В жертву Меркель приносят старейшую партию Германии

После воскресных выборов в местные парламенты двух германских земель правительство Меркель может вздохнуть с облегчением – катастрофы не случилось. «Альтернатива для Германии» заняла лишь второе место. Но сам факт того, что в Берлине радуются второму месту так называемых «радикалов», говорит одно — Германия находится в состоянии глубокого политического кризиса.

То, что «Альтернатива для Германии» стала третьей по силе партией страны стало банальным фактом еще в 2017. Это случилось после выборов в Бундестаг, на которых евроскептики и националисты (в более чем мягком понимании этого слова) получили 12, 6 процентов и сформировали третью по численности парламентскую фракцию. В прошлом году по опросам они стали периодически выходить на второе место, обгоняя социал-демократов – а на востоке страны, в бывшей ГДР в этом году и вовсе стали самой популярной партией.

Поэтому германские элиты с таким напряжением ждали выборы 1 сентября, когда восточные немцы должны были избрать ландтаги Саксонии и Бранденбурга. Опросы показывали рост популярности «Альтернативы» и вероятность ее выхода на первое место. И это при том, что против них велась усиленная агитация и все остальные участники выборов заранее говорили о том, что ни в коем случае не войдут с ними в коалицию.

Поэтому когда были подведены итоги и выяснилось, что «Альтернатива» пришла второй, комментаторы стали говорить, что все не так уж и плохо. На сайте «Дойче велле» вообще появилась статья под заголовком «Выборы на востоке Германии стабилизировали правительство Меркель». Мол, раз в Саксонии на первом месте удержалась ХДС, а в Бранденбурге СДПГ, то обе партии правящей в Берлине коалицию могут немного «выдохнуть». Но это, конечно, верно только с той точки зрения, что полной катастрофы для правящей коалиции не случилось – могло быть еще хуже. При этом невозможно спорить с заявлениями лидеров «Альтернативы» о том, что на этих выборах есть только один победитель – и это их партия.

Действительно, в Саксонии «Альтернатива» получила более 27 процентов голосов по сравнению с 9,7 на прошлых выборах пять лет назад. Да, она отстала от ХДС на пять процентов (при этом партия Меркель потеряла 7,5), но фактически утроила свой результат. В Бранденбурге «альтернативщики» прибавили чуть меньше: «всего лишь» вдвое, получив 23,7 против 12 на прошлых выборах. Тут их обошла СДПГ с 26 процентами, потерявшая почти 6 процентов. В обоих землях сохранится прежняя власть, хотя для создания новых коалиций придется привлекать другие партии, в первую очередь «зеленых». Понятно, что будет сделано всё для того, чтобы и дальше не подпускать «Альтернативу» к власти, но с каждым годом это будет сделать все труднее.

Системные немецкие партии не хотят признавать реальность: все попытки дискредитации «Альтернативы» не просто бесполезны, но и дают прямо противоположный результат. Все шесть лет существования этой партии, бросившей вызов немецкой политической элите и правилам политкорректности, то есть замалчивания тех или иных неудобных тем (будь-то евроинтеграция или миграция), ее пытаются изобразить нерукопожатной, радикальной, неприличной. Называют ультрадикалами, националистами (в Германии этот термин элиты используют практически в качестве ругательства), чуть ли не фашистами.

Но с каждым годом за «Альтернативу» голосует все больше людей – и не нужно быть оракулом, чтобы предсказать, что с каждым годом ее позиции будут и дальше крепнуть.

И в краткосрочной перспективе «Альтернатива» станет сначала уверенно второй партией страны – а потом и первой.

Остановить «Альтернативу» у немецкого политического класса не получится. Да, даже когда она будет выигрывать выборы, то есть получать относительное большинство голосов, ее можно будет и дальше держать в изоляции. То есть формировать различные варианты коалиций, в которых не будет место «нехорошим немцам». Ну и что, за нее будут голосовать четверть, а потом и треть всех избирателей – с такими взглядами нельзя быть у власти, будут говорить немецкие руководители. Ради защиты демократии мы можем изолировать радикальное меньшинство. Германские элиты делают ставку именно на такую стратегию, просто потому, что ничего другого сделать не в состоянии. Ведь само появление «Альтернативы» и рост ее популярности это следствие глубокого кризиса, в котором оказались системные партии и профессиональные политики: им не верят, их не хотят видеть у власти.

