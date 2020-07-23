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Россиянам впервые доплатят за отдых

За отдых в России государство будет доплачиватьФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Россиян, готовых отдохнуть в этом году на территории страны, ждет неожиданный денежный сюрприз. Они могут вернуть 15-20% от стоимости тура. Такую скидку дает государство. Ростуризм впервые готов поддержать деньгами не авиакомпании и туроператоров, а самих туристов. Во Франции такое уже давно практикуют. Как получить приличную скидку за отдых в России?  Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Как юный Романов смог успокоить Россию

Основатель династии Романовых оставил о себе добрую памятьФото: Public domain
На этой неделе сошлись сразу три годовщины, имеющие отношение к царю Михаилу Федоровичу – первому российскому самодержцу из рода Романовых: одна круглая и две некруглые. 22 июля 1596 года он родился, 21 июля 1613-го – венчался на царство и 23 июля 1645 года умер. Как этот человек стал родоначальником новой династии и почему это помогло преодолеть гигантский государственный кризис в России? Подробности...
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Как убивает новая украинская мифология

Мифы о подвигах древних украинцев стали крайне популярным в этой стране продуктомФото: из книги «Мифы и легенды Древней Украины»
Сюжет о «древних украх», которые выкопали Черное море, как оказалось, не просто затасканный анекдот. На Украине существует целый разряд соответствующей литературы, которая замаскирована под серьезные исторические исследования, а на самом деле является дешевой фантазией. Но самое опасное вовсе не это – а то, что насмешка над подобными сочинениями может дорого обойтись. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Родня Окуджавы уничтожает память своими руками

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если госпожа вдова хочет получить песню в свое личное пользование, то она может уже начать копить деньги на возмещение расходов на производство кино, звукозапись, а также продвижение этой песни по кинотеатрам и телеканалам. Мало не покажется. Подробности...

ЕС не развалится, но его ждут большие потрясения

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Евросоюз просто не сможет превратиться в самостоятельный мировой центр силы и играть более значимую роль на мировой арене. И никакой союз Германии и Франции, как двух ведущих сил ЕС, не в состоянии это изменить. Подробности...

Чекистов и фем-активисток породил либерализм

Андрей Перла, Политолог
Русскую революцию сделали русские либералы. Чекистов и махновцев, равно как каппелевцев и барона Унгерна, все расстрельные подвалы, все сожженные деревни сделали русские либералы. Желавшие свободы и равенства, демократии и процветания. Подробности...
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              Как убивает новая украинская мифология

              Мифы о подвигах древних украинцев стали крайне популярным в этой стране продуктом   23 июля 2020, 11:06
              Фото: из книги «Мифы и легенды Древней Украины»
              Текст: Николай Стороженко

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              Сюжет о «древних украх», которые выкопали Черное море, как оказалось, не просто затасканный анекдот. На Украине существует целый разряд соответствующей литературы, которая замаскирована под серьезные исторические исследования, а на самом деле является дешевой фантазией. Но самое опасное вовсе не это – а то, что насмешка над подобными сочинениями может дорого обойтись.

              Многие жалуются на обилие украинской повестки в СМИ. Мол, надоела уже эта Украина хуже горькой редьки. Что поделать – приходится уделять внимание государству, которое суть альфа и омега мировой истории. Если, конечно же, верить некоторым украинским историкам. 

              Очередной «историк», некий Сергей Поддубный, радует изысканиями поистине библейского масштаба. «Вторая часть имени библейского Нимрода – «род» – однозначно указывает на его праукраинское происхождение, а первая вначале была «нип», что вместе составляет «нипрод» – Днепровский род».

              Непонятно, что в слоге «род» такого уж праукраинского, но поверим на слово. Тем более что тут же сей историк и автор книги «Славные предки украинцев» утверждает, что Всемирный потоп случился как раз на территории современной Украины. Тут можно вспомнить, что именно, согласно Старому Завету, предшествовало потопу и что было в числе его причин. Действительно, налицо некая историческая преемственность. 

              Однако разбором имен библейских персонажей Поддубный не ограничивается. По его мнению, эти самые праукраинцы были пророками и богами для других древних народов – греков и евреев. «Трипольцы (древние украинцы) были учителями если не всего мира, то большей его части. Получив миссию от Всевышнего, они разошлись по миру, неся другим племенам свои знания и мораль», – пишет он в книге «Украинский язык – язык свободных людей». 

              Перечислять все открытия историка Поддубного не хватит никакой статьи. Только в жанре научпопа этот автор опубликовал 17 произведений («На земле Аполлона, Артемиды и Посейдона», «Кому Боги открыли свои тайны» и т. п.) и явно на достигнутом не остановится.

              Впрочем, ради справедливости нужно добавить, что он все же не историк, а «историк». То есть профильного исторического образования у Поддубного нет, что не мешает ему совершать исторические «изыскания» и на полном серьезе считать себя историком. Обычно такие люди рисуют комиксы про Тора и Супермена, но рисовать дано не всем. 

              Не он один

              На этом месте можно было бы и закончить, если бы Поддубный был каким-то уникальным явлением. Однако таких историков на Украине – пруд пруди. И если Поддубный хотя бы журналист и вообще пишет свою ахинею только потому, что пенсии не хватает, то другим писать аналогичную ахинею не мешают вполне приличные звания.

