Американцы заметили, кто и как ворует их голоса на выборах

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14 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 17:03  |  vz.ru
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Удешевить ипотеку в России способна дорогая нефть

Только удешевление ипотеки доступным жилье не сделает Фото: Нина Зотина/РИА «Новости»
Ипотечная ставка опустилась до рекордных 9%, но это все равно «бремя даже для семьи со средними доходами», признал премьер-министр России Михаил Мишустин. Для некоторых россиян ипотека уже намного дешевле благодаря поддержке государства. Но стоит ли ждать еще более дешевую ипотеку – большой вопрос. Ведь при росте стоимости жилья покупка даже по более низкой ставке может оказаться невыгодной. Подробности...
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Конституция России станет ответом на вызовы времени

Владимиру Путину интересны самые разные предложения по поправкам к КонституцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Жизнь поменялась, и она требует изменений, в том числе и в Основном законе. Об этом заявил Владимир Путин, подводя итог своей встречи с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию. Идущее сейчас обсуждение поправок должно не только ответить на вызовы времени и заложить основополагающие принципы на длительную перспективу, но и уже привело к положительным результатам.  Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
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Русских и белорусов пытаются рассорить на двух языках

В перспективе от Белоруссии можно ожидать и «западного выбора», и политической русофобии, но не подавления русскоязычияФото: Sergei Grits/АР/ТАСС
Отказ одного из минских магазинов обслуживать клиента на белорусском языке вызвал горячее обсуждение в Сети. Некоторые даже разглядели в этой ситуации «призрак Евромайдана» и «угрозу белорусского национализма». Меж тем бытовые языковые конфликты в Белоруссии и на Украине имеют принципиальное отличие. Проблема союзной нам республики совсем в другом. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Когда Бог решает наказать страну, он лишает ее лидера

Алексей Алешковский, сценарист
Разговоры о сильной руке и ее необходимости для России идут довольно давно. Условные патриоты, естественно, голосуют обеими руками за нее, условные либералы – против. Хотя, когда Борис Николаевич Ельцин палил из танков по парламенту, сильная рука их более чем устраивала. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария

Нужно ли управлять национальной памятью

Сергей Мардан, публицист
Наша государственная идеология должна продвигать концепцию народа-победителя и формировать образ России как страны – защитницы справедливости. Это не внешняя политика. Это нужно здесь, внутри. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

В войне против Дамаска Эрдоган потерпит поражение

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российско-турецкие отношения испытывают проверку на прочность. Виной всему стало наступление войск Асада в Идлибе – а также блеф, которым занимается турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

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              Американцы заметили, кто и как ворует их голоса на выборах

              Граждане США все больше сомневаются в справедливости своих выборов   14 февраля 2020, 16:55
              Фото: IVAN ALVARADO/Reuters
              Текст: Артём Филиппов

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              Поистине сенсационными оказались данные одного из недавних соцопросов, проведенных в США. Граждане «самой демократической страны в мире» тотально не верят в честность проведения выборов. И вовсе не потому, что американская избирательная система якобы подвержена влиянию «русских хакеров». Кто и как обманывает избирателей Соединенных Штатов?

              За девять месяцев до президентских выборов в США две три американцев не уверены в честности национальной избирательной системы. Именно к такому выводу пришли социологи Института Гэллапа, публикуя на днях данные исследования, посвященного доверию к выборам у избирателей разных стран мира. В ходе опроса, проводившегося в апреле-мае прошлого года, выяснилось, что 59% американцев не верят в честность своих выборов. Среди 32 стран-участниц опроса хуже результаты только у Чили и Мексики: 65% и 68% недоверия соответственно.

              Результаты опроса нельзя назвать случайными. Специалисты института отмечают, что, начиная с президентской кампании 2012 года, значительное число американских избирателей демонстрировали негативную картину восприятия особенностей собственной выборной системы. Недоверие избирателей США к выборам достигло максимума в 2016 году (69%) на фоне полных скандалов праймериз Демократической партии, финального жесткого противостояния Хиллари Клинтон и Дональда Трампа и ошеломившей многих итоговой победы последнего.

