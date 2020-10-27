Взгляд
27 октября, вторник  |  Последнее обновление — 11:41  |  vz.ru
Разделы

США грозят миру новым пузырем

Американские компании стоят больше, чем зарабатывают Richard Drew/AP/ТАСС
В США надулся новый пузырь – акции компаний стоят намного дороже, чем они в реальности зарабатывают. Если он взорвется, пострадает весь мировой рынок, рикошетом сильно ударит и по России. Легендарный инвестор-миллиардер ждет, что это произойдет не через годы, а уже через месяцы или даже недели. Каковы риски нового обвала на рынках акций и его вероятные последствия?  Подробности...
Перейти в раздел…

Путин предложил США сосредоточиться на ракетах Китая

В ближайшее время Америка всерьез займется обкладыванием ракетами Китая Lin Huifen/Global Look Press
Россия по сути заявила США о готовности реанимировать погибший год назад договор о ракетах средней и малой дальности. Для воскрешения ДРСМД настал удобный момент – кто бы ни победил на выборах, Трамп или Байден, у США назревает конфликт с Китаем. И там как раз без крылатых ракет дело не обойдется. Америке надо поскорее уладить разногласия с Россией, и Москва предоставила Вашингтону эту возможность. Подробности...
Перейти в раздел…

«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
Перейти в раздел…

Крым напоминает американцам об авантюрах прошлого

Именно за флоридцами обычно остается последнее слово в споре о том, кто станет президентом страны Lynne Sladky/AP/ТАСС
Ровно 210 лет назад США аннексировали Западную Флориду, провозгласившую себя независимым государством, но формально принадлежавшую Испании. Этот эпизод в американской истории позволяет кое-что понять в лицемерной риторике современного Вашингтона, обращенной против российского Крыма и независимого от Украины Донбасса.  Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Украина превращается в страну феодалов

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Власть в регионах сосредоточилась в руках «работодателей» в широком смысле этого слова. Людей, от которых прямо или косвенно зависит работа ключевых предприятий региона. Подробности...

Как Екатерина II убеждала Потёмкина не отдавать Крым

Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
История и России, и Турции, и Крыма пошла по-иному. А все потому, что кроме освобождения от должности командующего Потёмкин предложил Екатерине невиданный план – отдать Крым туркам. Как складывалась эта загадочная страница русской истории? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Россия может натаскать каштанов из огня чужих сражений

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мы снова на границе, на разделе больших цивилизаций. Схватка неизбежна. И, учитывая нашу физическую мощь и тощий кошелек, наша задача выстоять в этой битве гигантов и быть достаточно прагматичными и дальновидными, чтобы не оказаться в этой битве разменной монетой. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
Перейти в раздел…

Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

До начала революции в США осталось 10 дней

Обсуждение: 6 комментариев

Папа римский встал на сторону геев

Перейти в раздел…

Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
Подробности...

Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
Подробности...

«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
Подробности...
Перейти в раздел…
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
Подробности...
17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменились ваши отношения в семье за время самоизоляции и удаленки?
  • Улучшились

  • Ухудшились

  • Не изменились
На каких статьях расходов государство может экономить при дефиците бюджета?
  • На государственных расходах

  • На ЖКХ

  • На культуре и искусстве

  • На медицине

  • На науке и образовании

  • На обороне и безопасности

  • На пенсиях и пособиях

  • На поддержке экономики

  • На физкультуре и спорте

  • На экологии
Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан захватит и сможет удержать часть территории Карабаха

  • Азербайджан полностью возьмет Карабах под свой контроль

  • Армения вернет ситуацию к состоянию на начало конфликта
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: По всей России введен всеобщий масочный режим
    Минздрав: Абсолютного препарата против коронавируса пока нет В перестрелке между силовиками в Чечне погибли два человека Эксперт объяснил провал США в попытке установить мир в Карабахе На Украине повысили цену на газ для населения на 35%
    Стало известно, когда россияне смогут «отдохнуть» от коронавируса Немцы обвинили Навального в злоупотреблении гостеприимством В Польше произошли массовые беспорядки из-за запрета абортов В Moody's оценили действия России на фоне спада экономики и пандемии
    Гинцбург рассказал о неожиданном эффекте вакцины «Спутник V» Ударившую ножом сверстницу челябинскую школьницу обвинили в покушении на убийство Украина заявила о готовности США поддержать стратегию по «возврату» Крыма Ургант посоветовал Бузовой взять пример с Нурмагомедова

    «Антироссийские выпады»


    Лавров пообещал Западу ответ на хамство

    советское наследие


    На Украине назвали сроки утраты боеспособности ВВС

    карабахский конфликт


    В Баку запретили фильмы с Мелом Гибсоном

    Видео

    оперативная обстановка


    Коронавирус воюет в Карабахе на стороне Азербайджана

    ставка центробанка


    Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание

    «мягкая сила»


    У «Большой Украины» есть немалые препятствия

    проект «Триморье»


    Россия получила поддержку от неожиданной страны ЕС

    раздел цивилизаций


    Дмитрий Грунюшкин: Россия может натаскать каштанов из огня чужих сражений

    всеукраинский опрос


    Сергей Миркин: «Опрос Зеленского» может выйти Донбассу боком

    крымский вопрос


    Михаил Диунов: Как Екатерина II убеждала Потёмкина не отдавать Крым

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как изменились ваши отношения в семье за время самоизоляции и удаленки?

