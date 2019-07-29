Взгляд
29 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 10:21  |  vz.ru
Разделы

В российской экономике ожидается «оттепель»

Российская валюта продолжает оставаться крепкой Фото: Maxim Shemetov/Reuters
Снижение ставок по кредитам, в том числе ипотечным – такие последствия, как предсказывают аналитики, ожидают российскую экономику после ряда недавних решений Центрального банка. При этом снижение ключевой ставки ЦБ теоретически угрожало ослабить рубль, однако этого не произошло. Почему? Подробности...
Перейти а раздел…

Московской оппозиции поможет армия Украины

В Киеве вспомнили об экспорте «майданного» образцаФото: Tatyana Makeyeva/Reuters
«Стихийный протест москвичей» оказался не стихийным и, по данным полиции, не совсем московским. Среди участников беспорядков – много приезжих. Когда в «борьбе за демократию» в Москве засветились гости с Украины, уже не удивляет призыв экс-редактора киевского Forbes «готовить войска для поддержки демократии в России». Кто еще с интересом наблюдал за акцией оппозиции в Москве? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему ВМФ России остается в тройке сильнейших флотов мира

Произведенные еще во времена СССР ракетные комплексы «Гранит» по-прежнему дают ВМФ РФ колоссальные боевые возможностиФото: кадр Министерства обороны России
Сегодня, в День ВМФ России, резонно задать вопрос: какое место занимает отечественный военно-морской флот в ряду флотов других мировых держав? Насколько сильным он является и почему, с кем в первую очередь идет соперничество? Обозреватель газеты ВЗГЛЯД составил собственный рейтинг боевых возможностей военно-морских флотов мира. Подробности...
Перейти а раздел…

В США появились проблемы, приведшие к распаду СССР

Важнейшие для американского общества символы все больше теряют свою силуФото: «Годзилла», Legendary Pictures
Социологи и политические аналитики фиксируют все больше тревожных тенденций, связанных с будущим США. Целая серия признаков как внутри американского общества, так и во внешней политике Вашингтона свидетельствует о начале заката самой могущественной на Земле империи. Некоторые процессы прямо напоминают причины распада СССР. Подробности...
Перейти а раздел…

Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
Перейти а раздел…

Политкорректности вы лучше у нас поучитесь

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда вы видите особо громкого прогрессора, поучающего окружающих гендерной или расовой морали, знайте – вы видите вчерашнего куклуксклановца, расиста и мизогина. И по-другому не бывает. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

За спиной толпы

Александр Брод, Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Некоторые члены СПЧ посчитали более продуктивным прийти к мэрии, как на шоу, чтобы потом осудить силовиков. И снова ни слова про перечный газ, про камни в полицию, создание толпой преград для пешеходов и общественного транспорта. Получается, коллеги солидаризировались с организаторами акции? Подробности...

Кому война, кому – донаты

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Для телеканала «Дождь» вчерашняя драма на московских улицах определенно стала руководством к действию, которое Николай Бухарин в свое время определил в повелительном наклонении: «Обогащайтесь!» Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
    Перейти а раздел…

    Кто из российских политиков сбежал за границу

    Обсуждение: 15 комментариев

    Почему Россия терпит выходки Северной Кореи

    Какими товарами знамениты российские регионы

      Перейти а раздел…

      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
      Подробности...

      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
      Подробности...

      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Натуральный Фермерский Продукт»: Здоровая еда с любовью к России

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

          Перейти а раздел…
          В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты?
          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
          • Да, паспорт-книжка — это прошлый век

          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

          • Пусть существуют два вариант одновременно

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Объявлено о реформе СБУ
              Больше половины задержанных на акции оппозиции в Москве оказались не москвичамиУкраинские морпехи устроили бунт в ДонбассеНа митинг за восстановление отношений с Россией вышли десятки тысяч грузинКитайские СМИ пожалели об утрате Сахалина
              Американские СМИ рассказали об уникальном шансе ЗеленскогоВ партии Зеленского оценили идею переименования РоссииПомпео пожаловался на отказ Ирана принимать госсекретаря СШАПенсионер ранил из трубки-плевалки 12-летнюю девочку за шум во дворе
              Названа страна, «задолго до России» вмешивавшаяся в выборы в СШАУкраинского журналиста высмеяли за идею ввести войска в РоссиюНазваны страны Европы с самым доступным бензиномПознер сказал, какой вопрос разделяет американский народ

              контрабанда оружия


              Выяснилось, как погиб пилот украинского Ил-76 в Ливии

              новейшее вооружение


              В США назвали первого потенциального покупателя российского С-500 «Прометей»

              уголовное дело


              Появились подробности убийства найденной в чемодане блогерши

              Видео

              особые обстоятельства


              Два офицера спасли для России школу палубных летчиков

              военно-морской флот


              Почему ВМФ России остается в тройке сильнейших флотов мира

              общественное мнение


              Зеленскому подсказывают способы восстановления отношений с Россией

              Крымское ханство


              В дикости взглядов на историю команда Зеленского превзошла команду Порошенко

              природа феномена


              Почему в России так любят заборы?

