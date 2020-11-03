Как русский может стать главой Киргизии

Кризис, возникший в Киргизии после недавнего государственного переворота, спровоцировал неожиданные для страны политические последствия. В первую очередь это касается людей, которые занимают высшие государственные посты. В такой обстановке шанс стать и. о. президента Киргизии получил вице-премьер страны Артем Новиков, этнический русский. Как такое произошло – и сбудется ли этот прогноз?

Как известно, по итогам прошедшего в Киргизии в октябре государственного переворота премьер-министром страны и и.о. президента стал Садыр Жапаров. При этом он еще несколько недель назад томился в заключении по делу о захвате заложника. Несколько сотен его сторонников, представленных партией «Мекенчил», смогли вытащить его из колонии на следующий день после выборов. Это стало возможным благодаря недовольству тогдашней властью внушительной части политической элиты, которая не смогла легальным путем попасть в парламент.

Политическая неразбериха

С тех пор Жапаров все больше концентрирует власть в своих руках, в том числе раздавая высокие должности своим сторонникам. Политическое поле Киргизии пока терпит такую узурпацию, понимая, что главное – это выиграть следующие выборы. Сама дата новых парламентских выборов уже вызвала споры, что ставит под вопрос легитимность органов власти и в следующем году.

Пока не вызывает возражения только дата президентских выборов – 10 января следующего года. Оппозиция требует, чтобы согласно конституции перевыборы в парламент прошли 20 декабря этого года (то есть до выборов президента). Однако это не устраивает Жапарова, который заявил, что выборы в парламент пройдут в конце первого полугодия 2021 года. Для участия в президентских выборах Садыру Жапарову в ноябре придется подать в отставку (с постов премьер-министра и и.о. президента). В итоге встал вопрос: кто будет руководить страной в переходный период?

Спикер парламента Канат Исаев после отставки Сооронбая Жээнбекова уже отказывался становиться и.о. президента страны, к тому же он тоже намекал на возможное участие в президентских выборах. В этом случае депутатам придется либо избрать нового спикера, который не будет увиливать от своих обязанностей, либо и.о. президента станет премьер-министр, который снова займет одновременно два поста.

Кто следующий?

И тут стоит вспомнить о совершенно неожиданной для Киргизии кандидатуре - и ряде обстоятельств, послуживших основой для ее появления.

Пандемия коронавируса больно ударила по экономике Киргизии. Налогов стали платить меньше, резко сократились денежные переводы от трудовых мигрантов. Во время октябрьского госпереворота банды налетчиков совершили нападения на предприятия по добыче полезных ископаемых, в основном с участием иностранных инвесторов. Это еще больше усугубило ситуацию с дефицитом бюджета, денег банально нет.

После последней смены власти в Киргизии Россия официально приостановила предоставление денежной помощи республике – как по линии ЕАЭС, так и на двусторонней основе. Вероятно, именно эти факторы поспособствовали тому, чтобы в новый кабинет министров революционного правительства на должность первого вице-премьера назначили Артема Новикова, которому всего 33 года.

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И, похоже, в такой обстаеновке именно уроженец города Фрунзе (нынешний Бишкек) Новиков становится одним из главных претендентов на освобождающиеся посты. Несмотря на юный возраст, он имеет солидный опыт работы в правительственных структурах. Был советником двух премьеров, а в 2017 году успел недолго побыть министром экономики в правительстве Сапара Исакова (его тоже некоторое время назад вытащили из тюрьмы и теперь он в бегах). В условиях безвластия пост первого вице-премьера становится ключевым.

«Согласно конституции, у Жогорку Кенеша (парламента КР) 28 октября официально закончились полномочия, депутаты незаконно продлили себе полномочия до лета следующего года, хотя действующий и.о. президента согласен с ними, – заявил газете ВЗГЛЯД политолог из Киргизии Алмаз Тажыбай. – Теперь часть политических сил будет считать прежний парламент нелегитимным. Соответственно, спикер тоже нелегитимный и не должен становиться и.о. президента вместо Жапарова. В этом случае первый вице-премьер становится и.о. премьера и должен принять на себя полномочия президента, как это недавно сделал сам Жапаров. Но это если рассуждать с правовой точки зрения, на практике в Киргизии теперь можно делать совсем по-другому».

