Китай запустил баллистические ракеты для «предупреждения США»

Китайские военные запустили две баллистические ракеты средней дальности в акватории Южно-Китайского моря для «предупреждения США», пишут СМИ со ссылкой на источник, близкий к Народно-освободительной армии Китая.

Китай запустил ракеты «Дунфэн-26B» и «Дунфэн-21D», передает ТАСС со ссылкой на South China Morning Post.

Эти ракеты способны поражать наземные и морские цели, в том числе авианосцы. Первая ракета, по данным издания, была запущена с территории провинции Цинхай, вторая стартовала из провинции Чжэцзян.

Обе ракеты приземлились в заданном районе акватории между между островом Хайнань и Парасельскими островами.

Минобороны КНР не комментирует ситуацию с запуском ракет.

В среду США ввели санкции в отношении 24 китайских компаний за помощь в создании искусственных островов в Южно-Китайском море.