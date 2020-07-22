Чем ответит Пекин на массовое изгнание «китайских шпионов» из США

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22 июля, среда  |  Последнее обновление — 21:03  |  vz.ru
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Санкции США против «Северного потока – 2» заставят ЕС нарушить закон

Российские газопроводы всегда раздражали американцев Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
США сделали еще один шаг на пути введения новых санкций против «Северного потока – 2» и заодно против «Турецкого потока». Теперь их введение неизбежно. Неизвестным остается лишь одно – какой из вариантов рестрикций против российских газопроводов будет введен. Ведь под удар Америки может попасть и ЕС, которому придется выбирать – попасть под санкции США или нарушить свои законы. Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Скандал с С-400 подпортил репутацию США на мировом рынке вооружений

Новейшие американские истребители вряд ли теперь усилят ВВС ТурцииФото: Brian Jenkins/Burlington Free Press/Reuters
В истории вокруг громкого шантажа Турции Соединенными Штатами из-за российских комплексов С-400 поставлена финальная точка. Вашингтон окончательно решил судьбу истребителей F-35, сделанных по заказу Турции – они будут поставлены американским вооруженным силам. Парадокс в том, что таким образом США наказывают в первую очередь сами себя. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Чекистов и фем-активисток породил либерализм

Андрей Перла, Политолог
Русскую революцию сделали русские либералы. Чекистов и махновцев, равно как каппелевцев и барона Унгерна, все расстрельные подвалы, все сожженные деревни сделали русские либералы. Желавшие свободы и равенства, демократии и процветания. Подробности...
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Русские в социальной иерархии на Украине ниже упоротых психопатов

Александр Васильев, журналист
На этой заплатке про мнимых террористов вся украинская картина мира и держится. Потому что если вдруг признать, что в Донбассе тоже люди, которые, мягко говоря, ничем не хуже украинцев, так это на такое количество вопросов придётся отвечать самим себе. Подробности...
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Ежедневно растущая ненависть вредит решению проблемы Карабаха

Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Стычки между Арменией и Азербайджаном отбросили переговорный процесс на несколько лет. Они освежили историческую память и еще больше нагнетают и без того враждебные настроения в двух республиках. Подробности...
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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

      Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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              Чем ответит Пекин на массовое изгнание «китайских шпионов» из США

              Отношения Китая и США все менее напоминают мирное сосуществование   22 июля 2020, 20:50
              Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop
              /Global Look Press
              Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

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              Соединенные Штаты и Китай вышли на новый виток обострения. Американцы изгоняют со своей территории китайское консульство. В Пекине угрожают ответить зеркально – и, вопреки дипломатической практике, этот ответ не повлечет за собой разрешение конфликта. Скорее наоборот – две очевидные цели китайского ответа станут прологом для нового скандала.

              Беспрецедентная эскалация. Именно так СМИ и эксперты называют очередной виток американо-китайского конфликта – который, кстати, развивается по американо-российским лекалам.

              От персональных и экономических санкций Вашингтон переходит к закрытию диппредставительств - как это уже было в случае с Россией. Напомним, что четыре года назад Вашингтон закрыл сразу три российских диппредставительства на территории Соединенных Штатов. И вот теперь 21 июля Госдеп заявил о закрытии консульского отдела Китая в Хьюстоне – во имя защиты американской интеллектуальной собственности и частной информации граждан США.

              72 часа для шпионов

              По всей видимости, решение об изгнании китайских дипломатов было связано и информацией, опубликованной в тот же день Министерством Юстиции. Ведомство обвинило двух китайцев – якобы работающих в интересах правительства КНР и являющимися резидентами Китая – в хакерских действиях с целью украсть данные о разрабатываемой в Америке вакцине от коронавируса. А до этого, по мнению американских чиновников, эти парни почти 10 лет воровали секреты из США, Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Литвы, Нидерландов, Швеции, Южной Кореи и Японии. Иногда воровали ради собственной выгоды – а иногда и в интересах китайского правительства. Точнее, Министерства Госбезопасности, которое предоставляло им технические возможности для работы.  

              «Китай присоединился к России, Ирану и Северной Корее в позорном клубе государств, которые предоставляют убежище киберпреступникам в обмен на то, что эти преступники обслуживают по вызову интересы государства. В данном случае ненасытный голод Компартии Китая относительно с таким трудом созданной интеллектуальной собственности американских и других некитайских компаний, включая исследования по вопросу коронавируса», - заявил помощник генпрокурора по вопросам национальной безопасности Джон Демерс.

