Против Эрдогана собирают мощную коалицию

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26 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 23:21  |  vz.ru
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Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание

Мягкой политике Банка России придет конец Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
С лета Россия живет в условиях исторически низкой ключевой ставки. Таких дешевых кредитных денег в стране еще не было. Центральный банк обещал и дальше смягчать политику. Но вместо этого регулятор второй раз сохраняет ставку на уровне 4,25%. Неужели это предельный уровень ставки для России? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Зеленский потерпел сильнейшее политическое поражение

Голос Зеленского на Украине значит все меньше president.gov.ua
Колоссальное поражение. Именно так украинские эксперты называют итоги первого тура местных выборов для президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». Почему жители Украины предпочли проголосовать за другие политические силы, кто именно оказался победителем и каковы причины поражения партии украинского президента? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Как Екатерина II убеждала Потёмкина не отдавать Крым

Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
История и России, и Турции, и Крыма пошла по-иному. А все потому, что кроме освобождения от должности командующего Потёмкин предложил Екатерине невиданный план – отдать Крым туркам. Как складывалась эта загадочная страница русской истории? Подробности...
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Россия может натаскать каштанов из огня чужих сражений

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мы снова на границе, на разделе больших цивилизаций. Схватка неизбежна. И, учитывая нашу физическую мощь и тощий кошелек, наша задача выстоять в этой битве гигантов и быть достаточно прагматичными и дальновидными, чтобы не оказаться в этой битве разменной монетой. Подробности...
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Стоит ожидать новых громких «отравлений» оппозиционеров

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Все будут при деле: «отравленные» – лечиться за счет спонсоров, оппозиция – громко протестовать и требовать отвезти Путина в Гаагу, западные политики – вводить новые санкции против России, лохи – донатить. Подробности...
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Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

До начала революции в США осталось 10 дней

Обсуждение: 6 комментариев

Папа римский встал на сторону геев

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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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    Против Эрдогана собирают мощную коалицию

    Наследный принц Абу-Даби Мохамед бин Зайед и президент Турции относятся друг к другу вовсе не так тепло, как кажется    26 октября 2020, 23:00
    Фото: REUTERS/Umit Bektas
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    В числе стран, недовольных агрессивной политикой президента Турции Эрдогана, определился лидер и заводила. И это не Саудовская Аравия, как можно было бы подумать. Скромные Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вступили с Эрдоганом в непримиримый конфликт - и пытаются возглавить целую коалицию против Турции. Как же такое вышло?

    «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть». В данном случае речь не гениальном фильме с Саймоном Пеггом в главной роли, а о весьма спорной дипломатической линии Турции.

    Местоблюститель или игрок?

    В начале своего правления турецкий лидер Реджэп Эрдоган руководствовался внешнеполитической стратегией «ноль проблем с соседями», разработанной тогдашним главой МИД Турции и очень умным человеком Ахметом Давутоглу. Однако после начала «Арабской весны» Эрдоган перессорился почти со всеми.

    В приводимом экспертами списке стран, которых Турция стала рассматривать как противников, фигурирует Израиль (где султан крышует палестинских боевиков), Сирия (куда Эрдоган ввел войска), Иран (у которого Турция хотела отнять Сирию, и на северные границы которого сейчас привела исламских террористов), Саудовская Аравия (у которой Эрдоган украл этих боевиков и кронцпринца которой унизил во время «Дела Хашогги»), Америка (которую Реджеп пытается выдавить с Ближнего Востока), Греция (на земли и воды которой Турция покушается) и даже Россия (у которой сейчас Анкара пытается украсть влияние на Кавказе).

    Однако в списке больших и влиятельных врагов есть еще один участник – маленькие Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ, где из 10 миллионов жителей чуть менее 9 миллионов являются гастарбайтерами). И этого участника недооценивать не стоит.

    Да, арабские монархии очень обеспокоены агрессивной политикой Эрдогана, не только на Ближнем Востоке в целом, но и в Персидском заливе – «домашнем регионе» монархий. На севере Залива, в Катаре сейчас стоят турецкие войска. К югу, в Сомали расположена турецкая база. Сам Эрдоган активно поддерживает и финансирует «Братьев Мусульман» - религиозно-политическое движение в арабском мире, к которому монархии Залива относятся примерно так же, как царское правительство России относилось к «народникам» и эсерам.

    Казалось бы, коллективную борьбу монархий против Эрдогана должна возглавлять Саудовская Аравия – лидер арабского мира, хранитель двух святынь. Однако Реджепу Эрдогану удалось нанести серьезнейший удар по дипломатическим возможностям Эр-Рияда при помощи гениальной операции «Хашогги».

