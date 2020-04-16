Из хороших украинских детей делают деревянных солдат

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Доллары США теперь раздают практически всем и даромФото: Robin Hausmann/Global Look Press
США вливают гигантские средства в спасение своей экономики, агонизирующей из-за коронавируса. Раздача «денег с вертолета» напоминает происходившее в 2008 году, но только в куда более крупном масштабе. Почему США действуют именно по такому сценарию и какими страшными последствиями все это может грозить мировой экономике?  Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Почему власти не вводят режим ЧС

Усиленные патрули помогут разогнать с улиц Москвы нарушителей санитарного режимаФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В блогосфере звучат призывы обеспокоенных россиян: распространение вируса подошло к угрожающей черте, введите режим ЧС или ЧП. Тревогу людей вполне можно понять, ведь обстановка ухудшается. Но те, кто подписывает петиции в пользу ЧС, на самом деле слабо представляют, чем такой режим обернется для них самих. Понимают ли они, к примеру, что чрезвычайщина вызовет массовые увольнения? Подробности...
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Житель Пекина: К русским отношение изначально лучше, чем к американцам

Сегодня многие китайцы с опаской относятся к любым иностранцамФото: Andy Wong/AP/ТАСС
«Долгое время иностранцы чувствовали, что некоторые проступки, за которые китайца накажут, нам простят. Ну иностранец, «лаовай», ничего не понимает, что с него взять», – сказал газете ВЗГЛЯД живущий в Пекине блогер Александр Копысов. Теперь, после эпидемии, по его словам, иностранцам не делают никаких поблажек. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Из хороших украинских детей делают деревянных солдат

Павел Волков, публицист
Никто особо не сомневался, что в украинском образовании творится дикость – пропаганда агрессивного национализма и пещерное невежество. Но только благодаря переходу на дистанционное обучение все это увидели и осознали всю степень ужаса. Подробности...

Поднимать психотравмы на знамя – это тренд поколения

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
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              Павел Волков

              Из хороших украинских детей делают деревянных солдат

              Павел Волков
              публицист
              		 16 апреля 2020, 17:15

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              Никто особо не сомневался, что в украинских школах творится дикость – пропаганда агрессивного национализма и пещерное невежество. Но только благодаря переходу на дистанционное обучение все получилось прямо как по вымышленному, но красивому завету Петра Великого: «Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была».

              С 6 апреля уроки для школьников Украины начали проводить онлайн через Youtube-канал минобразования с параллельной трансляцией на основных телеканалах. Проект «Всеукраинская школа онлайн» осуществляется не на государственные деньги. Точнее, учителя-то получают государственные зарплаты, но студии для съемок, оборудование и т. д. – это некие общественные организации «Освитория» и Educational Era, получающие гранты угадайте от кого. Сорос воистину могучий дед.

              На соросовском уроке математики для 5-го класса учитель на доске отнял 2,2 от 30,2 и получил 18 вместо 28. Ученики 10-х классов узнали от учителя, что Австралию омывает Атлантический океан, хотя этот учитель указывал на карте на Индийский, который там был соответствующим образом подписан. На уроке украинского языка учитель решил «скреативить» и передал детям привет от белого медведя на антарктической станции. Так сразу и представился Умка, который словно Федор Конюхов, только на льдине, обогнул земной шар, чтобы добраться из Арктики в Антарктиду. Однако все самое лучшее, как обычно, на уроках истории. Президент США Гарри «Турмэн» – это еще ничего. Хуже, когда на уроке истории основателем Киевского университета им. Тараса Шевченко называют Николая II вместо Николая I, хотя на слайде было написано правильно.

              Ну, ладно, 18 штук французских Людовиков можно и перепутать, хотя учителю вообще-то нельзя, но Николаев было всего двое, один – усатый, другой – бородатый, при одном убили Пушкина, при другом – его самого. Даже на таком примитивном уровне очень просто запомнить. Но главное конечно не порядковый номер (в конце концов, для украинского националиста, которого готовят из школьников, врагом должны быть хоть Борис Годунов, хоть Николай I, хоть Иосиф Сталин), а мораль.

