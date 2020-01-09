Визит Лаврова поставил Грузию на грань массовых беспорядков

Грузия превращает в целое шоу тривиальное дипломатическое мероприятие. А все из-за того, что ради участия в нем в Тбилиси может прилететь глава МИД России Сергей Лавров. Почему грузинскую общественность так волнует этот визит - и нужно ли руководителю российской дипломатии в принципе посещать Грузию?

В ноябре прошлого 2019 года Грузия стала страной-председателем Совета Европы. СЕ – международная организация, которая, согласно официальному определению, содействует сотрудничеству между ее членами, странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия. Официальные лица грузинского правительства неоднократно подчеркивали, что для Грузии – это большой шанс привлечь к себе внимание. Наш южный сосед состоит в СЕ уже 20 лет (с конца 1999 года), и сейчас дошла очередь Тбилиси председательствовать.

И все бы ничего. В Совете Европы 47 государств, которые председательствуют по ротации по полгода каждое. Никаких особых политических или иных преференций эта позиция не несет, но позволяет привлечь к себе внимание, улучшить имидж и вес страны на международной арене. Новое руководство Евросоюза в лице Урсулы фон дер Ляйен уже посетило Тбилиси, что вызвало локальный ажиотаж. В целом это нормальное событие для любого из 47-ми государств, входящих в Совет Европы, которое при прочих равных обстоятельствах стоит только приветствовать.

Но в мае этого года на излете своего председательства в СЕ (оно заканчивается 20 мая) Грузия должна принять у себя так называемый «министериал» - совещание глав министерств иностранных дел стран, входящих в эту организацию. Все эти мероприятия готовятся заранее, поскольку и график председательств тех или стран расписан надолго, как и график министериалов. Проводятся, кстати, не только мероприятия с участием глав МИДов, но и других министерств.

Еще летом прошлого года глава МИД Грузии Давид Залкалиани анонсировал проведение министериала в Тбилиси. «Весной будущего года Грузия примет министериал глав внешнеполитических ведомств государств Совета Европы», - сообщил он тогда в интервью грузинскому Первому каналу. По его словам, «решение о проведении министериала в Тбилиси уже принято». Как отметил Залкалиани, Грузия готова к председательству и уже обозначила большую часть приоритетов. По его оценке, председательство Грузии является большой ответственностью и дополнительной возможностью для страны. «Могу с уверенностью сказать, что Грузия будет достойным председателем этой организации», - сказал Давид Залкалиани.

Но беда в том, что в министериале в мае этого года в Тбилиси должен принять участия и глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров. Так регламентом предусмотрено, поскольку Россия также входит в Совет Европы.

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Осознание этого факта настигло Грузию почему-то только на днях. Всю вторую половину прошлого года (то есть уже после анонса Залкалиани министериала) особого шума не наблюдалось. Однако после Нового года и Рождества едва ли не все сразу оппозиционные силы в Тбилиси вдруг поняли, что Лавров-таки может приехать. Начались типичные для Тбилиси крик, шум и ярость.

В Министерстве иностранных дел Грузии охарактеризовали как «преждевременную» появившуюся в ряде местных СМИ информацию о намеченном на весну 2020 года визите в Тбилиси главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова. «Грузия, как страна-председатель в Совете Европы, будет принимать в мае встречу комитета министров Совета Европы. По организационным вопросам министериала мы в координации с секретариатом генерального секретаря Совета Европы и все детали министериала будут согласованы в соответствии с уставом и процедурами организации», - приводит комментарий МИД Грузии агентство «ИнтерпрессНьюс». То есть, ни да, ни нет не говорим.

Чуть позже в МИД Грузии пояснили, что «не могут сказать наверняка», приедет Лавров в мае в Тбилиси или нет. Формально они правы. Он не могут точно знать, намерен Лавров в мае посетить Грузию или нет. Этого не знает даже официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, которая так прямо и сказала: «на такой ранней стадии» она не может предоставить информацию о графике министра. Также высказался и спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе: «Я действительно не могу сказать о министре иностранных дел другой страны, куда он поедет». Это разумно.

