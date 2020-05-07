Взгляд
7 мая, четверг  |  Последнее обновление — 15:18  |  vz.ru
Разделы

Литва лишает Евросоюз дешевого белорусского электричества

Литовские власти снова идут против собственного населения Фото: facebook.com/belaes.by
Литва, заручившись поддержкой американского МИДа, угрожает Белоруссии и России новыми санкциями от лица всего Евросоюза. Причина – истерика литовских политиков из-за строительства Белорусской АЭС, которую строит российский Росатом. Самое удивительное, что Литва при этом играет с огнем: у Минска есть реальные возможности наказать финансово прибалтийскую республику. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
Перейти а раздел…

Как адмирал Эссен стал последним великим флотоводцем царской России

«Хрустально бескорыстный, крайне независимый человек» – отзывались об Эссене современникиФото: Общественное достояние
Сто пять лет назад, 7 мая 1915 года, преждевременная смерть оборвала земные дни Николая Оттовича Эссена. Знаменитый российский адмирал, человек, много сделавший для развития отечественного военного флота и обогативший его историю яркими примерами героизма. Как складывалась его жизнь и карьера – и почему даже японцы отказались брать его в плен? Подробности...
Перейти а раздел…

Лукашенко применил к Первому каналу американские методы

В проблемах между Россией и Белоруссией у Лукашенко всегда виноваты журналистыФото: Ronald Zak/AP/ТАСС
Коронавирус спровоцировал очередную войну Минска с российскими СМИ. После сюжета Первого канала о распространении COVID-19 в Белоруссии, власти страны лишили аккредитации и выслали журналиста Алексея Кручинина. По мнению минских экспертов, российские СМИ давно злят президента страны Александра Лукашенко, потому он решил бороться с ними по-американски. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Испанский спецназ раскрыл секреты новейших технологий

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Силы специальных операций на наших глазах во всем мире переживают фундаментальную трансформацию. Недавняя публикация, посвященная перспективам спецназа Испании, позволяет этот покров несколько приоткрыть – и это можно считать настоящей удачей. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как фашисты Советскую Россию «шапками закидали»

Герман Садулаев, писатель, публицист
Оказалось, что советские русские, включая татар, евреев и прочих удмуртов, гораздо педантичнее, точнее, аккуратнее, умеют лучше организовать формирование частей, снабжение действующей армии, всегда имеют резервы и запасной план. Русские оказались большими «немцами», чем немцы. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Человечество лишают удовольствий и наслаждений

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Такое впечатление, что шаг за шагом кто-то большой и хитрый задумал лишить человечество всех удовольствий и наслаждений. Насадить тотальную ангедонию. Уничтожить базовые радости, оставив вместо них усложненную процедуру заполнения примитивных потребностей. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев
    Перейти а раздел…

    Украинцы потребовали от Польши возврата земли

    Как создают вакцины от вирусов

    Таджики запретили русские имена

      Перейти а раздел…

      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
      Подробности...

      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
      Подробности...

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Вы носите маску для защиты от коронавируса?
          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
          • С осуждением

          • С пониманием

          • Безразлично

          Как изменилось употребление вами алкоголя на самоизоляции?
          • Уменьшилось

          • Увеличилось

          • Не изменилось

          • Не употребляю алкоголь

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Назван размер штрафа за отсутствие маски в транспорте Москвы
              В Москве ужесточены правила пользования общественным транспортомВласти Крыма предупредили об отмене курортного сезонаГрузия пошла на ускоренную отмену карантинных мерБелоруссия задумалась о закупке американской нефти
              В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в РоссииАбэ поздравил Путина с 75-летием Победы в Великой ОтечественнойЭкс-президента Франции обвинили в сексуальных домогательствахУкраинских чемпионов по боксу внесли в базу «Миротворца»
              Академик РАН: Пика коронавируса в России может не бытьПосле несанкционированной акции во Владикавказе задержаны около 40 рецидивистовПоявились подробности задержания Быкова по подозрению в заказных убийствахПентагон изложил антисоветскую версию Второй мировой войны

              положительная динамика


              Собянин назвал реальное число заболевших коронавирусом в Москве

              взрыв в 10 тыс. мегатонн


              В США смоделировали последствия термоядерного удара по Москве

              «самая важная «грамота»


              «Мисс Россия» переболела коронавирусом

              Видео

              русский адмирал


              Как адмирал Эссен стал последним великим флотоводцем царской России

              «ковид-заговор»


              Фейки о коронавирусе стали оружием для диверсий

              подарок из Вашингтона


              Ошибка Трампа стала важнейшей победой Мадуро

              армия и вооружение


              Когда США спишут свой последний авианосец

              Генерал Краснов


              Святослав Голиков: Рим предателям не платит

              Развитие пандемии


              Алексей Алешковский: Не умножать идиотизм

              Долгая изоляция


              Игорь Мальцев: Человечество лишают удовольствий и наслаждений

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Вы носите маску для защиты от коронавируса?

              Лукашенко применил к Первому каналу американские методы

              В проблемах между Россией и Белоруссией у Лукашенко всегда виноваты журналисты   7 мая 2020, 14:12
              Фото: Ronald Zak/AP/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова,
              Иван Абакумов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Коронавирус спровоцировал очередную войну Минска с российскими СМИ. После сюжета Первого канала о распространении COVID-19 в Белоруссии, власти страны лишили аккредитации и выслали журналиста Алексея Кручинина. По мнению минских экспертов, российские СМИ давно злят президента страны Александра Лукашенко, потому он решил бороться с ними по-американски.