              Существенное недоверие населения США к своим выборам на протяжении последних лет констатирует не только Институт Гэллапа, но и такие исследовательские организации как Ipsos, Rasmussen Reports, Pew Research Center, Marist Poll, социологические службы ряда университетов и т.п. Интересно, что если накануне прошлых президентских выборов в их неизбежной фальсификации и подтасовке были больше уверены избиратели-республиканцы и вообще сторонники Дональда Трампа, то в настоящее время ситуация изменилась с точностью да наоборот. Согласно опросу Rasmussen Reports (27-28 января этого года), только 32% избирателей-демократов считают национальные выборы честными, по сравнению с 72% республиканцев.

              Когда осенью 2016 года, за несколько недель до дня голосования, Трамп заявил, что может не признать итоги президентских выборов на фоне многочисленных махинаций со стороны демократов, либеральная пресса накинулась на него с обвинениями в «дискредитации американской демократии» и «нарушении американской традиции принятия воли народа». Интересно, как будет на этот раз, если в ноябре 2020 года условный Майкл Блумберг последует примеру своего республиканского оппонента? А ведь еще 4-5 лет назад американские либералы утверждали, что мошенничество на выборах – это миф, придуманный консерваторами.

              Последние четыре года в основных американских СМИ, среди политического истеблишмента и значительной части населения крепко укоренилась мысль о русских хакерах, похитивших победу у Хиллари Клинтон и посеявших в американском обществе раздор и сомнения в приверженности традиционным демократическим ценностям. Казалось бы, приведены в порядок списки избирателей, внедряется программное обеспечение для электронного волеизъявления, устанавливаются новые машины для голосования, и американцам пора перевернуть страницу в старом сборнике русофобских историй. Однако шестеренки маховика пропаганды продолжают вращаться.

              Общепринятая в США точка зрения о доказанности вины России в мошенничестве на американских выборах (на самом деле никто до сих пор не представил реальные факты) не сходит со страниц изданий и не исчезает из политических передач на ТВ. В самом начале эта история была нужна, в том числе и для отвлечения внимания от скандала с частным сервером электронной почты Хиллари Клинтон в бытность ее на посту госсекретаря (по сути, за такое пожилой леди грозил электрический стул или пожизненное заключение), затем чтобы прикрыть махинации Национальной комитета Демократической партии США, на корню перекупленного Фондом Клинтона и буквально затоптавшего заявку сенатора Берни Сандерса. Впоследствии два слова «русские хакеры» должны были объяснить эпический провал демократов в противостоянии со сторонниками Трампа в красных кепках.

              Вообще это очень смешно: украсть выборы у своего кандидата и обвинить в этом российского президента. В пику этому лживому нарративу исследователи Стэнфордского университета прямо указали на то, что, вне «всяких сомнений, праймериз Демократической партии США были сфальсифицированы на протяжении всего времени проведения».

              И сегодня все также появляются публикации про злокозненных русских. Только теперь американские журналисты рассуждают о том, что «рука Москвы» пусть и не напрямую нажимает кнопки в американских машинах для электронного голосования (как это якобы она делала четыре года назад), но русским можно просто «намекнуть» на возможность манипулирования американскими выборами, и этой дезинформации окажется достаточно, чтобы еще больше поколебать веру американцев в избирательный процесс.

              В действительности американская пресса и истеричные заявления политиков-русофобов оказывают своей стране медвежью услугу. Постоянное муссирование сюжетов об иностранном вмешательстве сеют замешательство в умах рядовых американских избирателей, нарушают привычную картину надежности избирательной системы, приводят к разочарованию и сомнениям. «Вокруг наших выборов слишком много пропаганды, заявил в недавнем интервью парламентской газете The Hill по итогам последних кокусов демократов в Айове рядовой бухгалтер из Висконсина Дэвид Грэнквист. Доходит до того, что обычный человек не может понять, что происходит».

              Кажется, собственные СМИ все больше начинают раздражать американцев, отдающих предпочтение альтернативным источникам информации.

