в этой сфере, налаживать массовый выпуск ракет средней дальности для их размещения в европейской части. Безопасность нашей страны и так уже защищают стратегические ракеты.

«Наша обороноспособность обеспечивается мощной системой ПВО и ПРО, которую даже самые современные модификации американских ударных ракет не могут преодолеть», – заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев. Поэтому, подчеркнул сенатор, отказ от 9М729 в европейской части не отразится на безопасности наших границ.

В том, что Россия при желании может нарастить такое ракетное присутствие, в НАТО не сомневаются. Но если, как обещает Москва, число ракет от Калининграда до Урала будет равняться нулю, то у США и альянса тоже не будет оснований наращивать число своих аналогичных ракет в Европе. Как полагают эксперты, ключевыми в заявлении главы Пентагона о наращивании присутствия, похоже, надо считать не слова «Европа» и «Россия», а слова «Азия» и «Китай». Россию Эспер, скорее всего, упомянул чисто для риторики, почти по инерции.

Именно так и рассуждает сенатор Косачев. Не исключено, пишет сенатор, что основная цель планов Пентагона – не Европа, а Азия. «И вполне могу себе представить, что США и НАТО после долгих размышлений найдут («так и быть») какие-то развязки по Европе, представив их, разумеется, как «щедрый подарок» в адрес России. А вот далее Вашингтон всерьез займется обкладыванием ракетами Китая, превратив ядерную угрозу в фактор давления на растущего конкурента», – добавляет Косачев.

Поэтому, считает сенатор, большой интерес поддержать предложение России должен быть не только у европейцев, но и у ведущих азиатских стран.

Пекин, который все эти долгие годы оставался вне договора о РСМД, активно пополняет свой арсенал ракет средней и меньшей дальности. По данным исследовательского центра International Institute for Strategic Studies (IISS), на вооружении китайской армии сейчас находится около 210 ракет средней дальности, которые могут угрожать базам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В прошлом году Китай анонсировал создание баллистической ракеты «Дунфэн-17» с гиперзвуковым блоком дальностью около 2500 км, а недавно они уже были запущены в серийное производство. Пресса Тайваня – союзника США – в этой связи пишет, что власти острова всерьез опасаются этой новинки. В отличие от фантазий западных стратегов об «угрозе России Сувалкскому коридору», Южно-Китайское море и Тайваньский пролив все более напоминают потенциальный театр военных действий между США и КНР.

«Американцы демонтировали ДРСМД главным образом для того, чтобы противостоять Китаю, – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин. – Китайцы добились превосходства в ракетах средней дальности и начали быстро наращивать парк межконтинентальных баллистических ракет. Чтобы обогнать Вашингтон по ядерной триаде, Пекину нужно лет двадцать. Но уже лет через десять китайцы смогут существенно сократить отрыв по ядерной триаде и приблизиться к уровню великой ядерной державы».

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По мнению Кашина, американцы рассчитывают сделать с китайцами то же, что они когда-то сделали с Советским Союзом. А именно: использовать территории союзников в регионе, прежде всего Японии, для размещения баллистических ракет средней дальности, которые будут направлены на Китай. «Пока что Япония, Южная Корея и Австралия сопротивляются ракетной антикитайской стратегии Вашингтона. Но американцы работу в этом направлении не остановят», – уверен военный аналитик.

Схожего мнения придерживается и Гольц. «Америка вышла из Договора РСМД не в последнюю очередь для того, чтобы укрепить позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе для противостояния с Китаем, – отметил собеседник. – Даже у России в документе о ядерном сдерживании оговорена возможность в определенных обстоятельствах сохранять «неопределенность» своего ядерного потенциала. Подобным образом действует и Китай, который не собирается ограничивать свой арсенал через международные договоренности».

На фоне закипания напряженности в Тихом океане, инициатива Путина позволит сбросить пар в Европе. Инициатива призвана вообще снять тему ракет средней и меньшей дальности с повестки споров России и НАТО, надеется Кортунов. Впрочем, добавил эксперт, «сейчас в альянсе никто ничего решать не будет». «Все ждут результатов выборов в США», – считает эксперт.

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