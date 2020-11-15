«Небесная сотня» поможет растаскивать украинский бюджет

Гигантские по украинским меркам деньги планируется выделить на важную для Киева символическую акцию. Предполагается, что многочисленные льготы и выплаты получат участники так называемой небесной сотни и члены их семей, то есть люди, объявленные в стране героями за совершение государственного переворота. Что не так с этой инициативой и с политической, и с финансовой точки зрения?

Путевки в санаторий, бесплатное протезирование зубов, компенсация расходов на обучение, льготная ипотека, бесплатный проезд на городском транспорте, 75-процентная льгота на оплату коммунальных услуг и еще порядка двух десятков иных льгот и послаблений. Нет, это не рай и не коммунизм, а скорое будущее на Украине – по крайней мере, так обещают депутаты фракции «Слуга народа».

Но не для всех, а только для участников Евромайдана. Или, как предпочитают говорить на Украине, «революции достоинства». Всё это предлагается воплотить в специальном законе («Об участниках революции достоинства и семьях героев Небесной сотни»), проект которого уже внесли в Верховную раду депутаты Анатолий Остапенко и Олег Арсенюк.

Подача явно приурочена к очередной годовщине начала Евромайдана (21 ноября), хотя вряд ли документ успеют принять к этому сроку. Во-первых, депутаты в это время года заняты бюджетом. Во-вторых, законопроект – под стать событию – выглядит революционным. Он предполагает увеличение расходной части бюджета-2021 на невероятную сумму – 86 млрд гривен (239 млрд рублей!). Для сравнения: это чуть больше, чем предусмотрено украинским бюджетом-2020 на оборону (77 млрд гривен) или здравоохранение (63 млрд гривен).

Кого же хотят осчастливить?

Понятное дело, что даже не всех участников Евромайдана. Тут уж ни 86 млрд, да и вообще никакого бюджета не хватит. Под льготы хотят подвести несколько групп участников: членов семей так называемых героев «небесной сотни», а также лиц, получивших в ходе событий ноября 2013-го – февраля 2014-го зафиксированные должным образом травмы (вариант: с последующей инвалидностью).

Основную долю льгот получат члены семей погибших и инвалиды. К примеру, смерть члена семьи (при условии, что она связана с участием в протестах) оценили в 1 млн гривен (около 2750 тыс. рублей), тяжкие телесные повреждения – в 700 тыс. гривен (около двух млн рублей). С другой стороны, за легкие телесные дают весомые 200 тыс. гривен (около 550 тыс. рублей). Главное – предоставить справочку.

Порошенко и не снилось

Конечно же, «Слуги народа» не оригинальны. С момента свержения режима Чаушеску в Румынии прошло уже более 30 лет. Тем не менее еще 10 лет назад участвовавшие в тех событиях румыны получали небольшие ежемесячные доплаты в размере до 400 евро, частичное освобождение от уплаты налогов, компенсацию расходов на проезд в общественном транспорте и т. п. Правда, после проведенной в 2012 году ревизии оказалось, что как минимум 3500 участников, получавших компенсации и льготы, не имели на это права. В целом это стоило Румынии 750 млн евро только в 2012 году.

У Украины в этом смысле хорошие задатки. Еще в 90-х там наплодили совершенно дикое количество «чернобыльцев» всех категорий, а после 2014 года начали с таким же успехом «штамповать» участников АТО.

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Здесь ожидается примерно то же самое. Достаточно вспомнить, что даже с «небесной сотней» не всё гладко. Номинально считается, что это перечень из 104 человек, погибших во время событий осени–зимы 2013–2014 годов. На деле как раз год назад на Украине громко обсуждали включение в этот перечень людей, которые погибли либо умерли во время, но не вследствие протестов. А то и вообще не принимали в них участия.