    Путин предложил США сосредоточиться на ракетах Китая

    В ближайшее время Америка всерьез займется обкладыванием ракетами Китая    27 октября 2020, 10:50
    Фото: Lin Huifen/Global Look Press
    Текст: Михаил Мошкин,
    Артур Приймак,
    Николай Васильев

    Россия по сути заявила США о готовности реанимировать погибший год назад договор о ракетах средней и малой дальности. Для воскрешения ДРСМД настал удобный момент – кто бы ни победил на выборах, Трамп или Байден, у США назревает конфликт с Китаем. И там как раз без крылатых ракет дело не обойдется. Америке надо поскорее уладить разногласия с Россией, и Москва предоставила Вашингтону эту возможность.

    В понедельник Владимир Путин выдвинул предложение Соединенным Штатам и их европейским союзникам – Москва предлагает спасти очередную российско-американскую ракетную договоренность. Россия готова «в духе доброй воли» не развертывать в европейской части страны крылатые ракеты 9М729. Но добрую волю проявит при условии, что США взамен не разместят в Западной Европе своих аналогичных вооружений, которые были запрещены Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

    Поясним – этот договор, подписанный еще в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом, подразумевал: Советский Союз и Соединенные Штаты обязались уничтожить все комплексы наземных баллистических и крылатых ракет, которые бьют на расстояние от тысячи до 5,5 тыс. километров (средней дальности) и от 150 до 500 километров (малой дальности). На металлолом отправили в том числе символы последнего этапа холодной войны – «Першинги-2» и «Томагавки» наземного базирования, развернутые в сторону СССР на базах в Западной Германии. С советской стороны ликвидации подлежали «Пионеры» (комплексы РСД-10), баллистические ракеты Р-12 и Р-14, а также крылатые ракеты РК-55 «Гранат».

    Соглашение о РСМД, символ окончания советско-американского, а затем и российско-американского противостояния, действовало до прошлого года. Администрация Дональда Трампа, после неоднократных обвинений в адрес России в нарушении условий договора, в феврале 2019-го объявила об односторонней приостановке его действия. «Наш ответ будет зеркальным», – сказал тогда Путин.

    Впрочем, надо отметить, что хоронить договор начали предшественники Трампа. Его администрация лишь повторила обвинения, которые озвучивал Барак Обама. Штаты заявляли, что Москва, в нарушение соглашения, испытывала уже упомянутую ракету 9М729 (которую иногда упоминают как «сухопутный вариант» крылатой ракеты морского базирования «Калибр-НК») с дальностью якобы более 500 км. У России есть контраргумент – Штаты в своей системе ПРО, развернутой в том числе в Центральной Европе, используют пусковой конвейер Mk41, в котором «противоракеты-перехватчики» можно в течение суток заменить на «Томагавки» дальностью до 2400 км. ДРСМД запретил «Томагавки» наземного базирования, но флотский вариант у США есть – и исчисляется тысячами.

    Нынешнее предложение Москвы, которое озвучил Путин, просто и понятно. С нашей стороны: отказ от развертывания сухопутных «Калибров» в Европейской России и разрешение американским инспекторам проверять, есть ли 9М729 на армейских объектах Калининградской области. Натовцы взамен разрешают нашим проверять свои комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк41 на базах НАТО в Европе.

    Это, как уже было сказано выше, вторая за последние дни «оферта» Москвы по спасению российско-американских договоренностей. На той неделе Путин предложил продлить без всяких условий договор 2011 года о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). «Наш подход очень прост. Давайте сохранять действующие договорные взаимные обязательства, которые касаются двусторонних отношений России и США, и не будем смешивать их с заключением других договоренностей – с Китаем и другими ядерными странами», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

    На первый взгляд кажется, что американцы ответят отказом на предложение Москвы оживить договоренности о РСМД. «Буквально на днях министр обороны США Марк Эспер заявил о планах Вашингтона нарастить в Европе и Азии число ракет средней и меньшей дальности, как обычно, объясняя это увеличением таких систем в России и Китае», – напомнил в Facebook глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

    «Москва обоснованно опасается повторения ситуации 1983 года, когда Советский Союз разместил ракеты СС-20 («Пионер»), а США в ответ развернули в Западной Европе «Першинги» и «Томагавки»,

    которые за шесть-восемь минут могли достичь советских командных центров и стратегических объектов», – поясняет газете ВЗГЛЯД военный аналитик Александр Гольц.