              И поскольку персональные санкции против двух товарищей бессмысленны, а экономические уже стали обыденностью, Соединенные Штаты решили перейти к дипломатическим. Причем не просто перейти, а пересечь очередную красную линию – вслед за введенными санкциями против члена Политбюро КНР выгнать из США не отдельных дипломатов, а целое консульство в Хьюстоне (штат Техас). Перефразируя Мао Цзедуна, открыть огонь по дипломатическим штабам – а, по мнению ряда американских политиков, не таким уж и дипломатическим.

              «Произошло то, что должно было произойти. Консульство Китая в Хьюстоне – это не дипломатический объект, а центральный узел огромной сети Компартии (Китая – прим. ред.), из которого координируются шпионские действия и операции по увеличению китайского влияния в США. Теперь этот объект закрывается, а у шпионов есть 72 часа на то, чтобы уйти – или они будут арестованы», - пишет сенатор Марко Рубио.

              В Госдепе консульство рассадником шпионов не называют, но выражаются отнюдь не в дипломатических выражениях. «Мы не потерпим нарушение Китайской Народной Республикой суверенитета США и запугивание нашего народа, равно как мы раньше отказались терпеть нечестное ведение торговли Китаем, кражу американских рабочих мест и другое их вопиющее поведение», - пояснила бывшая королева красоты, а ныне пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус.

              И что интересно – ни американская общественность, ни журналисты даже не поставили под сомнение обвинения, не раскритиковали хамскую риторику. В США уже давно уверены, что КНР осуществляет массовую программу шпионажа на американской территории – а точнее, тащит все технологии, которые плохо охраняются.

              Предыдущие администрации безуспешно пытались по-хорошему убедить Китай прекратить тырить интеллектуальную собственность, и когда Трамп перешел от слов к действиям, американская общественность его поддержала. Даже несмотря на то, что эти действия носят показательный характер (при всем уважении к мнению Марко Рубио, сейчас не 60-е и не 70-е годы - в консульстве работают разведчики, находящиеся на карандаше у американских коллег, а передача секретных данных уже давно проводится не через сотрудников консульства, а через электронные средства связи). 

              Придется съесть

              Сейчас китайское консульство готовится к эвакуации. Во вторник китайцы сжигали документацию в консульстве (у входа в это время ошивалось 5 американских пожарных расчетов, вызванных на место обеспокоенными местными жителями, но на территорию их, естественно, не пустили). Вопрос теперь в том, кого будут выгонять дальше?

              В Штатах уже муссируется предложение выгнать всех членов Компартии – то есть весь дипломатический корпус. Даже если до таких радикальных шагов не дойдет, кампания по демонизации КНР в американском обществе будет постоянно набирать обороты, ведь Китай – это очень удобный враг.

              Прекрасный консолидирующий фактор для расколотых американских элит, собираемых сейчас за счет антикитайской повестки и действий по противодействию китайской угрозы.

              В КНР уже обвиняют американцев в серии враждебных действий – начиная со вмешательства во внутренние дела КНР и препятствования работе китайских дипработников в США и заканчивая преследованием студентов из Китая, конфискацией их собственности и незаконными арестами. И обвиняют небезосновательно – пытаясь защититься от китайских шпионов, Соединенные Штаты ограничивают в правах преподавателей-китайцев, а также китайских студентов, прибывших учиться на территорию США. Такая вот тотальная холодная война, по всем направлениям.

              Собственно, в Китае уже понимают, что в этой тотальной войне отсидеться не удастся. Скромное молчание станет стимулом и даже предлогом для новых демонстративных антикитайских шагов. Поэтому угрозы Пекина из серии «ответим адекватно» скорее всего уже в ближайшее время будут воплощены в жизнь. Программой-минимум должны быть зеркальные действия – то есть закрытие на территории КНР одного из американских диппредставительств. У США в Китае пять консульств (без учета генконсульства в Гонконге и Макао).

              Китайские СМИ уже устраивают опросы среди населения, какое консульство нужно закрыть. На момент написания статьи почти 2/3 всех голосов были отданы за Гонконг и Макао, и, наверное, это будет неплохим ответом, с учетом постоянного вмешательства США в дела китайского Гонконга.

              Однако выбор Пекина может быть более интересным и не менее скандальным.

              Одно из американских консульств находится в Ухане, и если китайцы закроют его, то нас ждет новый виток обвинений. В Пекине могут намекнуть на то, что это консульство причастно к распространению эпидемии коронавируса (или слухов о вине Китая в эпидемии), а в Вашингтоне точно заявят, что КНР изгоняют американских дипломатов из Уханя для того, чтобы затруднить сбор информации о настоящих причинах возникновения вируса.

              Ясно одно – как уже шутят китаисты, американское консульство в Ухане находится на 47-м этаже офисной башни, и если китайцы потребуют съехать тоже за 72 часа, документы сжигать будет негде. Придется съесть.


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