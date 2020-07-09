«Вирусная бомба» зреет на южных рубежах России

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9 июля, четверг  |  Последнее обновление — 17:40  |  vz.ru
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Россия перенесет газовый кризис гораздо легче, чем США

Американцы расписались в убыточности экспорта своего СПГФото: Agencja Gazata/Cezary Aszkielowicz/REUTERS
Американские аналитики бьют тревогу – все масштабные планы по поставкам американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу оказались под угрозой. А значит, и возможность вытеснить с этого рынка Россию. Как выяснилось, в условиях крупнейшего ценового кризиса на мировом рынке газа российские компании оказались гораздо устойчивее американских. Подробности...
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Сербы устроили коронавирусный майдан

В сербском майдане немало забавных национальных особенностейФото: Koca Sulejmanovic/EPA/ТАСС
Кадры массовых беспорядков и мародерств, к которым мы успели привыкнуть на примере США, теперь поступают из Сербии. Вторую ночь подряд протестующие дерутся с полицией и штурмуют здание парламента, причем небезуспешно. Официальная причина − попытка вернуть в стране карантин, но в реальности все гораздо сложнее − за будущее Балкан идет серьезный торг. Подробности...
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Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

Следствие считает Фургала организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателейФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В ночь со среды на четверг правоохранители задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала. В отличие от других громких «губернаторских» дел, чиновник подозревается не в экономических махинациях, а в совершении особо тяжких преступлений. По мнению экспертов, задержание Фургала должно было состояться гораздо раньше. В чем именно подозревается хабаровский губернатор? Подробности...
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Зеленский блефует в споре о том, сколько стоит жизнь украинца

Крушение украинского лайнера в окрестностях аэропорта имени имама Хомейни унесло жизни 176 человекФото: Rouzbeh Fouladi/Zuma/Global Look Press
«Украине стоило бы вспомнить, как она себя вела, когда в 2001 году над Черным морем украинской ракетой был сбит российский самолет». Такими словами эксперты комментируют претензии Киева к Тегерану по поводу переговоров о компенсации за жизни украинцев, погибших в катастрофе сбитого Ираном пассажирского лайнера. В чем на самом деле суть разногласий? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Все идет под нож ради свободы

Андрей Бабицкий, журналист
Представить себе мир, в котором восторжествовала полная свобода, довольно просто. Поскольку в нем будут сняты любые ограничения, он становится ареной сил зла, сатаны. Человек, сбросивший с себя все нравственные путы, превращается в дикое животное. Подробности...

Пять ошибок Виктора Януковича

Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
9 июля 70-летний юбилей отмечает один из самых противоречивых политиков постсоветского пространства – экс-президент Украины Виктор Янукович. В его карьере было немало заслуг и достижений, однако все они перечеркнуты чередой ошибок, допущенных в период с 2004 по 2014 год. Подробности...
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Бороться с гей-пропагандой уже поздно

Сергей Мардан, публицист
Миф о природной гомофобии русских – уже миф. Те, кому сегодня 50-60 лет, выросли и повзрослели в обществе, где эта тема была табуирована. Но для 20–30-летних этой инерции уже не хватило. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
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    Самые дорогие и известные драгоценные камни

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    Китай нахамил США

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      Ужесточение карантина вызвало в Сербии беспорядки

      Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский час
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      В конце июня – начале июля в России официально открылся курортный сезон. В Краснодарском крае отели и санатории открылись первыми, на крымских курортах это произошло чуть позже. Спрос пока не превысил предложение, но скоро это произойдет, ожидают эксперты – и свободных мест для отдыхающих не останется уже к концу июля
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      Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
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              Жители Средней Азии пытаются справиться с инфекцией самостоятельно   9 июля 2020, 16:45
              Фото: IGOR KOVALENKO/ЕРА/ТАСС
              Текст: Евгений Погребняк

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              Страны Средней Азии резко ужесточают карантинные меры. В то время как в России темпы роста заболеваемости COVID-19 существенно падают, у наших ближайших соседей на юге все происходит ровно наоборот. Медицинские системы этих государств уже не справляются с количеством заболевших – а ведь именно из этих стран еще не так давно в Россию приезжали миллионы трудовых мигрантов.