              Согласно данным Marist Poll, в 1992 году 62% американцев были уверены, что пресса обеспечила справедливое и правдивое освещение президентской избирательной кампании, но в апреле 2019 года 63% уже не доверяли повествованию о выборах в СМИ. По словам Ли Мирингоффа, директора Marist Poll, снижение доверия к институту средств массовой информации не может не вызывать тревоги, так как именно СМИ во многом формируют общественные настроения в Америке и служат медиатором при разрешении спорных выборных моментов. Еще в 2016 году в ходе опроса, проведенного Университетом Саффолка (Бостон), 45% респондентов заявили, что американские выборы «украли» СМИ, 20% политический истеблишмент и только 10% выбрали иностранное вмешательство.

              Думающие американцы понимают, что нельзя все время обвинять русских, тогда как проблема гораздо глубже. Как минимум, несколько последних десятков лет американские выборы никак нельзя назвать полностью прозрачными и честными. Символ свободного западного мира Джон Кеннеди стал президентом после легендарной кражи голосов избирателей Иллинойса мэром Чикаго Ричардом Дейли. В 2000 году исход президентских выборов решил Верховный суд, состоящий преимущественно из республиканцев, которые не допустили пересчета голосов во Флориде.

              В феврале 2012 года правозащитники из Pew Charitable Trust обнаружили, что каждая восьмая регистрация американского избирателя «является существенно неточной или более недействительной». На тот момент это составляло 18 млн регистраций. При этом в списках избирателей числилось 1,8 млн мертвых, а 2,75 млн человек были зарегистрированы более чем в одном штате.

              В 2016 году, пока журналисты из Bostone Globe писали о том, что «наша способность к проведению свободных и честных выборов подорвана Россией», минюст США сподобился на откровенное признание: «результаты праймериз 2016 года, по всей видимости, не являются верными, и что наиболее вероятное объяснение этого заключается в наличии своего рода манипуляции их итогами». Вся президентская кампания 2016 года оказалась апофеозом всевозможных разнузданных нарушений избирательного процесса. Например, в виде зачисток списков избирателей, закрытия участков, незаконной агитации, многочисленных фактов голосования несовершеннолетних и не восстановленных в гражданских правах экс-заключенных, нелегальных мигрантов и даже мертвецов. Этот список можно продолжать еще очень долго.

              С началом новой президентской кампании продолжилась старая история. Пока Трамп наслаждался легкой победой на республиканских кокусах в Айове, в стане демократов вновь вспыхнул скандал: дрогнула электронная и телефонная системы подсчета голосов, и оглашение результатов демократических кокусов позорным образом затянулось, когда за сутки было подсчитано только 71% голосов.

              CNN опубликовало статью, посвященную хаосу в стане демократов, в которой не преминула сообщить, что «Россия все еще активно пытается влиять на выборы 2020 года при помощи распространяемой в соцсетях дезинформации».

              Комментарии излишни. Между прочим, четыре года назад на аналогичных кокусах в Айове демпартия «потеряла» данные голосования на 90 участках, и сегодня кажется, что это уже не лечится.

              Можно легко спрогнозировать последующее нарастание американской истерии вокруг честности/поврежденности президентских выборов этого года. В демократическом лагере будет разворачиваться драматическая борьба за номинацию между демократом-социалистом Сандерсом, стариком-коррупционером Байденом, открытым геем Буттиджичем и темной, но не менее опасной для конкурентов лошадкой Блумбергом. И пока Трамп уверенной поступью движется к республиканской номинации, следует приготовиться к набившему оскомину даже у сторонников демократов потоку обвинений в краже выборов в адрес России и лично Владимира Путина.

              Украденные выборы – старая американская традиция. Они крадутся на всех уровнях: от муниципального до федерального. Вопрос – как долго американский обыватель будет слышать фантастические истории про «руку Москвы», ежегодно сталкиваясь с примерами несовершенства национальной избирательной системы? На данный момент вера в ее непогрешимость уже основательно подорвана, и виновата в этом вовсе не Россия.


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