              Цифровой суверенитет


              Дмитрий Комиссаров: Кибервойна на самом деле уже идет

              Родная Орда


              Сергей Зацаринный: Ветер истории дует с Востока

              Оздоровительная ересь


              Сергей Мардан: ЗОЖ процветает на обмане и страхе смерти

              на ваш взгляд


              В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты?

              В США появились проблемы, приведшие к распаду СССР

              Важнейшие для американского общества символы все больше теряют свою силу   29 июля 2019, 09:12
              Фото: «Годзилла», Legendary Pictures
              Текст: Артем Филиппов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Социологи и политические аналитики фиксируют все больше тревожных тенденций, связанных с будущим США. Целая серия признаков как внутри американского общества, так и во внешней политике Вашингтона свидетельствует о начале заката самой могущественной на Земле империи. Некоторые процессы прямо напоминают причины распада СССР.

              Один из ведущих американских журналов Foreign Policy опубликовал статью под названием «Дорога Америки к репутационному краху». В тексте делается вывод о том, что закат былой «мягкой силы» США начался не с президента Трампа, но он всячески способствует этому процессу своей неполиткорректностью и несдержанностью.

              Поводом стал очередной скандал в Вашингтоне, спровоцированный американским президентом. Напомним, что в своем Twitter-аккаунте Дональд Трамп умудрился оскорбить сразу четырех конгрессвумен, отметив, что все они являются «выходцами из стран, правительства которых являются полной и тотальной катастрофой», а также предложив им вернуться на родину и помочь своим государствам. Автор статьи приходит к выводу о том, что в случае переизбрания Трампа в 2020 году, многие союзники Америки, привыкшие смотреть на нее, затаив дыхание, больше не станут этого делать. Да, согласно майскому опросу более 10 тысяч жителей США, проведенному Pew Research Center, 55% американцев считают, что Трамп изменил характер и тон политических дебатов в стране в худшую сторону, а у 76% опрошенных комментарии Трампа регулярно вызывают обеспокоенность.

              Тем не менее дело не только в президенте, способным парой твиттов привести к ожесточенным дебатам в Конгрессе, вся нынешняя политическая обстановка в США буквально пронизана духом взаимных упреков и недоверия. В том же опросе 85% американцев считают, что политические дебаты в стране становятся все более негативными и неуважительными к чужой точке зрения. Общественное мнение в стране резко поляризуется.

              Внешняя политика есть производная от внутренней. Америка теряет свою «мягкую силу», а вслед за ней и часть прежних геополитических позиций не только из-за вызова, брошенного ее могуществу Россией и Китаем, но и в силу внутренних проблем. Американская империя отказывается от своих базовых ценностей (семья, религия), а традиционные институты (армия) вступают в полосу турбулентности. Вооруженные силы США (как полиция и пожарные) пользуются огромным авторитетом в обществе, а назвать их «величайшими в мире» считает своим долгом практически каждый политик, но проблема в том, что, кажется, американская армия перестает понимать, за что она сражается в десятках конфликтов по всему миру.

              Существует очевидный разрыв между двухпартийным милитаризмом в Вашингтоне и скептицизмом среди американских военных ветеранов, сегодня в большинстве своем считающих последние войны страны «пустой тратой времени». Начавшаяся 11 сентября 2001 года так называемая долгая война привела к тому, что 64% ветеранов (согласно соцопросу все того же Pew Research Center) называют иракскую войну, как не окупившую затрат, понесенных США, 58% бывших военных так же оценивают и афганскую кампанию.

              «И до тех пор, пока мы не вернемся к внешней политике, завещанной нам отцами-основателями – воздерживаться от участия в распрях других стран, – нам не суждено ощутить себя в безопасности даже в своем собственном доме», – отмечает в своей книге «Смерть Запада» известный американский палеоконсерватор Патрик Бьюкенен. Кто, как не человек, служивший старшим советником у трех американских президентов (Никсона, Форда и Рейгана) и причастный к ряду внешнеполитических успехов США, понимает пагубность бесконечных войн и вашингтонских гуманитарных интервенций?

              Несмотря на постоянные военные действия, способность США управлять другими явно ослабла. Достаточно просто обратить внимание на Восточную Азию, Ближний Восток – Америке больше не удается как раньше навязывать свою волю другим странам, хотя она по-прежнему невероятна сильна в экономическом и военном плане. Крайне показателен пример Турции, одной из важнейших стран НАТО, которая просто проигнорировала все угрозы Вашингтона по поводу покупки российского комплекса С-400.

