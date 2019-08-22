«Очень классным идеям» Климкина подобрали уголовное дело

На Украине возбудили уголовное дело против, пожалуй, самого русофобского министра иностранных дел страны – Павла Климкина. Подробности пока не раскрываются, известно лишь, что главу украинского МИДа подозревают в злоупотреблении властью. Впрочем, данное уголовное дело совсем не означает того, что Киев готов радикально изменить свою внешнюю политику по отношению к Москве. Это сигнал совсем другим лицам.

В среду Соломенский киевский райсуд обязал национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента страны Петра Порошенко. Официально подробности обвинений не разглашаются. Но как стало известно украинской прессе, иск возбужден на основании поданного еще 15 июля в НАБУ заявления от некоего неназванного гражданина. Он сообщил о правонарушениях, совершенных Климкиным и Порошенко по статье 364 УК Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

Если за бывшим президентом уже тянется целый шлейф уголовных дел – более десятка (от неуплаты налогов до миллиардных хищений из государственного Укрэксимбанка), то для пока еще действующего главы МИДа угроза попасть за решетку появляется впервые.

Оба фигуранта, впрочем, ведут себя спокойно. В среду выяснилось, что Порошенко после очередного допроса улетел с семьей в Норвегию на отдых. Климкин же встречается с «ветеранами АТО», агитирует украинцев не уезжать на заработки в Европу и привычно клеймит Россию. На сей раз зловещий план Москвы якобы состоит в «угрозе федерализации по российской модели», в том, что Россия будет «откалывать регионы друг от друга». «Кроме Донбасса, есть риск по украинскому югу – городу Николаеву», – заявил глава украинской дипломатии на очередной встрече.

Но лично для Климкина реальный риск исходит с киевской Банковой улицы, где располагается администрация (а теперь офис) президента Украины. Глава МИДа сразу после избрания Владимира Зеленского написал заявление с просьбой об отставке, а в июле он подал повторное прошение. Но предыдущий состав Рады отказался удовлетворить оба заявления. Так что пока у украинского МИДа – до утверждения Радой нового правительства – руководитель прежний.

Взаимоотношения старого министра и нового президента начались со скандала. В конце июня российский МИД направил Украине условия передачи Украине моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года в Керченском проливе. Климкин послал Москве ответ, в котором фактически отказался от возвращения моряков на родину. Это разозлило Зеленского, он заявил, что был не в курсе ситуации: «Я вам объясню простым, не юридическим языком, что происходит. Я, президент Украины, не видел нашего ответа на ноту России, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины». В ответ Климкин сказал, что такие вопросы он не должен обсуждать с главой государства и ушел в «политический отпуск».

Но в МИДе остались люди, поставленные на свои посты еще при Петре Порошенко. Они подставили Зеленского вновь. В своей речи во время совместного брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе новый президент заявил, что «Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта». После этого пресс-секретарь Порошенко обвинил нового украинского президента в плагиате – было очевидно, что Зеленский прочел кусок из старой речи Порошенко. Администрация президента во всем произошедшем опять обвинила внешнеполитическое ведомство: «...работники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко». Кроме того, в команде нового президента открыто заявили: случившееся – диверсия со стороны МИД и команды Порошенко.

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В последний раз МИД подставил президента на встрече с израильским премьером Нетаньяху. Зеленский в ходе встречи попросил признать «голодомор» геноцидом, равнозначным Холокосту. «Хорошо известно, что Израиль категорически возражает против объявления геноцидом не только украинской, но и казахской, русской и многих других трагедий. Это совершенно известная и ясная позиция. Даже варианта, что Нетаньяху скажет «я подумаю», быть не может, – прокомментировал ситуацию газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. – Чтобы предлагать такое, надо быть просто дураком. Зеленский регулярно демонстрирует себя в этом качестве. И подставляют Зеленского, причем уже не первый раз, сотрудники МИД, которые политически представляют старую команду».

И, конечно же, нельзя не вспомнить о самом большом провале украинской дипломатии этого года – Киев не смог ничего сделать для того, чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ. Более того, Украина сама покинула Ассамблею и не исключила вариант полного выхода из состава организации.

Климкин и МИД Украины стали слишком токсичны для Зеленского. Поэтому возбуждение уголовного дела против главы внешнеполитического ведомства может стать сигналом для чиновников, которые при новом президенте продолжают выполнять приказы предыдущего.

«Скорее всего в ближайший год мы станем свидетелями уголовных процессов против соратников Порошенко. Эти процессы начнутся для того, чтобы дискредитировать предыдущую власть, а не ради того, чтобы реально кого-то наказать», – заявил газете ВЗГЛЯД глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. По его мнению, Климкина могут обвинить только в финансовых злоупотреблениях, да и то незначительных: «Еще необходимо доказать, что какие-то бюджетные средства, выделенные на развитие международных отношений, например, разворовывались. Он был самой слабой политической фигурой в истории Украины. Сказать, что у него были какие-то огромные суммы, которые он пускал в какие-то нецелевые сферы, вряд ли кто-то может».

Уголовное дело в отношении Климкина может быть возбуждено не только из-за его ссоры с Зеленским, но и по причине политических амбиций экс-министра. «Некоторые политические эксперты называли Климкина потенциальным кандидатом на пост мэра Киева. Возможно, новая украинская власть посылает сигнал главе МИД, чтобы он согласовывал свои действия с командой нового украинского президента», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Мезюхо. Действительно, в начале июля Климкин не исключил своего выдвижения в мэры Киева: «Хоть никогда и не говорил... Но, конечно, и не исключаю этого! Есть и другие очень классные идеи».

Впрочем, эта версия маловероятна. Давление на Климкина имеет конкретных адресатов – это предупреждение представителям бывшей правящей команды начинать играть по правилам команды Зеленского, полагает Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Необходимо «чтобы эти люди стали более лояльными по отношению к действующей власти и более сдержанными в своих заявлениях и, может быть, действиях», – сказал Безпалько газете ВЗГЛЯД.

Эксперт убежден, что возбуждение уголовных дел в отношении Порошенко и членов его команды позволяет демонстрировать Зеленскому себя новой метлой, которая по-новому метет. И если сам экс-президент может не опасаться уголовного преследования, то ситуация с членами его команды может быть совсем иная, считает Безпалько: «Я вполне допускаю, что определенные члены команды Порошенко не обладают суверенитетом в той степени, что сам Порошенко. Поэтому они могут больше пострадать. А если они пострадают, то могут косвенно поставить под удар самого Порошенко».

Впрочем, директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник не думает, что Климкину угрожает арест. «Это в большей степени элемент информационно-политического давления, нежели угроза уголовной ответственности. Это традиционный метод украинской борьбы – накаливание ситуации», – сказал он газете ВЗГЛЯД.



С ним согласен и политолог Бондаренко. Опыт украинской политики показывает, что если политик находится под следствием, то становится мишенью для критики, и его рейтинг падает, полагает он. Но как только ему выносят приговор, этот же самый политик становится «мучеником» и в его поддержку начинают выступать широкие массы. «Зеленский очень хорошо учел опыт Януковича, и вряд ли он настроен посадить Порошенко или Климкина», – отмечает эксперт.

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