              Рост числа зараженных COVID-19 в странах Средней Азии последнее время резко растет. По данным на 8 июля, в Казахстане выявили 53 021 случай инфицирования, в Узбекистане – 11 259, в Киргизии – 8847, в Таджикистане – 6364, в Туркмении – 0 (власти этой страны утверждают, что у них коронавируса в принципе нет). С каждым днем динамика только увеличивается, больницы в крупных городах уже переполнены, в строй вводятся временные стационары, для которых не хватает и так перегруженных врачей.

              Введенные весной карантинные ограничения сильно ударили по экономике и без того небогатых стран Средней Азии. Безработным не выплачивается пособие, банки требуют возврата кредитов от предпринимателей, население все больше влезает в долги. Даже в относительно благополучном Казахстане сложилась тяжелая ситуация. Обвал нефтяных цен больно ударил по бюджету страны, властям по примеру России пришлось задействовать накопленные ранее резервы. 

              Пытаясь сдержать рост числа заболевших, Казахстан решил с 5 до 20 июля вернуть жесткие карантинные ограничения. Запретили работу парикмахерских, спортивных залов, рынков, пляжей, объектов культуры, музеев, детсадов кинотеатров и многих других общественных и частных учреждений. Министру здравоохранения Казахстана Алексею Цою пришлось признать, что реальное количество инфицированных может быть больше, чем преподносит официальная статистика.

              Сложнейшая ситуация в Алма-Ате, в городе вводятся новые стационары, количество коек в больницах увеличилось в девять раз, но мест все равно не хватает. «За последний месяц в пять раз выросло количество заболеваний ОРВИ и пневмонией. На данный момент в инфекционных стационарах города находится 1772 человека», – сказал 6 июля мэр города Бакытжан Сагинтаев.

              Вспышка без объяснений

              Критическая ситуация сложилась и в Киргизии. В Бишкеке переполнены не только больницы, но временные стационары, некоторым больным отказывают в госпитализации и оставляют буквально на пороге больниц. Произошел резкий рост больных с тяжелым дыханием, большинству ставят диагноз «атипичная пневмония», у некоторых признают COVID-19. При этом никто не может объяснить, почему в принципе произошел такой всплеск заболеваний пневмонией.

              По мнению некоторых медэкспертов, тяжелая пневмония – это результат воздействия коронавируса на организм, но тесты это почему-то определить не могут. Звучали данные, что на начальном этапе завоза инфекции в страну тесты на выявления коронавируса давали до 80% ошибочных результатов, да и сейчас процент точности оставляет желать лучшего. Проблему с тестированием хорошо показал визит 24 июня президента Сооронбая Жээнбекова в Москву, куда он прилетел на парад Победы. По прилету у всех взяли тесты, и у двоих членов делегации обнаружили COVID-19. Жээнбекову пришлось отказаться от посещения парада и вернуться обратно.

              Болезнь косит всех без разбора, высок процент заболеваемости у власть имущих. Депутаты, мэры крупных городов, чиновники, даже экс-президент Алмазбек Атамбаев, сидя в СИЗО, умудрился заболеть тяжелой пневмонией. 6 июля от пневмонии скончался видный политик, экс-спикер Чыныбай Турсунбеков.

              Не надеясь на государство, жители Киргизии все чаще полагаются на свои силы, на собственные средства закупая ИВЛ (кто побогаче) или кислородные концентраторы. Даже бытовые баллоны с кислородом, используемые для сварки, переоборудуют и ставят больным пневмонией, которым очень сложно дышать.

              Вопиющий случай произошел на прошлой неделе. Родственники привезли для больного в больницу кислородный концентратор, но врач заявил, что он не работает, и убрал его. Пациент в итоге умер, и родственники пришли забрать концентратор, но врач сказал, что к этому оборудованию сейчас подключена его родственница и попросил пока не забирать...