    Действительно, с начала 1950-х и до конца 1980-х годов ракеты меньшей и средней дальности по обе стороны «железного занавеса» в Европе представляли собой своего рода пистолеты, приставленные к виску США (точнее, их западноевропейских союзников) и СССР. Американские «Торы» и «Першинги» или советские СС-20 в равной степени можно было оснастить хоть ядерной, хоть термоядерной боеголовкой. В 2020-е годы ситуация принципиально иная.

    «Большинство западноевропейских государств относятся крайне отрицательно к идее размещения американских систем на их территории. Появление их снижает стратегическую стабильность и повышает риски», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Но дело не только в опасениях европартнеров, которых Вашингтон может при желании просто прогнуть. Дело в том, что и России нет никакого смысла запускать гонку вооружений в этой сфере, налаживать массовый выпуск ракет средней дальности для их размещения в европейской части. Безопасность нашей страны и так уже защищают стратегические ракеты.

    «Наша обороноспособность обеспечивается мощной системой ПВО и ПРО, которую даже самые современные модификации американских ударных ракет не могут преодолеть», – заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев. Поэтому, подчеркнул сенатор, отказ от 9М729 в европейской части не отразится на безопасности наших границ.

    В том, что Россия при желании может нарастить такое ракетное присутствие, в НАТО не сомневаются. Но если, как обещает Москва, число ракет от Калининграда до Урала будет равняться нулю, то у США и альянса тоже не будет оснований наращивать число своих аналогичных ракет в Европе. Как полагают эксперты, ключевыми в заявлении главы Пентагона о наращивании присутствия, похоже, надо считать не слова «Европа» и «Россия», а слова «Азия» и «Китай». Россию Эспер, скорее всего, упомянул чисто для риторики, почти по инерции.

    Именно так и рассуждает сенатор Косачев. Не исключено, пишет сенатор, что основная цель планов Пентагона – не Европа, а Азия. «И вполне могу себе представить, что США и НАТО после долгих размышлений найдут («так и быть») какие-то развязки по Европе, представив их, разумеется, как «щедрый подарок» в адрес России. А вот далее Вашингтон всерьез займется обкладыванием ракетами Китая, превратив ядерную угрозу в фактор давления на растущего конкурента», – добавляет Косачев.

    Поэтому, считает сенатор, большой интерес поддержать предложение России должен быть не только у европейцев, но и у ведущих азиатских стран.

    Пекин, который все эти долгие годы оставался вне договора о РСМД, активно пополняет свой арсенал ракет средней и меньшей дальности. По данным исследовательского центра International Institute for Strategic Studies (IISS), на вооружении китайской армии сейчас находится около 210 ракет средней дальности, которые могут угрожать базам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В прошлом году Китай анонсировал создание баллистической ракеты «Дунфэн-17» с гиперзвуковым блоком дальностью около 2500 км, а недавно они уже были запущены в серийное производство. Пресса Тайваня – союзника США – в этой связи пишет, что власти острова всерьез опасаются этой новинки. В отличие от фантазий западных стратегов об «угрозе России Сувалкскому коридору», Южно-Китайское море и Тайваньский пролив все более напоминают потенциальный театр военных действий между США и КНР.

    «Американцы демонтировали ДРСМД главным образом для того, чтобы противостоять Китаю, – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин. – Китайцы добились превосходства в ракетах средней дальности и начали быстро наращивать парк межконтинентальных баллистических ракет. Чтобы обогнать Вашингтон по ядерной триаде, Пекину нужно лет двадцать. Но уже лет через десять китайцы смогут существенно сократить отрыв по ядерной триаде и приблизиться к уровню великой ядерной державы».

    По мнению Кашина, американцы рассчитывают сделать с китайцами то же, что они когда-то сделали с Советским Союзом. А именно: использовать территории союзников в регионе, прежде всего Японии, для размещения баллистических ракет средней дальности, которые будут направлены на Китай. «Пока что Япония, Южная Корея и Австралия сопротивляются ракетной антикитайской стратегии Вашингтона. Но американцы работу в этом направлении не остановят», – уверен военный аналитик.

    Схожего мнения придерживается и Гольц. «Америка вышла из Договора РСМД не в последнюю очередь для того, чтобы укрепить позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе для противостояния с Китаем, – отметил собеседник. – Даже у России в документе о ядерном сдерживании оговорена возможность в определенных обстоятельствах сохранять «неопределенность» своего ядерного потенциала. Подобным образом действует и Китай, который не собирается ограничивать свой арсенал через международные договоренности».

    На фоне закипания напряженности в Тихом океане, инициатива Путина позволит сбросить пар в Европе. Инициатива призвана вообще снять тему ракет средней и меньшей дальности с повестки споров России и НАТО, надеется Кортунов. Впрочем, добавил эксперт, «сейчас в альянсе никто ничего решать не будет». «Все ждут результатов выборов в США», – считает эксперт.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •