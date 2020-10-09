Пекин заявил о вторжении эсминца ВМС США в территориальные воды Китая

Ракетный эсминец ВМС США «Джон Маккейн» вторгся в территориальные воды Китая в Южно-Китайском море, говорится в заявлении официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая старшего полковника Чжан Наньдуна.

«9 октября ракетный эсминец ВМС США «Джон Маккейн» без разрешения правительства КНР самовольно вторгся в территориальные воды возле китайских островов Сиша», – цитирует ТАСС заявление.

«Требуем от США немедленно прекратить такие провокационные действия, строго контролировать операции морских и воздушных сил во избежание случайных инцидентов», – отметил Чжан Наньдун.

Ранее сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США «Мастин» (Mustin) вошел в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море неподалеку от зоны проведения военных учений в районе Парасельских островов

Напомним, 26 августа США ввели санкции в отношении 24 компаний КНР за помощь в создании искусственных островов в Южно-Китайском море. В тот же день появилась информация, что в акватории Южно-Китайского моря Китай запустил две баллистические ракеты средней дальности для «предупреждения США».

Между тем Минобороны США заявляло, что запуск баллистических ракет Китаем приведет к дальнейшей дестабилизации ситуации в Южно-Китайском море.