Другое дело, что в последние несколько дней дебаты вокруг теоретического приезда в Тбилиси главы российского МИДа – тема №1 в Грузии.

Практически все оппозиционные группировки пообещали устроить новую «ночь Гаврилова». Это теперь в Грузии такой публицистический термин, обозначающий антироссийские беспорядки и русофобские выходки. Сергей Гаврилов, напомним - тот самый депутат Госдумы, который сел в кресло спикера грузинского парламента - и по итогам соответствующих беспорядков авиасообщение России и Грузии было прекращено, а страна понесла убытки в сотни миллионов долларов.

Так называемые «активисты гражданского общества» утверждают, что Лавров не должен быть допущен на территорию Грузии, поскольку он неоднократно нарушал «Закон об оккупированных территориях», согласно которому въезд в Абхазию позволителен только со стороны Зугдиди, а в Южную Осетию со стороны Гори. Нарушителям полагается штраф и высылка с территории Грузии. В Южной Осетии Лавров еще ни разу не был, а вот в Абхазии бывал. При этом этот же закон за «активное сотрудничество с сепаратистами» подразумевает тюремный срок. И, разумеется, МИД России во главе с Лавровым активно взаимодействует и с Абхазией, и с Южной Осетией.

Если следовать букве данного закона, Лаврова должны остановить на российско-грузинской границе и предъявить ему обвинение, за которое полагается арест и заключение (он очень «активно сотрудничал»). Глава грузинского парламента прокомментировал эту коллизию так: ««За управление границей отвечает конкретное ведомство, и когда настанет этот момент, государственное учреждение примет соответствующее решение. Моя личная позиция состоит в том, что Грузия является председателем Совета Европы, и Грузия обязана принимать у себя мероприятия, которые являются обязанностью каждой страны во время председательства».

Несколько четче высказалась министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили. По ее словам, заявление в связи с мероприятием будет сделано по согласованию с секретариатом комитета Совета Европы. «Министерство иностранных дел сделало по этому поводу пояснение. Сейчас у Грузии уникальная позиция, она является страной-председателем Комитета министров (Совета Европы – ВЗГЛЯД). Спустя ровно 20 лет после нашего вступления, это очень большая ответственность, а также возможность для страны представить себя с самой лучшей стороны. Наша страна, как председатель Комитета министров Совета Европы, будет действовать в соответствии с уставом», - заявила Цихелашвили.

Но это публичная позиция государственных чиновников, которым по должности положено соблюдать внешний имидж Грузии. Любой скандал такого рода вокруг майского министериала нанесет Грузии такой имиджевый урон, что минимизирует любые возможные преференции от ее полугодового президентства в Совете Европы. Но даже при этом тот же Арчил Талаквадзе вынужден пояснять свою позицию: «Если он [Сергей Лавров] приедет, в Грузии его ждет протест против того, что территории нашей страны оккупированы. В Грузии его встретит принципиальная позиция, чтобы Российская Федерация выполняла обязательства, в Грузии его встретят конкретные заключения и оценки по тем делам, где права наших граждан грубо нарушались, происходили убийства, похищения, незаконные заключения, и в Грузии его встретят очень принципиальные заявления со стороны нашей правительственной команды». То есть, даже европейский министериал и даже «правительственная команда» Грузии готова превратить в разбирательства с Лавровым. И даже если его не арестуют на границе.

Оппозиция же и вовсе готова к радикальным шагам. «Коллаборационизм губителен, и мы все уже привыкли к тому, что часто замечаем такие наклонности у правящей партии... У нас нет особых ожиданий насчет того, что Лаврову запретят въезд в страну, протестовать опять придется нам и мы обещаем, что власти получат «второй раунд Гаврилова», – заявил грузинским СМИ Гига Макарашвили, один из лидеров общественного движения «Позор» (в какой еще стране есть ОПД с таким интересным названием?).