К тому же часть погибших/умерших еще во времена Порошенко были посмертно представлены к званию Героя Украины, статус которого гарантирует большую часть упомянутых льгот. Кроме того, еще в 2014 году новая власть оперативно приняла закон «Об установлении государственной помощи пострадавшим участникам массовых акций общественного протеста и членам их семей», где зафиксированы те же размеры компенсаций (1 млн гривен за смерть, 700 тыс. гривен – за тяжкие телесные и т. д.). То есть «слуги народа» попросту переписали эти нормы в свой законопроект из уже действующего закона.

Наконец, опять-таки еще во времена Порошенко (2018) вступил в силу закон, который приравнял всех пострадавших участников Евромайдана к участникам боевых действий, распространив на них право на бесплатный проезд и 75-процентную скидку на оплату коммунальных услуг.

Иными словами, ничего нового, реально революционного «слуги» не предложили. А все эти компенсации уже были выплачены еще при Порошенко. «Эти деньги выплачивались в течение 2014–2016 годов частями... Во время встречи премьера с общественными организациями были даны поручения, чтобы в 2018 году полностью завершить процесс выплаты причитающихся им сумм», – говорил в январе 2018 года тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя постановление правительства о выплате одноразовой денежной помощи семьям «небесной сотни» и пострадавшим майдановцам. Тогда им причиталось 294 млн гривен.

Зато: а) отличный пиар на ровном месте – целых 86 млрд гривен собрались раздать (ого!); б) 86 млрд гривен действительно можно будет раздать – только, конечно, не каким-то там революционерам.

Судя по всему, пышное чествование героев Майдана превращается на Украине в очередную коррупционную кормушку. Выше мы привели слова Гройсмана, из которых ясно следует: в 2018 году основные выплаты участникам Евромайдана должны были завершиться. Между тем в июле текущего года кабмин Украины уже направлял в областные бюджеты 7,6 млн гривен «...на выплату компенсации за жилье семьям героев «небесной сотни» и лицам, получившим ранения, увечья, контузии во время революции достоинства». Теперь же власть намерена предусмотреть в бюджете на эти цели сумму, которая на два порядка превосходит выплаченное революционерам при Порошенко. Ну даже если банально разделить 86 миллиардов на один миллион – это же 86 тысяч! Семь «небесных дивизий».

К слову, противоположная сторона (сотрудники МВД времен Януковича) традиционно в пролете. Им ничего не положено. Хотя в ходе протестов погибло 19 сотрудников подразделения «Беркут», ВВ МВД, ДПС ГАИ и других. Статистика по телесным повреждениям разной тяжести вплоть до инвалидности наверняка тоже где-то есть, но уже не в открытых источниках.

Льгота майдановцам – жить как при Януковиче

Впрочем, это как раз логично. Постмайданная власть Украины, как и всякий другой режим, пришедший к власти в результате государственного переворота, обязана поддерживать политику чествования «героев революции».

Другое дело, что вот эти 75-процентные льготы на оплату коммунальных услуг смотрятся форменным издевательством. Ведь еще в декабре 2013 года Арсений Яценюк со сцены Майдана требовал от Януковича снижения коммунальных тарифов и стоимости газа на 30% (Янукович после декабрьской встречи с Владимиром Путиным договорился в том числе и о более выгодных для Украины ценах на газ). Уже спустя год, в начале отопительного сезона 2014/2015, о скидках уже никто и не вспоминал: ради получения кредитов МВФ тарифы на эти услуги, наоборот, выросли на 150-200%.

Правда, «героев майдана», как уже сказано, эта участь обошла. Благодаря льготам, они платят только четверть от текущих тарифов. То есть примерно столько же, сколько и во времена Януковича.

Остальные, в том числе нигде не скакавшие украинские пенсионеры с нищенскими пенсиями, платят по полной. В том числе и затем, чтобы оплачивать «героям» этот праздник жизни. «Так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте».

Но если режим Порошенко это узаконил, то «слуги народа» хотят и сами погреть руки на культе «героев Майдана». Не будут же они, в конце концов, выдавать одним и тем же людям компенсации по второму и третьему кругу. А раз деньги в бюджет закладываются, значит они будут освоены – это одно из немногих правил, в выполнении которого на Украине можно быть уверенным.