              «Киевский университет, – говорил Николай II, император Российской империи, – это мое произведение, но я первый положу на него руку, если окажется, что он не соответствует своему призванию. А призвание его распространять русскую культуру. А как же украинцы?», – с характерным придыханием вопрошает учительница сидящего перед монитором ребенка.

              Фото: Александр Максименко/РИА Новости

              Она возмущается тем, что в 1833 году царь феодального государства, при котором население данных территорий называлось малороссами, не озаботился судьбой части граждан Украины XX–XXI вв. Не предугадал, видишь ли, царь, во что выльется его «забывчивость» о нации, которая, как и все остальные нации на территории Российской империи, начнет складываться лишь с развитием в стране капитализма, то есть после отмены крепостного права.

              Детям как бы намекают – ага, смотрите, проклятые москали нам еще в XIX веке насаждали чужую враждебную культуру. И ведь такое ненаучное понимание национального вопроса с нелепой попыткой судить общественно-экономические процессы 200-летней давности по меркам современного права творит в детских головах мифы, ведущие их впоследствии в праворадикальные группировки вроде «Азова» или С-14 (организации запрещены в России).

              В штурмовики-чернорубашечники, которым будет настолько же все равно, был ли Бебель согласен с Гегелем, насколько все равно живой вы или мертвый. Если так современный украинский учитель представляет себе XIX век, то век XVI он не представляет вообще никак.

              «В этот период, в 58-м году, царь Иван Грозный начинает так называемую Ливанскую войну. Эта была война с Ливанским орденом. И основная идея ее была в том, чтобы Россия получила выход к Балтийскому морю», – очень уверенно вещает учительница на соросовскую камеру.

              Вот что надо себе представить? 58-й год нашей эры, Римская империя стонет под тираническим гнетом Нерона (в роли Нерона Иван Васильевич Бунша, он же Царь), провинции бунтуют. Иван Грозный Агенобарб посылает Малюту Скуратуса с легионом опричников-преторианцев, чтобы отнять у бойцов национально-освободительного движения «Хезболла» под предводительством имама-ландмайстера Готхарда Ахмедовича Кетлера бесценный ливанский кедр, из которого создаст флот дромонов, чтобы греческим огнем грозить шведам и пробиваться на Балтику. 

              Смешно? Страшно. Ведь именно так, без всяких преувеличений, нам преподают историю Украины: в начале было украинское государство со столицей в Киеве, потом угро-финны основали Москву и стали нападать на Киев, потом пришли монголы, захватили москалей и вместе с ними напали на Украину, потом Даниил Галицкий евроинтегрировался, чтобы отбиться от монголо-московских орд, потом украинцы припеваючи жили в Литве, потом так себе, но терпимо, в Речи Посполитой, потом Богдан по недомыслию присоединился к Москве и начался почти 300-летний ад, потом «украинская революция» и УНР, прилетевшие с Марса захватчики-большевики, голодомор, Бандера, «расстрелянное возрождение», незалежность в 1991 году, снова Россия напала.

              Понятно, откуда национальная ненависть и непримиримость? И что ты сделаешь, если еще в самом нежном возрасте ребенок узнает, что Россия – враг, а потом это «знание» всю жизнь подкрепляется чтением новостей и просмотром телешоу? «У нас нет редакторов. Мы впервые видели запись уроков вместе с телезрителями», – начали тут же оправдываться учителя проекта «Всеукраинская школа онлайн».

              Когда откровенно подрывная деятельность зарубежных фондов сливается в объятиях с пещерной некомпетентностью преподавателей (особенно по гуманитарным дисциплинам), в результате из хороших детей (все дети хорошие) получаются деревянные солдаты коллективного олигарха Урфина Джюса, которых он не задумываясь отправляет на убой ради приятного звона монет в своем кармане.

              Наверное, я бы тоже, будучи украинским ребенком, воспылал праведным гневом, если бы мне уважаемый учитель рассказал, что российский император в украинском городе построил университет, чтобы насаждать русскую культуру вместо нашей, украинской. Только это плод одномерного сознания одномерного человека, примерно как вывод, что раз Освенцим освобождал 1-й Украинский фронт, значит, его освобождали украинцы. И украинцы тоже. И именно это «тоже» – самое страшное слово для школьной пропаганды на деньги Сороса. Никаких «тоже» в сознании будущего националиста быть не должно, только мы.


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