    Турецкие спецслужбы подставили саудовского оппозиционера Джамаля Хашогги, позволили саудовским властям его поймать, пытать и убить в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле

    – и сняли все это дело на видеокамеры и диктофоны, заранее расставленные в диппредставительстве. После чего, выложив часть записей в прессу, передали полные записи американцам. Дипломатическое влияние Эр-Рияда резко упало, а де-факто правитель королевства кронпринц Мохаммед бин Салман (по приказу которого и убили Хашогги) превратился в какой-то степени даже в изгоя.

    Поэтому лидерство в деле арабского сопротивления Турции взял на себя другой Мохаммед – наследный принц Абу-Даби и де-факто правитель ОАЭ Мохамед бин Зайед. Именно он часто выступает от имени стран Залива с критикой Турции и ее агрессивных планов. Именно он называется главным спонсором антитурецких сил на Ближнем Востоке (например, в Ливии). Именно он пытается сколотить глобальную коалицию против Эрдогана. 

    Кое-кто может подсчитать, что эмиратский Мохаммед бин Зайед является лишь ставленником своего саудовского друга Мохаммеда бин Салмана – но это не совсем так. Объединенные Арабские Эмираты давно претендуют на лидерство в Персидском Заливе. Противопоставляют себя радикальной Саудовской Аравии как «приличное современное исламское государство*», способное найти общий язык с любым партнером, даже Ираном и Израилем.

    Эмираты пытаются продать себя американцам как лидера всех прогрессивных сил и идеального проводника западных интересов в Арабском мире. Поэтому нынешнее противостояние Эрдогану является своего рода испытанием возможностей  Мохаммеда бин Зайеда.

    Обмен любезностями

    И вот уже на всем пространстве от Марокко до Сирии разворачивается борьба ОАЭ с Турцией. Наиболее ожесточенно она идет в области «мягкой силы». Турецкие деньги против эмиратских денег, турецкая идеология против эмиратской, турецкая пропаганда против эмиратской.

    Обе стороны обвиняют друг друга в стремлении дестабилизировать арабский мир. «Турция – вместе с Катаром и организацией Братья Мусульмане – пытается посеять хаос на Ближнем Востоке, используя в качестве прикрытия агрессивную и извращенную интерпретацию ислама», - писал министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш. «Если вы спрашиваете, кто дестабилизирует этот регион, кто распространяет хаос, то мы без колебаний ответим, что это Абу-Даби, - говорил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. – Они вызвали смуту в Ливии и разрушили Йемен».

    Обе стороны пытаются купить лояльность «аборигенов» в третьих странах, использовав их против «аборигенов» из лагеря соперника. В Ливии Турция и подконтрольные племена отбросили друга Эмиратов Халифу Хафтара от столицы Триполи. В Сирии Эмираты, по слухам, готовы были весной выплатить Башару Асаду миллиарды долларов для того, чтобы тот возобновил военные действия в Идлибе. Тогда сделка сорвалась из-за противодействия России. Однако сейчас – после действий Турции в Карабахе и возможного желания Москвы как-то на это ответить – Мохаммед бин Зайед может повторить подход к дамасскому снаряду.

    Впрочем, самым главным оружием Мохаммеда бин Зайеда остается дипломатия. Многие эксперты говорили о том, что уставшие от амбиций Эрдогана противники начнут объединяться.

    И первый шаг в этом направлении сделал не Макрон или Путин, а Мохаммед бин Зайед. Арабисты признают, что нормализация отношений между ОАЭ и Израилем приведет к оформлению альянса двух стран в том числе для противостояния турецкому влиянию.

    Теперь Эмираты будут пытаться подтянуть к этому альянсу и европейцев. «Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ясно дал понять, что у него нет желания быть мостом между Европой и арабским миром. Вместо этого он решил изменить Турцию в соответствии с ее имперским прошлым и превратить ее в конкурента этих двух регионов», - говорит Анвар Гаргаш.

    Вопрос в том, подтянут ли? Возможно, Мохаммеду бин ЗАйеду и его арабским друзьям нужно смотреть на не северо-запад, и даже не на далекий заокеанский запад (где Град на Холме будет еще долго заниматься разгребанием авгиевых конюшен во внутренние политики), а на далекий север? На Россию, которая до сих пор балансирует и сохраняет хорошие отношения и с Эрдоганом, и с его противниками.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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