              Накануне МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации в республике с коронавирусом. В самом сюжете констатируется, что «недавние пасхальные службы и республиканский субботник обернулись очередной вспышкой заболевания». Это привело к тому, что Белоруссия «уже на третьем месте во всей Европе по приросту выявленных случаев COVID-19 на душу населения».

              При этом в сюжете высказываются сомнения относительно достоверности статистики, публикуемой белорусскими властями, а также представлен призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) перенести все массовые мероприятия и ужесточить ограничительные меры по борьбе с коронавирусом.

              По мнению МИД Белоруссии, репортаж журналиста Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка «не соответствует действительности». В то же время телеканал «Беларусь 1» отметил, что республика «имеет право защищать своих граждан не только медицински, но и информационно, например, от лжи и фейков, которых в одном сюжете семь штук».

              В пресс-службе Первого канала назвали действия белорусских властей абсолютно безосновательными. В свою очередь, Союз журналистов России намерен обратиться в МИД Белоруссии за разъяснениями сложившейся ситуации.

              Позже Алексей Кручинин сообщил, что его выслали из республики, при этом пометок в паспорт о запрете на въезд в Белоруссию ему не делали и въехать в республику он может в любой момент. «Это не выдворение и не запрет на возврат, права въехать в Белоруссию меня никто не лишал», – отметил журналист.

              Напомним, в апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российские СМИ за освещение борьбы с COVID-19 в республике. Он также заявлял об «особом пути» Белоруссии в борьбе с инфекцией. В результате к концу апреля Белоруссия стала рекордсменом по коронавирусу среди соседей России. Несмотря на это, Лукашенко намерен провести парад Победы 9 мая и посоветовал российским блогерам критиковать США и Китай, а не Белоруссию.

              Кроме того, Лукашенко не очень беспокоит статистика заболеваемости в стране. «Я особо не парюсь по поводу выявленных коронавирусных больных. Я сейчас объясню. Чем больше мы тестируем людей, а сейчас мы вышли на 9,5-10 тысяч ежесуточно, тем больше мы получаем с вирусом COVID», – пояснил в начале мая Лукашенко. Добавим, что по данным на 6 мая в Белоруссии зафиксировано 19 255 подтвержденных случаев коронавируса, 112 летальных исходов и 4388 выздоровлений.

              По мнению белорусского политолога Дмитрия Болкунца, в последнее время Лукашенко действительно злится на российские СМИ из-за якобы неверной трактовки его слов. «При этом первое время Лукашенко вовсе отрицал существование новой инфекции и называл это психозом, затем коронапсихозом и только потом коронавирусом. Российские СМИ так и передавали слова президента. А в самой республике, когда российские СМИ озвучивают заявления Лукашенко, называют их фейками. Это злит президента», – сказал Болкунец газете ВЗГЛЯД.  

              Эксперт напомнил, что Лукашенко не первый раз высылает журналистов из страны. «Все началось в 1997 году, когда он посадил в тюрьму журналистов ОРТ Павла Шеремета и Дмитрия Завадского за то, что они якобы неправильно показали ситуацию на границе с Литвой. После этого много раз высылались журналисты НТВ и Первого канала, избивались. Это происходит постоянно и каждый раз в проблемах между Россией и Белоруссией у Лукашенко виноваты журналисты: они неправильно показывают картинку и мешают строить Союзное государство. При этом Россия никогда не высылала белорусских граждан», – отметил Болкунец. 

              В свою очередь сенатор Игорь Морозов призвал МИД России в обязательном порядке отреагировать на ситуацию с высылкой Кручинина. «Учитывая наши дружеские отношения с Белоруссией и доброжелательный климат между братскими народами – это недопустимо. По сути, здесь речь идет о санкционных мерах, которые обычно практикуют США в своих традициях внешней политики», – сказал Морозов газете ВЗГЛЯД.

              По его словам, нравится кому-то или нет, но российские СМИ объективно освещают ситуацию в стране, и российская статистика выявления случаев коронавируса не вызывает сомнений. «В Белоруссии в этом вопросе другие подходы. В этом смысле президент Лукашенко не является положительным примером. Потому Минск глубоко ошибается, направив свой негатив на СМИ, вместо того, чтобы принять реальные меры борьбы с инфекцией», – подчеркнул сенатор.

              Собеседники газеты ВЗГЛЯД также напомнили, что

              в ближайшее время в Белоруссии состоятся президентские выборы, в ходе которых граждане республики должны определить дальнейшую судьбу Лукашенко.

              «Этот вопрос будут решать врачи, которые являются членами избирательных комиссий; учителя, которым Лукашенко запретил уходить на каникулы, и члены райисполкомов. Многие из них подвержены инфекции. Потому выборы будут моментом истины для Лукашенко. Однажды он проронил фразу о том, что «цыплят по осени считают». Вот как раз осенью это и произойдет, но считать будут граждане Белоруссии», – отметил Болкунец.

              Схожей точки зрения придерживается и Морозов. «Если Лукашенко накануне президентских выборов попытается разыграть некий сценарий борьбы с Москвой – это будет одним из самых недальновидных его шагов и ошибкой. Большинство населения Белоруссии позитивно настроены по отношению к России, и бороться с этим бессмысленно», – резюмировал сенатор.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............