              Америка всегда считалась крайне богобоязненной страной, став убежищем для многих гонимых в Европе христианских сект. Но сегодня ситуация меняется: за последние 20 лет американские церкви всех направлений потеряли 20% прихожан, по оценке New York Times, количество пожертвований на религиозную деятельность также сократилось на 50%. Сокращение численности прихожан свидетельствует об ослаблении социальной сплоченности в американском обществе. В США давно озаботились этой проблемой и пишут целые книги, иногда подходя к вопросу с неожиданной стороны.

              Например, известный политолог Роберт Патнэм в своей работе «Боулинг: крах и возрождение американского сообщества» использовал статистику сокращения любительских лиг для боулинга с целью показать падение интереса у рядовых американцев к общественной жизни. В самом боулинге, пишет Патнэм, нет ничего волшебного, но огромное количество лиг и команд любительского боулинга несколько десятков лет назад были симптомом живого и здорового общества: люди предпочитали общаться вне дома и работы. Вряд ли сегодня американцы играют в боулинг меньше, чем раньше, но все чаще они предпочитают делать это поодиночке, констатирует автор.

              Падает численность и многих других гражданских организаций: «Рыцарей Колумба», Красного Креста, профсоюзов, «Лиги женщин-избирательниц» и т. д. Это означает, что сегодня между американцами значительно меньше связей и гражданских дискуссий, чем раньше, они выбирают не общение, а работу и потребление.

              Одним из главных столпов гражданского общества является нуклеарная семья. Любое обсуждение упадка гражданского общества в Соединенных Штатах было бы неполным без обсуждения проблем семейной жизни. Нет никаких оснований подозревать, что со времени последней общенациональной переписи 2010 года институт семьи пережил какое-то возрождение. Во всяком случае, скорее всего, наоборот.

              Количество американцев, которые никогда не были женаты, достигло рекордно высокого уровня в 2012 году – 25% от всех взрослых, причем доля никогда не создававших семью чернокожих старше 25 лет равняется 36%. Сегодня количество американских детей, живущих в стандартной семье с двумя родителями, составляет 46%, в 1980 году их было 61%, в 1960-м – 73%. В 1965 году 25% всех чернокожих детей родились вне брака. В 2016 году этот показатель увеличился до 70% и даже превысил 80% в некоторых городских районах. В 1940 годах это число равнялось 5%, что сопоставимо с показателями белых детей. Средний коэффициент американской рождаемости вне брака в 2016 году составлял 52%, а для белых – 30%.

              Влияние домохозяйств с одним родителем на будущее ребенка намного серьезнее, чем принято думать: американские исследователи установили, что дети в домохозяйствах с одним родителем в два раза чаще страдают от психических расстройств и зависимостей. 63% самоубийств среди молодежи происходят в домах без отца, 90% всей бездомной молодежи и беглецов происходят из домов без отца, что в 32 раза больше, чем в среднем по стране. 85% всех детей с проблемами поведения происходят из домов без отца, что в 20 раз превышает средний показатель по стране. 71% всех учащихся, бросивших школу, происходит из домов без отца, что в девять раз превышает средний показатель. 85% всех несовершеннолетних в тюрьмах происходят из семей с одним родителем, что в 20 раз превышает средний показатель и так далее.

              Советский Союз, одна из самых могущественных империй в истории человечества, рухнул не только из-за падения цен на нефть, сближения США и Китая, Афганской войны и растущего национализма в советских республиках – но прежде всего из-за дискредитации тех идей, которые проповедовал советский строй.

              Скучающие на нудных идеологических собраниях комсомольцы, цеховики, ведущие, по сути, уже западный образ жизни сотрудники Министерства внешней торговли – всем им и миллионам других советских граждан советский строй был уже не нужен: огромная империя перестала существовать в течение нескольких лет. Точно так же и американской цивилизации, постепенно отказывающейся от своих ценностей, угрожает пусть и не скорый, но упадок влияния.

              Конечно, «мягкая сила» Америки по-прежнему очевидна, США находятся на вершине цивилизационного могущества, но не покидает ощущение, что это – начало заката. Накануне одного из главных национальных американских праздников – Дня независимости (4 июля) – Институт Гэллапа установил, что во второй раз за последние 19 лет менее половины взрослых в США «очень гордятся» тем, что являются американцами.

              Foreign Policy прав, когда пишет об упадке американского влияния: в 2018 году только 30% опрошенных в мире заявили о позитивном отношении к США под руководством Трампа, еще несколько лет назад эта цифра равнялась 50%. Сами американцы отказываются от своих ценностей, принесших им успех, и вряд ли даже с приходом политика-демократа неуклонное сокращение американского влияния в мире повернет вспять.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............