Единственным эффективным способом остановить «Альтернативу» могло бы стать изменение самих «старых» партий, в первую очередь так называемых «народных» ХДС и СДПГ. Но правящие партии не хотят меняться, хотя на региональном уровне их лидеры делают попытки подстраиваться под народные ожидания. Например, в той же Саксонии местный премьер-министр Михаэль Кречмер уже давно сдвигается в сторону от обычной линии его христианско-демократической партии (не только, кстати, по вопросу мигрантов – но и по поводу необходимости налаживания отношений с Россией). Если бы не он, ХДС проиграла бы Саксонию «Альтернативе».

ХДС не хочет меняться, потому что Меркель крепко держит власть в своих руках, лишь формально уступив место главы партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Но как только Меркель уйдет, в партии начнется выяснение отношений. И это может произойти в любой момент. Ведь сохранение Мекрель у власти до следующих выборов в 2021 году возможно только в одном случае – если сохранится действующая в Берлине коалиция. То есть социал-демократы будут и дальше соглашаться на то, чтобы работать «донором для Меркель».

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Если они покинут коалицию, Меркель потеряет пост канцлера: хотя она может и не идти на внеочередные выборы и попытаться сформировать новое правительство со свободными демократами и «зелеными», никто из них не захочет видеть ее во главе кабинета.

Но почему СДПГ продолжает сохранять верность Меркель – хотя всем давно уже понятно, что нахождение в правящей коалиции убивает эту партию? В этом году на выборах в Европарламент она получила 15,7 процентов, но это не предел падения. К 2021 году ее рейтинг может свалится до 10 процентов – и тогда она скатится даже не на третье, а на четвертое, а то и пятое место. А ведь речь идет не о простой партии: СДПГ — это главная социал-демократическая партия не просто Германии, но и Европы в целом. Собственно говоря, с нее и началась вся социал-демократия, от которой потом отпочковались и коммунистические партии. И эту партию приносят в жертву Меркаль?

За более чем полуторавековую историю СДПГ, а это старейшая партия Германии и единственная, сохранившаяся в ФРГ с довоенного времени, переживала разные времена. Но она стала первой партией страны еще в 1890 году. Тогда, впрочем, ее, как и сейчас «Альтернативу» не пускали к власти. Позже она все-таки вошла в имперское правительства, а после 1918 года и ликвидации монархии и вовсе взяла власть и в разной форме участвовала в ней до победы Гитлера. Потом была запрещена и возродилась после 1945-го.

Долгие годы была в оппозиции, но в середине 60-х вошла в коалицию, в 1969 и вовсе победила на выборах. За тринадцать лет правления СДПГ, среди прочего, были восстановлены отношения с СССР. Но потеряв власть в 1982 (из-за бегства младшего партнера по коалиции), социал-демократы смогли вернуть ее лишь в 1998-м, когда канцлером стал Герхард Шредер. Он проиграл в 2005 году выборы Меркель, но и тогда партия не ушла от власти, став младшим партнеров в коалиции с ХДС. В оппозиции СДПГ оказалась только в 2009, но уже в 2013-м вернулась к союзу с христианскими демократами. То есть за последние 20 лет партия только 4 гола была в оппозиции, но ничего хорошего нахождение у власти ей не принесло.

За последние два с половиной года у партии сменилось три руководителя. И вот уже несколько месяцев она вообще существует без председателя. Последний лидер, Андреа Налес, ушла в отставку в июне после провальных выборов в Европарламент и сейчас партии возглавляет временная «тройка».

До конца года СДПГ должна избрать себе руководителя и определиться с тем, как ей жить дальше. Ни один заботящийся о будущем партии лидер не оставит ее в коалиции с Меркель,

но сумеет ли такой кандидат избраться?

Сейчас главным социал-демократом страны, по сути, является Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ. Он короткое время возглавлял партию перед выборами 2009 года и даже был ее кандидатов в канцлеры. Но те выборы партия проиграла и решила даже не входить в коалицию с Меркель. При этом Штайнмайер был министром иностранных дел у Меркель в 2005-2009 годах и вернулся на этот пост в 2013-м, когда СДПГ снова вошла в правительство. И уже в 2017 пересел в кресло федерального президента, выдвинутого, кстати, не родной партией, а меркелевским ХДС.

Может быть, теперь именно Штайнмайер (не занимающий никаких постов в партии) держит СДПГ в коалиции с ХДС, оправдывая это тем, что внутриполитическая стабильность дороже партийных интересов? Если это так, то это путь в никуда: и старейшую политическую партию Германии угробят, и «Альтернативу для Германии» не остановят. Впрочем, и Штайнмайер, и Меркель, все равно уйдут со своих постов до весны 2022 года, как раз к тому времени, когда «Альтернатива для Германии» будет примериваться к первому месту на германском партийном пьедестале.

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