              В начале 2010-х подобной «историей» частенько развлекался доктор политических наук Валерий Бебик. С тех пор в украинском научном сообществе существует локальный мем «бебиковщина». Если коротко, «бебиковщина» – это когда любой исторический (либо мифический) персонаж на самом деле оказывается украинцем: Иисус Христос, Будда, Моисей, Платон и античная Украина–Эллада целиком. Настоящие историки годами стонут от бебиковщины, пишут коллективные письма с просьбами не публиковать и не читать эту ерундистику. Что не мешало Бебику публиковать свои псевдоисторические статьи в «Голосе Украины» (издание Верховной рады, на минуточку!). «Википедия» с грустью признает, что «Валерия Бебика неоднократно выдвигали на звание «Псевдоученый года» в номинации «Академическое недостоинство года»... однако он в ней ни разу не победил».

              Так что вполне возможно, что тот же Поддубный писал о земле Аполлона и Артемиды, опираясь на изыскания своего коллеги по историческому цеху.

              Но если же попробовать найти, с кого на Украине началось подобное мифотворчество, то мы упремся в еще большую глыбу – Сергея Плачинду. Плачинда, конечно же, тоже не историк, а писатель (кстати, еще советский). Как и многие ему подобные украинские литераторы в советские времена, он исправно трудился на ниве соцреализма, выдавая то «Балладу о Степняке», то роман об Александре Довженко.

              Но вот запахло новыми временами, и человека как подменили: «Словарь древнеукраинской мифологии», «Мифы и легенды Древней Украины», «Лебедия. Как и когда возникла Украина». Христос-украинец, украинцы-этруски (Христос, кстати, тоже из этрусков), изобретение украинцами колеса, плуга, азбуки, приручение лошади, тождественность украинского и санскрита – все это еще в 90-х вышло из-под пера Плачинды.

              А нынешние последователи обогащают и развивают это мифотворчество. Среди них никак нельзя пройти мимо Петра Ющенко – старшего брата экс-президента Украины: «[Украинка] Елена [Глинская] выходит замуж за Василия Московского и рождает Ивана Грозного. Вот так: наполовину Рюрикович, наполовину – украинец!» – потрясал он своими историческими открытиями еще 12 лет назад. 

              Шутки давно кончились

              Тут снова-таки можно остановиться и сказать: «Ну подумаешь, чем бы дитя ни тешилось. Старички на пенсии развлекаются, выдумывают сказочки о тысячелетней Украине и зарабатывают тем самым на кефир. Ведь тысячелетняя Украина не гарантирует пенсию даже на уровне прожиточного минимума. Да и сам этот минимум скорее уж подыхательный». Оправдание так себе. Если не знать новейшую историю Украины, то прокатит.

              ...Дело было в 2000-м, еще даже до первого Майдана. Ныне покойный Олесь Бузина (в его убийстве обвиняются радикальные националисты) опубликовал книгу «Вурдалак Тарас Шевченко» – своего рода деконструкцию одного из главных украинских мифов. В ней он вернул Шевченко с небес на землю, пунктуально и с отсылкой на документальные источники перечислив все нелицеприятные подробности жизни Кобзаря. 

              Книга произвела эффект бомбы. Это теперь, 20 лет спустя, на Украине никого не удивить погромами издательств, книжных магазинов, редакций газет, которые рискнули перепечатать главы из книги. Тогда это было еще в диковинку. 

              С Бузиной судились все, кому было не лень составить иск (все проиграли). Наконец, Бузину серьезно избили, такое тогда тоже еще не успело стать регулярной новостью. 

              Но при чем тут старички-псевдоисторики? Очень даже при чем. Сам Бузина тогда назвал Плачинду организатором своего избиения. А спустя 15 лет, когда времена стали уже не такими вегетарианскими, опровергателей новоукраинских мифов стали попросту убивать.  

              Потуги таких мифологизаторов кажутся смешными до тех пор, пока они не начинают резонировать с позицией государства. На Украине подобная бебиковщина прочно обосновалась в средней школе.

              Особенно ярко это проявилось во время недавних карантинных онлайн-уроков истории Украины: благостная тетенька в телевизоре еженедельно генерировала новостные сюжеты. Пару лет назад отметился и учебник географии: «Сегодня генетически украинской, трипольской пшеницей, которую завезли украинские переселенцы в США, Россию, Канаду, Казахстан, Аргентину, питается весь мир». Последний хит – «Простая конституция» от офиса Зеленского, адресованная школьникам: «Шумеры, гоу в государство, я создал» – задорно призывает одна из иллюстраций. 

              Высшая школа пока этому сопротивляется, вопрос лишь в том, надолго ли ее хватит. Тем более что тот же меметичный Бебик долгое время был проректором и даже ректором (!).

              Новая украинская мифология постепенно вытесняет реальную историю. Причем мифы тоже конкурируют друг с другом. И побеждают, конечно же, те, где предки украинцев показаны более ярко и величественно. Затем такую напичканную мифами болванку остается только отшлифовать адаптированной историей об освободительной борьбе ОУН*-УПА* – и можно отправлять в Донбасс.

              * * *

              Но вернемся к тому, с чего начали – к Поддубному. Очередной перл этого мистификатора пошел гулять по СМИ с подачи директора Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского. Это он обратил внимание читателей на книжку Поддубного в своем Facebook, поскольку деконструкция украинских мифов – его постоянная работа. Комитет отслеживает и указывает на факты героизации организаторов и исполнителей массовых убийств евреев на территории Украины в первой половине XX века. 

              «Кончишь как Бузина» – пригрозил один из комментаторов. 

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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