              Закрытые и не болеющие

              В менее открытых миру Узбекистане и Таджикистане ситуация выглядит получше, но есть подозрения, что власти не дают полной картины происходящего. Уж слишком разительное отличие от соседей.

              Тем не менее, Узбекистан первым оборвал связи с внешним миром и начал жестко отсеивать потенциальных инфицированных. Сохранив остатки советской централизованной системы управления, власти могли контролировать перемещение по стране. Всех возвращающихся из-за границы узбекистанцев стали отправлять в карантинные зоны, самый известный из которых – Уртасарай, специально построенный из контейнеров карантинный лагерь. Это помогло сдержать быстрое расползание болезни в самой густонаселенной стране региона. Однако в последнее время число пациентов также стало быстро расти, в том числе повысилась смертность. Власти решили не рисковать и вновь с 10 июля по 1 августа ужесточат карантинные меры.

              «Не будет преувеличением сказать, что на сегодняшний день министерство здравоохранения Узбекистана исчерпало свои ресурсы. Все врачи задействованы, больницы заполнены. В связи с этим мы внесли предложение в Республиканскую специальную комиссию по лечению бессимптомных больных в домашних условиях», – сказал представитель штаба по борьбе с коронавирусом Хабибулла Акилов. По словам Акилова, систему здравоохранения Узбекистана ожидает полный коллапс, если ежедневно в больницы будет поступать до 1000–1500 новых больных.

              Также удручающей ситуация выглядит в карантинных зонах. По данным оппозиционных СМИ, в лагерь Уртасарай врачей отправляют по разнарядке, а людей поместили в ужасные бытовые условия и плохо кормят. Еще в аэропорту у них отобрали сотовые телефоны, и даже посылки от родственников невозможно получить без взяток охране.

              В Таджикистане ситуация противоречивая, прирост инфицированных SARS-CoV-2 сокращается, выздоровело 80% пациентов. Жесткий карантин возвращать не собираются, наоборот, планируются дальнейшие послабления.

              Но официальная статистика вызывает большие подозрения, в том числе из-за плачевного состояния местной медицины. По данным «Радио Свобода», от коронавируса в Таджикистане погибло в несколько раз больше людей, чем eказано в официальной статистике. Умерших больных с симптомами COVID-19 хоронят со строгими предосторожностями, но в причине смерти указывают пневмонию или бытовые болезни.

              Миллионы таджикских мигрантов трудятся во многих странах мира, и с началом пандемии они начали возвращаться на родину. Тем не менее, когда во всех странах Средней Азии уже бушевал коронавирус, Таджикистан упорно отказывался признавать случаев заражения. И только в конце апреля, накануне приезда миссии ВОЗ, Таджикистан объявил о первых заболевших и сразу запросил гуманитарную помощь и медицинское оборудование.

              Интересы России

              В странах Средней Азии производят недостаточно медицинского оборудования, больше надеясь на поставки из-за рубежа, зачастую за счет грантов. С момента начала пандемии республики получили сотни миллионов долларов кредитов от МВФ, что позволило стабилизовать финансовую систему. Китай, Турция, США, ЕС и другие страны регулярно отправляют гуманитарную помощь, в том числе медицинские принадлежности и продовольствие. С миру по нитке, пока удается затыкать наиболее проблемные дыры.

              Россия также с самого начала пандемии поставляет помощь в Среднюю Азию, во многие страны отправили передвижные лаборатории для выявления коронавируса. Посольство РФ сообщило, что 2 июля в Киргизию поступило 30 тыс. тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции. Также сообщили, что в республику отправляется группа сотрудников Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) сердечно-сосудистой хирургии. Из последних примеров можно привести экстренное выделение Михаилом Мишустиным 150 млн рублей на закупку и доставку лекарственных средств в Казахстан, где в последнее время резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

              Российские власти неоднократно заявляли, что стране необходимы трудовые мигранты. В РФ эпидемия идет на спад, каждый день все меньше новых случаев заражения COVID-19, но эта статистика может резко измениться, если внешние границы резко откроются для притока мигрантов из стран, где борьба с пандемией еще в самом разгаре.

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