По мнению эксперта, неожиданный карьерный взлет Новикова связан с внешнеполитическими соображениями новых властей. Им в столь неопределенной обстановке необходимо заручиться поддержкой Москвы.

«Артема Новикова, как этнически русского, назначили первым вице-премьером из любви к России, нашему стратегическому союзнику. Также он должен вести переговоры с иностранными партнерами для возобновления финансовой помощи. При этом, когда ранее он работал в правительстве, то никак себя не проявил, у него нет кредита доверия. Общество неоднозначно воспримет его возможное назначение на пост №1 в стране, но в любом случае это будет временной мерой, до новых выборов», – считает Тажыбай.

Еще одна важная проблема, которую пытается решить действующая власть через назначение Новикова на руководящие посты - легитимизация.

«Когда Жапаров стал и.о. президента и созвал дипломатический корпус, то на встречу никто не пришел. Это говорит о непризнании его власти со стороны других государств. Даже российский посол не явился на эту встречу, хотя и провел с Жапаровым двусторонние переговоры. Таким образом зарубежные партнеры дают Бишкеку сигнал: вы там разберитесь, кто является властью, а потом мы уже будем с вами разговаривать.

Москва не хочет связываться с Жапаровым. Разве может Путин сесть за один стол переговоров со вчерашним зеком? А как глава ФСБ будет сотрудничать с новым главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым? Он ведь тоже сидел, причем в СИЗО этого самого ГКНБ», – резюмирует эксперт.

Кто, если не Новиков?

Текущая ситуация в Киргизии, когда с конституцией соглашаются в том случае, если она не противоречит собственному мнению, может повернуться совершенно неожиданным образом. Нынешнему парламенту ничего не стоит принять любой удобный закон, абсолютно игнорируя регламент. Среди депутатов может найтись немало охотников порулить страной в переходный период.

«Ситуация в правовом плане сложная, я думаю, что новым и.о. президента станет спикер парламента, который не собирается никуда уходить, – заявил газете ВЗГЛЯД политолог из Бишкека Игорь Шестаков. – Недаром сейчас заговорили о Таланте Мамытове, это действующий депутат, бывший однопартиец Садыра Жапарова по партии «Ата-Журт». Возможно, именно он сменит на посту действующего спикера Каната Исаева. К тому же, мы пока не знаем мнения самого Новикова на этот счет. Как первый вице-премьер, он должен становиться и.о. премьер-министра, это вполне возможно, а вот главой государства – это далеко не факт», – считает Шестаков.

Также эксперт полагает, что нынешнее правительство Киргизии ждут тяжелые времена, поскольку придется разгребать последствия непрекращающихся кризисов, которые обрушились на страну в 2020 году. Этим, в частности, придется заниматься первому вице-премьер-министру, который отвечает за экономический блок.

«Мне кажется, желающих поработать в качестве вице-премьеров в правительстве было не очень много, все понимали ответственность. Отчасти поэтому стало возможным назначение Новикова на этот пост. Это как бы жест со стороны Садыра Жапарова в сторону России, что он готов продолжать выстраивать с Москвой дружеские отношения в рамках ЕАЭС.

Артем Новиков долго работал в аппарате правительства и был министром экономики, он как раз занимался вопросами евразийской интеграции. Он знаком со своими коллегами в российском правительстве и имеет понимание того, как выстраивать экономическое сотрудничество с нашими союзниками. Его задача теперь добиться возобновления финансовой помощи со стороны России и убеждать иностранных инвесторов в безопасности их вложений. Хотя понятно, что никаких инвестиций не будет, пока не сформируется новая президентская и парламентская власть», – полагает эксперт.