«Грузинское руководство не должно допустить въезд в Грузию высокопоставленного чиновника государства-оккупанта, который является наиболее влиятельным членом того российского правительства, которое в 2008 году осуществило агрессию против Грузии. За ожидаемые результаты полную ответственность будет нести грузинское руководство», – заявил Роман Гоциридзе, депутат от саакашвилиской партии «Единое национальное движение».

«При существующем положении дел визит в Грузию господина Лаврова или же его заместителя и участие, как ни в чём не бывало, в запланированном мероприятии, со стороны Грузии будет неверным сигналом всему мировому сообществу... Закон об оккупированных территориях предоставляет возможность допустить в страну господина Лаврова, но одно – формальная сторона дела, а другое – реальность и политическая целесообразность», – заявил местным СМИ депутат от другой оппозиционной партии - «Европейская Грузия» Георгий Канделаки.

Общий экспертный настрой примерно такой же. С точки зрения грузинской политической элиты в переговорах с Москвой рассматривать можно только вопрос об «оккупированных территориях», а поскольку Россия на эту тему разговаривать не собирается, то все это бесполезно, и визит Лаврова никому не нужен. При этом предлагается занять позицию страуса и не отменять формально визит Лаврова (если он вообще будет), поскольку, по грузинским прогнозам, это повлечет за собой ужесточение российских санкций.

Экономическая зависимость Грузии от России «печальна» и надо работать над ее минимизацией, но при этом всячески поощрять туризм и культурные контакты, поскольку это «мягкая сила», создающая в России положительный имидж Грузии. Не очень понятно, чем еще РФ и Грузия связаны сейчас кроме туризма, но это уже традиционные издержки местного взгляда на мир.

В такой обстановке действительно возникает вопрос о целесообразности приезда Сергея Лаврова на майский министериал в Тбилиси. Осенью в Грузии парламентские выборы, и уже сейчас понятно, что оппозиционные группы используют визит российского министра иностранных дел как новый повод для пиара и раздувания русофобской истерии. По регламенту Совета Европы, страна может быть представлена не обязательно министром или даже его заместителем, но и своим представителем в СЕ (в нашем случае это посол Иван Солтановский). Но и его кандидатура рассматривается грузинской «общественностью» как неприемлемая. Этой общественностью неприемлемым считается вообще любой российский представитель, который не намерен каяться и возвращать Грузии «оккупированные территории». Так, может, действительно не надо огород городить?

С другой стороны, министериал – это не грузинский междусобойчик и не слет прогрузинских экспертов. Это крупное международное мероприятие под эгидой европейской организации, действующей с 1949 года. Грузия обязана провести его на должном уровне. А если что-то пойдет не так, то уже не только мы, но и вся Европа будет понимать, что имеет дело не с «прогрессивной демократией», а с обычной азиатчиной, да еще и с непомерными амбициями и склонностью к нарциссизму. Сергей Лавров в теории едет в мае в Тбилиси не на переговоры с грузинскими лидерами, а на европейское совещание. Обеспечьте, батонебо, должный прием и станьте в стороне, пока старшие разговаривают. В конце концов, Россия благополучно обходится без Грузии и не особенно стремится к «полноценному возобновлению отношений».

Нет надежды даже на то, что условная Урсула фон дер Ляйен или кто-то еще в Совете Европе объяснит грузинам, что вести себя надо прилично. Может, на кого-то это и подействует, но на «гражданских активистов», большая часть из которых «мишисты» или же люди Ходорковского, никакие уговоры не действуют. Российскому МИДу предстоит суровый выбор: или все-таки пойти на принцип и соблюсти регламент Совета Европы или же представить немецкой баронессе некие аргументы, почему ехать в Тбилиси российским представителям все-таки не следует.

Однозначного решения пока не выработано, хотя предположительно кандидатура посла Солтановского выглядит более компромиссной. Он по крайней мере «не сотрудничал с сепаратистами», и ему не грозит грузинская тюрьма. А там уже можно будет посмотреть, насколько адекватно поведет себя грузинское «гражданское общество».